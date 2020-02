DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

PKK'ya eleman kazandıran müzik eğitim merkezine operasyon: 7 gözaltı

ADANA'da terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdığı öne sürülen bir müzik eğitim merkezine yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'ndeki bir müzik eğitim merkezindeki kursa gelen 14 ile 18 yaş arasındaki çocukların kandırılarak PKK terör örgütüne gönderildiği bilgisine ulaştı. Bunu üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müzik merkezindeki eğitmenler İ.A. ile J.S.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. 4 ay boyunca takip edilen eğitmenlerin kursa gelen çocuklara örgüt elebaşını anlattığı, örgüt hakkında kitaplar okuttuğu ve görüntüler izletip kandırarak, PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarına gönderdikleri öne sürüldü.

Operasyonda örgüte eleman kazandırdığı öne sürülen İ.A., J.S. ve K.K, şüphelilere yardım ettiği ileri sürülen H.T. ile terör örgütünün kamlarına gönderilmek istenen Ş.E. ile D.S. (16) ile Mardin'de B.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği, çocuklara enstrüman eğitimi verdiklerini öne sürdüğü öğrenildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.K ve B.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da 3.5 milyon liralık kobra zehri ele geçirildi

ADANA'da güvenlik güçlerinin bir emlakçıya yaptığı operasyon sonucu piyasa değeri 3.5 milyon lira olan kobra zehri ele geçirilirken olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesindeki bir emlakçı da kobra zehri olduğuna dair bilgi alan Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri adrese şok baskın düzenledi. Yapılan aramada piyasa değeri 3.5 milyon lira olan 314 tüp zehir ele geçirildi. Güvenlik güçleri ayrıca iş yerinde bulunan 4 kişiyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan H.K., M.Ş.E., O.U. ve U.Y. emniyetteki ifadelerinde kobra zehrini M.E. isimli kişiden aldıklarını söyledi. Gözaltına alınan M.E. ise suçlamayı kabul etmeyerek O.U.'nun kendisini arayarak ellerinde bulunan zehri satmasını teklif ettiğini söyledi. Polisin el koyduğu 314 tüp kobra zehrinin de sahte olup olmadığını anlamak adına için İl Sağlık Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi. 5 şüphelinin sorgusu sürüyor.

KANSER HASTALIĞI VE KOZMETİK DE KULLANILIYOR

Kobra zehrinin kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sanayisinde kullanıldığı, dünyanın en pahalı ikinci zehri olduğu ve küçük bir damlasının, 8 saniyede bir fili öldürebilecek tesire sahip bulunduğu ve Türkiye'de yasal olarak tüketilen miktarının yıllık bir litre civarında olduğu belirtiliyor.

Özel güvenlik görevlisi intihar etti, yakınları gözyaşlarına boğuldu

ADANA'da, bir hastanede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Muhammet Y. (32), kendini iple asarak intihar etti. Genç adamın yakınları ise evinin önünde dakikalarca gözyaşı döktü.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde, 2 katlı bir evde meydana geldi. Bir kamu hastanesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası Muhammet Y., sabah işe gitmedi. Muhammet Y.'yi merak eden iş arkadaşları evine gitti. Kapıyı açan eşi, kocasının teras katta olduğunu söyledi. Yukarı çıkan eşi ve arkadaşları, Muhammet Y.'yi boynunda iple yerde hareketsiz halde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde Muhammet Y.'nin öldüğü belirlendi. Polisin ilk incelemesinde Muhammet Y.'nin, kendini iple astığı, ancak bir süre sonra ipin ağırlığı taşıyamayıp koptuğu tespit edildi. Acı haberi alıp, Muhammet Y.'nin evinin önüne gelen yakınları, sinir krizi geçidi.

25 YIL ÖNCE BABASINA TREN ÇARPMIŞ

Muhammet Y.'nin komşuları genç yaşta yaşamına son veren güvenlik görevlisinin ekonomik ya da ailevi bir problemi olmadığını belirterek, ölümünün kendilerini şoke ettiğini söyledi.

Bu arada, Muhammet Y.'nin babası Duran Y.'nin 25 yıl önce iş yerine giderken tren çarpması sonucu hayatını kaybettiği ve Muhammet Y.'nin babasız büyüdüğü öğrenildi.

11 apartmandan 25 çift ayakkabıyı numaralarını kontrol edip, çaldı

KONYA'da 11 adresten 25 çift ayakkabı çalan Muharrem Kağan Atalay (25) tutuklandı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedilen Atalay'ın çalacağı ayakkabıların numaralarını kontrol ettiği görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 15 günde şehir merkezinde bulunan 11 apartmanda, kapı önlerindeki ayakkabıların çalınması üzerine araştırma başlattı. Apartmanlara ait güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin 6 suçtan poliste kaydı olan ve Antalya Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'uyuşturucu' suçundan aranan Muharrem Kağan Atalay olduğunu tespit etti. Polis, Atalay'ı yakalayarak gözaltına aldı.

Atalay, çaldığı ayakkabıları, Eski Garaj Bölgesi'nde kurulan ikinci el eşyaların satıldığı pazarda sattığını itiraf etti. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen hırsızlık olaylarında, Atalay'ın çalacağı ayakkabıların numaralarını kontrol ettiği görüldü. Adliyeye sevk edilen Muharrem Kağan Atalay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayağını pencereden çıkartıp, araç kullandı

MERSİN'de bir otomobil sürücüsünün ayağını camdan çıkarıp, aracını kullandığı anlar, an be an görüntülendi.

Adana plakalı kırmızı renkli otomobilin sürücüsü Mersin- Tarsus karayolu'nda sol ayağını camdan çıkartıp, aracını kullandı. Bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendiğini fark eden otomobil sürücüsü, hızını arttırıp, gözden kayboldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük tepki topladı.

Drift yaptı, yanlışlıkla görüntüleri polise attı, 6 bin 141 TL ceza yedi

DÜZCE'de, Merkez Büyük camide sabah namazı kılan sürücü daha sonra aracıyla caminin önündeki alanda kar üzerinde drift yaptı. A.Ç. aracıyla drift yaptığı o onları cep telefonuyla arkadaşlarına gönderirken, yanlışlıkla polise de gönderince 6 bin 141 TL ceza kesildi.

Olay geçen hafta Merkez Büyük Camii'nin önündeki alanda meydana geldi. Camiye sabah namazını kılan A.Ç., daha sonra cipi ile caminin önündeki alanda kar üzerinde drift yaptı. O anları bir kişi cep telefonu ile görüntüledi. Görüntüler cami bahçesinde bulunan bir iş yerinin kamerasına da yansıdı. A.Ç. bu görüntüleri alarak WhatsApp aracılığı ile arkadaşlarıyla paylaşmaya başladı. Ancak, A.Ç. görüntüyü isim benzerliği olan arkadaşının yerine daha önce tanıştığı Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik şubesinde görevli polis memuruna da attı. Bunun üzerine aracın plaka ve sürücüsü tespit edilerek 6 bin 141 lira cezai işlem uygulandı.

Yolu kapalı köyde rahatsızlanan kişi, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

BİTLİS'te, yolu kar nedeniyle kapalı olan merkeze bağlı Serinbayır köyünde rahatsızlanan Fahrettin Selci (53), sağlık ekiplerinin paletli ambulansla 2 saatlik yolculuğunun ardından evinden alınarak, hastaneye ulaştırıldı.

Bitlis ve çevresinde günlerdir etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi, köy yolları ulaşıma kapandı. Merkeze 45 kilometre uzaklıkta bulunan Ahlat'ın Serinbayır köyünde yaşayan Fahrettin Selci'nin rahatsızlanması üzerine yakınları 112 ekiplerini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine kar kalınlığının 2,5 metreyi bulduğu bölgeye paletli ambulans sevk edildi. Göğüs ağrısı çeken Selci, yapılan ilk müdahalenin ardından Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

112 Birim Sorumlusu Ömer Daşdemir, Serinbayır köyünden saat 18.30 sıralarında ihbar aldıklarını, bu nedenle köye paletli ambulansla ulaşmak için çalışma başlattıklarını söyledi. Daşdemir, "Bir haftadan beri bölgede devam eden kar yağışı birçok köy yolunu ulaşıma kapattı. Bu nedenle kardan dolayı ulaşamadığımız hastalarımıza paletli ambulansımızla ulaşmaya çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Selci'nin yakınları ise zor şartlarda köye ulaşan sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Zihinsel engelli kardeşler için temsili düğün

ADANA'da, zihinsel engelli Sümeyye (42) ve Kadriye Kara (47) kardeşler, temsili düğünde gelinlik giydi. İki kardeş, damatsız düğünde doyasıya eğlendi.

Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde yaşayan doğuştan zihinsel engelli Sümeyye ve Kadriye'nin gelinlik giyme hayalleri, mahalle muhtarı Ahmet Aktaş'ın öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonla gerçeğe dönüştü. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve bölgedeki muhtarların da katıldığı gecede, salona gelin arabasıyla gelen Kadriye ve Sümeyye kardeşler için yapılan temsili düğün, yoğun ilgi gördü. Davetlilerin katılımıyla müzik eşliğinde yapılan temsili düğünde, Sümeyye ve Kadriye kardeşler ve yakınları hoş vakit geçirdi. Mahalle Muhtarı Ahmet Aktaş, "Bu etkinliğe vesile olmak bizi fazlasıyla mutlu etmiştir. Zihinsel engelli iki kardeşimizin hayallerini gerçekleştirdik. Hem onların mutluluğuna hem de mahalle halkının buluşmasına vesile olduk. Tüm engelli kardeşlerimize sağlıklı, mutlu yıllar dilerim" dedi.

Temsili düğünde ellerine kına yakılan Sümeyye ve Kadriye kardeşlerin mutluluğu, objektiflere yansıdı.

