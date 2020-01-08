DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

İncirlik Hava Üssü'nde sessizlik hakim

İRAN'ın, ABD'nin Irak'ın Erbil ve Anbar şehirlerinde bulunan hava üslerine saldırı düzenlemesinin ardından gözlerin çevrildiği, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde hareketlilik gözlenmedi.

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki İncirlik Mahallesi'nde yer alan, ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 39'uncu Kanat Komutanlığı ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın konuşlu olduğu İncirlik Üssü'nde gece boyunca hareketlilik olmadı. Uzun süredir ABD Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının bulunmadığı İncirlik Üssü'nde, İran'ın, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık Irak'ta saldırı gerçekleştirdiği saatlerden bu yana sessizlik hakim. Bu sabah sadece ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 1 kargo uçağının iniş yaptığı İncirlik'te, hareketlilik gözlenmezken, alınan güvenlik önlemleri hakkında açıklama yapılmadı.

Haber: Nuri PİR/ADANA,

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Kamyonetin alev aldığı o anlar güvenlik kamerasında

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, kavşakta bir minibüs ile çarpıştıktan sonra savrulup, bir evin duvarına vuran kamyonetin alev almasının bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Geçen 5 Ocak'ta Denizli'den Uşak yönüne giden Metin Mert yönetimindeki 13 AY 061 plakalı kamyonet, Karabedirler Kavşağı'nda, Ramazan Aydoğmuş'un kullandığı 20 ED 585 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak alev aldı. Kamyonet sürücüsü Mert ve yanındaki arkadaşları Barış Tuncel ile Serkan Ak yaralı olarak, kendi imkanları ile araçtan inip, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürürken, kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Öte yandan kamyonetin evin duvarına çarparak alev aldığı o anların bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Tünay YAZICI/ ÇİVRİL (Denizli),

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Sobadan zehirlenen 4 kişilik aile, hastaneye kaldırıldı

ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Kuyulu köyünde meydana geldi. Akşam yaktıkları sobanın yanında uyuyan Argun ailesi, sabah uyandıklarında mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle 112 Acil Servisi ardı. Eve gelen ekipler yaptıkları kontrollerde İbrahim, Zeynep, Betül ve Ahmet Argun'un sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Ambulanslarla kentteki hastanelere götürülen 4 kişi tedaviye alındı. Aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adıyaman Kadın Doğum Hastanesi

Ambulansın gelişi

Zehirlenenlerin acile götürülmesi

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN

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Eve baskın yapan polis, 1160 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi

ADANA'da polis, bir eve yaptığı baskında 1160 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde bir evde gümrük kaçağı sigara satışı yapıldığı ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, evde yaptığı aramada dolap ve çekmecelerde 1160 paket sigara ele geçirdi. Olayla ilgili Suriyeli A.N. gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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Polisin evde arama yapması

Dalaptan çıkan kaçak sigaralar

Çekmecelerden çıkan kaçak sigaralar

Ele geçirilen sigaların fotoğrafı

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Bursa'da bin polisle şafak operasyonu; çöp evden uyuşturucu çıktı

Bursa'da bin polisin katılımıyla şafak vakti yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Çöp evde arama yapan ekipler, yığınlar arasında yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde farklı adreslere eş zamanlı operasyon için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçti. Uyuşturucu ve aranan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda bin polis görev alırken, çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Eğitimli narkotik köpeği 'Galya'nın da kullanıldığı operasyonda, önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı. Ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerinin kapılarını koçbaşları ile kırarak içeri girdi.

GALYA İLE ARAMA

Ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerinin kapılarını koçbaşları ile kırarak içeri girdi.

Polisler, belirlenen adreslerde detaylı arama yaptı. Polis ekiplerinin girdiği çöp dolu bir evde, eğitimli köpek 'Galya' ile yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Henüz sayıları belirtilmeyen çok sayıda şüpheli, sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonun sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ekiplerin koçbaşları ile kapıları kırıp evlere girmesinden detaylar

-Evlerde yapılan aramalardan detaylar

-Köpekle arama yapılmasından detaylar

-Polis ekiplerinden detaylar

-Bulunan uyuşturucu maddelerden detaylar

-Genel detaylar

Haber-Kamera Semih ŞAHİN/BURSA,

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15 yıllık sır cinayet: Eşinin kahvesine uyku ilacı katıp, kabloyla boğarak öldürmüşler

KONYA'da 15 yıldır kayıp olarak aranırken öldürülüp gömüldüğü ortaya çıkan Necati Keleş'in (46), eşi Sebahat Bilici (47) tarafından kahvesine uyku ilacı konulup, uyutulduğu, kayınbiraderi Mustafa Yeşil (44) ve eşinin akrabası Kadir Bakır (41) tarafından kabloyla boğularak öldürüldüğü belirlendi. Cinayetten 12 gün önce boşanma davası açan Sebahat Bilici'nin, olaydan bir gün sonra eşini gömdükleri yere gidip, cesedi hayvanların çıkarmaması için etrafına ve üzerine taş koyduğu ortaya çıktı. Gömüldüğü yerden kemikleri çıkartılan Keleş'in parmağındaki yüzükte ise 'Sebahat' yazdığı öğrenildi.

Çumra ilçesinde oturan ve belediyede işçi olarak çalışan Necati Keleş'in annesi Ayşe Keleş, 19 Kasım 2005 tarihinde güvenlik güçlerine giderek kayıp müracaatında bulundu. O dönemde yapılan aramalarda Keleş'in izine rastlanılmadı. Aradan geçen zamanın ardından Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Keleş'in bulunması için yeniden soruşturma başlatıldı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Soruşturma kapsamında dosya 6 ay önce Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine devredildi. Özel ekip, Necati Keleş'in ikinci evliliği olan Sebahat Bilici ile 2004 yılı Aralık ayında evlendiğini, çiftin 10 ay evli kaldıktan sonra Bilici'nin şiddet gördüğü iddiasıyla evi terk ettiğini belirledi. Keleş'in kaybolmadan 12 gün öncede Bilici'nin boşanma davası açtığını ve geçen süreç içinde de boşandığını saptadı. İlk evliliğinden 3 çocuğu olan Bilici'nin Keleş'i, öldürmüş olabileceği üzerinde duran ekip, çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı. Polis, Necati Keleş'in kayıp olduğu dönemde Sebahat Bilici'nin sık sık kardeşi Mustafa Yeşil ve akrabası Kadir Bakır ile görüştüğünü belirledi. Bunun üzerine Sebahat Bilici, kardeşi Mustafa Yeşil, akrabası Kadır Bakır ve olaya karıştığı öne sürülen oğlu Hüseyin Bilici (31) şüphe üzerine geçen pazartesi günü gözaltına alındı.

CESEDİ GÖMDÜKLERİ YERİ GÖSTERDİ

Şüphelilerden Kadir Bakır, Necati Keleş'i öldürüp, Bozkır ilçesine bağlı Tepebaşı köyü mevkiindeki dağlık alanda gömdüklerini itiraf etti. Bunun üzerine ekipler Kadir Bakır ile birlikte bölgeye gitti. Bakır, yaklaşık 1 metre yüksekliğinde karla kaplı alanda Keleş'i öldürüp gömdükleri yeri gösterdi. İş makinası yardımıyla yapılan kazı çalışmasında öldürüldükten sonra cesedi çuval içine konmuş olan Keleş'in kemiklerine ulaştı. Kemik parçaları incelenmek üzere Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

CESEDİ KAMYONETLE DAĞLIK ALANA GETİRMİŞLER

Kadir Bakır, ifadesinde Necati Keleş'i uyuttuktan sonra kabloyla boğarak öldürdüklerini, daha sonra çuval içerisine koydukları cesedi, kamyonetle dağlık alana götürüp gömdüklerini söyledi. Çobanlıkta yapan Bakır, cesedi gömdükleri bölgeye sık sık giderek kontrol ettiğini anlattı.

EŞİ, KAHVESİNE UYKU İLACI ATIP UYUTTU

Yapılan sorgulamasında o dönem bir diş hekiminin yanında çalıştığını belirten Sebahat Bilici, ifadesinde olay günü o dönem ayrı yaşadıkları için eşi Necati Keleş ile Konya'da buluştuklarını ve sonra Çumra'daki evlerine geldiğini söyledi. Evde eşinin kahvesine uyku ilacı kattığını belirten Bilici, "Necati bana evlendiğimiz günden beri şiddet uyguluyordu. Bende olaydan kısa süre önce boşanma davası açtım. O gün eve geldikten sonra bana 'maden boşanma davası açtın o zaman üzerine yaptığım malları bana geri vereceksin' diyerek beni dövdü. Ben, ona yaptığım kahvenin içerisine uyku ilacı attım. Necati bir süre sonra uyudu" dedi.

Eşi uyuduktan sonra eve kardeşi Mustafa Yeşil ile akrabası Kadir Bakır'ı çağırdığını belirten Bilici, "Kardeşim ve akrabam olan Kadir Bakır'ı çağırdım. Onlarda Necati'yi boğarak öldürdü. Sonra getirip araziye gömdük" iyerek cinayetin nasıl gerçekleştirildiğini anlattı.

HAYVANLARIN CESEDİ ÇIKARMAMASI İÇİN ÜZERİNE TAŞ KOYMUŞLAR

Sebahat Bilici, olaydan bir gün sonra eşinin cesedini gömdükleri yere tekrar gittiklerini belirterek, "Ertesi günde aynı yere gidip cesedi hayvanlar çıkarmaması için üzerine ve yanlarına taş koyduk" dedi.

PARMAĞINDA SEBAHAT YAZILI YÜZÜK ÇIKTI

Öldürülüp cesedi çuvala konan Necati Keleş'in, bulunan kemikleri arasında parmağında üzerinde 'Sebahat' yazılı yüzük bulunduğu öğrenildi. Keleş'in cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Necati Keleş'in cenazesi Çumra ilçesinde toprağa verildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Cesedin bulunması için kazı çalışmasının yapılması

Cesedin bulunması

Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA

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Tek göz odada yaşayan çifte yardım

İZMİR'in Konak ilçesinde zihinsel engelli eşiyle birlikte tek göz odada yaşayan ve 5 yıl önce geçirdiği kaza nedeniyle fiziksel engelli hale gelip çalışamayan Veli Oruç'un yardım çığlığı duyuldu. Konak Belediyesi, evin boya badanasını yaptı, Kızılay ise eşya yardımında bulundu.

Geçimini kağıt toplayarak sağlayan 62 yaşındaki Veli Oruç, zihinsel engelli eşi İnci Oruç ile, İzmir'in Konak ilçesinin İkiçeşmelik semtindeki bir binanın tek göz odasında yaşıyor. 2015 yılında, Yeşilyurt semtinde yolda çöp tenekesinden kağıt toplarken, bir tırın çarpmasıyla kaza geçiren Oruç'un bel kemiği çatladı ve sol omuz kemiği zedelendi. Hastanede tedavi olduktan sonra, evine dönen Oruç'un hasar gören vücudu tam olarak iyileşmedi. Yüzde 41 fiziksel engelli raporu bulunan Oruç, engelli maaşı ve gücü yettiğinde kağıt toplamaya çıkarak kazandıklarıyla hayat mücadelesini sürdürüyor. Tek göz odada zor şartlar altında yaşamına devam eden Oruç'un yardım çığlığı duyuldu. Konak Belediyesi ekipleri evin boya ve badanasını yaparak, dolap, ekmeklik, battaniye, halı, yastık gibi ev eşyası yardımı yaptı. Kızılay ekipleri ise eve ek baza ve yiyecek yardımı sağlayarak, Oruç çiftinin hayat kalitesine yükseltmek adına fayda sağladı. Birkaç hayırseverin de para yardımı yaptığını söyleyen Oruç, "Allah'a şükür sesimiz duyuldu. Evimiz daha yaşanabilir hale geldi. Manevi olarak hiçbir ihtiyacımız kalmadı ama geçimimizi sağlamamız için hala paraya ihtiyacımız var. Ben engelli olduğum için çalışamıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Evin yeni halinden genel ve detay görüntüler

Veli Oruç'la röp.

Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Onur ATIŞ/ İZMİR,

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