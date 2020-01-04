DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Sahte diş hekimine suçüstü

BURSA'da diploma ve belgesi olmadığı halde diş muayenehanesi açan sahte diş hekimi C.T., polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'ndeki bir diş muayenehanesinin kaçak olduğu ihbarı üzerine hareke geçti. Hiçbir diploma veya belgesi olmadan izinsiz olarak muayenehane açtığı tespit edilen sahte C.T., yapılan operasyonla muayenehanede suçüstü yakalandı. 'Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek ve doktor unvanını takınmak' suçundan gözaltına alınan C.T.'nin, geçmiş yıllarda da aynı suçu işlediği ortaya çıktı. Ekipler yapılan operasyonda, sahte diş hekiminin muayenehanesinde çok sayıda ilaç, tıbbi malzeme ve cihaz ele geçirdi. C.T.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, kaçak muayenehane ise Bursa İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince mühürlendi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Muammer İRTEM/BURSA, -

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Yurt binasındaki baca yangını korkuttu

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait erkek öğrenci yurdunun bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle yurt binası boşaltılırken, öğrenciler tedirgin oldu.

Denizli Caddesi'ndeki KYK öğrenci yurdunda, erkek öğrencilerin bulunduğu B Blok'un bacasında, dün gece yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören öğrenciler yangını, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi, olay yerine sevk edildi. Yangın nedeniyle yurt binası boşaltıldı. Tedbir amacıyla elektrikler kesildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Korkulu anlar yaşayan öğrenciler, yangının sönmesinin ardından rahat nefes alarak binaya geri döndü. Yangının çıkış nedeniyle araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (CEP TELEFONU KAMERASI)

Yangından görüntü

İtfaiye ekiplerinden detay

Öğrencilerden görüntüler

Haber: Deniz TOKAT/ DENİZLİ

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Çanakkale'de uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 1 tutuklama

ÇANAKKALE'de jandarma ekiplerince bir iş yerine düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Yenice ilçesi Kalkım beldesinde bir iş yerinde zorla fuhuş yaptırıldığı ve uyuşturucu madde kullanıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda fuhuştan 9'u yabancı uyruklu, 4'ü Türk 13 kadın yakalandı. Ayrıca işletme sahibi K.S. ile uyuşturucu kullandıkları belirlenen 4 şüpheli, gözaltına alındı. Uyuşturucu kullanan 4 kişi savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iş yeri sahibi K.S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan yabancı uyruklu 9 kadın, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 4 Türk kadın ise serbest bırakıldı. İçki satış belgesi olmayan iş yerinde ise 216 şişe bira, 6 şişe votka, 8 şişe rakı, 4 kenevir tohumu, bir miktar esrar, 1,5 litrelik uyuşturucu madde içiminde kullanılan plastik şişe ele geçirildi. İş yerine 26 bin 27 lira idari para cezası uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Fuhuş ve Uyuşturucu operasyonunda yakalanan kadınlardan görüntü.

-Tutuklanan işyeri sahibi S.K'dan görüntü.

Haber-Kamera: ÇANAKKALE,

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10 kiloluk turp şaşırtıyor

AKSARAY'ın Çimeli köyünde topraktan sökülen 10 kilo 550 gramlık turp, görenleri şaşırtıyor.

25 yıldır çiftçilik yapan Adnan Gümüşsoy, bahçesinde yetişen beyaz turplardan birinin diğerlerinden oldukça büyük boyutta olduğunu fark etti. Gümüşsoy, tartınca 10 kilo 550 gram gelen turp karşısında şaşkınlık yaşadı. Turpun köylü tarafından konuşulduğunu ifade eden Gümüşsoy, "Dün sökümünü yaptık ve önceki yıllarda yarım kilo ile bir kilo arasında gelen turp bu yıl 10 kilo 550 gram geldi. Bunun yanında 4 ile 6 kiloluk turplar da var. Daha önce görmediğimiz bir olay bu. Bu turpu biz hobi amaçlı kışın yemek için ekmiştik. Herkes turpu görmeye geliyor. Onlar da gözlerine inanamıyorö diye konuştu.

Merak edip turpu görmeye gelen Menderes Şahin, "Bu turpu görünce çok şaşırdım. Ben hayatımda böyle bir turp görmedim. Yıllardır çiftçilikle uğraşıyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştımö dedi.

Görüntü dökümü:

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Çitçinin bahçesinden turpları sökmesi

Söktüğü turpları tartması

-Çiftçi Adnan Gümüşsoy ile Menderes Şahin röportajları

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Prof. Dr. Yavuz: Aşırı ve bilinçsizce su tüketimi ölüme sebep olabilir

BURSA Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut Yavuz, aşırı ve bilinçsizce su tüketiminin insan vücudunda bazı dengeleri bozabileceği uyarısında bulunarak, suyun vücut endeksi ve harcanan kaloriye göre orantılı bir şekilde tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Özellikle yaz ayları ve diyet programlarında uzmanların 'Bol su tüketin' çağrısını Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Yavuz değerlendirdi. Kısa zaman içerisinde aşırı ve bilinçsizce su tüketiminin insan vücudunda bazı dengeleri bozabileceğini belirten Prof. Dr. Yavuz, suyun vücut endeksi ve harcanan kaloriye göre orantılı bir şekilde tüketilmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Yavuz, "Su, diğer adıyla hayattır. İnsan vücudunun yaklaşık yüzde 60'ı, ortalama 70 kilo bir kişi düşünürsek bunun 42 kilosu sudan oluşur. Bu da suyun insan için havayla birlikte en elzem bir madde olduğunun göstergesidir. Dolayısıyla vücudumuzun dolaşan kan dışında hücrelerin içerisinde, dokuların arasında, yoğun bir su bulunur ve su olmazsa hayat olmaz" dedi.

'AŞIRI SU TÜKETİMİ ÖLÜMCÜL HASTALIKLARA SEBEP OLABİLİR'

Suyun insan vücudu için çok faydalı bir içecek olduğunu dile getiren Prof. Dr. Mahmut Yavuz, "Suyun çok faydası var. Göz yaşından ağız kuruluğuna, beyin fonksiyonlarından dolaşan kan volumünün oluşmasına, vücudun zehirli maddeleri dışarı atmasından cildin nemlenmesine kadar sayılamayacak kadar çok faydası var. Günlük su tüketimi konusunda aslı astarı olmayan çok fazla popüler yaklaşımlar var. Günlük su ihtiyacımız ne kadar diye düşünmek lazım. Bununla ilgili Amerika'da 1945'li yıllarda yapılan bir araştırma var. Önce kişinin günlük kalori tüketimine göre su içme ihtiyacı, yani 2 bin kalorilik bir iş yapıyorsa 2 litre, 2 bin 500 kalorilik bir iş yapıyorsa 2,5 itre su içsin diye bir kat sayı vardı. Daha sonra su ihtiyaç formülleri çıktı. 'Ne kadar su içilmeli' konusunda bu güne kadar yapılmış randomize bir çalışma yok ama bildiğimiz bir gerçek var ki günlük su tüketimi, özelliği olan hasta grupları hariç, bir insanın günde bir litre su içmesi, bir litre de zaten yediği besinler ve vücudun oluşturduğu su, toplam iki litre su aldığı zaman vücutta suyun bütün fonksiyonlarını yerine getirebilir. Son yıllarda 'Suyu çok için' modası var. Suyu çok fazla içerseniz, kalp yetmezliğinden, vücuttaki suyun fazla tuzun azalmasına bağlı hiponatremi dediğimiz beyinde ödem yapıp ölüme kadar götüren komplikasyonlara, halk arasındaki adıyla su zehirlenmelerine yol açabilir. Dolayısıyla suyun kime ne kadar verilebileceği bireysel anlamda değerlendirilmeli, o kişi için en uygun miktar o hastaya tavsiye edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Su içen insanlardan detaylar

-İnsan kalabalığından detaylar

-Havuzlardan detaylar

-Genel detaylar

-Süre: 04.44 Boyut: 530 MB

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Engelli öğrenciler fidan dikti

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde eğitim gören engelli öğrenciler 'Yeni yılda yeni hayat' projesi kapsamında meyve fidanı dikti.

Manavgat Belediyesi Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde ve Gevher Nesibe Özel Eğitim Merkezi'nde eğitim gören engelli öğrenciler yeni yıl dolayısıyla fidan dikme etkinliğinde bir araya geldi. Yeni yılda insanların birbirleriyle hediyeleşmesi örnek alınarak, doğaya hediye vermek amacıyla düzenlenen 'Yeni yılda yeni hayat' projesi kapsamında öğrenciler merkez bahçesine zeytin, limon, portakal, mandalina gibi meyve fidanı dikti.

Öğretmenler ve öğrencilerin ailelerinin de katıldığı programda Manavgat Belediyesi Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi bahçesinin tamamı meyve fidanlarıyla dolduruldu. Öğrenciler büyük bir neşeyle fidanları dikerken, her fidana öğrencinin adı verildi. Manavgat Belediyesi yetkilileri, toplumda ağaç dikme konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdikleri etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Öğrencilerin fidan dikmesi

Hatıra fotoğrafı çekimi

130 MB/// 01.10"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,