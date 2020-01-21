DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

10 evden 100 bin liralık hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

ADANA'da, 10 eve tırmanarak girip, toplam 100 bin liralık hırsızlık yaptığı belirlenen Mesut L. (36) ile Hasan D. (43), polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, tırmanarak, girdikleri 10 evden toplam 100 bin liralık hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen Mesut L. ile Hasan D.'nin, merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde ev kiraladıkları ve burada saklandıkları tespit edildi. 'Hırsızlık' suçundan çok sayıda sabıkası bulunan 2 kişi, polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinden kapı ve pencereleri açmada kullanılan tornavida, boru anahtarı ve delil bırakmamak için kullandıkları şapka ile eldiven ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mesut L. ile Hasan D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

Adli tıp birimi tabelası

*GÜVENLİK KAMERASI*

Zanlıların evin içinde görüntüsü

Telli duvardan geçmeye çalışmaları

Apartmana girmeleri

Zanlının apartman duvarından inmesi

Kameranın açısını değiştirmesi

Apartman sakinlerinin ellirende fenerle arama yapamsı

Haber: Anıl ATAR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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El-Kaide'ye 'drone' gönderen 4 şüpheli yakalandı

ADANA'da, terör örgütü El-Kaide üyelerine kargoyla 'drone' gönderdikleri belirlenen biri Suriyeli 4 şüpheli yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü El-Kaide'nin Suriye'deki üyelerine, kargo aracılığıyla 'drone' gönderen şüphelileri yakalamak için harekete geçti. İstanbul, Hatay ve Adana'da belinlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Baskında, Suriye uyruklu Muhammet El M. ile Cafer D., Mehmet Salih Y. ve Bilal A. yakalanarak, gözaltına alındı.

Suriye'deki El Kaide üyelerine ulaştırmak üzere kargoyla Hatay'a 4 drone gönderdikleri saptanan şüpheliler, sorgularında yaptıklarının suç olduğunu bilmediklerini, dronlarla bölgede doğa fotoğrafı çekmek istediklerini iddia etti.

Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zanlıların emniyet binasından çıkarılması

Polis aracına bindirilmesi

Emniyet müdürlüğü tabelaları

Droneden fotoğraflar

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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Mersin'de ekmek arasında captagon bulundu

MERSİN'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, somun ekmeği arasına gizlenmiş 2 bin uyuşturucu hap captagon ele geçirildi. Suriye uyruklu Ş.H. gözaltına alındı.

İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu Ş.H.'nin çok miktarda captagon olduğunu ve bu hapları satmaya çalıştığı istihbaratını aldı. Harekete geçen ekipler, Ş.H.'nin otomobilini, Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 2 somun ekmeği içerisine gizlenmiş, 2 bin adet captagon hap ele geçirildi. Ş.H. gözaltına alınarak, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Aracın durulması

-Zanlının araçtan indirilmesi

-Araçta yapılan arama

-Poşet içinde bulunan ekmek

-Ekmek poşetten çıkartılırken

-Ekmek içinde gizlenme olan torbadaki haplar

-Torbayı açan görevli

-Hapların fotoğrafları

Haber: Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN,

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MİT gözetiminde kazı yapılan 'gizemli ev', turistik mekana döndü

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 4 gecekondulu bir sokakta MİT gözetiminde 2016 yılında başlayıp 1 yıl süren kazının yapıldığı 'gizemli ev' meraklı vatandaşların uğrak yeri oldu. Kazı yapılan evlerden birinin sahibi Ali Atasever (41), "Merak edip gelenler, fotoğraf çekiliyor. Burası adeta turistik bir mekana dönüştü" dedi.

Ankara'da oluşturulan 20 kişilik özel ekip tarafından, MİT ve özel harekat polisleri gözetiminde Tarsus 82 Evler Mahallesi'nde bir gecekonduda 13 Kasım 2016'da başlatılan kazı, 3 Kasım 2017'de sona erdi. Kazı yapan ekipler malzemelerini toplayıp, alandan ayrıldı. Müze Müdürlüğü yetkililerinin kazı alanında yaptığı incelemenin ardından yer teslimi gerçekleştirildi. St. Paul'ün İncili ve Kral Dakyanus'un hazinesinin arandığı da iddia edilen kazıyı incelemek isteyen CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı, birçok kez gitmesine rağmen alana alınmadı.

Kazıyla ilgili uzmanlar tarafından bir rapor hazırlanarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. 82 Evler Mahallesi'nde 3'üncü derece arkeolojik SİT alanında gerçekleştirilen kazı çalışmalarına ilişkin 2 Kasım 2017 tarihli uzman raporunda, kazı çalışmalarında 1 adet bronz sikke, kırık sütun parçası, etütlük durumda seramik parçaları haricinde envanterlik nitelikte taşınır- taşınmaz kültür varlığına rastlanmadığı vurgulandı.

'BURASI TURİSTİK BİR YER DEĞİL'

Alınan güvenlik önlemleri ve neden kazı yapıldığı açıklanmayınca 'gizemli ev' olarak adlanrdırılan kazı alanı ise aradan geçen yaklaşık 3 yıla rağmen ilgi çekiyor. Gizemli evin çevresinde yaşayanlar, bulundukları bölgeyi merak edenlerin uğrak noktası haline geldiğini, fotoğraf çekilmek isteyenlerin sık sık sokağı gezdiğini belirtti. Kazının ardından harabeye dönen 4 ev ise terk edilmiş halde bulundukları ilçenin simgesi olmaya devam ediyor.

Kazı yapılan evlerden birinin mülk sahibi Ali Atasever, yapılan kazıdan sonra evlerinin turistik bir mekana dönüştüğünü belirterek, "Burası aktif bir yerdi kazıdan önce. Sonra oturulamaz hale geldi. Kazıdan önce ailem, çocuklarım ve komşular burada yaşıyordu ancak bizden başka kimse kalmadı. Şimdi en az haftada bir gün birileri gelip burada fotoğraf çekiliyor. Herkes kendini bizim yerimize koysun. Burası turistik bir yer değil" diye konuştu.

Refik Harput isimli mahalle sakini ise sokakta yaşayan kimsenin kalmadığını ve evlerin boşaltıldığını belirterek, sokağın sessizliğe büründüğünü söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Evin dışından genel ve detaylar

Evin içinden genel ve detaylar

Mahalle sakini Refik Harput ile röp.

Harput'un evin çatlak duvarlarını göstermesi

Kazı yapılan evlerden birinin mülk sahibi Ali Atasever ile evin içinde röp.

Drone görüntüleri

Haber-Kamera: Can ÇELİK-Anıl ATAR/TARSUS, (Mersin),

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Bolu Dağı'nda kar yağışı

BOLU Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşlasa da aksama yaşanmadı.

Bolu'da, sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Kar, İstanbul- Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda ulaşımı yavaşlattı. D-100 Karayolu'nun bazı kesimlerinde yol beyaza büründü. 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları ekipleri D-100 Karayolu'nda kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri de yol üzerinde denetimlerini artırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yoldan görüntüler

-Kar küreme araçları

-Araçların geçişleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Rus iş insanları Bodrum'da

BODRUM Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Rusya'da yaptığı girişimlerin ardından Rus iş insanları, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Yapılan görüşmelerde, Gümbet bölgesinde çok amaçlı spor kompleksi projesi için heyetler arasında komiteler kurulmasına karar verildi.

Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev, Yardımcısı Adam Lyanov, Rus iş insanı Denis Şafutdinov bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Bodrum'a geldi. Ziyaretlerde Rusya-Türkiye İş Konseyi Bodrum resmi temsilcisi Hakan Cihaner de hazır bulundu. İlk olarak Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras'ı ziyaret eden heyet, daha sonra Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ile makamında bir araya geldi. Ziyaretlerde, Rusya ve Bodrum arasında yapılabilecek ekonomik işbirliği ve temaslar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Kaymakamlık ziyaretinin ardından heyet, Gümbet dolgu alanı bölgesinde incelemelerde bulundu. Rus iş insanları, resmi ziyaretlerin ardından Bodrum Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda Başkan Aras, Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yönetim kurulu üyesi ve BODER (Bodrum Otelciler Derneği) Başkanı Halil Özyurt, BOTAV (Bodrum Tanıtma Vakfı) Genel Sekreteri Serkan Ceylan, BESİAD ( Bodrum Esnaf ve Sanayici İş Adamları Derneği) Başkanı Engin Kaplan, Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya, Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Bodrum Şoförler Odası Başkanı Hasan Kablı'nın katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda; Bodrum'da düzenlenen Rus Kültür Günleri'nde tohumları atılan ve ardından BODTO'da imzalanan iyi niyet mektubu ve Başkan Aras'ın Moskova ziyareti sırasında imzalanan protokolle pekiştirilen ilişkilerde yeni bir döneme girildiği ifade edildi. Bu kapsamda, Bodrum'da hayata geçirilmesi planlanan bir yatırım için ilk görüşme yapıldı.

'BODRUM BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Antalya'nın artık Rus turistler için sıradan bir yer olduğunu ve farklı arayışlar içinde olduklarını ifade ederek konuşmasına başlayan Palankoyev, Bodrum'u kendine özgü yapısından dolayı çok önemsediklerini söyledi. Rusya Ticaret Bakanlığı adına hizmet verdiklerini belirten Palankoyev, "İçinde bulunduğumuz oluşum gereği Türkiye'ye yapılan bütün yatırımlardan haberdarız. Bu yatırımların iş hacminin artması için çalışıyoruz. Bir hedef belirleyerek elimizdeki bütün imkanları, bu hedef doğrultusunda kullanmalıyız. Bodrum'un Rusya'da ve dünyada tanıtılması, ekonomik ve kültürel ilişkilerin güçlenmesi için elimizden gelen desteği vermeye hazırız" dedi.

BODRUM'A 40 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Toplantı, Denis Şafutdinov'un genel müdürü olduğu şirketçe Bodrum'a yapmayı planladıkları çok amaçlı spor kompleksi ile ilgili katılımcılara yaptığı sunumla sürdü. Yapılan sunumda, projenin birden çok spor dalına ev sahipliği yapabileceği, buz hokeyi sahası dışında da farklı sahaların bulunduğu ve yaklaşık 16 bin seyirci kapasitesi ile 40 milyon dolarlık bir yatırım olduğu anlatıldı. Yap işlet devret sistemi ile yapılması planlanan proje, hayata geçirildiği takdirde malzeme alımının yüzde 60'ının da Bodrum'dan temin edileceği vurgulandı.

'ÇALIŞMALAR MEYVESİNİ VERMEYE BAŞLADI'

Sunumun ardından konuşan Başkan Aras, Rusya ile gelişerek süren ikili ilişkilerin Bodrum ekonomisine ve dolayısıyla Bodrum halkına çok büyük fayda sağlayacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bodrum'da ve ardından Moskova'da gerçekleşen çalışmalarımız bugün meyvesini vermeye başlıyor. Bodrum'un Türkiye'nin Davos'u olma yolundaki hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımız artarak devam ediyor. Yapılmak istenen proje için Gümbet dolgu alanını düşünüyoruz. Bu bölgenin canlandırılması için biz de belediye olarak proje hazırlamıştık ama şimdi Rus heyetinin önerdiği çok amaçlı spor kompleksi için belediyemiz ARGE ve Proje Ofisi, meslek odalarımız ve BOTAV temsilcilerinin yer alacağı komite tarafından değerlendirilecek. Bahse konu proje şayet hayata geçirilirse bu bölgenin kalkınması için büyük bir adım olacak. Böyle bir proje ile deniz-kum-güneş konseptinin dışına çıkarak Bodrum'u farklı bir yönüyle pazarlama imkanı bulacağız."

Oda başkanlarının da görüş ve önerilerini dile getirdiği toplantıda, söz konusu projenin ve Bodrum turizmine katma değer kazandıracak proje önerilerinin her yönüyle değerlendirilmesi amacıyla ortak komitelerin kurulmasına karar verildi. Toplantı sonrasında Bodrum Kalesi'ni gezen heyet, aynı gün ilçeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Rus iş insanlarının ziyaretinden görüntü

Konuşmalardan görüntü

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: BODRUM (Muğla),

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İntihar girişimine 'Saltanat Kayıklı' önlem

ADANA'da, intihar etmek amacıyla Seyhan Nehri üzerindeki demir köprüye çıkan Ahmet U. (38), yapılan ikna çalışması sonucu eyleminden vazgeçti. İkna çalışmaları sırasında ekipler, vatandaşların gezintiye çıkarıldığı 'Saltanak Kayığı' ile önlem aldı.

Sabaha karşı, Seyhan Nehri üzerinde kurulu demir köprüye çıkan Ahmet U., intihar etmek istedi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ahmet U.'yu gören çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ahmet U.'nun suya atlayacağı ihtimaline karşın görevliler, nehirde vatandaşların gezintiye çıkarıldığı 'Saltanat Kayığı'na binerek önlem aldı. Aynı zamanda sualtı polisleri de köprünün ayaklarında beklemeye başladı. Uzun süre köprüde bekleyen Ahmet U., daha sonra ikna edilerek aşağı indirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İntihar girişiminde bulunan şahsın

demir köprü üzerinde genel ve detay görüntüleri

Olay yerindeki itfaiye ve polis araçları

Kayıktan görüntü

Sualtı polislerinin kayığa binmesi

Kayığın nehir içinde görüntüsü

Sualtı polisinin köprü altında görüntüsü

Şahsın köprü üzerinde yürümesi

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,