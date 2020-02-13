DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

'Kapan-6 Zori' operasyonunda PKK'lı teröristlerin 10 sığınağı kullanılamaz hale getirildi

DİYARBAKIR ve Batman kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Kapan-6 Zori' operasyonunda teröristlerin kullandığı 10 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi, 830 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi güneyi, Kulp ilçesi güneydoğusu ve Batman'ın Sason ilçesi batısı arasında kalan kırsal alan ile Zori Çayı bölgesinde, 10 Şubat Pazartesi günü terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kapan-6 Zori' operasyonu sürüyor. Operasyonda, 13 Şubat Perşembe günü itibariyle teröristlerce kullanılan 10 kış sığınağı bulundu. Sığınaklar, güvenlik önlemleri alındıktan sonra imha edilerek, kullanılamaz hale getirildi. Operasyon bölgesinde yapılan aramalarda ise 2 el dürbünü, silah üstü dürbün, 25 gram cıva, 2 batarya, 4 ruhsatsız av tüfeği, 18 av tüfeği fişeği, kurusıkı tabanca, çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, diğer malzemeler imha edildi.

Narko-terörizmle mücadele kapsamında ise narkotik tespit köpeği 'Engel'in de katılımıyla yapılan operasyonda, çalılar arasına gizlenmiş çuvallar ile toprağa gömülü bidonlar içerisinde 830 kilogram satışa hazır esrar ve 1 adet elektronik hassas terazi ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Operasyon bölgesi

Operasyona katılan güvenlik güçleri

Soğınakların imha edilmesi

Uyuşturucuların bulunması

Ele geçirilen uyuşturucuların teşhiri

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN-Kamera: DİYARBAKIR,

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Bergama'da servis aracı ile kamyon çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı (1)

İZMİR'in Bergama ilçesinde, bir altın madenine işçi taşıyan servis aracı ile kamyon çarpıştı. Kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Bergama- Ayvalık karayolunun kırsal Kozak Mahallesi'nin Yukarıbey mevkisinde meydana geldi. Bir altın madenine işçi taşıyan servis midibüsü, kamyonla çarpıştı. Kazada 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir),

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Otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü, 3 yaralı

SİVAS'ta yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çaptı. Kazada 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Koyuncu köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Kayseri istikametine giden Melih Doğtaş yönetimindeki 34 BZ 8613 plakalı otomobilin kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kopan bariyer otomobilin sağ arka kapısından içeriye girerek araca saplandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kazada araç içerisinde bulunan sürücü ile birlikte aynı aileden Elifnaz (8), Sedef ve Ayşe Doğtaş yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldıralarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Elifnaz Doğtaş, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntü

-Aracın görüntüsü

-Ekiplerin çalışması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

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Doğum yapan kızını görmek için giderken kaza yaptılar: 5 yaralı

AKSARAY'da kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü Ahmet Erkal'ın, doğum yapan kızlarını görmek için Gaziantep'ten İzmit'e gittikleri öğrenildi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep'ten İstanbul'da makarna taşıyan Ahmet Erkal (39) yönetimindeki 47 LG 841 plakalı TIR, kar ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada sürücü Ahmet Erkal, kızı Elif Erkal (20), oğlu Sefa Erkal (8), yeğeni hamile Habibe Doğan (32), Habibe Doğan'ın kızı Büşra Doğan (5) yaralandı. Kazada araç içinde sıkışan sürücü Ahmet Erkal ile Habibe Doğan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ambulanstan indirilip acil servise alınan Büşra Doğan, sağlık görevlilerine annesi nerede olduğunu sorup ağladı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sürücü Ahmet Erkal'ın, İzmit'te oturan kızı Zeynep Erkal'ın doğum yapması ve o güzergaha yük taşıması üzerine de çocukları ve yeğenini de yanına alıp, doğum yapan kızını ziyaret etmek istedikleri öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yerinden detay

Yaralıların ambulansa alınması

Genel ve detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY

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İran uyruklu yolcunun valizinden metamfetamin çıktı

VAN Ferit Melen Havalimanın'da İstanbul'a gitmek isteyen İran Uyruklu bir yolcunun valizinde yapılan aramada 4 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi. İranlı A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı Şubesi ekipleri, Van'dan İstanbul İline gitmek üzere Ferit Melen Havalimanına gelen İran uyruklu A.E.'nın giriş kontrol noktasından geçtiği esnada, X-Ray cihazına bıraktığı valizden şüphelenilmesi üzerine detaylı aramada bulundu. Yapılan aramada valizin kasnağı içerisine zulalanmış 4 Kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/ Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alınan İran uyruklu A.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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POLİS GÜVENLİK KAMERASI

-Valizin x-ray cihazına bırakılması

-Detaylar

Orhan AŞAN/VAN,

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Faciadan dönülen kaza anlarını anlattı: 20 santimetreyle ölümden döndüm

SAMSUN'da kar nedeniyle kayan iki otomobilin kartopu oynayan kalabalığın içerine daldığı kazadan kıl payı kurtulan Ahmet Caner Aydın (25) o anları anlatrtı. Aydın, "Kaza yapan araçlar yaklaşık 20 santimetre yanımdan geçti, ölümden döndüm" dedi.

Olay, cumartesi günü saat 23.00 sıralarında Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin balkonundan kar yağışını çeken Burak Taner'in cep telefonu kamerasına Serhat Caddesi'nde seyir halinde olan bir aracın takla attığı anlar yansıdı. Kaza sırasında yol kenarında karla oynayan 4'ü çocuk 6 kişi ise takla atan aracı fark ederek kaçtı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, takla atan otomobil sürücüsüne yardım etmek için yanına giden vatandaşlar ikinci şoku yaşadı. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden bir başka araç da kalabalığın içine daldı. Büyük bir faciadan dönülen olayda, yaralanan olmadı.

'ARAÇ İÇİNE SIKIŞAN SÜRÜCÜYE YARDIM EDİYORDUK'

Olay anında kalabalığın içinde olan Ahmet Caner Aydın, kar yağınca arkadaşlarıyla dışarı çıktığını ve kartopu oynadıklarını anlattı. Aydın, "Karda kaydık, eğlendik. Bir anda yukarıdan arabanın hızla geldiğini gördüm. Önce yol kenarında bir boşluk var, aracın oraya düşeceğini düşündüm. Sonra araç, önce kaldırıma çarpttı ardından da takla attı. Takla atınca hemen yardıma koştuk, aracın sürücüsü sıkışmıştı. Ben ve iki arkadaşım, aracın içine sıkışan sürücüyü çıkarmaya çalışıyorduk. Tam o sırada bir bağrışma oldu ve kafamı bir kaldırdım, yukarıdan başka bir aracın kayarak üzerimize geldiğini gördüm. O an kendi canımın peşine düştüm ve yaralıyı bırakmak zorunda kaldım. Olay yerinde kalabalıktık. Çocuklar da vardı, büyük bir facidan dönüldü. Kaza yapan araçlar, benim çok yakınımdan geçti ve yaklaşık 20 santimetre ile ölümden döndüm. Aslında burası sabıkalı bir yol, ilk kaza değil ve son da olmayacak. Sürekli kazalar meydana geliyor. Yağmurda bile kazalar yaşanıyor" diye konuştu.

'AZRAİL, İNSANLARI TEĞET GEÇTİ'

Olay anında dışarıda çocukları izlediğini ifade eden Ahmet Caner Aydın'ın annesi Kezban Gündoğdu (58) da, "Sokak başında çocuklara bakıyordum. Araç, yukarından hızla geldi ve kaymaya başladı. Hepimiz bağırmaya başladık. Yüreğimiz ağzımıza geldi. Oğlum da kalabalığın içindeydi ve o an çok korktum. 'Caner, Caner' diye bağırmaya başladım. Azrail, insanları teğet geçti. Bu bölgede sürekli kazalar meydana geliyor, bu olayla ilgili de yeteri kadar tedbir alınmadı. En azından bu kavşağa bir trafik sinyalizasyon sistemi yerleştirilmeli" şeklinde konuştu.

'İNSANLAR SON ANDA SAĞA-SOLA KAÇIŞTI'

Buzda kayan aracın takla atma anını cep telefonuyla çeken Burak Taner (26) ise olay sırasında balkonda kayak yapanları çektiğini belirterek, "Yukarından aracın geldiğini görünce video çekmeye başladım. Araç hızla geldi, önce kaldırıma çaprttı ardından takla attı. İnsanlar, araç sürücüne yardım etmeye çalışıyordu. 3-4 dakika sonra başka bir araç buzlanmadan dolayı kaydı ve kabalığın üzerine doğru geldi. Oradaki insanlar son anda sağa-sola kaçışarak, hayatlarını kurtardılar. Facidan dönüldü, Allah'tan kimseye bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kazanın olduğu yerden detaylar

Ölümden dönen Ahmet Caner Aydın röportajı

- Ahmet Caner Aydın'ın annesi Kezban Gündoğdu röportajı

O anları telefonuyla görüntüleyen Burak Taner röportajı

Haber-Kamera: Tayfur KARA, Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN,

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TIR'ın zulasında 28 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

ADANA'da bir TIR'da yapılan aramada, dorseye yapılan özel bölmeye gizlenen piyasaya değeri 429 bin lira olan 28 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüphelendikleri TIR'ı durdurdu. TIR'da yapılan detaylı aramada, dorsenin altına vidalarla sabitlenmiş ve üstü dikkat çekmemek için silikonla kapatılmış özel bir bölmeye rastlandı. Bölmede, piyasa değeri 429 bin liralık olan 28 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan TIR şoförü H.Ş. emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Dorsenin kaldırılması

Gizli bölmenin görüntüsü

Tahtanın sökülmesi

Gizli bölmeden çıkan kaçak sigaralar

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA

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Görme engelli kadın ve yatağa bağımlı annesi destek bekliyor

MUĞLA'da, halk arasında 'Tavukkarası' olarak bilinen gece körlüğü 'retinitis pigmentosa' hastalığına yakalanan ve zamanla görme yetisini tamamen kaybeden Rafiye Özdemir (63), yatalak annesi Halise Özdemir'e (89) bakıyor. Tek odalı derme çatma evde tüm zorluklara rağmen yaşama tutunmaya çalışan anne ile kızı, kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor.

Menteşe'nin kırsal Dağpınar Mahallesi'nde yaşayan Rafiye Özdemir, 1998 yılında retinitis pigmentosa hastalığına yakalandı. 10 yıl önce ise görme yetisini tamamen yitiren Rafiye Özdemir, 3 yıl önce yatalak olan annesi Halise Özdemir'e kendini adadı. 6 kardeşin en büyüğü Rafiye Özdemir, annesine yemek pişirerek bakımını yapıyor ve günlük işlerini gerçekleştiriyor. 671 lira yaşlılık, 804 lira engelli aylığı alan anne-kız, toplam 1475 lirayla geçimini sağlıyor.

Bomboş bir beyaz dumanın içinde yaşadığını belirten Rafiye Özdemir, "Benden başka 5 kardeşim daha var. Ancak hiçbiri anneme kendi evinde bakmak istemiyor. Ziyaretimize gelen olursa, sobamızı yakıyor ve yemeğimizi pişirip dolaba koyuyor. Buzdolabındaki yemeği 2-3 günde tüketiyoruz. Anneme bakmak zor olsa da ne yapabilirim. Anne sokağa atılmaz ki" dedi. Yaşadığı evdeki sıkıntılarından bahseden Özdemir, "Burada çok akrep oluyor. Evimiz yazın çok sıcak oluyor. Dışarı çıkamıyoruz. Serinletici verirlerse sevinirim. Haftada bir gün evimiz temizlense mutlu olurum. Geçen yılın ekim ayında beyin kanaması geçirdim. Çok alıngan oluyorum, oturup ağlıyorum. Dişlerimden problemlerim var. Bunların yaptırılmasını istiyorum. Annem yatalak olduğu için kaldırıp indiremiyorum. Çaresiz durumdayım. Ne yapacağımı bilemiyorum. 3 gün ömrüm olsa bile, bir kez görmek istiyorum" diye konuştu. Özdemir, yetkililerin annesiyle birlikte kendisini aynı huzurevine yerleştirilmesini kabul edeceğini de sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Anne ve kızının kaldığı evin genel görüntüsü

Rafiye Özdemir'in evin önünde görüntüsü

Rafiye Özdemir'in annesine su içirirken görüntü

Rafiye Özdemir'in annesinin yanında otururken görüntü

Rafiye Özdemir ile röp.

Haber Cavit AKGÜN- Kamera: Aykut KURT/ MUĞLA, DHA)

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Akçakale'ye 7 yıl sonra kar yağdı

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırında bulunan Akçakale ilçesine 7 yıl sonra kar yağdı. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar da sokağa çıkıp, karın keyfini çıkardı.

Şanlıurfa kent merkezi ve ilçelerinde dün akşam başlayan kar yağışı sabaha karşı etkisini artırdı. Şanlıurfa Valiliği okulları 1 gün süreyle tatil etti. Akçakale ilçesine ise 7 yıl sonra yağan kar, şaşkınlık yarattı. Sabah arken saatlerde sokağa çıkan çocuklar, kar topu oynayıp, kardan adam yaptı. İlçe halkı cep telefonları ile bol bol fotoğraf çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Akçakale sokakları ve kar yağışı

Kapalı olan okul

Kar manzarasında fotoğraf çekenler

Genel görüntü ve detaylar

Haber-Kamera: Hadi KURT/ ŞANLIURFA

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Karabük'te kar etkili oldu

KARABÜK'te, kar yağışı etkili oldu. Karla kaplı yollarda araçlar ilerlemekte zorlanırken, araçların kayması nedeniyle kazalar meydana geldi.

Karabük'te sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı yaşamı etkiledi. Karla kaplı yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı. Yolların karla kaplanması nedeniyle bazı araçların kayması sonucu kazalar meydana geldi. Kazalarda araçlar hasar gördü. Karabük merkez, Safranbolu ve Eskipazar ilçelerinde okullar bugün tatil edildi. Ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelli personel de bugün idari izinli sayılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kar yağışından görüntü

Karla kaplı yollarda araçların ilerlemesi

Araç içerisinde ilerlerken görüntü

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/ KARABÜK

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