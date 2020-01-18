DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Hakurk şehidi Van'dan uğurlandı

IRAK'ın kuzeyi Hakurk'ta, teröristlerin sızma girişimini engellemek izterken yaralanan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak (22), Van'da düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'ya uğurlandı.

Irak Kuzeyi Hakurk'ta dün üs bölgesinde görevli Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak, teröristlerin sızma girişimini engellemek isterken yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşen ve canazesi Van'a getirilen Piyade Sözleşmeli Er Altınayak için bugün Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, kurum amirleri, askeri erkan ve polisler katıldı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak'ın Türk bayrağına sarılı naaşı tören alanına getirildikten sonra özgeçmişi okundu. Van İl Müftüsü Ömer Keskin tarafından yapılan duanın ardından bir süre omuzlarda taşınan şehit Altınayak'ın cenazesi, askeri uçakla memleketi Konya'ya gönderildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

HABER: Orhan AŞAN-Safa ATMACA/VAN,

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Çöp konteynerinden çıkan ceset soruşturmasında 3 tutuklama

SAMSUN'da çöp konteynerinde kol ve bacakları kesik cesedi battaniyeye sarılı halde bulunan Irak uyruklu Kareem Jabbar Salman Al Zabara'nın (59) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olay, 12 Ocak'ta İlkadım ilçe Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak'ta meydana geldi. Çöp toplama kamyonuna boşaltılan konteynerdeki çöpler arasında, battaniyeye sarılı çöp poşetinde ceset olduğunu gören temizlik işçileri, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, cesedin kol ve bacaklarının kesildiği belirlendi. Kol ve bacaklar da bir üst sokaktaki çöp konteynerinde bulundu. Cesedin tüm parçaları, otopsi için morga götürüldü. Yapılan incelemelerde cesedin, Irak uyruklu Kareem Jabbar Salman Al Zabara, olduğu ortaya çıktı.

12 GÖZALTI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Cinayet Bürosu ekiplerince kimlikleri belirlenen yabancı uyruklu 12 şüphelinin gözaltına alınmasına yönelik talimat verdi. Bunun üzerine polis, 5'i kadın 1'i Suriye, 11'i Irak uyruklu toplam 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılardan biri emniyetten, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 8'i de savcılıktaki ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.

Irak uyruklu Rabah Hasan Sallama Sallama, eşi Shia Alawe Ahmed Ahmed ile kardeşi Salah Hasan Salamah Salamah ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Tutuklanan zanlılar, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevin'e gönderildi.

GASP CİNAYETİYMİŞ

Öte yandan cinayet büro ekiplerince yapılan inceleme ve şüphelilerin tercüman aracılığıyla verdikleri ifadelerden, Kareem Jabbar Salman Al Zabara'nın gasbedilip, öldürüldüğü tespit edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-ARŞİV görüntülerle

Haber: Hüseyin KALAY/SAMSUN,

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Tırla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

BURDUR'da otomobille tırın çarpıştığı kazada sürücü Şerife Aksu yaralandı.

Burdur- Isparta karayolu Dağ Yolu kavşağında saat 00.30 sıralarında meydana gelen kazada Muzaffer T.'nin kullandığı 61 K 0426 plakalı tır, Şerife Aksu'nun kullandığı 07 LUY 37 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil refüje savrulurken, sürücüsü Şerife Aksu yaralandı. Şerife Aksu ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kamyon sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kazaya karışan otomobil

Kazaya karışan tır

Ambulans

Yoldaki trafik

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Bomba yüklü otomobile 8 gözaltı daha

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, dün polis tarafından ele geçirilen bomba yüklü otomobille ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, sürücünün ardından 8 kişi daha gözaltına alındı. Bombalı aracın sansasyonel eylemlerde kullanılmak istendiği üzerinde durulduğu belirtildi.

Polis ekipleri, dün gece, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 50'nci kilometresinde durdurduğu otomobilde 20 kilo C4 plastik patlayıcı ve elektronik düzenekler bulunduğunu tespit etti. Karayolunun ulaşıma kapatılmasının ardından otomobil, bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde imha edildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.M.'nin ifadesi ve istihbari çalışmanın ardından polis, kentte eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek, 8 kişiyi daha gözaltına aldı.

9 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken polis, bomba yüklü otomobilin kamu binalarına yönelik sansasyonel eylemde kullanılmak üzere hazırlandığı üzerinde duruyor.

Öte yandan, dün gece uzman ekipler tarafından bomba yüklü aracın imha edildiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İmha edilen otomobilin patlama anı

Olayın meydana geldiği yoldan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA

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Van'da yollar kapandı; tansiyon hastası ekiplerin çalışması ile hastaneye götürüldü

VAN'da ve kırsal bölgelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 270 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapanan mahalle ve mezra yollarının ulaşıma açılması için yoğun bir çalışma başlatırken, Bahçesaray ilçesinin Altındere Mahallesi'nde rahatsızlanan Rafiye Çağrı (45), Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin 3 saat süren zorlu çalışmasının ardından evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Van ve çevresinde dün başlayan kar yağışı, bugün de aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle kırsal bölgelerdeki yoğun yağış nedeniyle Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar, Muradiye ve Saray'da 99 mahalle ve 171 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor. Bahçesaray ilçesi Altındere Mahallesi'nde rahatsızlanan Rafiye Çağrı'ın da imdadına karla mücadele ekipleri yetişti.

Tansiyon ve şeker hastası olan Rafiye Çağrı, saat 00.30 sıralarında fenalaştı. Sağlık ekiplerine haber veren hasta yakınları, mahalle yolunun kapalı olduğunu bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, yaklaşık 3 saatlik bir çalışma ile mahalle yolunu açarak sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı. Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan hasta Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ayrıca dün akşamdan bu yana kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için yoğun bir çalışma yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kent merkezi ve 13 ilçede 164 araç ve 530 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yol temizleme çalışmaları

-Hastanın naklinden fotoğraflar

HABER: Orhan AŞAN-Engin ERTÜRK-Safa ATMACA/VAN-BAŞKALE,

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MHP'li Akça'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

KONYA'da MHP Akşehir İlçe Başkanı Salih Akça, Ak Parti'de ByLock kullanan 120 ila 180 arasında milletvekili olduğu iddiasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Akça, Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçesinde, Kılıçdağoğlu'na 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Suç ve suçluyu övme', 'Üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçlarından kamu dava açılmasını talep etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da gazeteciler ile bir araya geldiği toplantıda, FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ak Parti'de ByLock kullanan 120 ila 180 arasında milletvekili olduğu iddiasına değindi. Bahçeli'nin konuyla ilgili açıklamalarının ardından MHP Akşehir İlçe Başkanı Avukat Salih Akça, Kılıçdaroğlu hakkında Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Akça, suç duyurusu dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun 3 Nisan 2017 tarihinde ve sonrasında yapmış olduğu açıklamalarında, "'ByLock'çu vekiller açıklansın. Ak Parti'de 120 ila 180 arasında ByLock kullanan milletvekili var. Saat 20.00'de darbe mi olurdu ? ByLock'çu milletvekillerinin açıklanmaması kontrollü darbe tezini güçlendiriyor" dediğini anlattı.

Ayrıca CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun, "YPG vatanını kurtarmak isteyen oluşum" ve "Piknik yapan teröristleri vuruyorsunuz" şeklinde beyanatları bulunduğunu belirtip, 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Suç ve suçluyu övme', 'Üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçlarından kamu dava açılmasını talep etti.

Görüntü Dökümü

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Salih Akça röp.

Akça'dan detay

Haber- Kamera: Atilla MEMİŞ AKŞEHİR KONYA

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Hakkari'de kar nedeniyle 141 köy ve mezra yolu kapandı

HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. 141 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar ve tipi yüzünden yol açma çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.

Kentte gece saatlerinde etkili olan sabaha kadar aralıksız devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştı. Kar nedeniyle kentte 141 köy ve mezra yolu ile Hakkari-Şırnak karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, karayolunda çalışma başlattı. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri de kapanan köy ve mezra yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Evlerinin damlarını ve iş yerlerinin önünü temizleyen vatandaşlar

-Çarşı merkezinde çalışma başlatan belediye ekipleri

-Özel idare ekiplerine bağlı iş makinelerin çalışması

-Genel Detay

Haber: Mehmet ÖZKAN-Serdar KARA/HAKKARİ,

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Sel mağduru vatandaşın yardımına Büyükşehir koştu

MERSİN'de Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nde sel felaketinde evinin istinat duvarı yıkılan Çelik ailesinin imdadına Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti.

2 gün boyunca aralıksız süren ve metrekareye ortalama 170 kilogram yağışın düştüğü sel felaketinde 2 vatandaş yaşamını yitirmiş, maddi zararlara yolaçan yağışlar birçok vatandaşı da mağdur etmişti. Akdeniz İlçesi Çay Mahallesi 6499 Sokak'ta oturan Ramazan Çelik'in sel felaketinde evinin bahçe istinat duvarı yıkılmıştı. Eve giriş çıkışı kapatan duvar molozları nedeniyle zor anlar yaşayan ailenin imdadına Büyükşehir Belediyesi yetişti. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na ulaşan Çelik, yardım talebini iletti. Çelik'in yardım talebine karşılık veren Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Ramazan Çelik ile iletişime geçti. Durumu değerlendiren ekipler sel mağduru Çelik ailesinin yardımına koştu. Ekskavatör marifetiyle molozları yerinden alan ekipler,eve giriş-çıkış yolunu açarak Çelik ailesinin mağduriyetini giderirken, sokakta oluşan kötü görüntüyü de ortadan kaldırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne gösterdiği ilgiden ve yardımlarından dolayı teşekkür eden Ramazan Çelik, "Her şey bir anda oldu. Evimizin bahçesi adeta göle dönüştü. Bahçe set duvarı çöktü. Evime giriş çıkışımı kapattı, ailecek mağdur olduk. İlk olarak Mahalle muhtarına giderek durumumu anlattım ve yardım istedim. Yardım talebimin gerekli mercilere iletildiği ve beklemem gerektiği söylendi. Ancak günlerdir beklememe rağmen gelen giden olmadı. Bende Büyükşehir Belediyesi'ni aradım. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerine yardım isteğimi belirttim. Yardım isteğime beklediğimden daha hızlı karşılık verdiler ve mağduriyetimi giderdilerö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sel mağduruna iş makineleri ile yardım edilirken

-Sel mağduru Ramazan Çelik ile röp.

Haber-Kamera: MERSİN,

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Balkonda yakılan mangal itfaiyeyi alarma geçirdi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde balkondan yükselen dumanı gören vatandaş 'ev yanıyor' diye itfaiyeyi aradı. Gelen itfaiye ekipleri dumanın yakılan mangaldan çıktığını anlayınca geri döndü.

Manavgat'ın Örnek Mahallesi'nde bir evin balkonunda yakılan mangalın çıkardığı duman nedeniyle vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ev yangını ihbarında bulundu. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Verilen adreste yangını bulamayan itfaiye ve diğer ekipler, çevrede yaptıkları araştırmadan bir sonuç alamadı.

Bu sırada itfaiye ekiplerini gören bir vatandaş sokaktaki dairelerden birinde ikamet edenlerin balkonda mangal yaktıklarını, daha sonra mangalı söndürürken duman çıktığını, ihbarda bulunan vatandaşın dumanı yangın zannetmiş olabileceğini söyledi. Çevrede bir süre daha araştırma yapan ekipler, geri döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İtfaiye ekiplerinin sokakta yangın araması (Cep telefonu)

HABER: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,

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