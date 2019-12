DHA YURT BÜLTENİ-3 - Son Dakika

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 15'inci günde sürüyor

Uludağ'a zirve tırmanışı yaparken 1 Aralık 2019 gecesi kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 15'inci günde de devam ediyor. 3 gündür olumsuz hava koşullarının hakim olduğu, arama-kurtarma personelinin sayısının azaltıldığı ve hava destekli çalışmaların ara verildiği Uludağ'da, hava şartlarının normale dönmesiyle, bu sabah 200 kişilik ekip, Küreklidere Şelalesi'nde arama çalışmalarına başladı. Çalışmalara, gün içerisinde helikopterin de destek vereceği bildirildi.

İstanbul'dan Uludağ'a 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, zirve tırmanışına geçti. Dağcılar, sisin etkili olduğu bölgede, hava kararınca yollarını kaybetti. Aileleri, Alparslan ve Sarp'a ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine aynı gün saat 23.00 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan ve Alaçam bölgelerinde arama yapıldı.

AVCILAR, DAĞCILAR VE KÖYLÜLER DE DESTEK VERİYOR

Kayıp dağcıları arama çalışmaları, 15'inci günde de devam ediyor. 3 gündür olumsuz hava koşullarının hakim olduğu, arama-kurtarma personeli sayısının azaltıldığı ve hava destekli çalışmalara ara verildiği Uludağ'da, hava şartlarının normale dönmesiyle yeniden detaylı arama çalışmaları başladı. AFAD ve jandarma koordinesinde yürütülen çalışmaya, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra, avcılar, dağcılar ve Uludağ'ın dağ köylerindeki vatandaşlar da katılıyor.

İZLERİN BULUNDUĞU BÖLGEDE DETAYLI ARAMA

Yaklaşık 200 kişilik ekip, dağcılara ait mont, bere ve batonların bulunduğu Küreklidere Şelalesi ve yakınlarında çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, yer yer 1 metreyi bulan kar kalınlığında, dik vadileri, uçurumları ve şelaleleri aşmak için halatlı istasyonlar kuruyor. Öte yandan termal kameralı drone ile de tarama yapılıyor. Hava sıcaklığının 2 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışı beklenmiyor.

Hasankeyf'teki son eser Er-Rızk Camisi taşınıyor

Batman 'ın, Ilısu baraj gölü altında kalacak tarihi Hasankeyf ilçesindeki 610 yıllık Er-Rızk Camisi'nin 1700 tonluk gövdesi, yeni yerleşim yerinde kurulan Kültürel Park'a taşınmaya başlandı. Er-Rızk Camisi'nin taşınmasıyla 12 bin yıllık Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserlerin tamamı taşınmış olacak.

Hasankeyf'te inşa edilen Ilısu Barajı nedeniyle eserlerin sular altında kalmaması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 6 tarihi eser daha önce yerinden sökülerek, Dicle Nehri kıyısında oluşturulan Kültürel Park'a taşınıp, aynı mimariyle yeniden inşa edildi. Eyyubi meliki Ebu'l Mefahir Süleyman tarafından 1409'da Dicle Nehri kıyısında yapılan El Rızık Camisi'nin minaresi de bir süre önce taşındı. Tarihi caminin kalan 1700 tonluk gövde kısmının, yeni Hasankeyf yerleşim yerinde kurulan Kültürel Park'a taşınması için hazırlıklar tamamlandı. Devlet Su İşleri ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü kontrolünde Hasankeyf'in en büyük camisi olan Er-Rızk Camisi'nin gövdesi, tek tek sökülerek taşınacağı özel platforma yerleştirildi. 3 kilometre uzaklıktaki Kültürel Park'ta inşa edilecek caminin gövdesinin taşınması için yol güzergahında bulunan 100 yıllık Hasankeyf Çarşısı da tahliye edildi. Yapılan tahliye sonrası Er-Rızk Camisi'nin gövdesi, oluşturulan özel platformla, 3 kilometre mesafede ve daha önce 6 eserin taşındığı Kültürel Pak'a saat 08.15'te taşınmaya başlandı. Üzerinde geniş platform bulunan aracın geçişi, ilçede bulunanlar tarafından ilgiyle izlendi. Tarihi caminin gövdesi, 7 saatlik yolculuğun ardından Kültürel Park'ta yeniden inşa edilecek. Er-Rızk Camisi'nin taşınmasıyla 12 bin yıllık Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserlerin tamamı taşınmış olacak.

TARİHİ 7 ESER, YENİ YERLEŞİM YERİNDE

Hasankeyf'teki tarihi eserlerin taşları tek tek sökülerek, yeni yerleşim birimine taşınmıştı. Artuklu Hamamı, Sultan Süleyman Koç Camisi, İmam Abdullah Zaviyesi, Er-Rızık Camisi minaresi, Zeynel Abidin Türbesi, Eyyubi (Kızlar) Camisi ve kale giriş orta kapısı, su altında kalacak ilçenin, 2 kilometre mesafesinde yine Dicle Nehri kıyısında kurulan Kültürel Park'ta yeniden inşa edildi.

İris Gölü, Dipsiz Göl olmasın

İzmir 'de, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKA) ilan edilen Karaburun 'da, doğal güzellikleri ile ön plana çıkan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan birçok kuşun da üreme alanı olan İris Gölü'ne kanal açıldı. Karaburun Kent Konseyi , şahıslara ait olan ancak ilçe için büyük önem taşıyan gölün suyunun tahliye edilerek, bölgenin imara açılmaya çalışıldığını ileri sürdü. Konsey, Yarımada'nın tek sulak alanı olan İris Gölü'nün, kamulaştırılarak koruma altına alınmasını istedi.

Karaburun'a Küçükbahçe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 358 dönümlük bir alan üzerindeki İris Gölü'nün, 1978 yılında yapılan kadastral parselasyon çalışmalarının ardından özel mülkiyete geçişi sağlandı. Yine o yıllarda, göl tabanına açılan kanallar aracılığıyla İris'in suyu boşaltılarak, göl kurutulmaya çalışıldı. Ancak zaman içerisinde kendini yenileyen İris, doğal yapısını korumayı başardı. Önemli bir sulak alan olan, nesli tükenme tehlikesi altındaki bahçe çintisi, çayır incir kuşu, tepeli toygar, tepeli pelikan, tepeli karabatak, karabaş martı, küçük kerkenez, bıyıklı doğan gibi kuş türlerinin üreme sahası olan İris Gölü'nün, kamulaştırılarak koruma altına alınmasını isteyen Karaburun Kent Konseyi Başkanı Goncagül Karaağaç Ekici, gölün kepçelerle kazılarak kanal açıldığını, doğal yapısına zarar verildiğini söyledi. Karaburun Yarımadası'nın tek sulak alanı olan İris Gölü'nün yine göçmen kuşlara ev sahipliği yapan önemli bir biyoçeşitliliği de içerisinde barındırdığını aktaran Ekici, "Henüz geç kalınmış değil. Bu kanalların acilen önünün kapatılması ve su tutma kapasitesinin düşmemesi sağlanmalı. Dipsiz Göl'ü altında hazine var diye kuruttular. Oradaki gözle görülen görülmeyen bir sürü canlıyı öldürdüler. Biz buranın da kaderinin aynı olmasını istemiyoruz. O nedenle burası Dipsiz Göl olmasın. İris Gölü'nü koruyalım" diye konuştu.

'GÖÇMEN KUŞLARIN KULUÇKA BÖLGESİ'

Kent Konseyi Genel Sekreteri Aykut Uçar ise, İris'in binlerce yıldır yaşayan doğal bir göl olduğunu, mitolojide bile hikayelerinin bulunduğunu anlattı. Aykut Uçar, binlerce yıldır insanlığa, doğaya hizmet ettiğini söylediği İris Gölü'nün, 1978'li yılların sonunda özel mülkiyete çevrildiğini kaydetti. İris'in, Yarımada için özel öneme sahip olduğunu vurgulayan Uçar, "Yarımada'nın en kıymetli sulak alanı çünkü bölgede başka yok. Henüz koruma altına alınmadı fakat burası çok önemli kuşlara, hayvanlara ev sahipliği yapıyor. Göçmen kuşlar için de bu bölge hem dinlenme hem beslenme hem de kuluçka bölgesi" dedi.

'KAMULAŞTIRILARAK SULAK ALAN İLAN EDİLMELİ'

Bölgeye yapılan tahribatın yalnızca o alanı değil, geniş bir çevreyi etkileyeceğini açıklayan Aykut Uçar, şunları söyledi:

"Siz buraya bir tahribat yaptığınızda, sadece burayı tahrip etmiş olmuyorsunuz. Aynı zamanda kuzey-güney aksında kuşların var olduğu ekosistemi de bozuyorsunuz. Göle müdahale yapıldığında, kara ekosistemi bozuluyor. Buraya yapılacak müdahale, sadece göle değil tüm bölgeye zarar verecek. Bizim beklentimiz bir an önce buranın kamulaştırılması ve arazinin şahıslardan alınarak yeryüzüne devredilmesi. Buranın acilen kamulaştırılarak, sulak alan ilan edilmesi ve koruma altına alınmasını istiyoruz."

'NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA OLAN TÜRLER VAR'

İris Gölü'nün gerek kuş türleri ve gerekse bitki çeşitliliği açısından çok zengin olduğunu, nesli tükenme tehlikesi altında olan kimi kuş türlerinin bu gölü üreme alanı olarak kullandığını da anlatan Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası ölçekli koruma altında olan ada martısı, yılan kartalı, küçük kerkenez, ada doğanı da burada. Yine su samuru var. Karakulak var. Burada nesli tükenmekte olan birçok canlı türü bulunuyor. Ayrıca flora ve fauna açısından da çok zengin bir bölge. Burası ranta kurban gitmemeli" diye konuştu. Küçükbahçe Mahalle Muhtarı Ahmet Akgüloğlu da, "Kuşların kış aylarında gelip konakladıkları yer burası. Yıllardır göl olarak kullanılıyor. Şimdi de birileri gölün suyunu boşaltarak arsa yapmak istiyor. Biz gölün eskisi gibi kalmasını istiyoruz. Bütün hayvanlar buraya geliyor. Su içiyor. Biz gölün bu haliyle korunmasını istiyoruz."

Karaburun Kent Konseyi, açılan kanalın fotoğraflarını çekerek ilçe belediyesine, jandarma ekiplerine de durumu bildirdi.

'Define avcıları, mahalleyi köstebek yuvasına çevirdi'

Kocaeli 'nin Körfez ilçesinde, define avcıları tarafından açıldığı öne sürülen çukurlar, Kutluca Mahallesi sakinlerini isyan ettirdi. Her geçen gün çukur sayısının arttığını belirten mahalleliden Latif Nac, "Define avcıları, mahalleyi köstebek yuvasına çevirdi. Otlanmaya çıkan hayvanlarımız, çukura düşüyor. Yetkililerin gerekli önlemleri almalarını istiyoruz" dedi.

Körfez'e bağlı, 49 haneli ve 150 nüfuslu Kutluca Mahallesi'nin sakinleri, defineciler tarafından kazıldığını iddia ettikleri çukurlardan yakınıyor. İlk kez 5 yıl önce karşılaştıkları çukurların sayısının her geçen gün arttığını dile getiren mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istiyor. Yaklaşık 5 kilometre çapındaki alanda, çeşitli büyüklüklerde olan çukurlar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirten mahalleliden Latif Nac, "Çukurların sayısı her geçen gün artıyor. Doğaya zarar verdiğini düşündüğümüz bu çukurlara zaman zaman otlanmaya çıkan hayvanlarımız da düşüyor. Yetkililerin bu durumu çözüme kavuşturmasını istiyoruz" diye konuştu.

'50'DEN FAZLA ÇUKUR VAR'

Çukur açılmasını engellemek için bölgede bazı dönemlerde nöbet tuttuklarını; ancak ise yaramadığını belirten Nac, "Öncelikle bu olay doğaya zarar verdiği için karşıyız. Defineciler tarafından arazilerimizin katledilmesi, bizim için kabul edilemez. Buraya sürekli ineklerimiz, koyunlarımız da düşüyor. Hayvanlarımızın canına kastediliyor. Bölgede yaklaşık 50'den fazla çukur var. Bu sayı her geçen gün artıyor. Bunun önüne geçilmesi için bazı önlemler aldık ama onlar da faydalı olmadı. Sorumlulardan şikayetçiyiz" dedi.

'MAHALLE, KÖSTEBEK YUVASI OLDU'

Açılan çukurlara mahallenin her tarafında rastlamanın mümkün olduğunu belirten mahalle sakini Ali Öztürk ise "Nereye gitsek karşımıza çukurlar çıkıyor. Hayvanları olumsuz etkiliyor, insanlar için tehlike oluşturuyor. Buraya her gün defineciler gelerek, doğayı kazıyor. Burada yaşanan olayı defalarca şikayet ettik ama henüz çözüm bulunamadı. Hukuka aykırı bir durum olmasına rağmen hala kazmaya devam ediyorlar. Şu ana kadar 50'den fazla çukur var mahallemizde, sayıları da her geçen gün artıyor; köstebek yuvasına çevirdiler. Yetkililere seslenerek yardım istiyoruz" diye konuştu.

Yılbaşı öncesi baklavacılardan 'hile' uyarısı

Yılbaşına sayılı günler kala Gaziantep 'teki baklavacılarda yoğunluk yaşanmaya başlandı. Türkiye 'nin tamamı dünyanın ise birçok ülkesinden baklava siparişi alan üreticiler, hummalı şekilde çalışmaya devam ederken, tüketicilere de uyarıda bulundu. Piyasada ucuza satılan baklavaların içine boyanmış yer fıstığı, ekmek kırıntısı, bezelye ve glikoz şurubu konularak maliyetinin düşürüldüğünü söyleyen ustalar, ucuz baklavalara kanılmaması ve ürünlerin bilindik yerlerden alınmasını tavsiye etti.

Yaklaşan yılbaşı öncesinde, içine konulan Antep fıstığı ve sadeyağ ile Gaziantepli ustaların ellerinden çıkan baklavaları almak isteyenler günler öncesinden siparişlerini verdi. Türkiye'nin tamamı dünyanın ise birçok ülkesinden baklava siparişi alan üreticiler, ürünleri yetiştirmek için çalışmalarına hız verirken tüketicileri de ucuz baklavadaki hilelere karşı uyardı. Baklavanın içine boyanmış yer fıstığı, ekmek kırıntısı, bezelye ve glikoz şurubu konularak maliyetinin düşürüldüğünü söyleyen ustalar, ürünlerin bilindik yerlerden alınmasını tavsiye etti. Baklava ustaları, gerçek baklavanın boğazı yakmayıp ağızda fıstık tadı verdiğini hileli şekilde yapılan ürünlerin ise boğazı yakıp, yenildiğinde tat vermediği için ayrımının kolay olduğunu söyledi.

'BOYANMIŞ YER FISTIĞI KOYUYORLAR'

Kentte aile mesleği baklavacılığı 40 yıldır sürdüren Muzaffer Boztoprak, yeni yılın yaklaşması ile siparişlerin arttığını söyledi. Baklavanın her türlü kutlama için tavsiye edilen tatlı olduğunu dile getiren Boztoprak, piyasada ucuza satılan baklavaların içine çeşitli katkı malzemeleri konulduğunu ifade ederek, "Şimdi bir mal hem kaliteli hem ucuz olmaz. Tabi maliyetini düşürmek için yağ kalitesini düşürüyorlar. Ayçiçek veya mısır yağı kullanıyorlar. Fıstığın yerine boyanmış yer fıstığı kullanıyorlar, ekmek kırıntısı koyanlar olduğu söyleniyor. Maliyeti düşürmek için her şeyi yapıyorlar. Kaliteli olmuyor merdiven altında üretiliyor. Bizim ürettiğimiz ürünler çeşitli kurumlar tarafından denetleniyor. Bu hilelere denk gelmemek için müşteri damak tadına dikkat edecek. Bildiği güvendiği yerden alışveriş yapacak. İyi baklava yediğin zaman fıstığın sadeyağın, işçiliğin verdiği o hışırtı sesi, şekerin boğazını yakmadan aşağı inmesi, ağızda belli olur" dedi.

'UCUZ BAKLAVAYA, BAKLAVA DENİLMEYECEK'

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin her yerine ve dünyanın birçok ülkesine baklava gönderdiklerini söyleyen baklava ustası Levent Aktaş ise ucuza satılan baklavaya bundan sonra baklava denilemeyeceğini söyledi. Kaliteli baklavanın kilosunun 110 liradan başladığını buna karşın 20-25 liradan satılan baklavalar olduğunu belirten Aktaş, "Bilmeyen şehre yeni gelen insanlar bakıyor fiyat farklılığı var. Bunun sebebini anlatmakta zorluk yaşıyoruz. Bundan sonra bu ürünlere baklava denilmeyecek, tatlı veya şekerli hamur denilecek. Bu konuyla ilgili İl Gıda ve Tarım Müdürlüğü ile görüşme yaptık, yılbaşından sonra bu konu üzerinde çalışılacak" diye konuştu.

'KALİTELİ BAKLAVA BOĞAZINIZI YAKMAZ'

Baklava ustası ve restoran işletmecisi Burhan Çağdaş da, baklavanın maliyetini düşürmek için şeker yerine glikoz şurubu konulduğunu belirterek, "Baklavada sağlık açısından en önemli şey glikoz şekeri dediğimiz vücuttaki çözülme sürecinin çok uzun zaman alması ve şeker hastalığına davetiye çıkaran şeker türü. O nedenle şeker pancarından elde edilmiş doğal malzemelerden yapılan baklava olması lazım. Bu şekilde yapılan baklava şekerlenir fakat tadı bozulmaz, lezzeti değişmez. Yediğiniz zaman boğanızda yakma olmaz. Ama diğer şekilde maliyeti azaltmak için yapılan baklavanın görüntüsü, rengi değişmez. Hiç bayatlamaz. Ama yenildiğinde fark edilir" ifadelerini kullandı.

Bartın'da yoğun sis

Bartın'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü Bartın'da sabahın erken saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar indi. Sis, Bartın- Karabük ve Bartın- Zonguldak karayolu ile kent merkezinde görüş mesafesini düşürerek, sürücülerin araçlarıyla yavaş seyretmesine neden oldu. Polis, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak, trafiği yönlendirdi.

