Dha yurt bülteni - 3

Hakkari ve Yüksekova'nın HDP'li belediye başkanları gözaltında (Görüntü ekiyle)

Hakkari Belediye Başkanı HDP'li Cihan Karaman ile Yüksekova Belediye Başkanı HDP'li İrfan Sarı, polisin sabaha karşı düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabaha karşı Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın Bulak Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Kahraman, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı belediyede arama yapılırken, polis, bina çevresine kimseyi yaklaştırmıyor.

Yüksekova Belediye Başkanı İrfan Sarı da aynı saatlerde polis tarafından Esenyurt Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sarı, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Her iki belediye başkanının gözaltına alınma gerekçesi henüz açıklanmadı.

Görüntü Dökümü

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HAKKARİ

-Belediye binası

-Belediye çevresindeki zırhlı araçlyar

-Polis ekiplerinden detaylar

-Cadededeki vatandaşlar

-Çevreden genel detaylar

YÜKSEKOVA

-Belediye binası

-Zırhlı araçlar ve polisin aldığı güvenlik önlemleri

-Çevreden detaylar

VAN/HAKKARİ,

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Erciş Belediye Başkanı HDP'li Çetin gözaltına alındı (2)

EŞ BAŞKAN İLE PARTİ İLÇE EŞ BAŞKANLARI DA GÖZALTINDA

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Yıldız Çetin ile birlikte eş başkan Bayram Çiçek ve HDP İlçe eş başkanları Şakir Asıl ve Hucret Kandemir'in de gözaltına alındıkları belirtildi. Şüphelilerin, evlerinde de arama yapıldığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ERCİŞ,

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Bartın'da tarihi cami restore edilecek

Bartın'ın Ulus ilçesinde, yaklaşık 600 yıl önce yapılan Şimşirli Cami'nin restorasyonu Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce gerçekleştirilecek.

Ulus'a bağlı Kalecik Köyü Ilındır Vadisinde asırlık şimşir ağaçlarının arasında bulunan Şimşirli Camii, yaklaşık 600 yıl önce Candaroğlu Beyliği döneminde Şemsettin Efendi tarafından yapıldı. 2011 yılında Anıtlar Kurulu tarafından tescillenen cami, korunması gereken varlık statüsüne kavuştu. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrilen caminin restorasyon çalışmalarına başlanacak. Proje çalışması önümüzdeki günlerde başlayacak.

Kalecik Köyü muhtarı Selahattin Kaya, "Bu caminin yapılış tarihiyle ilgili net bir bilgi yok ama en 600 yıl önce yapıldığı biliniyor. Şemsettin Efendi bu cami yapılmadan önce şu anda caminin karşısında bulunan çınar ağacının içi oyularak, bir oda haline getirilmiş ve orada ibadet ediyormuş. Bu camiyi de Şemsettin Efendi'nin geyiklerle malzeme taşıyarak, bir gecede yaptığı söyleniyor. Camiye kandil gecelerinde, bayramlarda gelen çok fazla insan oluyor. Özellikle Regaip Kandili akşamlarında 30-35 adaklık kurban kesiliyor.ö dedi.

Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun ise yaptığı açıklamada, "Şemsettin Efendi tarafından İslam'ı yaymak için bu bölgeye gelerek, burada bu camiyi inşa etmiştir. Ayrıca camiinin arka tarafında Şemsettin Efendi'nin mezarı bulunmaktadır. Buranın dini turizme açılması için Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından röleve ve restorasyon projeleri hazırlandıktan sonra aslına uygun olarak yeniden inşa edilecektir.ö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cami dış görüntüsü

-Cami içinden detay görüntü

-Türbeden detay görüntü

-Asırlık şimşir ağaçları

-Cami arkasındaki mezarlıktan görüntü

-Köy muhtarı Selahattin Kaya ile röp.

-Kültür Müdürü Dursun ile röp.

Boyut: 226 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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İzmir'in akciğerleri, rantçılar tarafından yok ediliyor

İzmir'de, geniş ormanlığa sahip olan ve 'kentin akciğerleri' olarak adlandırılan Buca ilçesinin Kaynaklar bölgesi, rantçılar tarafından kullanılmaya başlandı. Bölgede bazı kişilerce hazine arazileri üzerindeki yüzyıllık çamlar kesiliyor, ağaçtan arındırılan bölgeler ya hobi bahçesine dönüştürülüyor ya da arazi üzerine ev yapılıyor. Muhtarlar, Çiftçi Malları Koruma Meclis Başkanlığı ve jandarma ile doğaseverlerin mücadelesi, zaman zaman yetersiz kalıyor.

Buca'nın Kaynaklar bölgesinde 'kentin akciğerleri' olan, hazineye ait ormanlık alanlar, rantçılar tarafından talan ediliyor. Yüzyıllık çam ağaçlarını kesen bazı kişiler, ağaçlardan arındırdıkları alanları ya hobi bahçelerine çeviriyor ya da arazi üzerine ev yapıyor. Kaynaklar Mahallesi Söğütlük mevkisindeki 2 dönümlük ormanlık alan, yakın zamanda kimliği belirsiz kişilerce talan edildi. Ağaçları kesenler, çevre sakinlerince durduruldu. Ağaç kesimi yapıldığı sırada yakalananlara, kaymakamlığa bağlı Kaynaklar Çiftçi Malları Koruma Meclis Başkanlığı'nca 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 4800 TL'lik idari para cezası kesiliyor. Ayrıca bu kişiler hakkında dava da açılıyor. 'İmar barışı'ndan yararlananlar, hobi bahçelerine su ve elektrik bağlandığına dikkat çekerken, beyan esas alınmadan yerinde denetim yapıldığı için düzenleme kapsamı dışında kalan hobi bahçelerinin yıkımı ise sürüyor.

'DOĞAYA SAHİP ÇIKMALIYIZ'

Kaynaklar'da 30 yıldır yaşayan, emekli Remzi Tırpancıoğlu (70), doğanın ve yeşilin korunması için mücadele ettiklerini söyledi. Tırpancıoğlu, hazine ve orman yerlerine saldırmak isteyenlerin, kepçeleri ve paletlileri getirip, kendilerine 1- 2 dönüm yer açtıklarını daha sonra buraları ya sattıklarını ya da yer sahibi olmak için çevirdiklerini anlattı.

Yeşilin korunması için öğrencileri getirip, bölgede gezi yaptırdıklarını ve ağacı, böceği tanıttıklarını belirten Remzi Tırpancıoğlu, şunları söyledi:

"Yemyeşil güzel doğamızın yok olmasını istemiyoruz. Çam ağaçlarımızı kurutuyorlar. Biz böceğimize bile sahip çıkıyoruz. Buralara fıstık çamı ekiyoruz. Okulları getiriyoruz, doğaseverleri getirip yeniden ağaçlandırıyoruz. Kızılçam ekiyoruz. Biz buraları güzelleştirmeye çalışıyoruz ama birileri devamlı Milli Emlak Müdürlüğü veya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait olan alanlara giriyor. Günah; bir çam kaç senede büyüyor? En az 60- 70 senede bu ağaçlar bize oksijen vermeye başlıyor. Doğamızı sevmeliyiz, sahip çıkmalıyız. İzmir'in can damarı burası. Burada kendin su kaynakları var. Herkes Kaynaklar'da yer sahibi olmak istiyor. Nereye kadar bu böyle gidecek? Biz burada doğaya sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bizim gibi doğayı koruyanlar olmasa, nefes alacak yer kalmayacak. Yetkilerin bu soruna sahip çıkması lazım."

'ORMANLARI YOK EDİYORLAR'

Doğancılar Mahallesi'nin muhtarı Nebahat Coşkun da kısa bir süre önce mahallesinin yoğun ormanlık alanlarında ağaç kesimi yapıldığı yönünde ihbar aldıklarını, bunun üzerine jandarmaya da haber vererek, olay yerine gittiklerini belirtip, ağaçları kesenleri kıl payı kaçırdıklarını söyledi. Coşkun, "Ormanları kesip, yok ediyorlar. Kimi hobi bahçesine çeviriyor kimi kendine ev yapıyor. Biz bunları istemiyoruz. Köyümüzün köy olarak kalmasını istiyoruz. Biz şehir hayatını yaşamak istesek şehirde dururduk. Köylerimiz bizim için önemli. Bir şeyler yapalım, yetiştirelim, köylümüz kalkınsın. Buralara talancıları sokmak istemiyoruz" diye konuştu.

Muhtar azası İbrahim Yılmaz (61) ise ağaçların kesilerek, bölgenin hobi bahçelerine dönüştürüldüğünü, kendilerinin sürekli talancılarla mücadele ettiklerini söyledi. Yılmaz, "Tüm bu olanlardan rahatsızız. Buralarda tarım yapılsın. Arazileri alanlar, hobi bahçesi değil tarım yapsın. Hayvancılık yapsın. Ormanlarımızın kesilmesini istemiyoruz. Ormanlar cennet. Bu ağaçlar kolay kolay yetişmiyor. 60 yılda yetişen ağaçlar 1 günde yok oluyor sonra hayat bitiyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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Kaynaklar bölgesinde ağaçların kesildiği yerlerden görüntü

Kesilen çam ağaçlarının köklerinden görüntü

Yeniden ağaçlandırılan alanlardan görüntü

Doğancılar Mahalle Muhtarı Nebahat Coşkun ve vatandaşlar ile röp.

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Genel ve detay görüntü

Kesilen ağaçlardan drone görüntüsü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK- Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Suriyeli mülteciler Barış Pınarı Herakatı'na destek verdi

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' devam ederken Suriye'deki iç savaştan, terör olaylarından kaçarak İzmir'e sığınan mültecilerden Türk askerine destek geldi. Konak'ın Kubilay Mahallesi'nde yaşayan mülteciler, ülkelerinin terörden arındırılması halinde yuvalarına dönmek istediklerini söyledi.

DAEŞ, PKK, PYD gibi terör örgütlerinin üs olarak kullandığı ve uzun zamandır iç savaşın yaşandığı Suriye'de, yüzbinlerce mülteci, ölümden kaçarak Türkiye'ye sığındı. İzmir'in Konak ilçesindeki Basmane semti, savaştan kaçan mültecilere ev sahipliği yapıyor. Kimi yakınlarını, kimi çocuklarını, kimiyse eşini ülkelerindeki teröre kurban veren mülteciler, dillerini, kültürlerini bilmedikleri bu şehirde hayata tutunmak için direniyor. Yıkık dökük, tek göz odalı evlerde yaşamaya çalışan mülteciler, doğdukları toprakları özlediklerini, Barış Pınarı Harekatı sonrası ülkelerine dönerek burada yaşamak istediklerini söyledi. Harekatı desteklediklerini ifade eden mülteciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, mazlumlara ülkesinin kapılarını açtığını söyleyerek teşekkür etti. Konak'ın Kubilay Mahallesi'nde 6 çocuğu ile birlikte yaşayan Menel Bilel isimli Suriyeli mülteci, 7 yıl önce İzmir'e geldiklerini belirterek, Barış Pınarı Harekatı için, "Türk askerinin Suriye'ye girmesinden dolayı mutlu olduk, çok sevindik. Biz ülkemize geri dönmek istiyoruz. Oraları daha iyi görmek istiyoruz. Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz" dedi. Ülkesini özlediklerini anlatan Menel Bilel, "İnşallah Suriye eskisinden daha güzel olacak. Bütün temennimiz ülkemizin eski haline dönmesi" diye konuştu.

'ÜLKEMİZ TERÖRDEN TEMİZLENİRSE GERİ DÖNERİZ'

5 yıl önce Halep'ten İzmir'e gelen 12 çocuk annesi Hacer Ölcüme, "Ülkemizde savaş çıktı, biz de perişan olduk. Evimiz yıkıldı. Bir çocuğumu orada kaybettim. Ama Allah Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Allah onları muvaffak etsin. Bir an önce orayı terörden arındırsınlar, biz ülkemize geri dönmek istiyoruz. Erdoğan'a bir şey olmasın, benim ve çocuklarımın canı feda olsun" dedi. 9 çocuk babası Ali El Musa, Türk askerinin bölgeye girmesinden dolayı memnun olduklarını, güvenlik güçlerinin Suriye'yi temizleyeceklerini ve kendilerinin ülkelerine geri döneceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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Suriyeli mültecilerden görüntü

Mültecilerin yaşadığı mahalleden görüntü

Mülteciler ile röp.

Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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2 muhtar 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için askerlik başvurusu yaptı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde Orta Mahalle Muhtarı Alaattin Çiçen ile Sandıklı Mahallesi Muhtarı Sadettin Gökçe, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce 'Barış Pınarı Harekatı' başarıyla sürdürülürken Mehmetçiğe destek olmak isteyen vatandaşlar da soluğu askerlik şubelerinde alıyor. Orta Mahalle Muhtarı Alaattin Çiçen ile Sandıklı Mahallesi Muhtarı Sadettin Gökçe de harekata destek olmak amacıyla gönüllü askerlik yapmak için Ermenek Askerlik Şubesi'ne giderek başvuruda bulundu.

Alaattin Çiçen, Türk ordusuyla birlikte savaşmak istediğini belirterek, "Bizler Türk milleti olarak, yediğimiz ekmeğimizi, vatanımızı ve namusumuzu her şeyden aziz biliriz. Bu uğurda canımızı gözümüzü bile kırpmadan veririz. Ordumuzun ihtiyacı doğrultusunda hangi alanda veya cephede bizlere ihtiyaç olursa bizler gönüllü olarak ordumuzun yanında savaşmak, onlara destek vermek istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kooperatifte yapılan çalışmalardan görüntü

-Zeytin eleme makinesinin çalışmasından görüntü

-Ispartalı İbrahim Duran zeytin yüklemesi ve röp.

-Kooperatif Başkanı Mutlu Akıllı röp.

-Mahalleden görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,