DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Ceren Özdemir cinayetinde 2'nci duruşma

ORDU Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i (20), evinin önünde bıçaklayarak öldüren, yakalandığı anda da 2 polis memurunu bıçaklayarak yaralayan katil zanlısı Özgür Arduç'un (36) yargılanmasına devam edildi. Hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen ve ceza indirimi uygulanmaması talep edilen Arduç, davanın 2'nci duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılıyor.

Olay, 3 Aralık 2019'da Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Bale kursundan çıkıp evinin önüne gelen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı. Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Abla Gizem ve annesi Güfer Özdemir'in sağlık ekiplerine durumu bildirmesi üzerine ağır yaralanan Ceren, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ceren Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Cinayetin ardından harekete geçen polis ekipler, kentteki mobese ve işyeri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda Ceren Özdemir'in kurstan çıktıktan sonra yürüyerek evine giderken peşinden 1 kişinin takip ettiği belirlendi. Emniyet müdürlüğü tarafından yapılan kimlik tespitinde katil zanlısının 12 suçtan sabıkası bulunan ve 1 Aralık 2019 tarihinde açık cezaevinden firar eden Özgür Arduç olduğu tespit edildi.

POLİSLERİ YARALADI

Cinayetten 1 gün sonra, 4 Aralık günü, vatandaşlar tarafından tanınan katil zanlısı, kendisini yakalayan polis memurları Z.K. ve H.D.'yi de bıçaklayarak yaraladı. Polisteki sorgusunda Ceren Özdemir'i öldürdüğünü itiraf eden Arduç, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Katil zanlısı Arduç, güvenlik gerekçesiyle Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

İKİNCİ DURUŞMA BAŞLADI

Cezaevi firarisi Özgür Arduç hakkında Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından jet hızıyla 2 iddianame hazırladı. Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili iddianamede, zanlı hakkında 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 2 polis memurunun bıçaklanmasıyla ilgili hazırlanan iddianamede ise, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edildi. İddianamelerde Türk Ceza Kanunu'nun 62'nci maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması da talep edildi. Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci duruşma başladı. Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, katil zanlısı Özgür Aruç ise, duruşmaya tutuklu bulunduğu Van'da ki cezaevinden, SEGBİS aracılığıyla katılıyor.

CEREN'İN AİLESİ ADLİYEYEDE

Duruşmaya katılmak için Ceren Özdemir'in annesi Güfer ve babası Yılmaz Özdemir de sabah Ordu Adliyesi'ne geldi. Duruşma öncesi Ordu Kadın Platformu üyesi bir grup kadın da, ellerindeki döviz ve pankartlarla kadına yönelik şiddete tepki gösterip, kadın cinayetlerini kınadı. Ceren Özdemir'in fotoğrafı ve 'Ceren Özdemir için adalet' yazlı pankartı açan grup, ortak açıklamada bulundu. Kadın platformu temsilcileri, kadına yönelik şiddet olaylarına da dikkat çekerek, Ceren cinayetindeki duruşmaların yakın takipçisi olacaklarını söyledi.

AKIL SAĞLIĞI TAM ÇIKTI, RAPOR DOSYAYA GİRECEK

Öte yandan, sanık Özgür Arduç'un cezai ehliyetiyle ilgili Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin hazırlanan heyet raporunun okunarak, dava dosyasına konulması bekleniyor. Arduç'un akıl sağlığıyla ilgili oy birliği ile alınan kararda şöyle denilmişti:

"Yapılan psikiyatrik muayenesinde bilincinin açık, koopere (iletişim kurabilen), oryante (uyumlu), affekti otimik (duygu durum bozukluğu yok), düşünce içeriği normal, hezeyan, halüsinasyon tespit edilemediği, gerçeği değerlendirme, yargılama, soyutlama yeteneklerinin normal olduğu tespit edildi"

KATİL ZANLISI: BENİ ÇIKARMAYIN, ÇIKINCA YİNE ÖLDÜRÜRÜM

Katil zanlısı Arduç, ilk duruşmadaki sorgusunda olay anını anlatıp, akli dengesinin yerinde olmadığını belirterek, "Karşıma kim çıkarsa öldürmek istedim. O çıktı. Polise verdiğim ifademi kabul ediyorum. Olaydan sonra biri geldi beni yakalattı. Polisleri de öldürecektim. İntihara kalkıştım. Beni çıkarmayın, ben çıkınca yine öldürürüm, beni tedavi ettirin" demişti.

Yaprak KOÇER-Nedim KOVAN- Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN-Hüseyin KALAY-Mustafa KIRLAK/ORDU,

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Terör saldırısında raydan çıkan vagonlar kaldırıldı

ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu raydan çıkan vagonlar, bulundukları yerden kaldırıldı.

İlçedeye bağlı Burgudere köyü Masala mevkisinde 30 Temmuz 2016'da yük treninin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyının infilak etmesi sonucu raydan çıkan 5 vagonun kaldırılması için çalışmalar başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ve Devlet Demir Yolları görevlilerince yapılan çalışmayla raydan çıkan vagonlar vinçle bulundukları yerden kaldırılarak, saldırının izi silindi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Devrilen vagonlardan görüntü

Vagonların kaldırılmasından görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Erkan BAY/KAMERA: ELAZIĞ,

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AVM'de yangında onlarca dükkan kullanılamaz hale geldi (3)

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Kocaeli 'nin Darıca ilçesinde, AVM'de çıkan yangında dördüncü ve beşinci katlardaki dükkanlar yanarken, yangın tamamen söndürüldü. Toplam 20 itfaiye aracı ve 100'den fazla personel ile yangını söndürmek için mücadele eden itfaiye ekiplerinin büyük çoğunluğu alandan ayrıldı. Olası bir alevlenmeye karşı tedbir amacıyla kalan itfaiye ekipleri ise hasar tespit çalışmalarına başladı. Restoran katındaki bir dükkanın mutfak kısmından başladığı düşünülen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangının başlamasından kısa süre sonra olay yerine gelen AVM'nin yanında iş yeri bulunan İsmail Hakkı Hocaoğlu, "Gece beni arayıp yangının haberini verdiler. Biz de apar topar çıktık geldik. Geldiğimiz zaman alışveriş merkezinin çatısı tamamen yanıyordu. Burada bizler de itfaiyecilere yardım ettik. Alevler gökyüzüne vuruyordu, sabaha kadar koşturduk. Neyse ki gece saatleri olmasından dolayı içeride kimse yoktu. Yangının içeride bulunan bir restorandan çıktığı söyleniyor. Alevler oradan başlayıp alışveriş merkezinin büyük bir bölümüne sıçramış. İtfaiyeciler güçlükle söndürdü hala çalışmaya devam ediyorlar.ö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Küle dönen AVM'den görüntüler

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları

Esnaf İsmail Hakkı Hocaoğlu ile röportaj

Detaylar

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/DARICA(Kocaeli),

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Kanaat önderi Abdulkerim Çevik'in katil zanlısı tutuklandı

BİTLİS'in Güroymak ilçesinde, bölgenin tanınmış kanaat önderlerinden Nakşibendi Şeyhi Abdulkerim Çevik'i (50) tabancayla vurarak, öldüren Yakup Şeflekçi, mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Güroymak'taki Şeyh Muhammet Hafit Kuran Kursu'nda meydana geldi. Kursa gelen Yakup Şeflekçi, kanaat önderi ve öğretmen Nakşibendi Şeyhi Abdulkerim Çevik ile görüştü. Şeflekçi, görüşme sırasında, yanında getirdiği tabancayı çıkarıp, Çevik'e ateş etti. Ağır yaralanan Çevik, Kur'an kursu görevlilerince çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdulkerim Çevik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Nakşibendi Şeyhi Abdulkerim Çevik, dün yapılan otopsinin ardından yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla akşam vakti düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.

Olay sonrası kaçan Yakup Şeflekçi ise güvenlik güçlerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Şeflekçi, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

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Uçaksavar mermili uyuşturucu satıcıları adliyeye sevk edildi

ADANA'da, polis uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda evlerinde uçaksavar mermisi bulunan 18 kişi adliyeye sevk edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 17 Ocak'ta Adana merkezli Gaziantep Şanlıurfa ve Karaman 'da 32 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin ve helikopterinde destek verdiği operasyonda 18 kişi yakalandı. Polisin şüphelilerin evinde yaptığı aramada, 311 gram esrar, sakız kutusu içerisinde 4.73 gram metamfetamin, 4 uçaksavar mermisi, 5 adet G3 mermisi, 2 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah mermisi, 1 adet 9 mm tabanca mermisi ele geçirildi.

Emniyette sorguları tamamlanan 18 kişi adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

Evde arama yapılması

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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Amasya'ya yılın ilk karı yağdı

AMASYA'da etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimler, beyaz örtüyle kaplandı.

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava, Amasya'da da etkili oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte işe gitmek için uyanan Amasyalılar, karda ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışıyla birlikte şehzadeler gezi yolunda bulunan heykeller ve yalıboyu evlerinin beyaz örtüyle kaplanması, güzel görüntüler oluşturdu. Amasya Belediyesi ekipleri de, karla kapanan yolları temizlemek ve tuzlama çalışması yapmak için harekete geçti. Ekipler, sabahın ilk saatlerinden itibaren kar temizleme çalışmalarını sürdürdü. Kar yağışının bugün de etkili olacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Belediye ekipleri kar temizleme detay

-Yüksek kesimlerden kar manzara detay

Şehzadeler gezi yolu kartpostallık görüntüler detay

-Diğer detay

Haber: Sinan HARMANCI/AMASYA,

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Van ve Bitlis'te karla mücadele

BİTLİS'te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 166 köy yolu ve Van'da kardan kapanan 72 yerleşim yeri yolunun ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor.

Bitlis ve çevresinde 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Merkezdeki kar kalınlığının 52, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştığı Bitlis'te 166 köy yolu da ulaşıma kapandı. Kapanan yolların, İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler tarafından açılmaya başlandığı belirtildi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan köy yollarının kısa sürede ulaşıma açılacağını söyledi. Kurtkan, İl Özel İdaresi'ne ait 9 şantiyede bulunan 90 kişilik personelin 70 iş makinesi ile çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydetti. Kent merkezinde de karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediliyor. Belediye görevlileri, mahalle yollarında kar temizleme çalışması yaparken, Karayolları ekipleri de ana yolların açık tutulması için çalışmalarını sürdürüyor.

Van ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 72 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için de Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yoğun çalışma yürütüyor. Kentte 3 gün önce başlayan kar yağışı, dün de aralıklarla etkili oldu. Kar yağışının durmasının ardından Bahçesaray Muradiye ve Gürpınar ilçelerinde kapalı olan 25 mahalle ve 47 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için yoğun çalışma başlatıldı. Çalışmalar, 164 araç ve 530 kişilik personel ile yürütülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar altında kalan araçlardan detaylar

-Kar altındaki çocuk oyun parkından detay görüntü

-Karla mücadele yapan ekiplerden detaylar

-Kar altında kalan evlerden detaylar

-Buz sarkıtlarından detay görüntüler

-Aracını temizleyen vatandaşlardan detay görüntüler

-Karda yürüyen vatandaşlardan detaylar

-Genel ve özel detaylar

Haber: Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS,

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Eskişehir'deki fuhuş operasyonunda 8 şüpheli adliyede

ESKİŞEHİR'de, masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4'ü kadın 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentteki masaj salonlarını takibe aldı. Fuhuş yaptığı ve yer sağladığı tespit edilen N.Y., G.S., T.A., S.T., O.T., P.U., Y.U. ve İ.S. masaj salonlarına düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. Ayrıca 22 salon çalışanı ile salonlarda yakalanan 25 kişinin de ifadelerine başvuruldu. Sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadeleri alınan 4'ü kadın 8 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'Fuhuş yapmak' ve 'fuhşa aracılık yapmak' ile suçlanan şüphelilerin adliye girişinde yüzlerini kapattığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelilerin polis aracıyla getirilmesi

-Adliyeye girişleri

-Eskişehir adliyesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,

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Bodrum'da doğaya atılan 65 ton atık toplandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki ormanlık alana atılan yaklaşık 65 ton atık, belediye ekiplerince temizlendi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Torba Mahallesi'nin Kaynar mevkisindeki ormanlık alana kaçak dökülen hafriyat, bahçe ve evsel atıkları temizlemek için çalışma yaptı. Gerçekleştirilen çalışmada, yaklaşık 65 ton atık toplandı. Bunun yanında, bu tür görüntülerin önüne geçmek için de çalışma yapılıyor. Öte yandan geçen yılki rutin kontrollerde, kaçak hafriyat dökümü yapan ya da bahçe atıklarını gelişi güzel atan kişi ve işletmelere çok sayıda cezai işlem uygulandığı belirtildi. Döküm sahası dışında kaçak olarak hafriyat döken kişi veya işletmelere ilk seferde 392 TL olmak üzere 20 bin TL'ye kadar para cezası uygulandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Temizlik çalışmasından görüntü

Haber- Kamera: BODRUM (Muğla),