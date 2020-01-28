DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

9 yaşındaki çocuğun cep telefonunu çalan kapkaççı tutuklandı

ADANA'da 9 yaşındaki Muhammet Ali A.'nın cep telefonunu alıp kaçan Sefa Çürük (30), çevre sakinleri tarafından yakalandı. Polise teslim edilen Çürük, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'nde meydana geldi. Sefa Çürük, sokakta cep telefonuyla konuşan Muhammet Ali A.'nın arkasından yaklaştı. Küçük çocuğun bir anlık dalgınlığından faydalanan Sefa Çürük, cep telefonunu alarak kaçtı. Durumu fark eden çevre sakinleri, Çürük'ün peşine düştü. Yaşanan kovalamacayla şüpheli yakalanıp, etkisiz hale getirildi. Çağırılan polis ekiplerine teslim edilen Sefa Çürük, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne götürüldü.

Yapılan araştırmada, Çürük'ün hırsızlık, yağma, yaralama, uyuşturucu kullanma ve temin etme, güveni kötüye kullanma, kapkaç suçlarından 20 suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sefa Çürük, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zanlının emniyet binasından çıkarılması

Polis aracına bindirilmesi

Emniyet müdürlüğü tabelası

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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PKK'lı kadın terörist, uzman çavuşun aracında yakalanmış

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik yaptığı çalışma kapsamında 19 Kasım günü insansız hava aracıyla (İHA) yapılan fiziki takip sonucunda Diyarbakır 'ın girişinde İçişleri Bakanlığı'nın 'Terör Arananlar' listesinde 500 bin TL ödülle 'gri' kategoride aranan PKK'lı 'Nirvana' kod adlı terörist Semra Tuncer ile ona yardım ve yataklık eden 4 kişi yakalandı. Lice 'den İstanbul'a gitmek için yola çıkan, buradan da sahte kimlikle havayoluyla yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlenen Tuncer'in gizlilik kararının kaldırıldığı soruşturma dosyasındaki bilgilere ulaşıldı.

Dosyadaki bilgilere göre, teröristin içinde olduğu 06 ETC 79 plakalı otomobili kullanan kişinin Mardin'de görev yapan Uzman Çavuş Mehmet Nur Avcı olduğu belirlendi. Uzman Çavuş Mehmet Nur Avcı, yolda kimlik kontrolüne yakalanmamak için teröristi aracına almakla suçlanıyor. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Avcı, Yekhevin Güzel ile duygusal ilişki yaşadığını belirterek, rica üzerine araç boş gitmesin diye Güzel'in arkadaşı Tuncer'i de aracına aldığını ve onun terörist olduğunu bilmediğini iddia etti.

Terörist Tuncer ise, daha önceki ifadesinde örgütten kaçmak için arkadaşı Yekhevin Güzel ve annesi Ümmühan Güzel ile İstanbul'a götürülmek üzere 14 bin Euro karşılığında anlaştığını anlatmıştı.

Tutuklu bulunan Uzman Çavuş Mehmet Nur Avcı ile birlikte 4 kişi hakkında 10'ar yıl cezası istemiyle dava açılırken, sanıkların yargılamalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

DİYARBAKIR,

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Yan yana 2 musluktan birinden mazot akınca, toprağa gömülü depoya ulaşıldı

ADANA'da, kaçak akaryakıt satan bir oto yıkamacıya operasyon düzenlenen polis, yan yana iki musluktan birinden mazot aktığını belirleyince, toprağın 3 metre altına gömülü, 4 tonluk depoya ulaştı. Polis, özel vanayla hat çekilen depodan kaçak akaryakıt satan iş yeri sahibini gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde bulunan bir oto yıkamacıda kaçak mazot satışı yapıldığı ihbarını aldı. Adrese giden polisler, burada yaptıkları aramalara rağmen herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. İş yerinde bulunan bir odaya giren polis, etrafta mazot kokusu alınca detaylı arama yaptı. Yan yana bulunan iki musluğu açan polis, birinden su yerine mazot aktığını fark etti.

KEPÇE 2 SAAT ÇALIŞTI

Bunun üzerine oto yıkamacı, iş yerinin arka tarafında toprağın altına gömülü bir depo olduğunu itiraf etti. Ekipler, bölgeye kepçe çağırdı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla 3 metre derinliğe gömülü depoya ulaşıldı.

Şüphelilerin, yakalanmamak ve dikkat çekmemek için özel borulama ve pompa sistemi kurdukları, gelen araçlara litresi 4-5 lira arasında kaçak mazot sattıkları ortaya çıktı. Depodaki mazot, incelenmek üzere başka bir tankere nakledildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibinin ayrıca, sattığı akaryakıtın kalitesini göstermek için çay bardağına koyduğu mazotu gelen müşterilere gösterdiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toprağın iş makineleri ile kazılması

Toprağın altından çıkan yakıt dolu depo

Depo içindeki mazotun tankere nakledilmesi

Depodan genel ve detay görüntüler

Çay bardağındaki mazot

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,

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Çöpte bulunan felçli köpek sahiplendirildi

BURDUR'un Bucak ilçesinde, çöplükte ölüme terk edilmiş halde bulunan arka ayakları felçli köpek, MAKÜ Hayvan Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından İstanbul'daki bir hayvansever tarafından sahiplenildi. 'Cansu' adı verilen köpek, dün yeni sahibine götürülüp, teslim edildi.

Bucak ilçesindeki çöp toplama alanında, 23 Ocak Perşembe günü, hayvanseverler, arka ayakları felçli halde ölüme terk edilmiş sokak köpeği buldu. Köpek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından teslim alınarak, Burdur MAKÜ Hayvan Hastanesi'ne getirildi. Arka ayaklarının uzun süredir felçli olduğu ve sürekli yattığı için vücudunda yaralar oluştuğu tespit edilen köpek, veteriner hekimler tarafından tedaviye alındı. Çekilen röntgen filminde geçirdiği kaza nedeniyle omuriliğinde ciddi yaralanmalar olduğu belirlenen köpek, tedavisinin ardından İstanbul'da yaşayan bir hayvansever tarafından sahiplenildi. Köpek dün yeni sahibine götürüldü.

Burdur Hayvan Dostları Derneği Başkanı Aysel Turan, köpeğe 'Cansu' adının verildiğini belirterek, "İçimiz buruktu. Şimdi mutluyuz. İnsani bir görev yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Cansu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından MAKÜ Hastanesi'ne getirilmişti ve burada film ve röntgen çekildi. Tetkikleri yapıldı, geç kalındığı için yapılacak bir şey olmadığı belirtildi. Hocalarımız bundan sonraki yaşamını felçli sürdüreceğini söyledi. Yuva arayışına geçtik. Cansu adını verdiğimiz kızımız bir hayvansever tarafından sahiplenildi. Ömür boyu bakımını üstlendiler. Sağ olsun, var olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Köpek çöplükte

Hastaneye getirilişi

Aysel Turan'ın anlatımı

Köpeğin götürülüşü

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Üniversite öğrencileri, sokak hayvanları için barınak yaptı

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde üniversite öğrencileri, sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde üşememesi için barınak yapıp, yiyecek ve su bıraktı.

Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü Turizm Fakültesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kedi ve köpeklerin soğuk kış günlerinde üşememesi için barınak yaptı. Beyşehir Belediyesi de öğrencilerin bu projesine destekte bulundu. Öğrenciler yaptıkları barınakları belediye araçlarıyla kendin noktalarına bıraktı. Barınaklara yiyecek ve su bırakan öğrencilerden Tuğba Çakır, şunları söyledi:

"Fakülte olarak farklı etkinliklerimiz var. Bu projelerimizden bir tanesi sokak hayvanlarına barınaklar, evler hazırlamak. Hepimiz kendi imkanlarımızla barınak yaptık. Beyşehir Belediyesine teşekkür ediyorum bize yardımcı oldular. Bu bölgeye barınakları bıraktık. Çok mutluyum. Burada küçük hayvanlar var. Daha yeni doğmuş, gözleri bile açılmamış, zaten arabadan inmeden onları gördük direk onların yanına gitmek istedik. Çok sevindik onlara bu şekilde yardım edebildiğimiz için keşke daha fazla insan bunları yapabilse. İnsanlar sokak hayvanlarından korkuyor, uzak durmak istiyorlar; ama biz yardımcı olmak istedik."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Öğrencilerin barınakları taşıması

Farklı noktalara bırakması

Köpeklerden detay

Tuğba Çakır röp.

Haber- Kamera: Muhammed SIDAL/ BEYŞEHİR - KONYA

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Mezitli'nin ilk enginarları büyümeye başladı

MERSİN'de Mezitli Kadın Üretici Pazarı Kooperatifinin ilk girişimi olan enginarlar büyümeye devam ediyor.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan 'ın da dikimine eşlik ettiği enginar tarlalarında Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından temizleme ve bakım çalışması yapıldı. Nisan ayında hasat edilmesi beklenen enginarlar, yüksek ekonomik getirisi ile öne çıkıyor. Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör öncülüğünde bir araya gelen akademisyen, iş insanı, işçi ve çalışanlardan oluşan bir grup kadın, ilçede enginar üretimine öncülük ediyor. Kale Mahallesinde bulunan Mezitli Belediyesi Fidan Üretim Serası'nda, Davultepe ve Tece bölgesinde yapılan deneme sonrası önümüzdeki süreçte ilçede yaşayan kadınlara enginar üretimi konusunda eğitimler verilecek. Mezitli'de başlattıkları kooperatifleşmenin ilk girişimi olan enginar üretiminde dikilen tohumların hızla büyüdüğüne dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Kooperatifleşmenin ana unsuru gönüllü bir şekilde kendi haklarına sahip çıkmak ve üretimlerini daha iyi değerlendirmektir. Aralarında akademisyen, iş insanı, işçi ve çalışanları bulunan kadınlarımız çok önemli bir çalışma yürüterek enginar ve salep üretimine başladılar. Bu çalışmalar neticesinde üretimin önemini yaygınlaştırmak adına doğru adımlar atılmış oldu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarımız da gerekli bakım ve temizlik işlerini gerçekleştirerek kadınlarımıza destek oluyor. Bu tarlada başlayan enginar üretimi yeterli verim sağlarsa, kırsal bölgelerimizde yaşayan kadınlarımıza enginar üretiminin nasıl yapılacağı konusunda eğitimler vereceğiz. Mezitli'de yaşayan kadınlarımızın enginar üretimine katkı sağlayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Belediye çalışanları enginar tarlasında çalışırken

-Olgunlaşan enginarlar toplanırken

Haber-Kamera: MERSİN,

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