Dha yurt bülteni- 3

Tenekede tavuk yapmak isterken yangın çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 3 katlı bir apartmanın çatı katında tenekede tavuk yapılırken, alevlerin tahtalara sıçraması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, maddi hasar oluştu.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın çatı katında ev sahipleri tarafından dün (pazar) saat 18.30 sıralarında tenekede tavuk yapılmak istendi. Tenekenin içine tavuk koyduktan sonra, etrafı odunla sarılıp ateşe verildi. Ancak alevler, çatıdaki tahtalara sıçrayınca yangın çıktı. Çatının tamamını saran yangın, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Çatı katında büyük hasar oluştu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çatıdaki alevlerden görüntüler

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahale etmesinden

Etrafa yayılan dumandan görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Anne- kızın başına binanın dış cephe kaplamasının düşme anı kamerada

Bartın'da, kaldırımda yürüyen Tülay Karaketik (34) ile kızı Pelin Karaketik'in (14) başlarına 4 katlı binanın dış cephe kaplamalarının düşmesiyle yaralanma anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Cumartesi günü akşam saatlerinde Kemerköprü Mahallesi Şadırvan Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Tülay Karaketik ile kızı Pelin Karaketik'in başlarına 4 katlı binanın dış cephe kaplamaları düştü. Bir anda yere yığılan anne ve kızının yardımına çevredekiler koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yerde yatan anne ve kızına ilk müdahalede bulundu. Başlarına düşen izolasyon malzemeleri nedeniyle yaralanan anne ve kızı kaldırıldıkları Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaralanan anne ve kız, sorumlular hakkında şikayette bulundu.

KORKU DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Anne ve kızının başlarına dış cephe kaplamalarının düşme anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, anne ve kızın büyük korku yaşadığı, yere düşen annenin hemen ayağa kalkmaya çalıştığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamera görüntüleri

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Baz istasyonunda akü hırsızlarına suçüstü

Diyarbakır'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, GSM şirketine ait baz istasyonundan akü çalan 3 kişi, suçüstü yakalandı.

Yenişehir Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar sonucu GSM şirketlerine ait baz istasyonlarından hırsızlık yapılacağı öğrenildi. Bu bilgi üzerine harekete geçen ekipler, 11 Eylül Çarşamba günü, devriye görevi sırasında M.N.K., C.K. ve R.D.'yi, baz istasyonundan çaldıkları aküleri araca yüklerken yakaladı. Araçta yapılan aramada, 12 akü ele geçirildi. Yapılan incelemede hırsızların, farklı zamanlarda 8 baz istasyonunda akü çaldıkları tespit edildi. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen M.N.K., C.K. ve R.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Ele geçirilen aküler

-Gözaltına alınan şüpheliler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

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Trakya'da çiftçisinin yüzünü yüksek verim güldürdü

Bereketli topraklarıyla yıllardır Türkiye'nin ekmeklik buğday, ayçiçeği ve çeltik ihtiyacının önemli kısmını karşılayan Trakya'da üreticinin yüzü yüksek verimle güldi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Trakya'da özellikle buğdayda bir önceki yıla göre yüzde 20'lik verim artışı yaşandığını söyledi.,

Trakya çiftçisinin en önemli geçim kaynağı buğday, ayçiçeği ve çeltikte hasat mevsimi hızla devam ediyor. Buğdayda hasadı geride bırakan çiftçi bugünlerde ayçiçeğini biçmeye devam ederken, çeltik de ise tarlaya girmesine hazırlanıyor. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, bu yıl özellikle buğdayda bir önceki yıla göre verimde yüzde 20 artış yaşandığını ifade ederken, bu yıl üç kat artan kanola ekiminin ise önümüzdeki yıl daha da artacağını düşündüklerini dile getirdi. Bir önceki yıla göre bu yıl buğday veriminde yüze 20 artış yaşandığını söyleyen ve çiftçinin yüzünün biraz da olsa güldüğünü dile getiren Arabacı, "Daha önce de bahsettiğimiz gibi, girdi maliyetlerinin yüksek olmasından bahsediyorduk. Aşağı yukarı geçen yıla nazaran bu yıl maliyetlerimizde yüzde 30 artış var. Buğday fiyatlarında yüzde 29 artış yaşandı, verim de arttığı için buğdayda bu yıl bizi verim kurtardı diyebiliriz. Bu yıl hem verimimiz hem de kalitemiz güzel. Buğday'da iyi bir sezon geçirdik diyebiliriz" diye konuştu.

'GİRDİ MALİYETLERİ YÜKSEK'

Ayçiçeği'nde ise aynı verimi alamadıklarını ifade eden ve girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu kaydeden Arabacı, "Ayçiçeği ile ilgili aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bazı kısımlarda dönüm başına 65 kilo ayçiçeği biçen çiftçi var. Bugün 300 kilo biçen de aynı maliyeti yapıyor, 65 kilo biçen de aynı maliyeti yapıyor. Bu girdi maliyetleriyle, şu anda açıklanan fiyat politikasıyla 200 kilonun altında verim aldığımızda o araziden çiftçinin para kazanması zor" dedi.

'KANOLA EKİMİ 3 KAT ARTTI'

Çoğunlukla ayçiçeğinde beklediği verim ve fiyatı bulamayan çiftçinin kanolaya yöneldiğini dile getiren Arabacı, "Kanola ekilişi şu an geçen yıla nazaran en az yüzde 30 artış sağladı. Bu yıl kanola verimimiz gayet güzeldi. Kanoladaki verim iyi. Bu yıl ayçiçeğinde sıkıntı yaşadığımız için, bazı bölgelerde de verim düşük olduğu için bu yıl 3 kat artan kanola ekişinin önümüzdeki yıl daha da artacağını düşünüyorum" dedi.

'VERİM AÇISINDAN TRAKYA ŞANSLI'

Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ise Trakya'nın bu yıl buğday ve kanolada verim açısından şanslı olduğunu söyledi. Öztürk, "Şu anda Trakya'da ayçiçeği harmanı devam ediyor. Buğday ve kanola harmanımızı bitirdik. Bu yıl verim açısından Trakya şanslı. Geçtiğimiz yıllara göre en yüksek verimi aldığımız sene diyebiliriz. Buğdayda verimin yanında kaliteler de çok yükseldi. Bunu salon satışlarımızdan da görebiliyoruz. Daha önceki yıllarda bazı çiftçilerin yaşadığı karsızlıklarından dolayı kanolaya doğru bir yöneliş oluştu bölgemizde. Ciddi anlamda kanola üretimi arttı. Çok çarpıcı sonuçlar görüyoruz salon satışlarında" dedi.

Edirneli çiftçi Hikmet Erol, ayçiçeğinde beklediği fiyatı bulamadığını, fakat verimin tatmin edici olduğunu belirtti. Erol, "Verim beklediğimiz gibiydi ama fiyatlar beklediğimiz gibi değil. Ama şükürler olsun yine de bu yıl kaliteli bir sezon geçirdik" dedi.

Nizami Akbaş ise, "Bu yıl ayçiçeğinde beklediğimiz verim olmadı ama buğdayda gayet iyiydi. Bir sonraki yıl daha güzel verim almayı ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Ayçiçek tarlalarından genel detay

-Hüseyin Arabacı ile röp.

-Hasat edilen mahsül

-Özay Öztürk ile röp.

-Mahsulün yüklenmesi

-Üretici ile röp.

-Farklı açılardan detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/EDİRNE,

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Güvenlik kamerasına yakalanan yankesici tutuklandı

Mersin'de, durakta bekleyen bir kadının cebindeki telefonu yankesicilik yöntemi ile çalarken güvenlik kamerasına yansıyan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 Mart günü merkez Akdeniz ilçesi Zeytinlibahçe Caddesi üzerindeki bir durakta minibüs bekleyen Ö.P.'nin dalgınlığını fırsat bilen zanlı, çevrede bulunan vatandaşlara aldırmadan kadının sağ cebinde bulunan telefonu aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda önce uzaklaşan zanlı, daha sonra geri dönerek kendisini fark eden Ö.P ile bir konuşma yaptıktan sonra kayıplara karıştı.

Bir müddet sonra telefonunun olmadığını farkeden Ö.P., hemen polis merkezine giderek yankesicilik mağduru olabileceğini dile getirdi ve şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alıp zanlının 30 yaşındaki E.A. olduğunu saptayan polis, şüpheliyi önceki gün gözaltına aldı. 9 ayrı suç kaydının olduğu belirlenen şüpheli, sorgusunda suçlamayı kabul etti. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., iddiaları soran gazetecilere ise 'Hepsi yalan' diyerek kendini savundu.

Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere önce hastaneye, ardından da adliyeye gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güvenlik kamerasından olay anının görüntüleri

-Zanlı emniyetten çıkartılırken

-Zanlı araca bindirilmesi

-Aracın gidişi

-Emniyetin giriş ve bina görüntüsü

-Adliye binasının görüntüsü

Haber: Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN,

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Denize atık boşaltan kamyon bağlı olduğu firmaya 18 bin TL ceza

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, balık taşıyan kamyonun denize pis su bırakması nedeniyle firmaya 18 bin 37 TL idari para cezası kesti.

Geçen hafta Çarşamba günü, Kurucaşile ilçesinde bulunan limanda 61 K 22316 plakalı balık taşıma kamyonu, limanda kasasını denize doğru yanaştırarak tahliye borusundan denize pis suyu boşalttı. Kasasındaki pis suyu ve küçük hamsileri denize boşaltan kamyonu gören balıkçılar, cep telefonlarıyla görüntü çekerek, sürücüye kokuya neden olması ve denize atık bırakması nedeniyle tepki gösterdi. Vatandaşların haber vermesi üzerine yasal işlem başlatıldı.

Bartın Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, denize atık deşarj eden firmaya Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Denizlerle İlgili Kirletme Yasaklarına göre, "Balıkçılıkla ilgili olarak yapılan su ürünleri ekimi ve balık, sünger ve diğer su ürünleri kalıntılarının geri boşaltımı ve buna benzer işlemlerin liman, koy ve körfezlerde Bakanlığın uygun görüşü alınmadan yapılması yasaktır" hükmü ile 18 bin 37 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Ayhan ACAR/BARTIN,