DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Tanker TIR'a arkadan çarptı: 1 yaralı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, önündeki TIR'a arkadan çarpan tankerin şoförü Abdullah Çetin, ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, İzmir- Ankara D 300 Karayolu Gökçeören Kavşağı Kovukdere rampalarında meydana geldi. Kula'dan İzmir yönüne giden Abdullah Çetin yönetimindeki 03 L 2254 plakalı tanker, aynı yönde seyreden Rıfat Şanlı yönetimindeki 42 ECY 39 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Çetin, tankerde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan Çetin, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralı Çetin'in vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Kaza yüzünden karayolu, İzmir yönüne yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı. Kazaya karışan araçlar yolu tamamen kapattı. Ayrıca tankerden dökülen mazot karayolunu kayganlaştırdı. Karayolları ekiplerinin tuzlama ve kumlama çalışmalarının ardından kazaya karışan araçların da kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Polis , kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yeri

Tankerde sıkışan sürücünün kurtarılması

Ağır yaralı Abdullah Çetin'e ilk müdahale

Ağır yaralının ambulansa alınıp Salihli'ye sevk edilmesi

Trafiğe kapanan D300 karayolu

Trafiğin yeniden açılması

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),

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Azize, kendisini kurtaran ekipteki itfaiyecinin düğününe katılacak

Elazığ 'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde enkaz altından 17 saat sonra çıkarılan Azize Çelik'i kurtaran ekipte yer alan Mersinli itfaiye eri Aydın Uysal, "Biz artık onunla aileyiz. O bizi oğlu olarak, biz onu annemiz olarak göreceğiz" dedi. Uysal, Çelik'i 10 Nisan'daki düğününe davet ettiğini de kaydetti.

Merkezi Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden 11 kişilik ekip, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye gitti. Arama- kurtarma köpekleri Dost ve Alen'in de beraberinde bulunduğu ekip, 9 kişiyi enkaz altından sağ çıkardı. Mersin'e dönen ekip, Belediye Başkanı Vahap Seçer'i makamında ziyaret etti. Ziyarette tüm Türkiye'yi ağlatan Azize Çelik'in 17 saat sonra enkaz altından kurtarılmasında büyük görev üstlenen itfaiye eri Aydın Uysal da yer aldı. Uysal, Çelik'i 10 Nisan'daki düğününe davet ettiğini söyledi. Azize Çelik'in sağlık durumunun el vermesi halinde düğününe katılacağını bildirdiğini ifade eden Uysal, "Biz artık onunla aileyiz. O bizi oğlu olarak, biz onu annemiz olarak göreceğiz" dedi.

BAŞKAN SEÇER'DEN TEŞEKKÜR

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, itfaiye ekibine teşekkürlerini ileterek, "Olay olduğu andan itibaren çok süratle yola çıktınız. Çok kısa bir süre içerisinde olay mahalline intikal ettiniz. Sabah erken saatte oraya ulaştınız. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Görev anlayışı içerisinde vazifenizi yaptınız. Canhıraş bir şekilde enkaz altında kalan yurttaşlarımızın sağlıklı bir şekilde enkazdan çıkmalarına müdahale ettiniz. 9 yurttaşımızı da enkaz altından çıkardınız. Sizlere halkım adına müteşekkirim. Bu başarılarınızın devamını diliyorum. Elbette Allah bir daha böyle acılı afetler, olay yaşatmasın ama sizlerin de yokluğunu vermesin" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer itfaiye erlerini karşılarken

İtfaiye eri Aydın Uysal'ın konuşması

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in konuşması

Haber-Kamera: MERSİN,

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Amasyalı berber, günlük gelirini depremzedelere bağışladı

AMASYA'da berber Mustafa Şahin İnce, dükkanının günlük gelirini Elazığ merkezli meydana gelen depremden etkilenenlere bağışladı. İnce, "Bu zor günlerinde depremzede vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına böyle bir yardımda bulunduk" dedi.

Kentte valilik, belediye, AFAD ve Kızılay koordinesinde depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan yardım kampanyası sürerken, berberlik yapan Mustafa Şahin İnce, iş yerine "28.01.2020 tarihinde salonumuzda elde edilen tüm gelirleri, Elazığ ve Malatya 'ya bağışlanmaktayız, desteklerinizi bekliyoruz" yazılı pankart asarak kampanya başlattı. İnce, gün içerisinde elde ettiği bin 500 TL'yi depremzede vatandaşlara ulaştırılmak üzere AFAD yetkilerine teslim etti.

'ZOR GÜNLERİNDE YANLARINDAYIZ'

Elazığ ve Malatya'da depremi yaşayan vatandaşların yanında olmak ve yaralarını sarmak için dükkanının bir günlük gelirini bağışlama kararı aldığı belirten İnce, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu zor günlerinde depremzede vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. İşyerimiz olarak bir günlük kazancımızı deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza bağışlama kararı aldıkö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Berber salonu dışından genel detay

-Pankarttan detay

-berberden detay

-Röportaj

-Diğer detay

Haber: Sinan HARMANCI/AMASYA,

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Parasını ödemeden aldıkları araçları parçalayıp sattılar

ADANA'da, parasını ödemeden aldıkları otobüs ve kamyonu parçalara ayırarak satan 4 kişi, yakalandı.

Kütahya 'da yaşayan Saadet Y. (43), iddiaya göre üzerine kayıtlı olan otobüsü 75 bin liraya satmak için internet üzerinden ilan verdi. Kendilerini çiftçi olarak tanıtan Reşit T. (34), Hamza D. (32) Alpaslan K. (42) ve Tugay D. (22) isimli şüpheliler, otobüse alıcı olmak istediğini belirterek Saadet Y. ile buluştu. Şüpheliler, paranın 20 bin lirasını verip, geri kalanını 2 ayrı çekle ödeme teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden Saadet Y., otobüsü teslim etti. Ancak bankada bir sorun olduğunu söyleyen şüpheliler, peşinat olarak verecekleri 20 bin lirayı da daha sonra verebileceklerini belirtti.

KARDEŞİNDEN YARDIM İSTEDİ

Daha sonra otobüsle Adana 'ya gelen şüpheliler, aracı burada parçalara ayırarak sattı. Aradan geçen süre içinde çeklerin karşılıksız olduğunu öğrenen Saadet Y., durumu kardeşi Ali Rıza Y.'ye söyledi. Sosyal paylaşım sitesi üzerinden şüphelilerin isimlerini yazan Ali Rıza Y., 'Bu kişiler dolandırıcı, sakın inanmayın' diye yazılan paylaşımları görünce polisi aradı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Adana Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin adreslerine baskın yaptı. Reşit T., Hamza D., Alpaslan K. ve Tugay D., yakalandı.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞLAR

Şüphelilerden Tugay D.'nin aynı yöntemle 85 bin lira değerinde kamyon aldığı ve onu da parçalara ayırıp sattığı ortaya çıktı. Ayrıca Reşit T. ve Alparslan K.'nın otobüsle seyir halindeyken çekilen görüntüleri MOBESE kameralarına yansıdı. Reşit T. araçları parçaladıklarını itiraf etti.

Şüphelilerden Reşit T. ve Hamza D. tutuklanırken, Alpaslan K. ile Tugay D. adli kontrol şartlıya serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otobüsün güvenlik kamera görüntüsü

Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Hatay sınırına askeri araç sevkiyatı yapıldı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye- Suriye sınırına, aralarında tank ve zırhlı personel taşıyıcılarının da bulunduğu çok sayıda zırhlı askeri araç sevk edildi.

Yurt genelindeki çeşitli birliklerden sevk edilen askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Askeri TIR'lar üzerine yüklü olan tanklar ve zırhlı personel taşıyıcıları ile zırhlı araçlar, Kırıkhan istikametinden Reyhanlı ilçesine geldi. Askeri araçlar buradan da Türkiye- Suriye sınırındaki birliklere sevk edildi. Askeri araçlar arasında tank ve ZPT'ler ile kamyon ve ambulans da bulunuyor.

Görüntü Dökümü

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TIR'lar üzerindeki tanklar

Tanklar TIR'lardan indirilirken

TIR'ların üzerindeki ZPT'ler

ZPT'ler indirilirken

Tank ve zırhlı araçlar sınır bölgesine giderken

Askeri araçların hareket halinde görüntüsü

Askeri araçlardan detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU - Mehmet KOCACIK/REYHANLI,(Hatay),

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Barajdaki balık kafesleri buzla kaplandı

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde soğuk havanın etkisi ile İmranlı Barajı'nın yüzeyi buz tuttu. Alabalık yetiştirilen barajdaki kafeslerin tamamen buzla kaplandığı görüldü.

İmranlı ilçesinde soğuk hava etkisini hissettiriyor. İlçe merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki sulama ve enerji üretmek amacıyla kullanılan İmranlı Barajı'nın yüzeyi de soğuk havanın etkisiyle tamamen buz tuttu. Baraj gölünde bulunan alabalık tesislerindeki kafeslerin de tamamen donduğu görüldü. Donan baraj gölü havadan drone ile de görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Barajdan drone görüntüleri

-Buzla kaplanan balık kafesleri

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Yasin KIRAS/SİVAS, DHA

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