DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

ENKAZDAN 8 DAKİKA ARAYLA ÇIKARILAN MİRAÇ HAYATINI KAYBETTİ, ANNESİ TEDAVİYE ALINDI

ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazının altında kalan 6 aylık hamile Pınar Dişli ve oğlu 12 yaşındaki Miraç, 8 dakika arayla yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Miraç Dişli, kurtarılamadı.

Elazığ'da dün saat 20.55'te merkez üssü Sivrice ilse olan 6.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Maden ilçesine bağlı Gezin Mahallesi'ndeki 4 katlı Mavi Göl apartmanı yıkıldı. Binada oturan 5 kişi enkaz altında kaldı. AFAD ekipleri, depremzedeleri kurtarmak için çalışma başlattı. Depremin hemen ardından Rabia Göğdemir yaralı kurtarıldı. Saat 00.30 sıralarında ise Maviye Buğdaylı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Saatler 08.10'u gösterdiğinde, bu kez hamile eşi ve çocuğuyla enkaz altında kalan Meriç Dişli'ye ulaşıldı. Yaralı olarak kurtarılan Meriç Dişli hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Meriç Dişli'nin sağ çıkarılması, eşi ve oğlu ile ilgili umutları artırdı.

Ekiplerin yaptığı titiz çalışmayla, Pınar Dişli ve oğlu Miraç'ın da yeri belirlendi. Saat 09.10'da 6 aylık hamile Pınar Dişli, yaralı kurtarıldı. 8 dakika sonra ise ekipler, bu kez oğlu Miraç'a ulaştı. Yaralı anne ve oğlu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Miraç Dişli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Anne ve oğluna ulaşılmasının ardından binanın enkazında yapılan çalışmalar sonlandırıldı.

ÇÖKEN BİNADA 8 KİŞİ KURTARILDI

Elazığ kent merkezindeki Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken 5 katlı bir binanın altında kalan 2'si çocuk 8 kişi de ekiplerin çalışmalarıyla yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere götürüldü.

Ekiplerin, enkaz altına kalanlara ulaşma çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Mücahit YOLCU- Emrah KIZIL- Erkan BAY/ELAZIĞ, -

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Cezaevi firarisi polis ekipleri tarafından yakalandı

ADIYAMAN'da, Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'ndan kaçan hükümlü Y.D. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hırsızlık suçuyla Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'nda kalan Y.D., 10 gün önce firar etti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamalada kimlik kontrolünde belirlenen Y.D. kent merkezinde yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

Şüphelinin hastaneden çıkışı

Şüphelinin ekip aracına bindirilmesi

Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 35MB

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Adana'da aranan 50 kişi yakalandı

ADANA'da, helikopter destekli yapılan 'Huzur-Güven' uygulamasında, haklarında arama kararı bulunan 50 kişi yakalandı.

'Türkiye Güven Huzur Uygulaması, Günübirlik Evler ve Kiralık Araç Firmalarının Denetlenmesi' amacıyla ülke genelinde yapılan denetimlerde, Adana'da da polis, uyguma yaptı. 2 bin 77 polis ve 4 polis köpeği ile bir helikopterin görev aldığı uygulamada şüpheliler tek tek kimlik kontrolünden geçirildi. 14 bin 945 kişinin kontrol edildiği uygulamada, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 50 kişi yakalandı.

Ayrıca, trafikten men edilen 40 araç yakalandı, 84 araca 134 bin 561 TL para cezası kesildi. Gerekli belgelere sahip olmayan 4 kiralama şirketine, 34 bin 552 lira para cezası kesildi.

24 öğrenci yurdu, 42 günlük kiralanan ev kontrol edildi. Şüpheli araçlarda yapılan aramalarda da 1 ruhsatsız av tüfeği, 22 uyuşturucu hap, 24,50 gram esrar ele geçirildi.

Denetimlerin süreceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Araçların durdurulması

Araçların aranması

Sürücülerin aranması

Narkotik köpeğinin arama yapması

Genel detay görüntüler

SÜRE: 02'00" BOYUT: 223 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Minibüs yandı, 15 kişi kurtuldu

DÜZCE'de, şoför ve 14 yolcunun bulunduğu minibüsün patlayan lastiği alev aldı. Şoför ve yolcular araçtan inerken, araç tamamen yandı.

Olay sabah saatlerinde, TEM Otoyolu Gölyaka sapağı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Hanifi Akbulut idaresindeki 34 LNS 272 plakalı minibüsün lastiği patladı. Şoför aracı yol kenarına park ederek, yolcuların tahliyesini sağladı. Lastiklerin alev alması ile birlikte alevler bir anda tüm minibüsü sardı. Alev alev yanan minibüs tamamen yandı. Yolcular başka bir araçla Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminaline götürülürken, bir düğüne katılmak üzere İstanbul'dan, Ankara'ya gittikleri öğrenildi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yanan minibüsün görüntüsü

Yanan minibüsün içinden görüntü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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FETÖ'nün 5 ülkede imamlığını yapan şüpheli ve eşi hücre evinde yakalandı

KONYA'da, FETÖ/PDY'nin faaliyet gösterdiği 5 ayrı ülkede 'örgüt imam' olduğu tespit edilen Ahmet Kaplan ve eşi Betül Kaplan saklandıkları hücre evinde yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2011-2013 yılları arasında FETÖ/PDY terör örgütünün sırasıyla Malezya Hindistan ve Tayland 'da örgüt imamı olan Ahmet Kaplan'ın eşi Betül Kaplan ile hücre evinde saklandığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Hakkında arama kararı bulunan Ahmet Kaplan ile eşi, evde yakalanarak gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde sağlık kontrolünden geçirilen çift, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü dökümü:

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Şüphelinini sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber-Kamera: KONYA DHA))

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