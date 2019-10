Dha yurt bülteni - 3

Kaçak elektriği önleyen panoyu söktüler

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kaçak elektriği önlemek için kurulan pano, mahalledeki kadın ve çocuklar tarafından söküldü. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Dağıtım bölgesinde bulunan illerde kayıt dışı tüketimi yüzde 80'den yüzde 54'e indiren Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Nusaybin ilçesindeki 8 Mart, Devrim ve Barış mahallelerinde 16 milyon 393 bin liralık şebeke yenileme çalışması başlattı. Çaışmalar kapsamında havai hatları yeraltına alındı, trafolar güçlendirildi, sayaçların yapı dışındaki dağıtım panolarına alındı. Dicle Elektrik görevlilerince, 8 Mart Mahallesi'nde sokak aralarına kurulan kaçak elektriği önleyen pano, kadın ve çocuklar tarafından yerinden söküldü. O anlar ise çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadın ve çocukların söktükleri panoyu sürükleyerek, evlerinin bulunduğu alandan uzaklaştırdığı yer aldı.

Görüntü Dökümü

----------

Panoyu söken kadın ve çocuklar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: MARDİN,

=================================

Adana'da PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, biri 18 yaşından küçük, 6 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, biri 18 yaşından küçük, 6 kişinin örgüt adına korsan gösterilere katılıp, polise molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcı ile saldırıda bulunduğu, örgütün dağ kadrosuna eleman temin ettiği, örgüt için para topladığını tespit etti. Ekipler, haklarında yakalama kararı çıkarılan 6 kişiyi, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 7,62 milimetre çapında 20 Kalaşnikof mermisi, örgütsel kitap ve dijital malzeme ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

-------------

Adlı tıp biriminin dış görüntüsü ve tabelası

Şüphelilerin polis nezaretinde sağlık kontrolüne getirilmesi

Süre: 00'57" Boyut: 106 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

==================================

FETÖ şüphelisi 51 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturma kapsamında 51 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 11 ilde operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock'u kullandıkları tespit edilen 51 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde İzmir merkezli Ankara, Aydın, Manisa, Uşak, Denizli, Çorum, Sivas, Osmaniye, Diyarbakır ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İzmir ve Manisa barolarına kayıtlı 2 serbest avukat, 1 üniversite öğretim görevlisi, 1 mühendis, 1 teknisyen, 3 esnaf, 4 muhasebeci, 7 ihraç öğretmenin de olduğu 33 şüpheli ile aleyhlerinde ifade, teşhis, mahrem fişleme gibi deliller bulunan aktif görevdeki 5 polis memuru, 1 ihraç birinci sınıf emniyet müdürü, 2 ihraç komiser yardımcısı, 6 ihraç polis memuru, 3 mahrem imam, 1 gelir uzmanının yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Şüphelilerin sağlık kontrolünden çıkarılması

HABER: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

================================

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı kararı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 21 kişi hakkında gözaltı karanının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, özel eğitimli narkotik köpekleri 'Marko' ve 'Oskar' ile evler didik didik arandı.

Kent merkezinde uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sokak satıcılığı yaptığı iddia edilen 21 kişiyi tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda şüphelilerin evlerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapıları özel harekat polislerince koç başlarıyla kırılarak girildi. Şüphelilerin evleri, özel eğitimli narkotik köpekleri 'Marko' ve 'Oskar' ile didik didik aranırken, hakkında yakalama kararı bulanan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

-------------

Özel harekat polislerinin baskın yapılan eve yürüyüşü

Evin bahçesindeki polislerden görüntü

Polislerin "Aç kapıyı" diye bağırması

Polislerin ve girmesi

Evin damında uzun namlulu silah ile güvenlik önlemi alan özel harekat polisi

Arama yapmak için eve girip, çıkan polisler

Özel eğitimli narkotik köpeği Marko'nun ara yapılmak üzere eve sokulması

Marko ile evin bahçesinde arama yapılması

Sokaktaki zırhlı polis aracı ve uzun namlulu silah ile güvenlik önlemi alan özel harekat polisleri

Şüphelinin polis nezaretinde evden çıkartılıp, araca bindirilmesi

Şüphelilerin polis nezaretinde sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

===================================

Ağaç dallarından sanat eserleri üretiyor

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde besicilik yapan Refik Akyörük (71), evinin bahçesine kurduğu atölyede ağaç dallarına hayat vererek hayvan heykelleri yapıyor. Atölyesi eserlerle dolan Akyörük, "10 yıl önce, 60 yaşından sonra bu işlere koyuldum ve şu an 80'den fazla hayvanın ağaçtan heykelini yaptım. Gün içinde kendi keçilerim var onları otlatmaya gidiyorum, geldiğimde bu sanatla uğraşıyorum. Eşekten kuşa, her hayvanın ağaçtan heykelini yapabilirim" dedi.

Malkara'nın Karacahalil Mahallesi'nde besicilik yapan 3 çocuk ve 5 torun sahibi Refik Akyörük, 10 yıl önce evinin bahçesine kurduğu atölyesinde hobi olarak ağaç parçalarından baston yapmaya başladı. Akyörük, bastonun yanı sıra hayvan figürleri de yaparak hobisini geliştirdi. Akyörük kendi kendine öğrendiği ve geliştirdiği mesleğinde, kurttan deveye, yılandan keçiye son olarak yaptığı eşeğe kadar hayvan figürlerinden oluşan 80 eseri ortaya çıkardı. Evin bahçesinde oluşturduğu atölyede çalışmalarına devam eden Refik Akyörük'ün tek hedefi yaptığı eserlerin bir müzede sergilenmesi.

'HİÇBİR EĞİTİM ALMADIM'

Ormandan getirdiği ağaç dallarına hayat veren Akyörük, yaptığı hayvan figürlerinden ortaya çıkan eserlerden büyük zevk aldığını söyledi. Akyörük, "Ben daha önce hayvanlarım için kümes falan yapardım. Daha sonra bir arkadaşımı baston yaparken gördüm ve dikkatimi çekti. Ağaçtan baston yaparken hayvan figürlerini oymaya başladım. Bundan 10 yıl önce, 60 yaşından sonra bu işlere koyuldum ve şu an 80'den fazla hayvanın ağaçtan heykelini yaptım. Ben ilkokul mezunuyum, bu işin hiçbir eğitim almadım. Gün içinde kendi keçilerim var onları otlatmaya gidiyorum, geldiğimde bu sanatla uğraşıyorum. Eşekten kuşa, her hayvanın ağaçtan heykelini yapabilirim. Hayvan figüründen ziyade, insan heykeli de yapıyorum. Ağaçtan her şeyi yapabilirim. Çevre köylerden ve Tekirdağ'dan yaptığım heykelleri görmek için geliyorlar. Çok mutlu oluyorum. Son olarak Nasrettin Hoca'nın heykelini yaptım. Öğrenciler tiyatro oyununda kullandılar. Tek istediğim bu yaptıklarımın bir müzede sergilenmesi" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Ağaç heykellerden detay

-Akyörük'den detay

-Farklı açılardan ağaç heykeller

-Akyörük'ün çalışması

-Akyörk ile röp.

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Murat YAYIN/MALKARA,(Tekirdağ)-

=====================================