DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Aksaray'da 2 TIR çarpıştı: 1 yaralı

AKSARAY'da 2 TIR'ın kavşakta çarpışması sonucu sürücülerden Mahmut Yaşa yaralandı. Araç içinde sıkışan Yaşa, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Aksaray- Adana karayolu organize sanayi bölgesi kavşağında meydana geldi. Mahmut Yaşa (34) idaresindeki 68 AS 402 plakalı TIR, Ahmet Yanbak (29) yönetimindeki 31 VN 825 plakalı TIR'la kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerden Mahmut Yaşa yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılıp, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücü Yaşa'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirledi. Diğer sürücü Ahmet Yanbak da kazadan yara almadan kurtuldu.

Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İtfaiye ekiplerinin tırın kabininde sıkışan sürücüyü kurtarmaları

Sedye ile ambulansa taşınması

-Hastanede ambulanstan iniş görüntüsü

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY

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Edirne'de TIR'ın çarptığı sürücü yaralandı

EDİRNE'de TIR sürücüsü Ahmet Tuna, yakıtı biten aracına mazot koyduğu sırada başka bir TIR'ın çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, TEM otoyolunun Kapıkule kesiminde gece meydana geldi. İstanbul 'dan yüklediği ihraç yükünü Almanya 'ya götüren Ahmet Tuna, kullandığı 34 ED 0189 plakalı TIR'ın yakıtı bitince aracını, yolun sağına çekip yakıt koyduğu sırada arkadan gelen 33 F 8020 plakalı TIR'ın çarpması iki aracın arasında kalarak sonucu yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine sağlık ekipleri polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri iki TIR arasında sıkışan Tuna'yı çıkarıp olay yerinde yaptığı ilk müdahalede 2 bacağı ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğunu tespit etti. Tuna, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden genel detay

TIR'dan detay

Ambulanstan detay

Ahmet Tuna'dan görüntü

Müdahale edilmesi

Çrpan sürücü ile röp.

Farklı açılardan detay görüntüler

Haber-Kamera: Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

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Eşiyle görüntülü görüşen turistin telefonunu çalan 2 şüpheli tutuklandı

ADANA'da, Ürdünlü Tarık Muhammed Awad'ın (44), eşiyle görüntülü görüşme yaptığı cep telefonunu alıp kaçan 2 şüpheli tutuklandı.

Seyhan İlçesi Reşatbey Mahallesi 'nde yaşanan hırsızlık olayında, Ürdünlü Tarık Muhammed Awad, bir parkta cep telefonundan eşine görüntülü arama yaptı. Çiftin görüşmesi sürerken, Awad'ın yanına motosikletli 2 kişi yaklaştı. Bu kişiler Awad'ın cep telefonunu alıp, kaçtı.

İhbar üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Tarık Muhammed Awad, polise, şüphelilerden birinin sağ elinin üzerinde gül dövmesi olduğunu söyledi. Polis , yaklaşık 100 güvenlik kamerasını izleyerek, şüphelilerin Kemal Ç. (24) ve E.B. (15) olduğunu belirledi. 2 şüpheli gözaltına alındıktan sonra devk edildikleri adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zanlıların motorsikletle giderken güvenlik kamera görüntüleri

Zanlının adli tıp biriminden çıkarılması

Polis aracına bindirilmesi

Haber - Kamera: Çağlar ÖZTÜRK ADANA,

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Bursa'da şiddetli rüzgar fabrika'nın çatısını uçurdu

BURSA'da gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, fabrikanın çatısını uçurdu.

Bursa'da etkili olan şiddetli rüzgar, gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi 'nde bulunan bir fabrikanın çatısını uçurdu. Uçan çatı, fabrikanın yakınındaki iki katlı evin üzerine düştü. Şiddetli gürültü ile uyanan bina sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın üzerine düşen çatıyı kontrollü bir şekilde indirdi. Bina sakinleri ise, bomba gibi bir ses çıktığını ve çok korktuklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Binaların görüntüsü

Kopan çatı parçaları'nın görüntüsü

itfaiye ve polis görüntüsü

Genel detaylar

Haber-Kamera: Duhan DUMAN/BURSA,

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AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanlığı'ndan İdlib'e yardım

AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanlığı, 3 TIR dolusu yakacak, yatak ve battaniye gibi insani yardım malzemelerini Suriye'nin İdlib kentine gönderdi.

Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki saldırılardan kaçarak, Türkiye-Suriye sınırının bulunan güvenli alanlara gelen siviller için AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanlığı yakacak, yatak ve battaniye gibi insani yardım malzemesi topladı. Yardımlar malzemelerini taşıyan 3 TIR, Umut Ol İnsani Yardım Derneği aracılığıyla İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İHH Reyhanlı Lojistik Merkezi'nden uğurlandı. Yardım malzemeleri, Suriye'ye geçerek, sivillere dağıtıldı.

AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Mustafa Candaroğlu, savaş mağduru Suriyeli sivillerin yardımına koşmaya devam ettiklerini söyledi. Yardım malzemelerinin Arnavutköy'deki hayırseverlerin katkılarıyla sağlandığını belirten Candaroğlu, "Arnavutköy'de yaşayan vatandaşlarımızın ve hayırseverlerin destekleriyle topladığımız yakacak, yatak ve battaniye gibi 3 TIR insani yardım malzemesini İdlib'e gönderdik. Yardım çalışmalarımız sürecektir. Katkıları için Umut Ol Derneği ile İHH'ya teşekkür ediyoruz" dedi.

YARDIMLAR SÜRECEK

Umut Ol İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yeşil de "Bölgede göçün başladığı andan bu yana yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada desteklerinden ötürü AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı'na ve bağışçılara teşekkür ediyorum. Suriye içerisinde yardım çalışmalarımız devam edecektir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yardım yüklü TIR'lar

-Açıklamalar

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

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Bingöl'de 252 köy yolu kardan kapandı

BİNGÖL'de yoğun kar yağışı nedeniyle 252 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Bingöl'de etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Dün akşam başlayan yağış nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 252 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdare'nin karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ekiplerin gece kar çalışması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

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Öğrenciler, harçlıklarıyla kedi ve köpekler için mama aldı

KONYA'da, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Keykavus Bilgehanesi'nde kursa giden öğrenciler, harçlıklarını toplayıp, kedi ve köpekler için mama ile süt aldı. Öğrenciler, hayvan barınağına gidip, kendi elleriyle hayvanları besledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 4'üncü ve 8'inci sınıf öğrencilerine, okul eğitimlerine katkı olması ve sosyal becerilerinin artması için din eğitiminden okul derslerine, yüzmeden biniciliğe kadar çeşitli kurslar veriliyor. Keykavus Bilgahanesi'nde kursa giden öğrencilerden Mete Erak, 'Soğuk havalarda hayvan dostlarımız yalnız değiller' sloganıyla ahşap tasarım atölyesinde yaptığı kumbaraya, öğrenci arkadaşlarından para topladı. 2 hafta sonunda, kumbarada biriken parayla kedi ve köpekler için mama ile süt alındı. Bilgehanedeki 20 öğrenci, eğitmenleri eşliğinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, kedi ve köpekleri elleriyle besledi.

Görüntü Dökümü

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Öğrencilerin barınağa gelmesi

Barınağı gezmesi

Hayvanlara mama verip, sevmeleri

Genel ve detay

Öğrencilerle röp.

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK/ KONYA