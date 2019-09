Dha yurt bülteni - 3

7 ilde FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik operasyon: 13 gözaltı kararı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Törer Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 12'si asker 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerin yakalanması için 7 ilde eş zamanlı başlatılan soruşturma sürüyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 12 asker ile bu askerlere örgütte mahrem imamlık yapan 1 kişinin kimliğini belirledi. Kimliği belirlenen 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ardından da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bugün sabah saatlerinde 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin yakalaması için operasyonun sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

-------

Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

====================

Engelli kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

10 YAŞINDAKİ ÇOCUK OKULA GİTMEK ANNESİNİ UYANDIRMAK İSTEDİ, CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Antalya'da 10 yaşındaki oğlu ile oturan ortopedik engelli İnan Berak (45), evinde göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 07.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi 1771 Sokak'taki tek katlı bir gecekonduda meydana geldi. İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi çocuk, okula gitmek için birlikte yaşadığı yüzde 70 ortopedik engelli annesi İnan Berak'ı uyandırmak istedi. Annesini kanlar içinde hareketsiz görünce ise, yakınlarını arayarak yardım istedi. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İnan Berak'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede İnan Berak'ın göğsünden 2 bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirledi. Ekipler, küçük çocuğu ise ekip aracına bindirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Polis, cinayet sırasında başka bir odada uyuyan Y. İnan'ın olası gürültüyü duymaması için katil ya da katiller tarafından odasının kapısının kapatıldığını da belirledi.

KAPI ZORLANMADAN AÇILMIŞ

Evde yapılan incelemede kapının zorlanmadan açıldığı, evdeki LCD televizyonun ise verandanın altına bırakıldığı tespit edildi. Evde arbede izine rastlamayan polis, çevredeki otluk alanda uzun süre suç aletini aradı, ancak sonuç alınamadı.

Y. Berak, polise verdiği bilgide, annesinin bir süredir babası Mehmet Berak ile ayrı yaşadığını, babasının annesinden ayrılmak istediğini söyledi. Y. Berak, televizyonun ise amcası H. İnan tarafından dışarı çıkarıldığını belirtti.

AMCA GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine polis ekipleri cep telefonuyla aradıkları emekli infaz koruma memuru H. İnan'ı olay yerine çağırdı. Aracıyla İnan Berak'ın evine gelen H. Berak, polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, İnan Berak'ın Isparta'da olduğu belirlenen eşi Mehmet Berak'a da ulaşmaya çalışıyor.

İncelemelerin ardından İnan Berak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Olay yerinde polisin inceleme yapması

-Polisin suç aletini arama görüntüsü

-Şüphelilerin dışarı çıkardığı tv görüntüsü

-10 yaşındaki yasin görüntüsü

-Polisin amca Halil Byi gözaltına alması

-Engelli arabasından görüntü

-Öldürülen kadın opak görüntüsü

-Detaylar

'266 MB 2 DK 33 SN

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

=====================

Tarihi Kayaköy'ü, 'Gladyatör-2' filminin heyecanı sardı

Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca' Birinci Grup Anıtsal Yapı' olarak tescil edilen Fethiye'nin Kayaköy Mahallesi'nde Oscar ödüllü Gladyatör filminin ikincisinin çekimlerinin yapılacak olması heyecan yarattı. Kayaköy'ün muhtarı Metin Çelik, "Muhtar olarak filmde oynamaktan gurur duyarım" dedi. Havadan görüntülenen tarihi köyde, doğal güzelliklerin arasında çatıları olmayan yüzlerce evin görüntüsü ilginç manzaralar oluşturdu.

Oscar ödüllü Gladyatör filminin ikincisi çekilecek. Yönetmen Ridley Scott, 'Gladyatör 2' için çalışmalara başladı. Gladyatör 2'nin çekimlerinin Yunanistan, Hırvatistan ve Fethiye'deki Kayaköy'de yapılacağı açıklandı. Bir tepenin yamacına kurulmuş Rumlar döneminden kalma Kayaköy, 1923 yılındaki mübadele ile birlikte terk edilmiş ve burada Türkler yaşamaya başladı. Türklerin de bir dönem sonra köyü terk etmesinden ve 1957 Fethiye Depremi ile köyün hasar görmesinden sonra bir daha yerleşik yaşam kurulmadı. Tarihi köy, şimdilerde yönetmen Scott'un çekimlerine başlayacağı Gladyatör-2 filmine set olma ihtimalinin heyecanını yaşıyor. Filmin, Kayaköy'de çekilmesi durumunda köyün tanıtımına katkı sağlayacağı ve 10 binlerce turistin köye geleceği öngürülüyor.

'BÜYÜK KAZANIM OLUR'

Gladyatör- 2 filminin çekimlerinin Kayaköy'de yapılmasıyla köyün dünyanın dikkatini çekeceğini belirten araştırmacı-yazar Işık Taban, şunları söyledi:

"Kayaköy, miladi çok eski olan bir yerleşke. 4 bin yıllık yaşam bugünlere kadar ulaşmış. Yaklaşık 98 yıldır kaderine terk edilmiş bir bölge. Yapılar ayakta kalmakta zorlanıyor. Hiç olmazsa bir kısmının kültür zenginliği olarak turizme kazandırılması gerekiyor. Yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor. 1990 yılların başında başlayan 'Dostluk ve Barış Köyü' projesinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu kadar zengin bir mirasın gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Gladyatör- 2 filminin çekimlerinin bir kısmının bile burada yapılacak olması bölge için büyük kazanım olacaktır. Dünyanın dikkatini buraya çekecektir. Gladyatör'ün devamı olarak bir belgesinin çekilmesi de isabetli olacak. Temsil edebileceğim bir konum olursa filmde oynamak isterim."

MUHTAR EKİZ: TEKLİFLERE AÇIK

DHA muhabirinin, 'Gladyatör- 2 filminde oynamak ister misiniz' sorusu üzerine Kayaköy Mahallesi Muhtarı Metin Ekiz, "Arkadaşlar gelsinler bir görüşelim. Neden olmasın. Muhtar olarak filmde oy­maktan gurur duyarım. Olur diye düşünüyorum" dedi.

Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 2011 yılında aldığı bir kararla Kayaköy'de 736 sicil mimarlık örneği yapı ile 24 manastır, şapel, sarnıç, değirmen, fırın ve çeşme gibi dini ve kültürel yapı, 'Birinci Grup Anıtsal Yapı' olarak tescil edildi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Kayaköy'deki yapılardan görüntü

-Yerli ve yabancı turistlerin tarihi evleri gezmesi

-Kayaköy mahallesinden drone görüntüsü

-Araştırmacı-yazar Işık Taban ile röp.

-Kayaköy Mahallesi Muhtarı Metin Ekiz ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT/ FETHİYE (Muğla),

======================

Datçalı gençler, 46 yıllık kooperatifi ayağa kaldırmak için harekete geçti

Muğla'nın Datça ilçesinde gençler, 46 yıl önce zeytin sıkımı amacıyla 376 üyenin bir araya gelerek kurduğu, Yazı Köy S.S. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni güçlendirmek ve işlevini artırmak amacıyla güç birliği oluşturdu.

Datça ilçe merkezine 30 kilometre mesafede kırsal Yazı Mahallesi'nde, muhtar ve yeni yönetimle el ele veren gençler, kooperatife ait bölgenin en büyük zeytinyağı fabrikasını sezona hazırlamak için köşe bucak temizlik yaptı, makineleri bakımdan geçirdi. Kooperatifin 1973 yılında kuruluş aşamasında muhasebeciliğini üstlenen ve 16 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda başkanlık görevine seçilen Halil Gencel Acar (68) ile 31 Mart yerel seçimlerinde mahallenin tarihinde en genç muhtar olarak göreve gelen 30 yaşındaki Mert Yalçın'ın öncülüğünde toplanan gençler, 1 Ocak'ta yapılacak olan olağan genel kurulda ise yönetime girmeye hazırlanıyorlar.

KOLLARI SIVADILAR, FABRİKAYI BAKIMDAN GEÇİRDİLER

Yazı Köy S.S.Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Halil Gencel Acar (68), gençlerin çabalarını takdirle karşıladığını belirterek, "Kooperatifi yeniden ayağa kaldırmak istiyoruz. Gençlerin yoğun çabaları sonucu olağanüstü genel kurul kararı alınarak yeni bir yönetim oluşturuldu. 1 Ocak'ta ise gençlerin çoğunluğunda yeni bir yönetim kurulu belirlenecek. Gençler şimdiden kolları sıvadı. Bölgemizin en büyük zeytinyağı fabrikasına sahibiz. Günlük 20 ton zeytin sıkma kapasitemiz var. Geçen yıl zeytin üretimi neredeyse hiç olmadığı için fabrika çalışmamıştı. Bu yıl öncelikli görevimiz fabrikayı yeni sezona hazırlamak oldu. Gençlerin öncülüğünde fabrikayı bakımdan geçirdik" dedi.

Halen kooperatifin 74 üyesinin bulunduğunu hatırlatan Acar, "Köylülerimizin desteği, gençlerimizin azmi ile kooperatifimizi yeniden güçlendireceğiz. Sadece zeytin ve zeytinyağı değil, baldan bademe, sütten peynire köylümüzün diğer ürünlerini de kooperatifimizde değerlendireceğiz" dedi.

DAHA SAĞLIKLI GIDA, DAHA UYGUN FİYAT

Yazı Mahallesi Muhtarı Mert Yalçın (30) ise köylünün ürünlerini değerlendirilmek ve tüketicinin daha sağlıklı gıdalara, daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesini sağlamak amacıyla kooperatifin işlevini genişletmek istediklerini söyledi.

Yalçın, "Köyümüz, Datça Yarımadası'nın en uç noktasında bulunmaktadır. Göreve geldiğimizde köyün en büyük sorunları arasında kooperatifimizin zeytinyağı fabrikasını gördük. Genç bir muhtar olarak gençlerle el ele verip, fabrikayı ayağa kaldırmak istiyoruz. Yeni yönetim ve yeni başkanımızla uyum içinde çalışıyoruz. Kooperatifimiz sadece zeytinyağı ile sınırlı kalmayacak. Bal, badem, keçiboynuzu, ada çayı ve kekik gibi ürünlerimizi de kooperatif aracılığıyla halkımıza ulaştırmaya planlıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------

-Datçalı gençlerin, Yazı Köy Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ait zeytinyağı fabrikasında yaptıkları bakım onarım ve temizlik çalışmalarından fabrika içi ve bahçesinden görüntüleR

-Yazı Köy S.S.Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yeni Başkanı Halil Gencel Acar (68) ile röp.

-Yazı Mahallesi Muhtarı Mert Yalçın (30) ile röp.

Haber - Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

=====================

Alsancak Gar'da 'Son Buharlı' sergisi

Türkiye'nin 1943 yılından bu yana hizmet veren, çalışır durumdaki son buharlı treninin ülkenin çeşitli yerlerinde çekilen fotoğraflarından oluşan 'son buharlı' isimli fotoğraf sergisi İzmir'de tarini Alsancak Tren Garı'nda ziyaretçilerle buluştu. Sergi kapsamında fotoğrafları çekilen 56548 numaralı buharlı lokomotif de, garın içinde sergileniyor.

Türkiye'nin çalışır durumdaki son buharlı treninin ülkenin dört bir yanında çekilen fotoğraflarının yer aldığı 'Son Buharlı' isimli fotoğraf sergisi tarihi Alsancak Tren Garı'nda açıldı. Aydın'dan gelen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personeli Hakan Yaralı'nın 2010'dan bu yana çalıştığı proje kapsamında ortaya çıkan sergide yer alan 35 fotoğraf, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. İzmirliler, sergi kapsamında Alsancak Garı'na getirilen '56548' numaralı buharlı lokomotifin önünde fotoğraf çektirdi. Son buharlı trenin Alsancak, Burdur, Antalya ve Afyon güzergahlarında çekilmiş birbirinden yaratıcı fotoğraflar, 27 Eylül'e kadar ziyarete açık olacak. 20 yıldır TCDD'de Aydın Kuyucak İstasyonu'nda hareket memuru olarak görev yaptığını aktaran Yaralı, "1993 yılında fotoğrafla tanıştım. 2010 yılından bu yana da profesyonel olarak fotoğrafçılıkla ilgileniyorum. Kendim kurumda çalıştığım için bu trenin çalıştığını görüp, bunun son buharlı makine olduğunu duyunca kesinlikle bu treni fotoğraflamam gerektiğini düşündüm. 2010-2019 yılları arasında Alsancak, Burdur, Antalya ve Afyon güzergahında hizmet verdiği süreçlerde fotoğraflar çekildi. Başladığım günden bu yana 56548 numaralı makine nerede buharını verirse orada fotoğrafını çekiyorum. Bugüne kadar aradan geçen sürede bir tek Divriği hattında faaliyette olduğu sürede gidemedim. Onda da evlendiğim haftaya denk geldi ve gidemediğim için hala pişmanlık duyarım" dedi.

İZMİR'E ÖZEL 35

Proje kapsamında 80 fotoğraf çekildiğini belirten Hakan Yaralı, "Alsancak Garı'ndaki bu sergimiz için İzmir plakasının 35 olması sebebiyle 35 fotoğraf getirdik. Harika tepkiler alıyoruz, insanlar tarafından böyle bir değeri görmek hoşlarına gidiyor. 90 yaşında bir ziyaretçi geldi, kendisini gençliğine götürdüğümüzü söyledi. Bu bile yeterince büyük bir övgü. Tren çalıştığı müddetçe fotoğraflarını çekmeye devam edeceğim. Bugün haberini aldım, 3 adet buharlı tren daha hizmete girecekmiş" diye konuştu.

Sergiyi eşi ve çocuğu ile ziyarete gelen, 6 yıldır makinistlik yapan Abdurahman Ünver, "Biz yeniçağ makinistiyiz, buharlıların olduğu günleri göremedik. Eski kuşakları günümüze aktaran abilerimize teşekkür ediyoruz. Umarım, bu buharlı tren de kullanılmaya devam eder. Eski makinistlerimizin ne durumda çalıştıklarını görmüş olduk sergi sayesinde. Günümüzde mazot gibi tükenebilecek yakıtlar kullanılıyor. Eskiden kömürle kendi kendini götürüyordu bu trenler. Aslında sonu gelmeyecek trenlerdi fakat bakımsızlıktan yaşayan tarihimizi de gömüyoruz" dedi

Görüntü Dökümü

----------

-lokomotifin önünden anons

-sergiden genel ve detay görüntüler

-buharlı tren lokomotifinden genel ve detay görüntüler

-trenin önünde fotoğraf çektirenlerden görüntüler

-serginin önünden anons

-hakan yaralı ile röp.

Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Hande NAYMAN/İZMİR,

===================

Pet şişelerde fidan yetiştirip, dağıtıyor

Samsun'da çay ocağı işletmecisi Ali Uslu (56), pet şişelerde çam fidanı yetiştirerek, ücretsiz dağıtıyor. 15 yılda 40 bine yakın fidanı toprakla buluşturan ağaç tutkunu Uslu, "Ağaçları çok seviyorum. Ağaçların bir dalına bile kıyamam. Çevre ile ilgili herkes görevini yapmalı. Orman yokluğu çok önemli bir faktör. Bu nedenle her dikilen fidan çok kıymetli. Ben de üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum" dedi.

Kentte yer alan Organize Sanayi Bölgesi'nde çay ocağı işleten 2 çocuk babası Ali Uslu, kendi imkanları ile fidan dikimi seferberliği başlattı. 15 yıldır atık pet şişeleri toplayan, içerisine toprak doldurarak tohum eken Uslu, her gün suladığı çam fidanlarına gözü gibi bakıyor. Doğa ve yeşil tutkunu Uslu, her yıl yetiştirdiği 2 bin 500 dolayında fidanı ise ücretsiz olarak okullara, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara dağıtıyor. Uslu, 15 yılda 40 bine yakın fidanı toprakla buluşturdu.

TOHUMLARDAN FİDAN ÜRETİYOR

Doğayı çok sevdiğini ve hiçbir ağacın kesilmesini istemediğini anlatan Ali Uslu, "İş yerimin karşısında her yıl yaklaşık 2 bin 500 fidan yetiştirip dağıtıyorum. Ağaçlardan tohum toplayıp bu fidanları yetiştiriyorum. Şimdiye kadar kimseden bir ücret talep etmedim, bundan sonra da etmeyeceğim. Benim tek isteğim buradan fidan alanların bana fidanları yetiştirebilmem için toprak getirmeleridirö dedi.

'AĞACIN BİR DALINA BİLE KIYAMAM'

Bu dünyada yaşayan herkesin doğaya bir katkıda bulunması gerektiğini kaydeden Uslu, "Ben de bunu bir görev bildim. Çok güzel tepkiler alıyorum. İstiyoruz ki ülkemizde bir ağaç daha dikilsin. Ben ağaçları çok seviyorum. Ağaçların bir dalına bile kıyamam. Orman yangını olunca içim gidiyor. Televizyonda orman yangını haberini görsem hemen kanal değiştiririm. Çevre ile ilgili herkes görevini yapmalı. Dünyanın başında küresel ısınma tehdidi var, orman yokluğu çok önemli bir faktör. Bu nedenle, dikilen her fidan çok kıymetli. Bende üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum. Çam fidanı yetiştiriyorum. Bu fidanların büyümesini seyretmek, sulamak benim için çok büyük bir keyif. Bakımı çok zor bu fidanların. Kendi çocuklarıma bu kadar emek vermedim" diye konuştu.

'KENDİSİ BİZİM SAĞ KOLUMUZ'

Samsun TEMA Vakfı Temsilcisi Leman Özay da, Ali Uslu'nun üretip kendilerine verdiği fidanları kamu kurumlarına dağıttıklarını belirterek, "Biz yüzlerce öğrenciye Ali beyden fidan alıp veriyoruz. Kurum ve kuruluşlara bu fidanları dağıtıyoruz. Bu davranışın örnek olmasını istiyoruz. Gönülden yapılan bir çalışma bu. Pet şişeleri kullanarak bu fidanları yetiştiriyor. Kendisi bizim sağ kolumuz" ifadelerinde bulundu.

Görüntü Dökümü

------------

-Kaldırımdaki fidanlardan detaylar

-Ali Uslu'dan detay

-Fidanları sulaması

-Röportajlar

-Detaylar

-Muhabir anonsu

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER/Hüseyin KALAY/SAMSUN,

==========================