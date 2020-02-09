DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Kendisine dönmeyen eski sevgilisinin otomobilini yaktı, "Çok sevdiğim için yaptım" dedi

ADANA'da Mahmut Ç. (38), yeniden bir araya gelme teklifine olumsuz yanıt veren sevgilisinin park halindeki otomobilini üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Gözaltına alınan Mahmut Ç., polisteki ifadesinde, "Çok sevdiğim için yaptım, pişmanım" dedi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Ç., bir süre önce kendisinden ayrılan Esra Ç.'ye (34), yeniden bir araya gelme teklifinde bulundu. Ancak Esra Ç., bu teklife olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine Mahmut Ç., Esra Ç.'nin evinin önüne gitti. Mahmut Ç., burada, eski sevgilisinin park halindeki otomobilinin üzerine benzin dökerekateşe verdi. Otomobilin yandığını gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek söndürdü. Aracın kullanılmaz hale geldiği olay, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇOK SEVDİĞİNDEN YAPMIŞ

Esra Ç.'nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, Mahmut Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete getirilerek ifadesi alınan Mahmut Ç.'nin, "Onu çok sevdiğim için yaptım. Beni terk ettiğinden dolayı onun canını acıtmak için otomobilini yaktım. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut Ç., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zanlının emniyetten çıkarılması

Güvenlik kamerası kayıtları

Haber-Kamera: Ruşan Anıl ATAR/ADANA,

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Sivas'ın İmranlı ilçesi eksi 22 ile dondu

SİVAS'ta kar yağışı etkisini soğuk havaya bıraktı. İmranlı ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 22 dereceye kadar düştü.

Sivas'ta son günlerde yağan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. İmranlı ilçesi merkezi hava sıcaklığı sıfırın altında 22 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava ilçede de hayatı olumsuz etkiledi. Bölge halkı yolda yürümekte güçlük çekerken, sürücüler de araçlarını bir süre çalıştıramadı. Vatandaşlar sıcak su ile arabaların buzunu çözmeye çalıştı. Ayrıca Türkiye'nin en uzun ırmağı olan ve kaynağını ilçedeki Kızıldağ'ın eteklerinden alan Kızılırmak buz tuttu. İlçede apartmanlarda dev buz sarkıtları oluşurken dükkanların camları da buzla kaplandı. İlçe sakinleri ise soğuk havalara her zaman alışık olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İlçe merkezinden görüntüler

-Buz sarkıtları ve donan camlar

-Araçları çalıştırmaya çalışanlar

-Buz tutan Kızılırmak

-Konuşmalar

Haber-Kamera: Yasin KIRAS/İMRANLI (Sivas),

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Antalyalı çiftçiler zirai don nöbetinde

TÜRKİYE'nin en önemli örtü altı yaş sebze ve meyve üretim merkezi Antalya'da, üreticiler dün geceyi seralarında ürünleri için zirai don nöbeti tutarak geçirdi.

Sera üretiminin merkezi konumundaki Antalya'nın Serik ilçesinde çiftçiler, gece sıfırın altına düşen havada ürünlerinin donmaması için serada nöbet tuttu. Akşam saatlerinden itibaren aileleriyle seralara giren üreticiler, sobaları yakarak, içerideki havanın 2-3 derecenin altına düşmemesi için yoğun çaba sarf etti. Domates, salatalık ve biber gibi ürünler yetiştiren çiftçiler, vakit geçirmek ve uyumamak için de komşu seraları ziyaret edip, diğer çiftçilerle sohbet etti, birbirlerine ikramlarda bulundu.

'3-4 GÜN DAHA HAVANIN SOĞUK OLACAĞINI ÖĞRENDİK'

Serik Çiftçi Malları Koruma Başkanı Beyazıt Işık, havanın soğuduğu günlerde akşam saatlerinden başlayarak, sabaha kadar seralarda don nöbeti tuttuklarını ve bu nöbetin en az 3-4 gün daha süreceğini söyledi. Meteorolojiden aldıkları bilgilere göre nöbet tuttuklarını aktaran Işık, "3-4 gün daha havanın soğuk olacağını öğrendik. Bu süre içerisinde ürünlerimizin donmaması ve soğuktan etkilenmemesi için seralarımızda sobaları yakacağız. Salı gününden itibaren de yağmur başlayacakmış. Yağmur başlayınca don olayı ortadan kalmış olacak. Şu an seramızda domates var. Yakıt olarak odun kullanıyoruz. Sobalarımız bir seferde 150 kilo odun alıyor. Bu odun yaklaşık 2 saat gidiyor. Sabaha kadar her sobayı en az 6 kez odunla dolduruyoruz. Havanın soğumasıyla odun ve kömür fiyatlarında çok fazla olmasa da bir artış oldu. Bazı esnafın yaptığı bu zamları fırsatçılık olarak değerlendiriyoruz. Yaktığımız odun ve kömür, otomatikman seradaki ürünün maliyetini yükseltiyor" dedi.

SERA ÜRETİCİLERİ İÇİN ZOR GÜNLER BAŞLADI

Kumluca ilçesinde de örtü altı sebze üretimi yapan çiftçiler için zorlu don nöbeti süreci başladı. Güneş batınca suni yağmurlama sistemlerini çalıştıran üreticiler, saat 21.00 sıralarında seraların içindeki odun sobalarını da yaktı. Seralarındaki sebzelerin soğuktan etkilenmemesi için gece boyunca uyumadan sobalarını kontrol eden üreticiler sabaha kadar ürünlerinin başını bekledi.

'HİÇ UYKU YOK'

Sarıkavak Mahallesi'nde sera üretimi yapan Cahit Karataş, "Derece şu anda 3'e düştü, başladık. Biberlerimizi don almaması için sabaha kadar sobaları kontrol ediyoruz. 15 soba var. Bir ötekine bir berikine koşturuyoruz. Hiç uyku yok, sabaha kadar koşturuyoruz. Dereceye bakıyoruz. Gündüz de seralardaki sobaların yanına odun çekiyoruz" dedi.

'ÖLMESİN DİYE MÜCADELE EDİYORUZ'

Beşikçi Mahallesi'nde sera üreticilerinden Özcan Karakuş, "Ürünlerimizi don almasın diye sabaha kadar nöbet tutuyoruz. Boşluksuz. Çünkü elektrik gider. Yağmurlamalarımız sönebilir. Sobalarımız geçer. Sobalarımız geçince yarım saat uyuduysak bitkilerimizi don alır. Derecelerimiz seranın içinde şu anda 2 civarında. 2'nin üzerinde yağmurlamamız çalışıyor. Bu şekilde sabah kadar sobamızı yakıp, akşama kadar da ürünlerimizin toplanmasını, gübrelemesini takip ediyoruz. Tekrar odun kesiyoruz. Hazırlıyoruz. Şu günlerde uyku yok. Para kazanması gerçekten çok zor olan bir noktadayız. Dışarıdan her şey güzel gözükür. Kasaya girdiği gibi değil, kasaya girinceye kadar şu sebzelerin hali perişan. Ölmesin diye mücadele ediyoruz" diye konuştu.

'ÜRÜNÜMÜZÜ ÇÖPE ATMIŞ OLURUZ'

Aynı mahalledeki üreticilerden Mutlu Peker, "Gece nöbetine başlamış bulunmaktayız. Yağmurlamamızı hava kararır karamaz çalıştırdık. Ama soğuk çoğalınca mecburen sobalarımızı yakmak zorunda kaldık. Şu anda derece dışarıda sıfır. Seranın içi 2,5 civarında. 8 soba var. Hiç durmadan sabaha kadar soba soba geziyoruz. Bir yandan sönmemesi için karıştırıyoruz. Kontrol etmez de dereceyi sıfırın altına düşürürsek burada kabak var, soğuklarda tepesi ister istemez etkileniyor. Tamamen erir. Eridikten sonra yolmak (sökmek) zorunda kalırız. Ürünümüzü çöpe atmış oluruz. Yazık, günah olur bize. İşte bizim gece gündüz nöbette koşturmamız çoluk çocuğumuzun rızkı için, ülkemize bir şeyler katmak için. Çünkü bizim kabağımız genelde ihracata gider" dedi.

'DIŞARIDA SIFIRIN ALTINA DÜŞTÜ DERECE'

Kasapçayırı Mahallesi çiftçilerinden Ünal Kökce, "Seralarımızın üstünde yağmurlamalarımız var. Altında sobaları yakıyoruz. Şu anda dışarıda sıfırın altına düştü derece. Seranın içini 2,5 derecede tutmaya çalışıyoruz. Derece 2'nin altına düşerse, sebzelerimiz ölür. Biz aç kalırız" diye konuştu.

'CİDDİ BİR MÜCADELE VAR'

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Dün itibariyle don olayı başladı. Salı gününe kadar devam edecek. 4 gün boyunca gündüz odun hazırlayacağız. Sabaha kadar da yakacağız. Sebzelerimizin üşümemesi için ciddi bir mücadele var. Çiftçilerimiz gerçekten çok rezil bir durumda ama fiyatlar bu şekilde giderse alacağız inşallah" dedi.

'SABAHA KADAR BURADAYIZ'

Sarıkavak Mahallesi çiftçilerinden Abdil Girgin de "Dün itibariyle başlayan don, bugün de devam ediyor. Saat 20.30 sıralarında yağmurlamaları çalıştırdık. Derceler 2'ye, 3'e düştü. Sebzelerimizin üşümemesi için sobalarımızın başına geçtik. Odunlarımızı sobalarımıza atıyoruz. Sabaha kadar da buradayız. Sabaha kadar uyumadan sobalarımızı kontrol edeceğiz. Bir saat bile geçirdiğimiz zaman sebzelerimizi don alır. Don alınca da her şeye suya düşer. Emeklerimiz boşa gider. Gelin çiftçinin halini görün" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (SERİK)

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Çiftçi Malları Koruma Başkanı Beyazıt Işık röportaj

Seradan detay görüntüler

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (KUMLUCA)

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Seralarında don olayı için soba yakmak için mücadele eden çiftçiler

Üreticilerle röportaj

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ile röportaj

Derece görüntüleri

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ- Ramazan SARIKAYALI/SERİK- KUMLUCA (Antalya), -

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Gaziantep'te kaçak akaryakıt ve telefona 2 gözaltı

GAZİANTEP'te, polislerin düzenlediği 2 ayrı operasyonda 9 bin 500 litre kaçak akaryakıt ile 31 cep telefonu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir kamyonu durdurdu. Arama yapılan kamyonun kasasında gümrük kaçağı 9 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi. Akaryakıt ve suçta kullanılan kamyona el koyan polis, ismi açıklanmayan sürücüyü gözaltına aldı.

Ulucanlar Mahallesinde de polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli bir kişinin yanındaki poşet ve iş yerinde yapılan aramada ise gümrük kaçağı 31 cep telefonu bulundu. Telefonlara el konulurken, gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polislerin durdurduğu kamyon

Kamyon kasasının açılması

Kasadaki yakıt tankları

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP- DHA)

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En hızlı bademi kırdılar ödülü kaptılar

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 'Badem Çiçeği Festivali' kapsamında düzenlenen, 'En hızlı badem kırma' yarışması büyük çekişmeye sahne oldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen yarışmaya, 7'den 70'e her yaştan 28 yarışmacı katıldı. Meydanı dolduran yüzlerce kişinin coşkulu tezahüratları arasında 7'şerli gruplar halinde mücadele eden yarışmacılar, önlerine konulan bademleri kütük üzerinde çekiçle iki dakika içerisinde en fazla sayıda kırmak için kıyasıya yarıştı.

Büyük çekişme içerisinde geçen yarışmada, Datçalı balıkçı 25 yaşındaki Enver Dönmez, iki dakika içerisinde 31 badem kırarak, yarışmanın birinciliğini elde ederken, 1000 TL para ödülünün sahibi oldu.

İki yarışmacı ilk mücadelede, 30'ar adet badem kırınca, ikincilik ve üçüncülük için ikinci bir yarışma daha düzenlendi. Bu kez bir dakikada en hızlı bademi kırmak için çekiçleri ellerine alan yarışmacılardan 34 yaşındaki evli bir çocuk annesi ev hanımı Sevgin Yayla 15 badem kırıp yarışmanın ikinciliğini kazandı. Bir dakika içerisinde 11 adet badem kıran, evli iki çocuk annesi 43 yaşındaki Dilek Elmacı ise yarışmanın üçüncüsü oldu. İkinci ve üçüncüye plaket ödülü verildi.

Badem Çiçeği Festivali kapsamındaki en iri badem yarışmasında ise Çeşmeköy'den Dicle Ok (20) birinci olurken, 1000 TL para ödülü kazandı. Palamutbükü'nden iki çiftçi Halit Aydın (49 ) ikinci, Erdoğan Uçar (32) ise üçüncü olurken, kendilerine birer plaket verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Datça'da, Badem Çiçeği Festivali kapsamında düzenlenen en hızlı badem kırma yarışmasından görüntü

-Yarışma sonrasında jüri üyelerinin, kırılan bademleri saymasındang örüntü

-En hızlı badem kırma yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin dağıtılmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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Adıyaman'da nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan fotokapanla görüntülendi

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan çizgili sırtlan, fotokapan ile görüntülendi.

Kahta ilçesi Nemrut Dağı eteklerinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, yaban hayvanlarının izlenmesi ve yeni tür tespiti için kurulan fotokapanlara nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde 'kırmızı listede' yer alan çizgili sırtlan takıldı. Kırsal alana yerleştirilen fotokapan tarafından görüntülenen çizgili sırtlan yem arayışı içerisinde kayalıklar üzerinde gezinirken görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kırsal alan

Sırtlanın kayalıklar üzerinde gezmesi

Sırtlan ağzında yemek taşıması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mahir ALAN -Kamera: ADIYAMAN