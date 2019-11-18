DHA YURT BÜLTENİ-3

Silopi'de telafi eğitimleri başladı

Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda YPG'li teröristlerin sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıları nedeniyle eğitime ara verilen Şırnak'ın Silopi ilçesindeki 15 okulda telafi eğitimine başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca bu yıl başlatılan uygulama kapsamında okullar, 15 Kasım Cuma ilk ara tatile girdi. Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'lı teröristlerin sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıları nedeniyle eğitime ara verilen Silopi'deki 15 okulda ise 2 bin 190 öğrenci için bugün telafi eğitimi için ders zili çaldı. Köy okulundaki öğrenciler eksik kalan konuların telafisi için ders başı yaptı. Kavallı İlk ve Ortaokulu'nda eğitm alan öğrencilerden Elif Saruhan, telafi eğitimi için okula geldiklerini belirtirken Merve Kalenderoğlu da "Daha önce tatil yapmıştık. Derslerimizi işleyememiştik. Şimdi o derslerimizin telafisini yapıyoruz" diye konuştu.

Silopi ilçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan da, 15 okulda 2 bin 190 öğrencinin bugün telafi eğitimi için ders başı yaptığını açıkladı.

Görüntü Dökümü

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Köy okulundan detay

Sınıflarda ders işlenmesi

Röportajlar

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 102 MB

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

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Yapay zeka katı atık ayrıştırma makinesine siparişler başladı

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, sıfır atık projesine destek için yapay zeka katı atık ayrıştırma makinesi geliştirdi. 'Ekolojim' ismini verdikleri makineyi Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi ile Teknokent'e kuran öğrenciler, sipariş almaya başladı.

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi son sınıf öğrencileri Muhammet Taha Topalli, Ömer Faruk Topalli, Rıdvan Tokyürek, Furkan Karabacak, Enes Çorapsız, Ali Yıldırım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan 'Sıfır Atık' projesine destek için yapay zeka katı atık ayrıştırma makinesi geliştirdi. 'Yaşam İçin Dönüştür' sloganıyla yaklaşık 9 aydır ar- ge çalışması yapan 6 arkadaş, 'Ekolojim' ismi verilen makineyi yapmayı başardı. 5 ayrı atık çeşidini ayrıştıran makineyle geçen Temmuz ayında Erzurum'da TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışmada ikinci olan 6 arkadaş, makinelerini geliştirmek için yeni bir çalışma başlattı.

TÜBİTAK yarışması için yaptıkları makineyi Atatürk Üniversitesi'nin yeni kütüphanesine yerleştiren genç mühendis adayları, çalışmasını da yakın takibe aldı. Öğrencilerin kullandıkları makinede tespit ettikleri eksilikleri tek tek gören gençler, bu sırada yeni makinenin tasarım ve yazılımına başladı. Elektrik, çevre mühendisliği, eğitim ve psikoloji bölümlerinden hocalarla görüşen üniversiteli gençler, ürettikleri yani makineyi Atatürk Üniversitesi Teknokent'e yerleştirdi.

YENİ SİPARİŞLER ALDILAR

Mühendislik Fakültesi öğrencisi 6 arkadaşın yaptıkları ve 5 atığı ayrıştıran yapay zekayla çalışan makine büyük ilgi gördü. Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi rektörlükleri birer adet makine isterken, Bayburt Üniversitesi 2 makine siparişinde bulundu. Erzurumlu bir işadamı da okula bağışlamak üzere bir makine istedi.

GERİ DÖNÜŞÜM KUTULARI DOĞRU KULLANILMIYOR

Sıfır atık projesi çerçevesinde kurumlara konulan geri dönüşüm kutularının doğru kullanılmadığını belirten Muhammet Taha Topalli, "Cumhurbaşkanımızın eşi tarafından çok güzel bir proje başlatıldı. Ama geri dönüşüm kutularına baktığınız zaman içinde katı atıklar ilgili kutulara atılmıyor. Biz de bu soruna çözüm için projemizi geliştirdik. 'Ekolojim' ismini verdiğimiz makine 5 ayrı atığı ayrıştırıyor" dedi.

Katı atıkların makinedeki bölümlerine göre yapay zeka kullanılarak yönlendirildiğini kaydeden Topalli, "Şu anda elinizde kağıt varsa atıyorsunuz, kağıt haznesine ayrıştırıyor. Size kartpostal hediye ediyor. Size bir puan veriyor. Plastik, metal, cam, pili ve bataryayı aynı şekilde ayrıştırarak puan yüklüyor. Bu puanlar belediye akbilinize ulaşım ücreti olarak yüklenebilirken isterseniz sıfır atık elçisi kartlarımızla anlaşmalı mağazalarda mobil uygulama üzerinden indirimlerden yararlanıyorsunuz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Katı atık ayrıstırma makinesinin çalışması

-Makinenin çalışmasından detay

-Öğrencilerin makine üzerinde çalışmaları

-Muhammet Taha Topalli ile röp

-Makineden ve çalışamlardan detay

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Motosiklet sürücüsü çarpıp kaçtı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, motosikletin çarptığı 37 yaşındaki Öznur Arlı, yaralandı. Kaza sonrası kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Yiğitler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kim olduğu henüz belirlenemeyen bir motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Öznur Arlı'ya çarptı. Yere düşen Arlı, yaralandı. Motosiklet sürücüsü ise kaza yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı Arlı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Öznur Arlı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza sonrası kaçan sürücünün kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Kazada yaralanan Öznur Arlı'nın ambulansa bindirilmesi

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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Koyun sürüsü ile karayoluna çıktı, trafik kilitlendi

Rize'de, havaların soğuması ile birlikte yaylalardan göç etmeye başlayan çobanlar yola koyuldu. İkizdere ilçesinde yaklaşık 600 küçükbaş hayvanı ile karayolunda ilerleyen çobanlar, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu.

Doğu Karadeniz'de havaların soğuması ve yüksek kesimlerde kar yağışı ile birlikte yaylalar beyaza büründü. Yaylalardan göç etmeye başlayan çobanlar da yola çıktı. İkizdere ilçesi Ovit Yaylası'ndan yaklaşık 600 küçükbaş hayvanı ile 3 gün önce yola çıkan Sezgin Yazar, sürüyü karayolundan yürüttü. Sürüsü ile karayolunda ilerleyen çoban, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu. Koyun sürülerinin geçtiği karayolunda zaman zaman trafik aksadı. Çobanlar trafik akışını kontrol etmeye çalışarak sürüsü ile karayolunda yol aldı.

Karayolunda araçları ile ilerleyen sürücüler de şaşkın bakışlar altında koyun sürüsünün arasından geçerek yoluna devam etti. Kimi sürücüler araçlarının etrafını saran sürüyü cep telefonları ile görüntüledi. Çobanlar, 2 gün daha sürecek yolculukla Rize'nin Pehlivantaşı Mahallesi'ne ulaşacak.

Sürü sahiplerinden Sezgin Yazar, yaklaşık 110 kilometrelik bir yolu 5 günde alacaklarını belirterek, "Yolculuk zor oluyor. Araç sürücüleri bize biraz daha yardımcı olsa yolculuk daha kolay olacak. Araçları sürümüzün üzerine sürüyorlar. Biz de yolculuk sırasında kamp kurup dere kenarlarında yatıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Drone ile sonbahar detayları

-Koyun sürülerinden detay

-Koyun sürülerinin karayolunda ilerlemesi

-Çobanlardan ve sürücülerden detay

-Çobanlarla röp.

-Sürücülerle röp.

Haber: Muhammet KAÇAR - Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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Felçli köpeğini bebek arabasıyla gezdiriyor

Bursa'da yaşayan Banu Baltacı (39), sokakta görerek sahiplendiği felçli köpeğini, her gün bebek arabasıyla sokak sokak gezdiriyor. 'Bıdık' ismini verdiği köpeğin dışarıdayken çok mutlu olduğunu söyleyen Baltacı, "Beni bebek arabasıyla köpek gezdirirken görenler deli olduğumu sanıyor" dedi.

Bursa'da yaşayan hayvansever Banu Baltacı, 5 ay önce sokakta gördüğü yardıma muhtaç köpeği evine alarak ihtiyaçlarını karşıladı. Daha sonra köpeği veterinere götüren Baltacı, köpeğin 'gençlik' hastalığına yakalandığını öğrendi. 'Bıdık' ismini koyduğu köpeğin kısa süre içerisinde vücudunun tutmadığını gören Baltacı, köpeğe kendi elleriyle mama yedirerek suyunu içirmeye başladı. Bıdık'ın, evde sıkıldığını düşünen Baltacı, bu sorunu bebek arabasıyla çözdü. Bıdık isimli felçli köpeği bebek arabasına koyarak her gün sokak sokak gezdiren Baltacı, köpeğin tedavi masrafları için hayvanseverlerden yardım bekliyor.

'GENÇLİK HASTALIĞININ SON EVRESİNDE'

Bıdık'ın hastalığı hakkında bilgiler veren Banu Baltacı, "Köpeği ilk aldığımda çok güçsüzdü, halsizdi ve hiçbir şey yemiyordu. Bu süreçte serum verip testler yaptırdık. Testlerden sonra gençlik hastalığı olduğunu ve son evreye geldiği ortaya çıktı. Uzun bir süre tedavisi devam etti. Köpeğin böylelikle hayatta kalmasını sağladık ama ne yazık ki böyle felç olarak kaldı. Yemeğini ve suyunu dahi kendi başına içemiyor çünkü boynunu tam tutamıyor. Bıdık, bir ihtiyacı olduğu zaman kesik kesik ağlıyor. Ben yüzüne bakıp ne istediğini anlamaya çalışıyorum. Susadığı zaman daha farklı, tuvaleti geldiği zaman daha farklı sesler çıkartıyor. Artık Bıdık'ı çözdüm, onu anladım" dedi.

'FELÇLİ OLDUĞU İÇİN EVE HAPSETMENİN BİR ANLAMI YOK'

Kucağında taşıyamadığı için çözümü bebek arabasında bulduğunu dile getiren Baltacı, "Felçli, yürüyemiyor diye bir hayvanı eve hapsetmenin bir anlamı yok. Evimizde küçük bir bahçemiz var ama o Bıdık için yeterli değil. Önceden sahiplendiğim köpekleri bu çevrede gezdirmeye çıkarıyorum zaten. Bıdık'ı neden çıkarmayayım ki? Bıdık yürüyemiyor olsa bile toprağa, çimenlere değsin diye düşündüm. Hava alsın, güneş görsün istedim. Kollarımda rahatsızlık olduğu için kucağımda çok fazla taşıyamıyordum. Bu yüzden bebek arabasıyla nasıl olur diye düşündüm ve bir arkadaşıma söyledim. Sonra arkadaşım bana bu bebek arabasını getirdi. Bu şekilde gezmeye, dolaşmaya başladık. Akşamları bu parkta arkadaşlarımızla toplanıyoruz. Bıdık da yanımda oluyor ve bu durumdan dolayı mutlu oluyor. Dışarıya çıkıp gezdirdiğim zaman hava almış oluyor ve daha rahat uyuyor" diye konuştu.

'BANA GÜLÜP BENİ DELİ SANIYORLARDI'

Kendisini bebek arabasıyla köpek gezdirirken görenlerin ilginç tepkilerine maruz kalan Baltacı, "Bizi görenlerin çoğu ne olduğunu anlayamıyor. Komşularım beni tanıdığını için bana 'Banu ne oldu?' diye soruyorlar ama beni tanımayan insanlardan bir kısmı bana bakıp gülüyor. Tanımayanların bir kısmı, 'Acaba bu kadın deli mi?' diyorlardı. Yanımdan geçerken bana bunları söyleyen insanları duyduğumda, onlara köpeğin felçli olduğunu söylüyorum. Artık mahalledeki insanlar alıştı bize. Ben Bıdık'ın uzun yıllar yaşayacağından umutluyum. Bu yüzden fizyoterapi hastanesine götürüp muayene ettirmek istiyorum ama maddi durumum buna elverişli değil" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Felçli köpeğin bebek arabasıyla gezdirilmesinden görüntüler

-Felçli köpekten görüntüler

-Sahibinin köpeğe yemek yedirmesinden görüntüler

-Sahibinin köpeği bebek arabasına yerleştirip almasından görüntüler

-Detaylar

-Köpek sahibi Banu Baltacı ile röportaj

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

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