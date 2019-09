Dha yurt bülteni - 3

İzmir'de terör operasyonu: 7 gözaltı

İzmir'de bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda örgüt üyesi oldukları belirtilen 7 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda örgüt üyesi oldukları belirtilen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

'Kara', minibüsün zulasındaki 50 kilo eroini buldu

Van'ın Edremit ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan minibüste özel eğitimli narkotik köpeği 'Kara' ile yapılan aramada, döşemelere gizlenmiş 50 kilo 360 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesininin Kurubaş Mahalllesi'nde oluşturulan uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Burada şüphe üzerine durdurulan minibüste hassas burunlu köpek 'Kara' ile yapılan detaylı aramada, aracın iç yan döşemelerine gizlenen 100 paket halinde 50 kilo 360 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili M.S. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Geleneksel ok ve yayla balık avlıyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde okçuluk eğitmeni Rıfat Demirci (44), konsantrasyonunu ve atış tekniğini geliştirebilmek için geleneksel ok ve yayla balık avlıyor.

İlçede 2 yıldır binicilik ve geleneksel okçuluk eğitimi veren evli ve 3 çocuk babası Rıfat Demirci, tekniğini geliştirmek için balık avlamaya başladı. 2014'den bu yana geleneksel okçulukla ilgilenen Demirci, sabit hedeflere atış yapmak yerine, hareketli ve zorlu nesnelere atış yapmanın kendisi için daha faydalı olduğuna karar vererek çalışmaya başladı. Geleneksel yayıyla yöredeki göl ve derelerde balıkları takip ederek, suya atışlar gerçekleştiren Demirci, çalışmalarının karşılığını katıldığı yarışmalarda elde ettiği derecelerle alıyor. Son olarak Malazgirt zaferinin yıl dönümünde Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılan 3'üncü Anadolu Fetih Kupasında 4'üncü olan Rıfat Demirci, derecesini daha da ilerletmeyi hedefliyor.

Atış yapmadan önce uzun süre balıkların hareketlerinin izlenmesi gerektiğini ifade eden Demirci "Geleneksel Türk Okçuluğuna 2014 yılında başladım. 2017 yılında da atlı okçuluğa başladım. Şu anda Erbaa'da at bindirme, binicilik eğitimi ve geleneksel Türk okçuluğu kursları veriyorum. Erbaa Belediyesi Atlı Okçuluk Kulübümüz var, gençlerimizi yetiştiriyoruz. Geleneksel ok ve yayla balık da avlamaya başladım. Aslında balık avlama derdinde değiliz. Balık avlarken suda aşırı derecede kırılma oluyor. Bir de su bulanık, ayrıca balık çok hareketli bir hayvan olduğu için sürekli takip gerekiyor. Okçulukta konsantre olmak çok önemli. Ondan dolayı balıkları takip ederek konsantremi geliştirmeye, kendimi geliştirmeye uğraşıyorum. Geleneksel yayların, olimpik yaylara göre kullanımı daha zor. Olimpik yaylarda yüzde 80 yay işi görürken, geleneksel yayda yüzde 80 atıcıya iş düşüyor. Atıcının tamamen yayla bir bütün olması gerekiyor. O yüzden daha zor. Ben de zor olduğu için, daha çok seviyorum" dedi.

10 yıl sonra gelen 'vazife malulü' kararı sevindirdi

Askerlik görevini yaptığı karakolda nöbet kulübesinde başından vurulmuş halde ölü bulunan ve 'intihar etti' denilen Murat Oktay Can'ın davası 10 yıllık yargılama sonunda karara bağlandı. Ankara 17'nci İdare Mahkemesi, Can'ın 'vazife malulü' sayılarak aileye aylık bağlanmasına hükmetti.

Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Sarıtaş Jandarma Karakolu'nda askerlik görevini yaparken, 5 Ekim 2009'da nöbet kulübesinde piyade tüfeğiyle başından vurulmuş halde bulunan ve intihar ettiği öne sürülen Piyade Er Murat Oktay Can'ın cenazesi, Antalya'da yaşayan ailesine teslim edildi. Oğlunun intihar edecek biri olmadığını belirten ve öldürüldüğünü savunan Oktay Can, olayı yargıya taşıdı.

Yerel mahkeme ilk yargılama sonunda olay yeri bilgilerine dayanarak Murat Oktay Can'ın intihar ettiğini belirterek davayı sonuçlandırdı. Bunun üzerine Oktay Can, dosyayı bir üst mahkemeye taşıyıp, şüpheli ölümlerle mücadele etmek isteyen aileleri bir araya toplamak için Şüpheli Ölümler ve Mağdurları Derneği'ni kurup başkanı oldu.

10 YIL SÜREN DAVA SONUÇLANDI

Yıllarca farklı mahkemelerde hakim karşısına çıkan ve istedikleri sonucu alamayan Can ailesini üzen bir karar da askeri savcılıktan geldi. Askeri savcılık, soruşturma sonrası olayın intihar olduğuna hükmetti. Oktay Can'ın savcılığa itirazı da reddedildi. Can, intihar olayında idarenin kusuru olduğu gerekçesiyle Milli Savunma Bakanlığı aleyhine Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2. Daire Başkanlığı'na dava açtı. Mahkeme, 2013'te ölüm olayında idarenin kısmen kusurlu olduğu gerekçesiyle Can'a 5 bin TL maddi, 1500 TL de manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Oktay Can, 2016'da avukatı İsmail Kılıç aracılığıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurarak, çocuğunun vazife malulü sayılmasını istedi. SGK'nın bu talebi reddetmesi üzerine Avukat Kılıç, Ankara 17. İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

Mahkeme, 'Ölümün, askerlik vazifesinin neden ve etkisiyle meydana geldiği ve hizmetin kusurlu işlemesi nedeniyle idarenin de sorumlu olduğu' sonucuna 2019 yılı Şubat ayında varıp aileye aylık bağlanmasına karar verdi.

7 ay önce sona eren dava sonucunun eline ulaşmasıyla rahat nefes aldıklarını ve adaletin yerini bulduğunu belirten baba Oktay Can, sık sık Muratpaşa ilçesindeki Andızlı Mezarlığı'na giderek oğlunun kabrini ziyaret ediyor. Mahkemenin verdiği kararla yüreklerine bir nebze de olsa su serpildiğini ifade eden Oktay Can, "Oğlumun nöbet tuttuğu yerde, psikolojisinin bozuk olduğunu bilindiği halde hiçbir önlem alınmadığı ve silahla nöbete gönderildiği için komutanları kusurlu bulundu. Hizmet kusuru işlendiği için vazife malulü sayıldı" dedi.

Bayburt'ta asırlık 'ehram' geleneği yaşatılıyor

Bayburt'ta, Anadolu'da el tezgahlarında dokunan ve birçok yörede kadınların geleneksel giysileri arasında yer alan 'ehram' dokumacılığı geleneği, Sevim Ataner ve Sevgi Köse kardeşlerin baba yadigarı evlerinde kurdukları atölyede yaşatılıyor. Ehram dokumacılığından yapılan yelek, çanta, masa örtüsü, seccade gibi pek çok ürün de kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor.

Anadolu'da el tezgahlarında dokunan ve birçok yörede kadınların geleneksel giysileri arasında yer alan 'ehram' geleneği Bayburt'ta asırlardır sürdürülüyor. Yörede kadınların dışarı çıkarken kullandığı, tüm vücudu kaplayan, yöresel motiflerle süslü ehram dokumacılığı yapılıyor. Bayburt'un en önemli kültürel varlıklarından biri olan ehram; yazın serin kışın ise sıcak tutan yapısı nedeniyle yöre kadınların vazgeçilmezi olarak nitelendiriliyor. Kentte açılan atölyeler sayesinde de onlarca ev hanımı iş hayatına atılıyor. Kadınlar, kurslarla hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de ehram yapımını öğreniyor. Ehram dokumacılığından yapılan yelek, çanta, masa örtüsü, seccade, perde ve kravat gibi pek çok ürün de kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

KIZ KARDEŞLER ATÖLYE KURDULAR

Bayburtlu Sevim Ataner ve Sevgi Köse kardeşler de, Anadolu'daki el tezgahlarında dokunan ve birçok yörede kadınların geleneksel giysisi arasında yer alan ehramı gelecek kuşaklara taşımak için baba yadigarı evlerini atölyeye dönüştürdü. Kardeşler 4 yılı aşkın sürededir dokumacılık yaparak, bir yandan 'ehram' geleneğini yaşatmaya çalışırken, bir yanda da kurs bünyesinde meraklılarına eğitim veriyor.

'EHRAMCILIK TAMAMEN BİTMİŞTİ'

Ehrama olan ilginin sevindirici olduğunu belirten Sevgi Köse, kursiyerlerin dokumacılığını öğrenmekten memnun olduklarını söyledi. Köse, "Bayburt Ehramı Bayburtlu kadınların dış giysisi, dışarı çıktığı zaman üzerine aldıkları pardesü gibi. Öncelerden evlerde yüzde 90 Ehramcılık vardı. Şimdi ise hediyelik eşya olarak yapıyoruz. Bayburt'ta bu üretimi sadece biz yapıyoruz. Ehramcılık tamamen bitmişti. Onlarca kadına kurs verdik. Burada ördüğümüz Ehramları dizi setlerine gönderiyoruz. Kursiyerlerde burada olmaktan evlerine kazanç sağlamaktan ve ehram yapımını öğrenmekten memnunlar. Genç kızlar beyaz, orta yaşlı kadınlar mor ve siyah ehram ise yaşlı kadınları ifade eder" dedi.

'HEM MADDİ HEM MANEVİ FAYDA SAĞLIYOR'

Kursiyer olan Saliha Sevgi ise, kursun ev hanımlarına ciddi katkı sunduğunu ifade ederek, "Bize bu imkanı verenlerden Allah razı olsun. Bizim için çok ideal bir yer. Evde boş oturuyorduk, burada hem maddi hem de manevi açıdan fayda sağlıyorö diye konuştu.

EHRAM DOKUMACILIĞI

Ehram, ince eğrilmiş koyun yününden yapılan, düz yüzeyli mekikli dokumanın ve bu dokumanın iki kanadının birleştirilmesiyle elde edilen kadın dış giysisinin adıdır. Ehram daha çok Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illeri başta olmak üzere, buralara yakın illerdeki el tezgahlarında üretilip kullanılır. Yazılı kaynaklarda ehramın ilk ne zaman dokunmaya ve kullanılmaya başlandığına ilişkin kesin bilgiye ulaşılamamakla birlikte bugünkü şekliyle 1850'li yıllardan beri kullanıldığı belirtilmektedir. Bayburt'un el sanatlarında önemli yere sahip ehram; özellikle kadınların tercih ettiği kıyafetlerin başında gelir. Ehram dokumacılığından tasarlanan yatak örtüsü, masa örtüsü, modernize edilmiş kadın giysileri (yelek, şal, fular, şapka) ve çanta gibi aksesuarlar da üretilmektedir.

Otizmli oğullarıyla dalga geçilince yaşamları alt üst oldu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 3 çocuklarından otizmli olan 7 yaşındaki Samet Ege Güllübaş ile arkadaşlarının 'deli' ve 'engelli' diyerek dalga geçmesi nedeniyle 4 yıldır yaşadıkları evlerini başka bir mahalleye taşımak zorunda kalan Emin-Emine Güllübaş çifti, maddi olarak da zor durumda kaldıklarını belirterek yardım istedi. Evi taşırken ağır kaldırdığı için belinde kayma meydana gelen ve geçirdiği ameliyatın ardından 2 ay rapor verilen Emin Güllübaş, "Okullar açıldı. Biri anaokulu, diğeri ise ilkokula giden çocuğumuz var. Onların, okul kıyafeti ve kırtasiye malzemesi ihtiyaçlarını karşılayamadık" dedi.

Keçiliköy Mahallesi'nde, 2 katlı bir binanın zemin katında yaşayan 3 çocuklu Emin Güllübaş (34) ve Emine Güllübaş (26) çiftinin yaşamı, doğuştan otizmli olan oğulları Samet Ege Güllübaş ile arkadaşlarının 'deli' ve 'engelli' diyerek dalga geçmesi nedeniyle değişti. Arkadaşları dalga geçtiği için sokağa çıkmak istemeyen yüzde 80 engelli raporu bulunan Samet Ege, eve kapandı. Güllübaş çifti, oğullarıyla dalga geçen çocuklardan 4'ünün ailesiyle tartışırken, kendilerine tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu ileri sürdükleri biri hakkında geçen 17 Mart'ta Manisa 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Emin-Emine Güllübaş çifti yaşananların ardından, 3 ay önce Mesir Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın zemin katındaki, aylık 600 liraya kiraladıkları yeni bir eve taşındı. 4 yıldır yaşadıkları evlerinden taşınırken ağır yük kaldırdığı için Emin Güllübaş'ın belinde kayma oldu. Geçen ay ameliyat olmak zorunda kalan Güllübaş'ın beline platin takıldı. 2 ay rapor verilen Güllübaş, "Ameliyatım nedeniyle çalışamadığım için maaş alamadım. Rapor parası ise daha sonra yatırılacak. Eşim çocuklarla ilgilendiği için çalışamıyor. Yunusemre Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan otizmli oğlumuz için ödenen aylık 1300 lira evde bakım ücreti dışında başka da bir gelirimiz şu an için yok. Okullar açıldı. Biri anaokulu, diğeri ise ilkokula başlayan çocuğumuzun okul kıyafeti ve kırtasiye malzemesi ihtiyaçlarını karşılayamadık" dedi.

Otizmli olan oğluyla dalga geçilmesi nedeniyle zor günler yaşadıklarını belirten Emin Güllübaş, "Oğlumun engelli olması bizim seçimimiz değil. Buradan sesleniyorum. Yardım etmeyenler, destek olmayanlar engel de olmasınlar. Evimizi taşıyıp, o mahalleden uzaklaştık. Otizmli oğlumun evde spor yapabilmesi için yürüyüş bandı ve çeşitli spor aletleri yerleştirdik. Bahçede de onun için vakit geçirebileceği, yazı tahtası, sinirlendiğinde stresini atması için kum torbası ve salıncağın bulunduğu bir ortam yarattık" dedi.

Anne Emine Güllübaş da eşinin yeni ameliyat olduğunu belirterek, "Bu nedenle maddi yönden zor durumdayız. Tek başımıza bu zorluklarla nasıl başa çıkacağımızı bilmiyorum. Oğlumun durumu belli. Tüm hayırseverlerden yardım bekliyoruz" dedi.

Nikah şekeri yerine huş fidanı dağıttılar

Artvin'in Şavşat ilçesinde Fizik Öğretmeni Büşra Usta ve Orman Mühendisi Çağrı Erdem çifti, nişan törenlerinde davetlilere nikah şekeri yerine soğuğa karşı dayanıklı ağaç türü olan 'huş ağacı' fidanı hediye etti. Ülkede ağaçlandırma çalışmalarında farkındalık oluşturmak için nişan töreninde fidan dağıtan doğa dostu çiftin davranışı, davetlilerin beğenisini kazandı.

İlçede, birlikte çiğ köfte salonu işletmeciliği yapan ve atama bekleyen Fizik Öğretmeni Büşra Usta ve Orman Mühendisi Çağrı Erdem, düzenlenen etkinlikle nişanlandı. Genç çift, nişan töreninin ardından, örnek davranış sergileyerek davetli ve konuklara, nikah şekeri yerine üzerinde "Bugünün anısına mutluluğumuzla birlikte büyüyen bir fidan olsun istedikö yazılı soğuğa dayanıklı ağaç türlerinden 'huş fidanı' hediye etti. Nişan töreniyle evliliğe ilk adımı atan çift, ülkede yürütülen ağaçlandırma çalışmaları ve kampanyalarda farkındalık oluşturmak için 480 fidan dağıttıklarını söyledi. Doğa dostu çiftin davranışı, davetlilerin de beğenisini kazandı.

'MUTLULUĞUMUZ KALICI OLSUN İSTEDİK'

En mutlu günlerinden birini yaşadığını belirten Büşra Usta, "5 Yıllık Fizik Öğretmenliğini bitirdim. Nişanlım ile çiğ köfte salonunda çalışıyoruz. Fizik kuralları var; çok önemlidir ama doğanın en önemli kuralı ise yeşilliklerle dolu bir dünyadır. İşte olmazsa olmazımız budur. Tüm dünyaya tüm insanlığa hizmet etmek bir fidan dikmektir. Doğaya yapılacak tek bir dokunuşun tüm dünyayı aile yapacağı bilinciyle mutlu günümüzün daha kalıcı olması temennisiyle bu fidanları hediye etmeyi düşündük" dedi.

'FİDAN DAĞITMAYI DAHA ANLAMLI BULDUK'

Mühendis Çağrı Erdem de "Nikah şekeri dağıtıp bir an evvel tüketilmesi yerine bir ömür boyu kalıcı olacak fidanları hediye etmeyi daha anlamlı bulduk. Orman Mühendisiyim bu konunun önemini çok çok iyi biliyorum. Soğuğa karşı dayanıklı olduğu ve sağlık açısından da çok önemli faydaları olduğu ve bölgemizde pek fazla bilinmediği için bu ağacı düşündük. Huş ağacının, yumuşak ve parlak dokusu, en çok da sağlam yapıda olması nedeni ile kerestesinden yararlanılmaktadır. Aynı zamanda, süs bitkisi olarak da yetişebilmektedir. Fidan dikimi konusunda devlet büyüklerimizin ve bakanlığımızın çok önemli çalışmaları var. Bizlerde bu duyarlı çalışmalara bir katkı sunmak ve bu günün gerçek kalıcı olmasını istedik. Davetlilerimizin bu fidanları büyüttükçe bu günün anısına ama bütün dünya adına büyüyecek" diye konuştu.

Büşra Usta ve Çağrı Erdem'in nişan törenlerine katılan davetliler de, genç çifti tebrik ederek, fidan dikimi kampanyalarına kendilerinin de destek olacağını söyledi.

