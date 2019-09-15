Dha yurt bülteni-3

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 40 yaralı (2)- Yeniden

Afyonkarahisar yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, devrildi. Kazada, 2 yaşındaki Perisu Kanak yaşamını yitirirken, 40 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Afyonkarahisar- Kütahya karayolunun 32'nci kilometresindeki Anıtkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Barış Gökçe'nin kullandığı İstanbul Kalesi firmasına ait 34 HS 2100 plakalı yolcu otobüsü, bir anda yoldan çıktıktan sonra, şarampolden devrildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Gelen sağlık ekibi, yolculardan Perisu Kanak adlı kız çocuğunun yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan 40 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

'CAMDAN FIRLADIM'

Otobüsün yolcularından Samet Çağrı, kazanın saat 06.40 sıralarında meydana geldiğini, bu sırada uyanık olduğunu belirterek, "Bir anda araba sağa sola yalpaladı. Sonra şarampolde devrildi. Ben camdan fırladım. Yaralıları çıkarmaya başladım. Her şey bir anda oldu" dedi.

LASTİĞİ DE PATLAMIŞ

İstanbul- Antalya seferini yapan yolcu otobüsünün Gebze yakınlarında sol arka lastiklerinden birinin patladığı, lastiğin değiştirilmesinin ardından yola devam edildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden detay

Otobüsten detay

Yolcuların eşyaları detay

Polis ve jandarma ekipleri detay

Samet Çağrı röportaj

Abdullah Göksügüzel röportaj

Vinçle otobüsün kaldırılması

Yolun trafiğe kapatılması

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

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Davayı kazandılar, belediyelerini geri istiyorlar



Afyonkarahisar'da 2012 yılında belde nüfusu 2 bin kişinin altında kaldığı için belediyeleri kapatılan Güney köyü sakinleri, yıllardır süren hukuk mücadelesini kazanarak yeniden belde olma hakkı elde etti. Köylüler, kazandıkları haklarının aylardır uygulanmadığını belirterek, belediyelerini geri istedi.

6 Aralık 2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı 'On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan 'Türkiye İstatistik Kurumu tarafından tespit edilen 2011 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayım sonuçlarına göre nüfusu 2 binin altında olan belediyelerin tüzel kişilikleri ilk mahalli idareler genel seçiminden geçerli olmak üzere kaldırılarak bu belediyeler köye dönüştürülmüştür' maddesi uyarınca Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinin de köy statüsüne düşürülmesi kararlaştırıldı.

BELEDİYE KAPATILDI

Bunun üzerine o dönem nüfusu 1877 olan Güney beldesi, 231 nüfuslu Çalışlar köyüyle birleşme kararı aldı. Çalışlar köyünde yapılan halk oylaması sonucu 'Çalışlar Mahallesi' adı altında Güney beldesiyle birleşme kararı alındı. Karar 4 Ekim 2012 tarihinde Güney Belediye Meclisi'nce de kabul edildi. Buna rağmen yasanın yürürlüğe girmesinin ardından Güney beldesinin statüsü köye dönüştürüldü ve belediye kapatıldı.

MAHKEME KÖYLÜLERİ HAKLI BULDU

Bir araya gelen köylüler, karara yasal yollardan itiraz etti. 13 Nisan 2018 tarihinde konuyu görüşen Ankara 9. İdare Mahkemesi köylüleri haklı buldu. Mahkeme; yasanın yayımlandığı 6 Aralık 2012 tarihinden önce Güney beldesinin Çalışlar köyüyle birleşme kararı aldığı ve nüfusunun 2 binin üzerine çıktığını belirterek, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına hükmetti ve işlemin iptaline karar verdi. İçişleri Bakanlığı karara itiraz edince dosya Danıştay 8. Dairesi'ne gönderildi. Danıştay da itirazı reddederek, Ankara 9. İdare Mahkemesi'nin kararını onadı. Bakanlık bu karara yönelik yeni bir itirazla 'karar düzeltme' istedi. Ancak Danıştay 19 Şubat 2019 tarihinde bakanlığın karar düzeltme talebini de reddetti. Köylüler 7 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından yeniden belde olma hakkını elde ettiklerini belirterek, bir an önce haklarının verilmesini istedi.

'VERİLEN SÖZLER TUTULMADI'

Güney köyü sakinlerinden Hacer Kestel, 2012 yılında başlattıkları hukuki süreci kazanarak yeniden belde olmak hakkı kazandıklarını söyledi. 7 yıl süren mahkeme sürecinden bahseden Kestel, tüm engellere rağmen adaletin yerini bulduğunu belirterek, kararın uygulanmasını istedi. Kestel, "Bize geçen 2 Haziran'da seçime gideceğimiz söylendi. Sonra 2 Haziran'a yetişmedi denilerek 23 Haziran tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleriyle birlikte yapılacağı söylendi. Ancak verilen sözler tutulmadı" dedi.

'SÜRECİN UZAMASI İÇİN BİR SEBEP YOK'

Kazanılmış haklarına ilişkin kararın ilgili birimlere gitmediğini iddia eden Kestel, evrakın sümen altı edildiğini öne sürdü. Kestel, şöyle konuştu:

"Bizim evrakımız Afyon dışına çıkmamış ve Ankara'ya ulaşmamış ve bu bizim seçim sürecimizi etkiliyor. Ayrıca belediyemiz kapatıldığında bize 'Çok güzel hizmet alacaksınız' denildi. Ama bize kesinlikle hizmet yok. Bize deniliyor ki 'Elektrik ve suyunuz var mı? Tamam' biz böyle bir durum yaşamak istemiyoruz. Bizim beldemiz ilçe olmayı bile hak ediyor. Gerek yol durumu gerekse bulunduğu konum itibarıyla olsun her şeyi hak edebilecek konumdayken köylüğe düşürüp, buna rağmen hakkımızı kazandığımız halde verilmemesinin sebebini sayın milletvekillerimize soruyorum? Bizim isteğimiz milletvekillerimizin verdikleri sözlerin arkasında durmasıdır. Seçim olacak denilmesine rağmen süreç neden uzadı? Sürecin uzaması için bir sebep yok. Siz istediğiniz zaman birkaç günde bile kararlar alabiliyorsanız bizim köyümüz için de çok zor olmamalı ki karar alabilir siniz? Lütfen bize yardımcı olun. Ben buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; burada olanlardan Cumhurbaşkanımızın haberi yok."

'SEÇİM YAPILMASINI BEKLİYORUZ'

Köy sakinlerinden Ali Baran, mahkeme sürecinin olumlu bittiğini vurgularken, "Beldemizin köy olmasının ardından mahkemeye başvurduk. Mahkemeye devamlı itirazlar yapıldı. Bizimle aynı durumda olan Kütahya'nın Kuşu beldesi vardı. Kuşu'ya hiçbir itiraz olmamışken davayı kazanmamızın ardından 7 defa dosya temyize gönderildi. Hukuki süreç devamlı uzatıldı. Şimdi bütün süreçleri tamamlamamıza rağmen yüksek yargıdan karar dönerek haklı olduğumuz görüldü. Bizim sürecimizi siyasi olarak tekrar uzatıyorlar. 2018 yılı Aralık ayından itibaren seçim yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

'BELEDİYEYİ BABAM KURDU'

Güney köyü sakinlerinden Gültekin Gençer, babasının belediyeyi 43 yıl önce kurduğunu söyledi. Belediyenin o dönem kurulma sürecini anlatan Gençer, gözyaşlarına hakim olamadı. Gençer, "Ben evlenmeden önce babam ilk kuran kişidir. Belediye kapanınca çok üzüldüm. Babam belediyelik gittiğinde çocuk gibi çok ağladı. Şimdi ben bile ağlayacağım. Babam çok zorluk çekti. Çok emek çekti. Babam şimdi vefat etti ve çok üzülüyorum" dedi.

'KAZANILMIŞ HAKLARINI İSTİYORLAR'

Güney köyü sakinlerine destek veren CHP Afyonkarahisar Milletvekili ve TBMM Divan Katip Üyesi Burcu Köksal, konuyu geçen temmuz ayında meclise taşıdığını, mahkemenin verdiği kararın bir an önce uygulanması gerektiğini söyledi. Köksal, şöyle dedi:

"Burası daha önceden belediyeydi. Belediyesi elinden alındıktan sonra yargıya müracaat ettiler. Mahkemede Güney'in haksız bir şekilde belediyeliğinin elinden alındığı tespit edildi. Yargı son noktayı koyarak Güney köyünün belediye olmasına karar verdi. Her nedense bu karar uygulanmak istenmiyor. Bu karar sümen altı edilmiş vaziyette. Vatandaşlar son derece mağdur olduklarını söylüyor. Belediyelik varken daha çok hizmet aldıklarını, özellikle çocuklarını okula gönderen aileler belediyenin servisi sayesinde daha ucuz bir şekilde okula gönderdiklerini söylüyor. Altyapı ve yol gibi hizmetlerden daha çok yararlandıklarını, çöplerinin zamanında alındığını ifade ediyorlar. Kısacası hizmetin belediyelikte daha iyi olduğunu söylüyorlar. Sonuçta mahkeme kararını vermiş ve bu kararın uygulanması gerekiyor."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Köyün giriş ve çıkışından detay

Köydeki Güney belediyesi yazan tabela ve belediye binasından detay

İtfaiye ve taşıma araçlarından detay

Köy içinden detaylar

Köy çıkışındaki duraklardan ve çay bahçesinden detaylar

Vatandaşlardan detaylar

Vatandaşların ellerindeki dövizlerden detaylar

Hacer Kestel'in konuşması

Ali Baran'ın konuşması

Gültekin Gençer'in konuşması

CHP Milletvekili Köksal'ın konuşması

Köy meydanında toplanan köylülerden detaylar

Köylülerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenmesinden detaylar

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

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Sokak hayvanları mağazalarda serinliyor

Antalya'da sıcak havadan bunalan sokak hayvanları, mağazaların içlerine girerek klimanın altında serinlemeye çalışıyor. Mağazalara alışverişe gelen müşteriler ise sokak hayvanlarının da canlı olduğunu unutmamak gerektiğini söylüyor.

Muratpaşa ilçesi Işıklar Caddesi'ndeki sokak hayvanları, sıcak havanın etkisiyle gündüzleri zor saatler geçiriyor. Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 28 derece kaydedildiği Antalya'da sokak hayvanları, cadde üzerinde bulunan mağazaların içinde serinlemeye çalışıyor. Genellikle mağaza kapılarındaki klimanın altında serinleyip uyuyakalan hayvanlara, vatandaşlar ilgi gösteriyor. Mağazalara gelen müşteriler hayvanların rahatsız olmaması için dikkatli bir şekilde yanlarından geçiyor. Işıklar Caddesi'ni gezen ve alışveriş yapanlar, hayvanların da bir canlı olduğunun unutulmaması gerektiğini söylüyor. Cadde üzerinde birçok mağaza, sokak hayvanları için bir kap su ve bir kap mama bırakıyor.

MÜŞTERİLERİN YÜZDE 90'I RAHATSIZ OLMUYOR

Işıklar Caddesi'ndeki bir mağazanın yöneticisi Yasemin Bilgiç (46), müşterilerin genellikle olumlu tepki verdiğini söyledi. Bilgiç, "Sıcak havalarda sokak hayvanları mağazamızın içine giriyor. Yüzde 90 müşterimiz bu duruma olumlu tepki veriyor, yüzde 10'luk kısım ise korktukları için rahatsız oluyor. Sokak hayvanlarına karşı anlayışlı ve duyarlı olduğumuz için alışveriş yapılabilecek bir nokta olarak görülüyoruz. Müşterilerin olumlu tepkileri bizleri memnun ediyor" dedi.

'ONLAR DA BİZİM GİBİ CANLI'

Mağazaya alışverişe gelen Helin Öykü Torun (17) ise "Sıcak havalarda mağazalardaki klima altlarında oturan sokak hayvanlarından rahatsız olmuyoruz. Onlar da bizim gibi canlı oldukları için duyarlı davranmalıyız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mağaza önündeki sokak köpeğinden görüntü

Sokak köpeğinden detay görüntüler

Mağazada alışveriş yapan vatandaşların klimanın altında uyuyan köpeğin etrafından geçme görüntüsü

Sokaktan, mağazadan ve köpekten görüntüler

Röp 1: Yasemin Bilgiç

Mağazanın içindeki köpekten görüntüler

Röp 2: Helin Öykü Torun

Müşterilerin sokak köpeğini sevme görüntüsü

Başka bir mağazanın girişinde serinleyen sokak köpeğinden detay görüntüler

Sokak canlıları için 'Bir kap su, bir kap mama' afişinden detay görüntü

HABER- KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA,

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İki yolun ortasında kalan cami dikkat çekiyor

Antalya'da imar değişikliklerinin ardından iki yolun ortasında kalan cami, ilginç görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde 1980'li yılların başında inşaa edilen Uhut Camii'nin bulunduğu bölgede farklı tarihlerde imar değişiklikleri yapıldı. Daha önce tarlalardan oluşan mahallede zamanla konut sayısı arttı. İmardan sonra yolların da yapıldığı mahallede, Uhut Camii'nin yer aldığı caddeye Elmalılı Hamdi Yazır adı verildi. Ancak imar çalışmalarının ardından mahallenin en eski camisi iki yolun ortasında kaldı.

Daha çok gecekondulaşmanın yer aldığı mahallede kentsel dönüşüm kararının ardından 3 yıl önce caminin yıkılmasına karar verildi. Yakın bölgede başka cami olmaması nedeniyle belediye, yeni bir cami yapılana kadar Uhut Camii'nde ibadetin devamına karar verdi. İki yolun ortasında kalan camiyi ilk görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

YENİ CAMİDE SONA YAKLAŞILDI

Diğer yandan yapımı devam eden yeni Uhut Camii'nin büyük bölümü tamamlandı. 2 bin metrekare alanda inşası süren camiye mahallede yaşayan vatandaşlar da destek veriyor. Mahallenin kadınları her cuma sabah erken saatlerde bir araya gelerek gözleme yapıyor. Kadınların yaptığı gözlemeler ise erkekler tarafından Antalya'nın farklı camilerinde satılıyor. Elde edilen gelir inşaat giderleri için kullanılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Drone ile caminin görüntüsü

Muhabir Aslı Duran'ın anonsu

Caminin detay görüntüleri

HABER: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Sadece bilim insanlarının girebildiği orman projeyle gezilebilecek

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, bünyesinde barındırdığı endemik ağaç türleri nedeniyle 35 yıl önce 'tabiat koruma alanı' ilan edilen, sadece bilimsel çalışma yapılması için girişine izin verilen Hacıosman Ormanı Tabiat Koruma Alanı, düzenlenen projeyle ziyaret ve çeşitli aktivitelere açılacak.

İlçede Yeşilırmak Deltası'nın getirdiği alüvyonlarla oluşan, içinde barındırdığı endemik ağaç türleri dolayısıyla dönemin Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca 1984 yılında Türkiye'nin ilk 'tabiat koruma alanı' ilan edilen Hacıosman Ormanı Tabiatı Koruma Alanı'nda tek bir dalın kesilmesine bile izin verilmiyor. Ziyarete kapatılan koruma alanına, sadece üniversitelerin TÜBİTAK ile birlikte yaptığı bilimsel araştırmalar için girilebiliyor. Ormanda bilim insanları, insan eli değmeyen ekosistemin kendi kendini nasıl yenilediğini gözlemliyor. Koruma altındaki alanda, köstebek, kaplumbağa, yılan, su yılanı, kurbağa ve çeşitli ötücü kuşlar ile balıkçıl kuşlara da sıkça rastlanıyor.

BELEDİYEDEN PROJE

Flora açısından Türkiye'nin önemli 'subasar' ormanlarından birisi olan ve 35 yıldır özenle korunan ormanın ziyarete açılması için Tekkeköy Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı, proje hazırlandı. Olası risklerin ortadan kaldırılıp Kent Ormanı haline dönüştürülecek projeyle bölgenin, doğa tutkunlarının ziyaretine açılması hedefleniyor. Pek çok ağaç türünün de yer aldığı bin 500 dönümlük alanın, proje kapsamında; ormanın kendi doğal dokusuna zarar vermeden düzenleme yapılarak, insanların vakit geçirip, çeşitli aktivitelerde bulunabileceği bir alana dönüştürülmesi amaçlanıyor.

'BU PROJE ÇOK BÜYÜK BİR PROJE'

Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil, proje alanının yaklaşık bin 500 dönüm olacağını belirterek, "Bu alan içerisinde her türlü etkinliğin yapılabileceği, çocukların ve insanların burada vakit geçirebileceği, eğlenebileceği ve her türlü sportif faaliyetlerin de yapılabileceği çok büyük bir proje olacak. Proje, üzerinde yaklaşık 3- 4 ay çalışılarak hazırlandı. Projemizi Cumhurbaşkanımıza ilettiğimizde kendileri de çok etkilendiğini ve beğendiğini dile getirdi. Şu anda projemiz Cumhurbaşkanımızın ukdesinde. Çünkü bu proje, çok büyük bir proje. Projemiz, detaylanıp yapılmaya başlandığı zaman herkesin dikkatini çekecek ve insanlar buraya gelecek" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Ormandan detaylar

-Drone detayları

-Röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüseyin KALAY/SAMSUN,-

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Engelli gence akülü tekerlekli sandalye sürprizi

Diyarbakır'da doğuştan bedensel engelli İrfan Şeker'in (20) akülü tekerlekli sandalye hayali, 'Çocuklar üşümesin' üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da sosyal medya üzerinden oluşturdukları 'Çocuklar üşümesin' grubuyla dezavantajlı çocukların ihtiyacını karşılayan gençler, bu kez doğuştan engelli İrfan Şeker'in akülü tekerlekli sandalye hayalini gerçekleştirdi. Ailesinin maddi sorunları nedeniyle Şeker'e akülü tekerlekli sandalye alınamadığını öğrenen grup, harekete geçti.

Grup üyelerinin satın aldığı akülü tekerlekli sandalye, İrfan Şeker, çay bahçesinde otururken kendisine hediye edildi. Şeker'in o an yaşadığı mutluluk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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Engelli gencin gelişi

Grup üyeleri engelli gençle sohbet etmesi

Akülü sandalyesinin getirilmesi

Akülü sandalyesine binmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Elif FİLİZ Kamera: DİYARBAKIR,

