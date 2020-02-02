DHA YURT BÜLTENİ-3 - Son Dakika

Suriye sınırına obüs ve kirpi sevkiyatı

Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen kirpiler ile obüsleri taşıyan TIR'lardan oluşan iki ayrı askeri konvoy Gaziantep'in İslahiye İlçesine ulaştı.

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen kirpiler ile obüsleri taşıyan TIR'lar akşam saatlerinde İslahiye'ye ulaştı. Kirpilerden oluşan konvoy çevre yolunda ilerlerken, obüsleri taşıyan TIR'lar ise Cumhuriyet Mahallesinden geçtikten sonra Hatay yönüne gitti. Askeri araçların Hatay'dan sonra Suriye'deki üs bölgelerine konuşlandırılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İslahiye Çevre yolu

Kirpilerin geçişi

Obüsleri taşıyan Tır'ların mahallede geçmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Tunceli'de, bir dönem çatışmaların yaşandığı bölgede termal su bulundu

Tunceli'de, bir dönem PKK'lı teröristlere yönelik operasyonların düzenlendiği ve sık sık çatışmaların yaşandığı Dinar Deresi mevkisinde 220 metrede termal su kaynağı bulundu.

Tunceli'de güvenlik güçlerinin düzenlediği kapsamlı operasyonların ardından birçok bölge teröristlerden temizlendi. Bu bölgelerden bir dönem çatışmaların yaşandığı kent merkezine 3 kilometre mesafedeki Dinar Deresi mevkisinde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda termal su kaynağına rastlandı. Sondaj çalışmasıyla 220 metre derinlikte, saniyede 80 litre akan ve doğal sıcaklığı 42 derece olan termal sıcak su bulundu. Kaynağın bulunmasıyla birlikte bölgede sağlık ve turizm alanında yapılması planlanan tesislerin, Tunceli'de istihdamın artmasına önemli katkı sağlanması hedefleniyor.

Bölgede incelemede bulunan Tunceli Valisi Tuncay Sonel, burada yeni otellerin kurulacağını söyledi. Vali Sonel, "Birkaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın destekleri ve kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle mücadelede başarılı operasyonlarıyla huzur şehri haline geldi. Şehir merkezine 3 kilometre uzaklıkta Dinar Deresi mevkiinde İl Özel İdaresi'ne tescilli bulunan yerde bir sıcak su kaynağımız vardı. Önceki yollarda terör örgütlerinin eylem yaptığı bu yerde, Tunceli huzur şehri olunca Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'müzün destekleriyle İl Özel İdaremize ait bu alanda mühendis ve işçilerimizin çalışmalarıyla 220 metrede şu an 42 derece sıcaklığında ve saniyede 80 litre akan termal sıcak su kaynağı bulunmuştur. Termal sıcak su, hem Tunceli'mize, hem memleketimize hayırlı olsun. İnşallah bu termal sıcak su ile beraber burada beş yıldızlı termal oteller kurulacak, seracılık yapılacak, kesme güller yetiştirilecek. İstihdam başta olmak üzere yöre ve ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. Ayrıca termal suyumuz artezyenik cazibeyle geliyor. Bu da inşallah yapacağımız tesislerin maliyetini düşürecek" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Termal su çıkan alandan görüntü

-Vali Sonel'in incelemeleri

-Vali Sonel'in açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Adana'da hava destekli huzur ve güven uygulaması

Adana'da, 2 bin 720 polisin katılımıyla düzenlenen helikopter destekli huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı. Uygulama kapsamında 52 araç da trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce, kent genelindeki yollar ve umuma açık yerlerde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasına asayiş, narkotik, çevik kuvvet ve trafik şubelerinden 355 ekip katıldı. Polis helikopterinin de havadan takip yaptığı uygulamada, 4 dedektör köpek kullanıldı. Ekipler, uygulama noktalarında şüpheli araçları durdurup, arama yaptı. Denetimlerde 17 bin 989 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı. Ayrıca 19 kişiye 34 bin 779 lira idari para cezası uygulandı.

Uygulama kapsamında, 7 bin 412 araç kontrol edildi, 52 araç trafikten men edildi, 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Toplamda 124 araca 199 bin 899 lira ceza uygulandı.

Kontrollerde 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 49 mermi, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 5 kesici ve delici alet ile 22 gram esrar ele geçirildi.

Öte yandan uygulama bölgelerini denetleyen İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, vatandaşlarla sohbet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis ekiplerinin şahıs ve arabalarda arama yapması

Aramalardan genel ve detay görüntü

Drone uçurulması

Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın uygulamaya katılması

Uygulamadan drone görüntüleri

Haber-Kamera: Rüşan Anıl ATAR/ADANA,

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Adana'da narenciye bahçelerinde uygulama

Adana'da polisler, narenciye bahçelerinde hırsızlara yönelik hava destekli uygulama yaptı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı, Yalmanlı, Dervişler, Koyuncu ve Salmanbeyli mahallelerindeki narenciye bahçelerinde yaşanan hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı. Son zamanlarda artan hırsızlık olayları üzerine ekipler, hırsızlara karşı mahalle bekçileriyle birlikte her türlü tedbiri aldı.

Dün akşam saatlerinde, 5 mahallede havadan helikopter ve drone desteğiyle gerçekleştirilen uygulamada, bahçeler termal kamerayla tarandı. Uzun namlulu silahlarla çevre güvenliğinin de alındığı uygulamada, bahçelerde herhangi bir hırsızlığa rastlanmadı. Uygulamaların devam edeceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Narenciye bahçesinde drone görüntüsü

Polis ekiplerinin narenciye bahçesindeki uygulamasından görüntüleri

Narenciye bahçesinde drone uçurmaları

Narenciye bahçesinden görüntü

Uygulamadan genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Rüşan Anıl ATAR/ADANA,

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sabah namazında depremzedeler için dua etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sabah namazını Bursa Ulu Cami'de kıldı. Erbaş, namazın ardından Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sabah namazını Bursa Ulu Cami'de kıldı. Namazın ardından Prof. Dr. Erbaş, Elazığ depreminde hayatını kaybeden ve depremden olumsuz etkilenen vatandaşlar için dua etti. Erbaş, çocukların eğitimi üzerine de öğütler verdi.

Peygamber efendimizin gençlere ve çocuklara çok önem verdiğini belirten Erbaş, "81 il müftülüğümüz 922 ilçe müftülüğümüz olarak 90 bin camimizle 40 bine yakın kuran kursumuzda çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza İslam değerlerini kazandırmaya çalışıyoruz. Eğitim bilimcilerin de kabul ettiği gibi çocuklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Çocuklarımızın karakter yapısının oluşmasında annesinin babasının rolü olsun, hocalarımızın rolü olsun, müftülerimizin rolü olsun, anne ve babalar rolü olsun, bunlar çok önemli ve bunlar model alınmalı. Bir Müslüman ailenin çocuğu evde anne babasının namaz kıldığı, oruç tuttuğunu, Kuran'ı Kerim okuduğunu göre göre büyüsün. Fakire yardım ettiğini görsün. Eğitim budur, bunun için gayret etmeliyiz. Bu millet değerlerine sahip çıktığı zamanda hep yüceldi, yükseldi. Bu değerler Kuran'ı Kerim'in değerleridir, Peygamberin değerleridir. Bu değerlere sahip çıktığımız asırlarda hep yükseldik, yüceldik. Başka milletlere önderlik ettik, rehberlik yaptık. İyilik götürdük, kötülüklere engel olmaya çalıştık" dedi.

DEPREMZEDELER İÇİN ELMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERİYORUZ'

Depremzedeler için dua eden Erbaş, "Geçen Cuma günü ülkemizin camilerinde depremde hayatını kaybedenlerin ruhuna Kuran'ı Kerim okuttuk. Bugün sıkıntı yaşayan kardeşlerimiz var. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Afete maruz kalan kardeşlerimiz için koşuyoruz. Dünyanın neresinde mazlum ve mağdur insan varsa bu millet onlara yardımcı olmaya çalışıyor. Asırlar boyunca bu millet yardımseverliğini gösterdi" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Ali Erbaş'ın namaz kıldırmasından görüntüler

Cemaatten görüntüler

Ali Erbaş'ın hutbesinden görüntüler

Genel detaylar

-Haber-Kamera: Duhan DUMAN/BURSA,