DHA YURT BÜLTENİ-3 - Son Dakika

Sur Belediye Başkanı HDP'li Buluttekin ile 2 meclis üyesine terör gözaltısı

Diyarbakır'ın merkez Sur Belediye Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin ile 2 meclis üyesi, haklarındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında polis, Sur Belediye Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin ile 2 meclis üyesinin evinde sabah saatlerinde arama yaptı. Yapılan aramanın ardından Buluttekin ile meclis üyeleri gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------

-Sur Belediyesi

-Polis barikatı

-Güvenlik önlemleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,

==========================

Yolu kısaltmak istedi canından oldu

BOLU'da, yolu kısaltmak için TEM Otoyolu'nda yasak olan acil dönüş noktasından dönüş yapmaya çalışan ticari taksiye hafif ticari araç çarptı. Kazada taksi sürücüsü Ali Kayaoğlu yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 07.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Bolu merkezden yolcu aldıktan sonra TEM Otoyolu'nda bulunan bir tesise bırakan Ali Kayaoğlu idaresindeki 14 T 0304 plakalı ticari taksi, yolu uzatmamak için otoyolda bulunan ve yalnızca görevli araçların kullanımına açık olan acil dönüş noktasından dönüş yapmaya çalıştı. Ticari taksiye bu sırada arkasından gelen Mahmut Alp'in kullandığı 34 YC 6727 plakalı hafif ticari araç hızla çarptı. Kazada Borazanlar Taksi Durağı'na bağlı çalışan ticari taksinin sürücüsü Ali Kayaoğlu yaşamını yitirdi. Hafif ticari aracın sürücüsü ve yanında bulunan Ferhat Bıçak ise yaralandı. Yaralılar 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yapan araçlar

-Kaza yerinden görüntüler

-Detaylar

Süre: 02.06-Boyut: 236.4 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

=================

Konya'da 'change' yapılmış 1 milyon lira değerinde 7 araç ele geçirildi

KONYA'da yaklaşık 1 milyon lira değerinde 'change' (motor ve şase numarasını değiştirme işlemi) yapılmış 7 araç ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son iki ay içerisinde farklı illerden Konya'ya 'change' yapılmış 7 aracın giriş yaptığını tespit etti. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından düzenlediği operasyonlarla araçları ele geçirdi. Polis, şüphelilerin kazalı yada hasarlı araçların motor ve şase numaraları değiştirilerek yeniden piyasaya sürüldüğünü belirledi. Araçların piyasa değerinin ise yaklaşık 1 milyon lira olduğunu tespit edildi. Araçlarla ilgili 10 kişiye işlem yapıldığı öğrenildi. Araçlar incelenmek üzere emniyet otoparkına götürüldü.

Görüntü dökümü:

----------------------------

Araçlardan detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK-Mehmet IŞIK/ KONYA

==================================

47 yıldır başındaki maganda kurşunuyla yaşıyor

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 9 yaşındayken evlerinin önünde oyun oynadığı sırada nereden geldiği belirlenemeyen maganda kurşunu başına isabet eden Yakup Çakmak (56), 47 yıldır başındaki mermi ile yaşıyor. Çakmak, "Yaşadığım ıstırabı bir ben bilirim. Benim canım yandı, hayatım karardı, başkalarının hayatı kararmasınö dedi.

Beşikdüzü ilçesinde yaşayan Yakup Çakmak, 9 yaşındayken evlerinin önünde oyun oynadığı sırada nereden geldiği belirlenemeyen maganda kurşunu başına isabet etti. Yaralanan Çakmak'ın hastanedeki tedavisinde sol gözünde görme kaybı yaşadığı ve sol tarafında kısmı felç olduğu belirlendi. Ameliyata alınan Çakmak'ın başına isabet eden kurşunun beynin riskli bölgesinde olduğu kurşunun alınması halinde hayati tehlikesinin oluşacağı değerlendirildi. Çakmak'ın başındaki mermi alınmadı. Kısmı felç durumu tedavi edilen Çakmak, 47 yıldır kafasında mermi ile yaşıyor. Başındaki mermi nedeniyle sürekli ağrılar yaşayan Çakmak'ın hayatı kabusa döndü. Okulunu bırakmak zorunda kalan Çakmak, askerlik de yapamadı.

'YAŞADIĞIM ISTIRABI BİR BEN BİLİRİM'

Çay ocağında çalışan Yakup Çakmak, olaydan itibaren büyük sıkıntılar çektiğini anlattı. Sağlık sorunlarının sürdüğünü söyleyen Çakmak, "Kardeşlerimle oyun oynuyordum. O sırada kafama fındık ağacının bir dalı girdi sandım. Kafam kanayınca ailem beni hastaneye götürdü. Hastanede başımda kurşun olduğu söylendi. Doktorlar 'yaşamaz, ölür' dese de ailem beni Ankara'ya götürdü. Orada ameliyat ettiler ve beni felçten kurtardılar. Doktorlar mermiyi aldıklarında yaşasam bile ya felç olacağımı ya da sürekli bayılacağımı söylediler. Mermi başımda kaldı. 47 yıldır geçmeyen baş ağrısı ve uykusuzlukla mücadele ediyorum. Başım ağrıdığı için düzenli ağrı kesici alıyorum. Uyku sorunum var, yattığım zaman sanki biri kafama yumruk atıyormuş gibi acıyla sıçrayıp kalkıyorum. Yaşadığım ıstırabı bir ben bilirim. Çoğu defa ölmek istiyorum. Artık bu acıya katlanamıyorum. Ağrı kesicinin de bir etkisi olmuyorö dedi.

Silah kullanılmasına, havaya rastgele ateş edilmesine karşı olduğunu belirten Çakmak, "Benim canım yandı. Hayatım karardı. Tüm hayatım felç oldu, ben yarım oldum. Allah kimsenin başına vermesinö diye konuştu.

'ÇOK SIKINTILAR ÇEKTİK'

Oğlunun çektiği acıları gözyaşı dökerek anlatan Ayşe Çakmak da (84), "Yakup öldü zannettim. Ben 29 yaşında dul kaldım zaten. Tek başıma evlatlarıma yetmeye çalışıyordum. Oğlumun başında kurşun olduğunu söylediler. Tedavi için Ankara'ya gitmeliydi. Benim üstümde, başımda yok. Yoksulluk dönemleri. Çok sıkıntılar çektik. Ameliyatını yaptılar beynine varamadılar. Kurşunu alırsak ölür dediler. Yıllardır mermi kafada. Çocuğuma isabet eden kurşun kimin elinden çıktıysa mahşer günü ondan alacağımız olsunö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Yakup Çakmak köpeklerle oynarken detaylar

-İşlettiği çay ocağından çalışırken detaylar

-Kafasında mermi olduğuna dair çekilen röntgen filminden detaylar

-Annesi ile birlikte diyaloglar

-Yakup Çakmak röportaj

-Anne Ayşe Çakmak röportaj

-Anonslar

-Haber genel ve detay görüntüleri

Haber: Aleyna KESKİN- Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON

=============================

Uyumayan gazlı bebeklere hidroterapi ve masaj önerisi

Özellikle 0- 4 aylık bebeklerin gaz, kolik ve kabızlık problemlerinin çözümü için önerilen hidroterapi, bebeğin tüm vücuduna temas ettiği için sindirim sistemini rahatlatıyor. Aynı zamanda fiziksel olarak da bebeği geliştiren bir uygulamanın ardından masaj yapılıyor. Bebeklerin uyumamasından ve gazından yakınan aileler, İzmir'de de son dönemde sayıları artan bebek SPA merkezlerine gidiyor. Uzmanlar annelere, ayakaltına yapılacak, saat yönündeki masajı öğretiyor.

İzmir'in ilk hidroterapili bebek SPA merkezinde özel havuzlarda yüzdürülen bebeklere gaz sancısını azaltmak ve uyku düzenini sağlamak amacıyla sağlık görevlileri tarafından masaj uygulanıyor. Bebeklerin bedensel ve bilişsel gelişimini sağlayan uygulamada, 14 aylığa kadar olan bebekler boyun simitleri ile ılık havuzlara daldırılıp, buradaki hareketli suya direnç göstermeyi öğreniyor. Önü camla kaplı jakuzilerde yüzen bebekler diledikleri gibi hareket ederken, ebeveynler ise bebeklerin suda yaptığı hareketleri görme imkanı buluyor. Sindirim, dolaşım, sinir ve iskelet sistemlerini geliştiren yüzme sonrasında ise bebeklere özel tekniklerle masaj uygulanıyor. Aileler arasında adeta bir trend haline gelen bebeklerin SPA keyfi, birbirinden renkli görüntüler oluşturuyor. Öte yandan bebeklere uygulanan masajın ebeveynlere de öğretildiğini söyleyen SPA merkezi işletmecisi Gizem Gezer, "Bebeklere uygulanan masajda ayakaltı ve karın en önemli bölgeler. Kolların yalnızca yağlanması yeterli oluyor. Özellikle gaz probleminde ayak ortalarına baskı uygulayarak saat yönünde çevrilmesini öneriyoruz. Yetişkin gibi bir baskı uygulanmaması gerekiyor. Bebeklerde özellikle alerjik etki yaratmaması için gıdada da kullanılabilen masaj yağlarının kullanılmasını öneriyoruz" dedi.

'YÜZME BEBEKLERİN ÖZGÜVENİNİ DE DESTEKLİYOR'

Merkezde bebeklerin öncelikle boyun simidi ile özel havuzlarda özgürce yüzdüğünü söyleyen Gizem Gezer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüzme bebeklerin özgüvenini de destekliyor. Özellikle 0- 4 aylık bebeklerin gaz, kolik ve kabızlık problemlerine iyi geliyor. Hidroterapi bebeğin tüm vücudu ile temas ettiği için sindirim sistemini rahatlatıyor. Aynı zamanda fiziksel olarak da bebeği geliştiren bir uygulama. Havuzdan sonra da bebekleri rahatlatıcı bebek masajına alıyoruz. Aileler genellikle bebeklerin uyumamasından ve uyku düzeninden muzdarip olduğu için masajla uykuya daha iyi geçiş sağlamalarını destekliyoruz. Bebeklerde ilk iletişim yolu temas ve dokunma ile gelişiyor. Anneleri bu konuda özellikle uyarıyoruz. Bebeklere masaj uygulamak bu noktada oldukça önemli. Son dönemde aileler bebek SPA merkezlerini çok fazla tercih ediyor. Ancak ailelere önerimiz diplomalı kişiler tarafından açılan sağlık görevlilerinin çalıştığı merkezleri tercih etmesidir" diye konuştu.

CAN BEBEK HAVUZ KEYFİ YAPTI

SPA merkezinde yüzme ve masajın keyfini süren 7 aylık Can Arel'in babası Hasan Can Sağdıç, "Bebek SPA merkezini arkadaşlarımızın tavsiyesi üzerine sosyal medyadan inceleyerek tercih ettik. Bebeğimiz daha çok küçük olduğu için sezonda deniz havuz gibi bir imkanımız olmadı ve böyle bir hizmetin olduğunu fark edince bebeğimizi getirmek istedik. Bebeğimiz de mutlu biz de mutluyuz. Can, evde de banyo ve havuz keyfi yapan bir bebek ama SPA merkezinde oldukça keyifli bir gün geçirdi. Aileler açısından ve bebeğin gelişimi açısından su ve masajın faydalı olacağını düşünüyorum. Eklemler, kas gelişimi ve iskelet sistemi bakımından faydalı olduğunu düşünüyorum suya karşı hareket ederek direnç gösteriyor. Bebeğimize zarar vermeden evde de çeşitli kremlerle masaj yaptığımızda daha rahat ve verimli biçimde uyuduğunu görüyorduk' dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

-SPA merkezinden genel detay görüntüler

-Bebeğin havuzda yüzmesinden görüntü

-Bebek masajından görüntü

-Hasan Can Sağdıç ile röp.

-Gizem Gezer ile röp.

-Muhabir anonsu

Haber: Hande NAYMAN Kamera: Umut KARAKOYUN/ İZMİR,

==============================