DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

34 ildeki ihale yolsuzluğu operasyonunda şüphelilerden 40'ı adliyede

ADANA merkezli 34 ilde düzenlenen operasyonda 26 farklı ilin üniversite, hastane ve kantininde açılan ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 151 kişiden 40'ı, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen bir şebeke deşifre edildi. Soruşturma kapsamında şebeke üyesi olduğu ileri sürülen 10'u kamu görevlisi, 168 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, 4 Şubat'ta 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında 10 kamu görevlisi ve kadınların bulunduğu 151 kişi gözaltına alındı.

Liderliğini Derviş B.'nin yaptığı şebekenin Türkiye genelinde 26 ilde üniversite, hastane ve kantinlerde ihaleye fesat karıştırarak, 48 olayda devleti 90 milyon lira zarara uğrattığı belirlendi. Emniyete götürülen 151 kişiden sorgusu tamamlanan 40 kişi adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin sorgusu ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zanlıların emniyet binasından çıkarılması

Polis araçlarına bindirilmeleri

KOM Şube tabelası

Emniyet Müdürlüğü tabelası

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,

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Pamukova'da 2 TIR ve 2 kamyon çarpıştı: 2 yaralı

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, 2 TIR ve 2 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, D-650 Karayolu Gölpark mevkiinde meydana geldi. Adapazarı istikametine giden Yusuf Kısaağıl idaresindeki 03 VZ 538 plakalı TIR, yol üzerinde bulunan akaryakıt istasyonundan çıkan 41 NC 928 plakalı kamyona arkadan çarptı. Arkadan gelen 11 AAF 134 plakalı TIR'ın sürücü Murat Gülenç, kaza yapan araçlara çarpmamak manevra yapınca refüjdeki ağaçlara ve trafik tabelalarına çarptı. 03 VD 970 plakalı kamyon ise kaza yapan araçlara arkadan çarptı. Kazada, Yusuf Kısaağıl ve Murat Gülenç yaralandı. Yaralanan sürücüler 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yeri detay

Polis ekiplerinin çalışması detay

HABER-KAMERA: Levent TÜYSÜZ/PAMUKOVA(Sakarya),

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Marmara Adası'na ana hattan elektrik verilmeye başlandı

BALIKESİR'de, 39 gün önce bir geminin deniz altından geçen elektrik kablolarına zarar vermesi sonucu elektriksiz kalan Marmara Adası'nda çalışmalarını tamamlayan Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ekipleri, adaya ana hattan elektrik vermeye başladı. Çalışmalar sürerken halkın elektriksiz kalmaması için adaya 8 TIR malzeme ile dev jeneratörler taşınmış, ada aydınlatılmıştı

Bursa başta olmak üzere, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da toplamda 4 şehirde 5 milyonun üzerinde kişiye hizmet veren UEDAŞ, Balıkesir'in Marmara Adası'nda bir geminin çapa atması nedeniyle denizaltı kablolarının kopması sonucu yaşanan kesintiyle ilgili çalışmalarını tamamladı. Yeni yıl öncesinde ada ve çevresine yerleştirilen dev jeneratörler ile aydınlanan Marmara Adası, artık tamamen ışıklarına kavuştu. UEDAŞ ekipleri, zorlu hava şartlarına rağmen yoğun ve titiz çalışmalarının sonucunda denizaltı kablolarını onararak ada halkının mağduriyetini giderdi. Deniz altında çalışmalar sürerken ada halkının elektriksiz kalmaması için adaya 8 TIR malzeme ile dev jeneratörler taşınmış, ada aydınlatılmıştı. UEDAŞ ekipleri bu süre içinde üç farklı noktada, on ayrı ekibi tarafından yürütülen çalışmalarıyla deniz altı kabloları onararak Marmara Adası'na tekrar elektrik verilmesini sağladı.

'GEMİNİN ÇAPA ATMASI SONUCU HATLARIMIZDA HASAR OLUŞTU'

Marmara Adası'nda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, "29 Aralık 2019, Pazar günü saat 16: 00 civarında adada elektrik kesintisi ile ilgili SCADA sistemine bilgi geldi ve kısa sürede olaya hemen müdahale edildi. Yapılan çalışmalar sonucu bölgeden geçen bir geminin çapa atması sonucu Avşa ve anakaradan Marmara Adası'na giden denizin altındaki toplamda üç kablomuzda hasar oluştuğunu tespit ettik. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için sevkiyatını gerçekleştirdiğimiz jeneratörlerle 31 Aralık günü adaya enerji verdikö dedi.

Tüm bu süreçte hava ve deniz koşullarının uygun hale gelmesiyle birlikte özel ekipmanlar ve 25 kişilik ekiple kabloların onarım işlemine başladıklarını belirten Gökay Fatih Danacı, "İlk tamirimizi 13 Ocak'ta gerçekleştirerek, normal jeneratörlerin dışında adanın tamamına ana karadan enerjiyi temin ettik. 3 Şubat itibariyle üç kablomuzun da tamirini gerçekleştirerek, onarım işlemlerini tamamlamış olduk. Bu süreçte başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza, Kaymakamlığa,Belediyeye, yöre halkına ve tüm ekibimize yardımlarından ve katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruzö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekiplerin çalışması cep telefonu görüntüsü

-UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı Marmara Adası'nda inceleme yaparken

-UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı Açıklama

-Vatandaş röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/MARMARA (Balıkesir),

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Edirne'de kar yağışı başladı

EDİRNE'de kar yağışı Balkan sınırlarında etkili olmaya başladı. Bulgaristan' a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Bölgede kurak geçen mevsimde kar yağışı üreticiler tarafından sevinçle karşılandı.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava etkisi altına giren Edirne'de, kar yağışı Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı kesiminden yurda giriş yaptı. Edirne'nin Lalapaşa ilçesi ile Hamzabeyli kesimine etkili olan kar yağışı sürerken, kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Kar, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda zaman zaman trafiğin aksamasına neden olurken karayolları ekipleri kar temizleme çalışmaları başlattı.

BEREKET YAĞDI

Son yılların en kurak dönemini geçiren Edirne'de kar yağışı üreticileri sevindirdi. Hamzabeyli köyü üreticilerinden Erdal Tasma, "Yağışlar ekili olan buğday ve kanolaya çok iyi geldi. Köyümüze bereket yağdı. Çok sevinçliyiz" dedi Üreticilerden Oğuz Esen ise beklenen kar yağışının geçte olsa geldiğini ifade ederek, "Kurak geçen kış bizi endişelendirdi. Derelerimiz ve nehirlerimizde sular çekilmişti. Bu kar mahsulümüze çok iyi geldi" şeklinde konuştu.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün içinde etkili olacağını kent merkezinden de etkili olacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hamzabeyl kesiminde kar yağışı

Ekiplerin kar temizleme çalışması

Hamzabeyli Sınır Kapısı ve kar yağışı

Hamzabeyli köyünden detaylar

Kar yağışı ve köy tabelası

Köy içinden kar yağışı

Muhabir Ali Can Zeray anos

Köylülerle röp'ler

Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

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Mardin'den deprem bölgelerine ve İdlib'e 12 TIR'lık insani yardım

MARDİN'de 'Yolun iyilik olsun' kampanyası kapsamında toplanan yardımlar, depremden etkilenen Elazığ ve Malatya ile Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Mardin Valiliği, İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Mardin Şubesi işbirliğiyle 'Yolun iyilik olsun' kampanyasında toplanan un, gıda malzemesi, barınma malzemesi, kıyafet ve ayakkabı gibi temel yaşam malzemelerini taşıyan 12 TIR, düzenlenen törenle Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler ile Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurlarını gönderildi.

Uğurlama töreninde konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Mardin'in, gerek deprem bölgesine, gerekse İdlib'deki muhtaçlara nakdi ve ayni yardım konusunda üzerine düşen görevi yaptığını dikkat çekerek, "Elazığ ve Malatya'da depremzedeler için daha önce parasal yardımlarımızı ulaştırdık, ayni yardımlarımızı da gönderiyoruz. Mardinli hayırsever vatandaşlarımız, valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz, Organize Sanayi Bölgesi ve İl Müftülüğü'nce bir araya getirilen gıda ve yardım malzemesi 12 TIR ile hem deprem bölgesindeki kardeşlerimize, hem de İdlib'deki muhtaçlara gönderildi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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TIR'lardan görüntü

Vali Yaman'ın konuşması

Dualar

TIR'ların uğurlanması

Genel ve detay görüntüler

MARDİN

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Depremzedelere Kilis'ten konteyner

ELAZIĞ'da meydana gelen depremde evleri yıkılan veya hasar gören depremzedeler için daha önce Kilis'te Suriyelilerin barındığı konteynerler kullanılacak.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ya da hasar gören depremzedeler için Kilis'te kurulu olan konteynerler kullanılacak. Kapatılan Öncüpınar Konaklama Tesisleri'nde bulunan ve daha önce Suriyeliler tarafından kullanılan konteynerler, TIR'larla Elazığ'a taşınıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Öncüpınar konaktala tesislerinden çıkan tırlar

Konteynerın yüksendiği tırların çıkışı

Tırların üzerindeki konteynerler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS

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