DHA YURT BÜLTENİ-3 - Son Dakika

İdlib'te 1.5 ayda 1 milyon 200 bin Suriyeli evini terk etti

SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin yoğun saldırıları nedeniyle 1 Aralık 2019'dan bu yana 1 milyon 200 bin kişi evlerini terk ederek yaşadıkları bölgeden kaçtı.

İç savaştan önce 1,5 milyon Suriyeli'nin yaşadığı İdlib kentinin nüfusu, Esad rejiminin saldırılarıyla muhalif güçlerin bulundukları bölgeleri kaybetmesi üzerine oluşan iç göçle 4 milyona ulaştı. Esad karşıtı sivillerin ve muhaliflerin son kalesi haline gelen İdlib'in güneyi ve doğusu yoğun bombardıman altında. Bombardımanlarda her gün onlarca sivil hayatını kaybederken, yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre 1 Aralık 2019'dan bu yana evini terk edenlerin sayısı 1 milyon 200 bine ulaştı. Evlerini terk edenlerin 658 bininin Türkiye sınırı yakınlarına göç ettiği bildirildi. İç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana sivillerin akın ettiği, sınırın sıfır noktasındaki Atme Kasabası'ndaki çadır kentlerin nüfusu ise 500 bine ulaştı. Kamplara gidemeyip sınıra yakın yerlerdeki boş arazilere sığınanlara ise Türk Kızılay'ı çadır, yiyecek, giyecek ve hijyen yardımında bulunuyor. Bazı çadırlarda 3'ten fazla aile, soğuk hava, sağanak yağmur ve çamurların içerisinde yaşam mücadelesi veriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Muhabir Nuri Pir anons

Dron Çekimleri

Çadırda yaşanlardan genel ve detaylar

Çadır kent genel

Haber-Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ SURİYE,

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Osmaniye'de dere yatağına düşen karaca, kurtarıldı

OSMANİYE'de düştüğü dere yatağında mahsur kalan karaca, Doğa Koruma ve Mili Parklar Şubesi ekiplerince kurtarılırdı. Boynuzlarında kanama olan karaca, tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam ortamına bırakılacak.

Sabah saatlerinde Güney Çevre Yolu üzerinde ağaçlandırma çalışmalarına katılan Mustafa İpek, Dereobası köyü köprüsü ile Fakıuşağu köprüsü arasında kalan Karaçay dere yatağında bir karacanın mahsur kaldığını fark etti. İpek'in ihbarı üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri sevk edildi. Görevlilerden biri dere yatağına girerek, karacanın, çıkışın bulunduğu alana doğru yönlendirdi. Yaklaşık 500 metre suyun içerisinde ilerleyen Karaca, çıkış rampasından koşarak dere yatağından kurtuldu. Ekiplerin takibi sonucu erkek karaca, bir okulun bahçesinde yakalanarak korumaya alındı. Veteriner hekimler tarafından tedavisi yapılacak olan karacanın yeniden doğaya salınacağı bildirildi.

İhbarda bulunan Mustafa İpek, "Sanırım yabani hayvanlardan kaçıp buraya sığınmış. Biz de yetkililere haber verdik, gelip kurtardılar sağ olsunlar" dedi.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA BIRAKILACAK

Ekiplerle birlikte kurtarma çalışmasına katılan Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürü Fatih Güvercin ise Karaçay Deresi içerisindeki karacanın açık bir alandan dereye girmiş olabileceğini belirterek, "Ekiplerimiz tarafından yapılan müdahale sonucunda dereden çıkartıldı ve ardından yakalandı. Ancak bu erkek bir karaca olduğu için, her yıl boynuzlarını atarlar, yenisi çıkar. Şubat ayında büyüdükten sonra, çalılara ya da ağaçlara çarparak tekrar kemik yapısını ortaya çıkartılar. Şimdilik karacanın durumu iyi. Kanayan kısımlarına dezenfektan sıktıktan sonra tekrar ormana bırakacağız. Çünkü bunlar hassas hayvanlar, içeride veya başka türlü bakılmasında ölümlere neden olmakta. O yüzden tedavisinin ardından hemen bırakacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Dere yatağı içerisindeki Karaca beklerken

Olay yerine gelen doğa koruma görevlileri

Karaca'nın su içerisinde koşarak ilerlemesi

Karaçay dere yatağına girerek suyun içerisinde ilerleyen görevli

Dere yatağı kenarında koşan görevliler

Karacanın ters yönde ilerlemesi

Karaca'nın yönlendirilerek dışarıya çıkartılması

Görevlilerin karacayı takip etmesi

Yakalanan karacanın üzerinin örtüyle kapatılması

Karacayı kucağında araca taşıyarak binen görevli

İhbarda bulunan Mustafa İpek ile röportaj

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Fatih Güvercin ile röportaj

Haber/Kamera: İbrahim EMÜL-OSMANİYE

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13 yaşından beri testeresiyle geçimini sağlıyor

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde oturan Mustafa Erdoğan (38), 13 yaşından beri motorlu testeresiyle odun kesme işi ve mangallık kömür üreterek geçimini sağlıyor.

Gazipaşa'ya bağlı Göçük Mahallesi'nde oturan Mustafa Erdoğan, 13 yaşında kullanmaya başladığı testeresi sayesinde geçimini sağlıyor. İlçede verimden düşmüş meyve ağaçlarını kestirecekler ve kuru odun ihtiyacı olanlar için ster başı 60 liradan motorlu testeresiyle kesim işi yapan Mustafa Erdoğan, bunun yanında mahallesinde mangallık kömür üretimi de yapıyor. Kesim için sabah erken saatlerde iş başı yapan Erdoğan, ilk başta testeresinin zincirini eğeyle biliyor. Arkasından testeresine benzin ve yağ koyup, çekme halatını çekerek çalışmaya başlıyor. İşin durumuna göre çalışan Mustafa Erdoğan, işini bitirdiğinde ster başı ücretini alıyor.

Mustafa Erdoğan, "Geçimimi odun kesmekle sağlıyorum. Benim işim bu. Yıllık 300-400 ster odun kesiyorum. Yıllık 50-60 bin kazanıyorum. Tabii ki bu işte kazandığın hep cebe girmiyor. Hemen hemen 3'te 1'i masraf oluyor. Testerenin zinciri, yağ ve benzin gibi. Geçinip gidiyoruz. Memnunum Allah'a şükür bizim işimiz de bu. 13 yaşından beridir ilk öğretimi bitirdikten sonra bu işle uğraşıyorum. Şu an 38 yaşındayım halen devam etmekteyim. Kömür sahalarında kömür işi yaptım. Halen de bu işin yanında kömür işi de yapıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Testerenin bakımı

Testereyi çalıştırma

Bahçede kesim ve odun doğramadan görüntüler

RÖP: Mustafa Erdoğan

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA,

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Takla atan otomobil, direğe çarptı: 4 yaralı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, otomobil takla attıktan sonra direğe çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Konya- Adana karayolu Kargacı mezarlığı yakınında meydana geldi. Ayla Şen yönetimindeki 42 AFB 428 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan otomobil, aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazada sürücü Ayla Şen, Mustafa Acar, Ethem Eken ve Aslı Şen yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ayla Şen'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yerinden detay

Polisin inceleme yapması

Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA

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Artvin'de kar güzelliği

KAR yağışının yoğun olarak görüldüğü illerden biri olan Artvin'in Yusufeli ilçesinde soğuk hava ve kar yağışı seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinden geçen Güney Amerika'daki Amazon Nehri'nden sonra ikinci, Türkiye'nin ise en hızlı akan, 431 kilometre uzunluğundaki nehri Çoruh, şiddetli kar yağışı ve dondurucu soğukla birlikte muhteşem bir görüntüye büründü. Mescit Dağları'ndan doğan, Gürcistan Batum'dan Karadeniz'e dökülen ve ortalama debisi saniyede 192 metreküp, yılda ise 6,3 milyar metreküp olan Çoruh Nehri'nin üzeri yer yer dondu.

BOL BOL ÇEKTİLER

Muhteşem doğa manzarasını fırsat bilen vatandaşlar ise Çoruh Nehri, kenarında bol bol fotoğraf çektirdi. İlçeye bağlı Demirdöven Köyü ve Yaylar Köyü'nde de benzer görüntüler vardı. Soğuk havadan dolayı dağlardan akan dereler dondu ve buz sarkıtları oluştu. Araçlarını durdurup buz sarkıtlarının fotoğrafını çeken vatandaşlar, karın ve manzaranın tadını çıkardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yer yer donan Çoruh Nehri'nden detaylar

-Buz sarkıtlarından detaylar

-Fotoğraf çeken vatandaşlardan detaylar

-Detaylar

Haber-Kamera: Nusret Durur/YUSUFELİ (Artvin),

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Elazığ depremzedelerine yardım

ÇUKUROVA Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) ve Çukurova Filarmoni Derneği'nden (ÇFD), Elazığ Kültür, Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği aracılığıyla geliri depremzede vatandaşlara ulaştırılmak üzere yardım konseri düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilen, Elazığ Harput Senfonisi başlığı altında Elazığ türkülerinin senfoni orkestrası ve koro eşliğinde seslendirildiği konseri, orkestra şefi ve orkestra düzenlemelerini yapan Bujor Hoinic yönetti. Konserde Türkiye'nin önde gelen opera sanatçılarından Feryal Türkoğlu, Zeynep Halvaşi, Barış Yanç ve Mehmet Yılmaz solist olarak görev aldı. Tüm orkestra üyeleri, şef ve solistlerin gönüllü olarak katıldığı konserin geliri Elazığ'da yardıma ve desteğe ihtiyacı olan depremzedelere gönderildi.

Görüntü dökümü

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-Orkestradan genel görüntüler

-Konserden görüntüler

-Salondan genel görüntüler

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,