Dha yurt bülteni - 3

ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği görüntülendi

Irak yönünden gelen ve ABD tarafından gönderildiği belirtilen yaklaşık 200 araçlık konvoy, akşam saatlerinde, Suriye'nin Kamışlı kentinden geçerken, Türkiye'den görüntülendi.

Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde, dün akşam saatlerinde, ABD konvoyu hareketliliği oldu. Irak yönünden geldiği belirlenen ve Nusaybin'den görüntülenen yaklaşık 200 araçlık konvoyda; kapalı TIR'lar, kamyonetler, zırhlı araçlar, midibüsler, jeneratörler ve akaryakıt tankeri gibi araçların yer aldığı görüldü. Konvoy, bir süre sonra gözden kayboldu.

Konvoydan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),

Zonguldak'ta FETÖ operasyonunda 9 şüpheli adliyede

Zonguldak merkezli 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan aralarında eski emniyet müdürü, polis ve öğretmenlerden oluşan 2'si kadın 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'ByLock' ve örgütsel faaliyetlerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında aralarında eski emniyet müdürü, polis, öğretmen ve özel sektör çalışanlarının yer aldığı 2'si kadın 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Zonguldak merkezli Çorum, Kütahya ve Bartın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan eski emniyet müdürü B.K., E.D., F.K., M.Z., S.S., H.Ç., Y.K., Ş.A ve Z.E. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

-Polis minibüsünün gelmesi

-Şüphelilerin adliyeye sokulması

-Adliyeden detay

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,

Eşinden şiddet gören Aslıhan, balkondan atlayıp ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tartıştığı eşi Ali K.'den (23) şiddet gördüğü öne sürülen Aslıhan K. (22), 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan atladı. Beton zemine çakılan Aslıhan K., ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde, İnegöl'e bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Ali K. ile 6 ay önce evlendiği Aslıhan K. arasında, iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada eşinden şiddet gören Aslıhan K., 3'üncü kattaki evlerinin balkonuna çıkarak, kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine çakılan genç kadın, ağır yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aslıhan K., ilk müdahalesinin ardından sağlık görevlilerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Aslıhan K.'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

-Hastaneden detaylar

-Yaralı kadından detaylar

-İkamet ettiği apartmandan detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa),

13 ilde HTŞ ve El Nusra operasyonu: 41 gözaltı kararı

Bingöl merkezli 13 ilde, terör örgütleri HTŞ ve El Nusra'ya yönelik soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen 41 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Adana'da, 2'si kadın 8 kişi, gözaltına alındı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen HTŞ ve El Nusra soruşturması kapsamında, terör örgütlerine para topladığı öne sürülen 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Bingöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana dahil 13 ilde, eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Adana'da, Özel Harekat polislerinin desteğiyle şüphelilerin evlerine baskınlar yapılırken, 2'si kadın 8 kişi, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda; 2 av tüfeği ile mühimmat, örgütsel kitap ve dokümanlar ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 8 kişi, emniyete götürüldü. Şüphelilerinin, işlemleri tamamlandıktan sonra Bingöl'e gönderileceği belirtildi.

Polis araçlarının emniyetten çıkışı

Polis araçlarının baskın noktasına gidişi

Polislerin eve baskın yapması

Evin çevresinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alan özel harekat polisleri

Şüphelilerin adli tıp birimine getirilmesi

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

Erzincanlı Prof. orman yangınlarına ilginç bir eylemle dikkat çekti

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi(EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu orman yangınlarına dikkat çekmek için ilginç bir eyleme imza attı. Geçtiğimiz ay Kırklar Tepesi üzerinde çıkan orman yangınında zarar gören ağaçları sırtında kent merkezine taşıyan Prof. Dr. Kavukcu, yangınlara dikkat çekti.

Dünya genelinde yaşanan savaş, doğa katliamı ve şiddet olaylarına karşı gerçekleştirdiği ilginç eylemlerle gündeme gelen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi(EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, Erzincan'da farklı bir protestoya imza attı. Geçtiğimiz ay kentin kuzeyinde bulunan Kırklar Tepesi'nde çıkan yangınlarda zarar gören ormanlık alana giden Kavukçu, burada yüzünü ve vücudunu siyaha boyadı, daha sonra yangında zarar gören ağaçları farkındalık oluşturmak amacıyla kent merkezine taşıdı. Vatandaşların şaşkın bakışları altında sırtında yanan ağaç dalları ile yürümeye çalışan Kavukçu Ordu Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Zaman zaman mola veren Kavukçu'ya vatandaşlar alkışlarıyla destek verdi. Yaklaşık bir saat süren yürüyüşün ardından kent merkezine taşıdığı ağaçların üzerinde bir süre sessizce oturdu. Çevresinde biriken meraklı kalabalık Kavukçu'nun eylemini meraklı gözlerle izledi.

"YANAN ORMANLARIMIZ İÇİN BİR SES DUYURMAK İSTEDİM"

Orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla Erzincan üzerinden çıkış yaptığını ifade eden ÜniversitesiGüzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu; "Bu kentte bu yaz irili ufaklı 20 civarında yangın çıktı, tahribat var, kimi zaman bilinçli, kimi zaman bilinçsiz. Bunun dışında da Türkiye'nin bir çok kentinde en son İzmir'de olan yangında ormanların yanması ve bununlar birlikte canlıların yok olması ile birlikte tüm dünya da, Brezilya'daki yağmur ormanları ki tüm dünya endişe ile izliyor. Bu yaşananlar ile ilgili bir ses duyurmak istedim. Sanatçı olarak bunu görebildiğim için, daha önce yaptığım performanslara bir yenisi daha eklemeye çalıştım. Bunu Erzincan'da yanmış bir bölgede yanmış bir çam ağacını oradan taşıyarak, şehir merkezinde yürüyüşle, herkesin görebileceği bir alana yerleştirme yapılacak. Hem doğa adına hem de insan adına bir söz söylemek isdedimö dedi.

-Yanan alandan görüntü

-Kavukçu'nun yanan ağaçla yürümesinden genel detay görüntü

-Kavukçu'nun yanan bölgede yerde uzanması

-Ağaçları taşıması

-Kavukçu'nun açıklaması

-Kavukçu'nun sırtında ağaçla kent merkezinde yürümesi

-Vatandaşların alkışla destek vermesi

-Kavukçu'nun ağaçla trafik ışığında beklemesi

-Ağaçların kent merkezine taşınması

-Yanan ağaçlardan görüntü ve vatandaşların izlemesi

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

Van'ın berivanları yayla yolunda

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Bağrıyanık Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, süt sağmak için her gün at, katır ve eşek sırtında 5 kilometre uzaklıktaki yaylaya zorlu bir yolculuk yapıyor. Kadınlar süt sağarken, mahallenin erkekleri de söyledikleri şarkılar eşliğinde halay çekip moral veriyor. Berivanlar, sağdıkları koyun ve keçilerden elde ettikleri sütleri otlu peynir, tereyağı ve yoğurt yaparak satıyor.

Van'a 42, Gürpınar ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Bağrıyanık Mahallesi'ndeki besiciler, yaklaşan kış mevsimi öncesi yayladaki son günlerini yaşıyor. Mahallede oturan 'berivan' olarak adlandırılan süt sağımı yapan kadınlar at, katır ve eşek sırtında zorlu yolları aşarak sağım yapılan Yanık Yaylası'na ulaşıyor. 5 kilometrelik zorlu yolculuğun ardından yaylaya ulaşan kadınlar, süt sağarken, mahallenin erkekleri de söyledikleri şarkılar eşliğinde halay çekip moral veriyor. Berivanlar, sağdıkları koyun ve keçilerden elde ettikleri sütleri otlu peynir, tereyağı ve yoğurt yaparak satıyor. Berivanların yolculuğuna Demirören Haber Ajansı ekibi de, eşlik etti.

GENÇ KIZLAR DA AT SÜRÜYOR

Berivanlar, yaşamlarının güzel ve zaman zaman zorlu tarafları olduğunu ifade ettiler. Yaylada, at koşturan Gürpınar Necip Fazıl Kısakürek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Seher Hitit at, eşek ve katır üzerinde zorlu bir yolculuğun ardından yaylaya koyun ve keçi sağmaya geldiklerini anlattı. Hitit, "Koyunlarımızı sağdıktan sonra eve götürüp otlu peynir, yoğurt, kaymak yapıyoruz. Bunları hem satıyoruz, hem de kendimiz tüketiyoruz. Sabah saat 10 gibi bu zorlu yolculuğa çıkıyoruz. Koyun ve keçileri sağdıktan sonra evimize dönüyoruz. Zorlu geçen yayla yolculuğumuz 3 ay sürüyor. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla da bitiyor" dedi.

MAHALEDE 2 BİN 800 KÜÇÜKBAŞ VAR

Mahalle Muhtarı İskan Hitit ise, 73 hane, 540 nüfuslu mahallelerindeki küçükbaş hayvan sayının 2 bin 800 olduğunu ifade ederek, "Belediyeye buraya gelen berivan kadınlarımıza bir gölgelik yapılması için talebimizi ilettik. Kadınlarımız yaylada koyun sağdıktan sonra tekrar evlerine dönüyor ve sağdıkları sütleri yoğurt, peynir ya da kaymak yapıyor" diye konuştu.

GÜNDE İKİ KEZ SÜT SAĞIMINA GİDİYORLAR

Korucubaşı Umut Can da, her yıl Mayıs ayından itibaren yaylaya çıktıklarını kaydederek, "Berivanlarımız at, eşek ve katır sırtında yaylaya çıkıp süt sağıyorlar. Kadınlarımız her gün 'Beri' denilen alana getirilen yaylada koyun sağıyorlar. Eve gidip, aynı gün içinde tekrar yaylaya ikinci kez çıkıp süt sağıyorlar. Zor bir yolculuk yapıyorlar, ancak bu zorluğun yanında zevkli geçiyor, mutluyuz" dedi.

-Mahalleden at, eşek ve katırlarla süt sağımı için yaylaya çıkan kadınlar

-Koyun sürüsü

-Koyunlarla birlikte atlarla yaylaya çıkan berivanlar

-Süt sağım yerine gelen küçükbaş hayvanlar

-Atını koşturan bir berivan

-DHA muhabirinin anonsu

-Süt sağan kadınlardan genel ve detaylar

-Kadınlar süt sağarken, Kürtçe şarkı söyleyip halay çeken erkekler

-Berivanlardan Seher Hitit ile röportaj

-Berat Can ile röportaj

-Koyun sağan bir kadınla Kürtçe röportaj

-Mahallenin Korucubaşı Umut Can ile röportaj

-Süt sağımının ardından atlarıyla geri dönüş yapan kadınlar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, -

İzmir Fuarı'nda Onur Akın konseri

88'inci İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 7'nci gününde, çim konserleri kapsamında Onur Akın hayranlarıyla buluştu.

Kültürpark Yeraltı Otoparkı üstündeki çim alandaki Onur Akın konserini binlerce İzmirli izledi. Onur Akın İzmir'de sahne almanın gururunu yaşadığını dile getirip, "Yüzü güneşe bakan pırıl pırıl Mustafa Kemal'in çocukları, hepiniz hoş geldiniz. Sizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum" dedi, ardından konserine başladı. Kimi zaman orkestrası eşliğinde kimi zaman da bağlama çalarak şarkılar söyleyen Onur Akın, 1.5 saat boyunca sahnede kaldı. Sevenleri de söylediği şarkılarda Akın'a eşlik etti.

-Konuşmadan görüntü

Konserden görüntü

Haber-Kamera: Kahraman DURAK/ İZMİR,