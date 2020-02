DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 3 şüpheli adliyede

YALOVA Belediyesi'nde 'zimmet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in şoförü B.E., sekreteri B.T. ile zimmet olayına karıştığı tespit edilen bir firma çalışanı O.G., adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında daha önce Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, muhasebe çalışanı Reşat Elgin ve paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi tutuklanmıştı.

Yalova Belediyesi'ndeki zimmete para geçirme olayı, Mali İşler Müdürlüğü'nde çalışan, evli ve 2 çocuk babası Reşat Elgin'in kayıplara karışmasıyla ortaya çıktı. Belediye kasasından yüklü miktarda parayı, belli aralıklarla paravan bir şirkete aktardığı anlaşılan Reşat Elgin hakkında Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında, paraların aktarıldığı paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi gözaltına alındı. Bilgi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DENİZLİ'DE YAKALANDI

Polisin takibe aldığı Reşat Elgin'in ise Denizli'de bir otele rezervasyon yaptırdığı tespit edildi. Elgin, Denizli'de yolda yürürken yakalanıp, Yalova'ya getirildi. Muhasebe çalışanı Reşat Elgin'in yanı sıra belediyenin Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve muhasebe çalışanı S.Ö. de gözaltına alındı.

Savcılık talimatıyla belediyenin muhasebe birimindeki evraklar incelemeye alındı. Yapılan inceleme sonunda Reşat Elgin'in zimmetine para geçirme olayı ile ilişkisi olduğu iddia edilen Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile Güleç'in şoförü B.E. ve sekreteri B.T. de Pazartesi günü polis tarafından belediyede gözaltına alındı.

ELGİN, BAŞKAN YARDIMCISI GÜLEÇ'İ İŞARET ETTİ

Zimmet olayının kilit ismi konumundaki muhasebe çalışanı Reşat Elgin, emniyette verdiği ifadede, "Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in bilgisi olmadan kimseye ödeme yapılmazdı. Halit Güleç, el yazısıyla not yazarak veya sekreteri vasıtasıyla, hangi firmaya ne kadar ödeme yapılacağını bana bildirirdi. Bana, firmalara ödeme yapılması konusunda talimat verirdi. Firmalara alacağından fazla ödeme yapıldı. Paranın belli miktarı Yalı Caddesi'ndeki bir otobüs firmasına bırakılırdı. Fazla yatan paraları Halit Güleç elden alırdı veya şoförü ya da sekreteri Güleç'in hesabına yatırırdı. Belediyenin ihaleleri Güleç'in istediği firmalara verilirdi. Aksi olunca ya ihale iptal edilir ya da ödemede sorun çıkarılırdı. İhaleyi kazanacak firmaları Halit Güleç belirlerdiö dedi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ 2 KİŞİ TUTUKLANDI

'Şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan Reşat Elgin, Şenay Reyhan Kaş ve S.Ö., çarşamba günü adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Elgin ve Kaş tutuklandı, S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 3'e çıktı.

FİRMA ÇALIŞANI DA GÖZALTINDA

Yalova Belediyesi'nde 'zimmet' soruşturması kapsamında, muhasebe bölümünde bulunan evrakı titizlikle inceleyen polis, bir firma çalışanının da olaya dahil olduğunu tespit etti. Firma çalışanı O.G.'nin, çarşamba günü polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Pazartesi günü Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile birlikte Yalova Belediyesi'nde gözaltına alınan Güleç'in şoförü B.E. ve sekreteri B.T. ile olaya karıştığı tespit edilen ve çarşamba günü gözaltına alınan O.G., bugün adliyeye sevk edildi.

Yalova Belediyesi'nde 'zimmet' soruşturması kapsamında daha önce Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, muhasebe çalışanı Reşat Elgin, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi tutuklanmıştı.

3 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 11 gözaltı

ESKİŞEHİR merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik Eskişehir, Bursa ve Antalya'da operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de yer aldığı 170 polisin katıldığı operasyonda, 18 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, 43,40 gram eroin, 25,67 gram metamfetamin, 20 adet ecstacy, 8,68 gram skunk, 3,90 gram esrar, 3,75 gram bonzai, 5 adet metadon, 7,5 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi, 3 adet tabanca ve 24 adet mermi, 2 adet pompalı ve 1 adet av tüfeği ile 44 adet kartuş ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 7'si 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Liseli Didem'den 4 gündür haber alınamıyor

ERZURUM'un Aşkale ilçesinde ailesiyle tartışıp evden çıkan lise öğrencisi Didem Turan'dan (17), 4 gündür haber alınamıyor, Aile kızlarının hayatından endişe ettiğini belirterek, bir an önce bulunmasını istedi.

Aşkale'nin Meydan Mahallesinde yaşayan Nermin-Yüksel Duman çiftinin 5 çocuğunun en büyüğü olan Aşkale Anadolu Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Didem Turan, geçen Pazartesi günü saat 12.30'da annesi ve üvey babası ile tartışıp evden ayrıldı. O günden itibaren kendisinden bir haber alamadıklarını söyleyen baba Yüksel Turan, "Bir fabrikada işçi olarak çalışıyorum. Sabah kahvaltıda annesi ve benimle küçük bir tartışma yaşadı. O sırada bana, 'seni polise şikayet edeceğim. Niye benimle uğraşıyorsun' dedi. Ben de 'git polis orada şikayet et' dedim. Son günlerde içine çok kapanıktı. Ne söylesek hep bize tepki gösteriyordu. Asabileşmişti. O gün öğlen saatlerinde evden çıktı ve kendisinden bir haber alamadık. Hayatından endişe ediyoruz. İlk 2 gün ilçe merkezinde güvenlik kuvvetleri her yeri aradı ama bulamadılar. Yerini bilen veya gören varsa Allah rızası için haber versin. Kendisini öz kızım gibi severim" diye konuştu.

Kızının kaçıp gideceği bir yerinin olmadığını belirten anne Nermin Duman (39), Didem'in kendisinin ilk eşinden çocuğu olduğunu belirtti. Kızının bir an evvel evine dönmesini isteyen 5 çocuk annesi Nermin Yüksel, "ilk eşimden 2 çocuğum vardı. İkinci evliliğimde de 3 çocuğum oldu. Yuvada olan iki çocuğumu eve getirdim. Olay günü kahvaltı masasında tartıştık. Kendisi bize kızıp evi terk etti. En son yaya olarak karayolu ile Erzincan yönüne gittiği görülmüş. Kendisini çok özledik. Bir an evvel evine dönmesini istiyoruz. Nerede ise çıkıp gelsin. Ben onu çok seviyorum. O benim ilk göz ağrım" dedi.

Van'da son 26 yılın 'kar kalınlığı' rekoru

VAN'da, 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. 516 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığı kentte, kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Kar yağışı ve sis nedeniyle Van- Başkale yolundaki Güzeldere ve Kurubaş geçitleri ile Çaldıran- Doğubayazıt yolları, güvenlik gerekçesiyle zaman zaman trafiğe kapatılıyor. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van'da son 26 yılın kar kalınlığı rekorunun kırıldığını söyledi.

Van ve çevre illerde yoğun kar yağışı etkili olurken, kar kalınlığı, 1 metreye yaklaştı. 260 mahalle ve 256 mezra yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulunuldu. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için 177 iş makinesi ve 630 kişilik personel ile yoğun çalışma yürütülüyor. Büyükşehir ve İpekyolu belediyesi çalışanları, kent merkezindeki kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, kentte son 26 yılın kar kalınlığı rekorunun kırıldığını belirtti. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu yıla kadar en yüksek kar kalınlığı, 1994'te 120 santimetre olarak ölçüldü. Kentte bu sene ise kar kalığı en yüksek 85 santimetre ölçüldü.

KARA GÖMÜLEN ARACINI ARADI

Kar yağışı ile birlikte park halindeki bazı araçlar ise kara gömüldü. Araçlarını bulmakta zorluk çekenler, plakaları tek tek kontrol edip, kara gömülen araçlarına ulaşmaya çalıştı. Kara gömülen aracını arayan bir kişi, son yılların en yoğun kar yağışı olduğunu belirterek, "Kar yağışına sevindik; ama bu kez çok yağdı. Araçlarınızı bulmakta zorlanıyoruz. Plakaya bakarak, aracımı buldum" dedi.

1915 Çanakkale Köprüsü ayakları, yarı uzunluğa ulaştı

'ÇANAKKALE Boğazı'nın gerdanlığı' olarak temeli 3 yıl önce atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, önemli aşamaya gelindi. 2023 metrelik orta açıklığıyla 'dünyanın en büyüğü' olarak inşa edilen köprünün deniz içindeki ayakları, 17'nci blokların montajıyla 161 metre uzunluğa ulaştı. Böylece toplam uzunluğu 318 metre olacak köprü ayaklarının yarısı tamamlanmış oldu.

Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasına yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan attı. Hemen ardından Sütlüce'de kurulan şantiyede kuru havuzda neredeyse her biri birer futbol sahası büyüklüğündeki iki kule kesonu inşa edildi. Denizin dibine çakılan demir kazıkların üzerine batırılan kule kesonları üzerine ilk bloklar ise geçen yılın Ağustos ayında konuldu ve kırmızı beyaz renkleriyle Türk bayrağını simgeleyen köprü ayakları yükselmeye başladı.

YARI UZUNLUĞA ULAŞILDI

Aradan geçen yaklaşık 6 ayda kule kesonları üzerine 17'nci blokların montajı da yapılmaya başlandı. Gelibolu yakasındaki kule kesonu üzerine 17'nci bloklar konuldu ve köprü ayağının yüksekliği 161 metreye ulaştı. Lapseki yakasındaki köprü ayağında ise 17'nci blokların montajına devam ediliyor. Kesona montajı tamamlanan çalışma platformu üzerinde yükselen vinç ile her bir blok, parçalar halinde yukarı çekilirken, burada montajı yapılıyor. 14'üncü blokların arasına ilk bağ kirişinin montajı da yakın zamanda tamamlanmıştı.

318 METRELİK YÜKSEKLİĞİYLE ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ'Nİ SİMGELİYOR

Toplamda 32 bloktan oluşacak köprü ayakları tamamlandığında 318 metrelik uzunluğuyla 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek. Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşları kahramanı Seyit Onbaşı'nın, sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığı köprüye, 'dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü' unvanını kazandıracak.

YAKLAŞIM VİYADÜKLERİNİN AYAKLARI YÜKSELDİ

Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün her iki yakasındaki ankraj bloku imalatı da bitti. Malkara'dan Lapseki'ye kadar uzanan otoyol çalışmaları sürdürülürken, Lapseki yakasında 680, Gelibolu yakasında 365 metrelik yaklaşım viyadüklerinin ayakları da büyük oranda tamamlandı. Köprü inşaatında 2500 kişi, otoyol projesinde ise 3 bin 600 kişi çalışıyor.

İNCELİKLİ TASARIM

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'ncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. Her iki yakada 318 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2 x 3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte, deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.

Yeni doğan buzağı evde bakılınca 1 yaşındaki Duru'nun oyun arkadaşı oldu

ERZİNCAN'da yeni doğduğu için ahırda üşümemesi için eve alınan buzağı ise Semiz Ailesi'nin en küçük ferdi olan bir yaşında ki Duru'nun oyun arkadaşı oldu.

Kent genelinde günlerdir etkili olan kış mevsimi nedeniyle önceki gün doğan buzağı, ahır ortamına uyum sağlamasının zor olacağını düşünen sahipleri tarafından evin içinde büyük bir özenle bakılıyor.

Erzincan'ın Güllüce Mahallesi'nde ikamet eden ve hayvancılıkla uğraşan evli ve 4 çocuk babası Erdal Semiz önceki gün gece geç saatlerde doğan buzağıya üşümemesi için evinde bakıyor. Sobanın hemen yanında bakıma alınan buzağı Semiz Ailesi'nin en küçük ferdi olan bir yaşında ki Duru'nun oyun arkadaşı oldu. Buzağıyı yanında ayırmayan minik Duru sobanın başında yatan buzağıdan hiç ayrılmıyor. Babasının buzağıyı götürmesine de izin vermeyen minik Duru, buzağının ahıra gitmesine ağlayarak tepki gösteriyor.

Baba Erdal Semiz hayvancılıkla geçimlerini sürdürdüklerini belirterek; "İneğim gebe idi, gece doğum yaptı. Ahır soğuk olduğu için eve getirdim. Kar çok yağdı, birkaç gün evde bakacağız. Ondan sonra annesinin yanına bırakacağız. Bu arada kızım da danayı çok sevdi. Bırakmıyor. Ahıra götürmek isteyince ağlayama başlıyorö diye konuştu.

Öte yandan Erzincan'ın Sazlıpınar Köyü'nde de Mert Yılmaz'a ait koyunlar doğum yapınca Yılmaz, yeni doğan kuzularını soğuktan etkilenmemesi için evde sobanın yanında leğenin içerisinde bakıyor.

14 Şubat'ta imkanı olmayanlara çiçek hediyesi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde çiçekçi Muzaffer Ustabaş, 14 Şubat Sevgililer Günü için maddi imkanı olmayan kişilere ücretsiz çiçek hediye ediyor.

Marmaris'in ilk çiçekçilerinden 35 yıllık esnaf Muzaffer Ustabaş, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ilginç bir girişime imza attı. 'Çiçekçiler Kralı' lakaplı Ustabaş, maddi imkanı olmayan vatandaşlara, ücretsiz çiçek hediye etme kararı aldı. Sosyal medya hesabından kararı duyuran Ustabaş, dükkanına gelenlere hazırladığı çiçekleri ücret almadan verdi. Kırmızı gülleri alan Hayri Düzenli, "Ağabeyimizin sosyal medyada paylaşımını gördüm ve geldim. Eşime, hazırlanan çiçekleri aldım" dedi. Arslan Paksoy ise, "Ödemelerim olduğu için 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kız arkadaşıma gül alacak yeterli param yoktu. Sağ olsun ağabeyimiz böyle bir güzellik yapmış. Güllerimi aldım ve mutluyum. Kendisine teşekkür ederim" dedi. Çiçekçi Muzaffer Ustabaş, "Parası olmayan arkadaşlarımız gelsinler bizlerde onlara çiçeklerimizi hediye ediyoruz. Ödemelerinde sıkışıklığı olanlar ve maddi sıkıntı çekenlere böyle bir güzellik yaptım. Yılda 1 defa olan bir şey. Bende bu yıl böyle bir düşünceyle projemi hayata geçirdim. Ayrıca aranjmanla çeşitli lüks tabir ettiğimiz çiçek fiyatlarında yüzde 50 indirim yaptım. Ben çok mutluyum Marmarisli dostlarımızda mutlu olsun" dedi.

Ayrıca Muzaffer Ustabaş, kırmızı gül başta olmak üzere orkide, lavanta, papatya ve çeşitli aranjmanlarla hazırlanmış çiçeklerde 1 günlüğüne yüzde 50 indirim yaptı. Marmaris'te kırmızı gülün tanesi 60 ile 80 lira arasında değişirken, orkide 80-130, lavantanın ise 130 liradan satılıyor. Gül ve orkide gibi çeşitli çiçeklerin aranjmanları ise 200 ile 500 lira arasında değiştiği görüldü.

Kırklareli'de güvercin sevenleri buluşturan mezat

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde Kanarya, Güvercin Sevenler Derneği tarafından düzenlenen mezata, güvercin sevenler büyük ilgi gösteriyor.

Gazi Kemal Mahallesi Eski Fırın Sokak'ta faaliyet gösteren Kanarya, Güvercin Sevenler Derneği'nde, her hafta geleneksel olarak düzenlenen mezat, birçok il ve ilçeden güvercin seveni bir araya getiriyor.

Babaeski Kanarya, Güvercin Sevenler Derneği Başkanı Tezgün Şen, 20 yıldır kanatlı hayvan baktığını belirterek, "Ben güvercinleri çok seviyorum, çok güzel bir hobi yaklaşık 20 yıldır evimin bahçesinde kanatlı hayvan bakıyorum. Yönetim kurulu olarak, her perşembe akşamı dernek lokalimizde mezat düzenliyoruz. Mezatımıza, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ ve ilçelerinden katılan kanatlı hayvan seven misafirlerimiz oluyor. Bu bence çok güzel bir hobi. Burada Kanarya ve Güvercin seven arkadaşlarımız bir araya gelerek, bir birleri ile tanışıyor, kaynaşıyorlar, arkadaş oluyorlar. Mezatımızda çeşitli tür güvercin ırklarından olsun, daha doğrusu kanatlı hayvanlar edinme üzerinden bir alışveriş yapıyoruz" dedi.

Derneğin yönetim kurulu üyesi Aydın Yıldırım'ın yönettiği mezatta güvercinler, türlerine özelliklerine göre çeşitli fiyat aralıklarında alıcı buluyor.

