DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

KAR YAĞIŞI VE FIRTINA 150 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE ORMANI YOK ETTİ

KAZ Dağları'nın Çanakkale sınırlarında yer alan bölümünde etkili olan kar yağışı ve fırtına, yüzlerce karaçam ve kızılçam ağacına zarar verdi. Bazı ağaçlar üzerlerindeki kar birikintisini taşıyamayınca devrildi, bazılarının ise dalları kırıldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, zarar gören ağaçların oluşturduğu bölgenin 150 futbol sahası büyüklükteki bir orman alanına tekabül ettiğini belirtti.

Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında kalan Çanakkale'nin Bayramiç, Çan ve Yenice ilçelerinde kış zorlu geçiyor. Yüksek rakımlı bölgelerde yoğun kar yağışı nedeniyle karaçam ve kızılçam ağaçlarının üzerlerinde kar birikintileri oluştu. Kar kütlesinin ağırlığını taşıyamayan bazı ağaçlar devrildi. Kar yağışı ve fırtına nedeniyle bazı ağaçların da dalları kırıldı. Devrilen ağaçlar yolları kapattı. Yollar köylülerin çabasıyla ağaçların kesilip, kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Kaz Dağları'nda kar yağışının ve fırtınanın ağaçlarda yarattığı hasar tespitini yaptıklarını söyledi. Bayramiç, Çan ve Yenice hattında dağınık bölgelerde 30 bin metreküpten fazla ağacın yıkılarak ya da kırılarak zarar gördüğünü ifade eden Demirci, bunun da 150 futbol sahası büyüklükteki bir orman alanına tekabül ettiğini belirtti. Demirci, yıkılan ve kırılan ağaçların kesim yapılarak bulunduğu yerlerden kaldırılmaya başlandığını da kaydetti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

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Evin müştemilatına 10 tonluk kaya düştü: 3 kişi canını zor kurtardı

KONYA'da dağın eteğindeki bir evin müştemilatının üzerine yaklaşık 10 ton ağırlığında kaya parçası düştü. Gelini ve 2 torunun son anda kurtulduğunu belirten Mehmet Özek (65), "Gelinim, iki çocuğuyla orada yemek yapıyordu. Gürüldü sesini duyunca çocuklarını alıp hemen çıkmış ve ardından da kaya düştü. Canlarını son anda kurtardılar" dedi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi Baraj Caddesi'nde Mehmet Özek'e ait evi ahşap evin müştemilatında meydana geldi. Mehmet Özek'in aynı zamanda yemek pişirmek içinde kullandıkları müştemilatın üzerine belirlenemeyen nedenle dağın eteğinden yaklaşık 10 ton ağırlığında kaya parçası düştü. Müştemilat kullanılmaz hale gelirken, ev mühürlenip, sokakta ulaşıma kapatıldı. Gelini ve 2 torunun son anda kurtulduğunu belirten Mehmet Özek, "Gelinim, iki çocuğuyla orada yemek yapıyordu. Gürüldü sesini duyunca çocuklarını alıp hemen çıkmış ve ardından da kaya düştü. Canlarını son anda kurtardılar. 25 yıldır bu evde oturuyorum. Zaman zaman küçük çaplı dağın eteğinden kaya parçaları düşüyordu; ama bu kadar büyük olmamıştı." dedi.

AFAD ve belediye ekiplerinin bugün hasar tespit yapacakları öğrenilirken, ev mühürlendiği için Özek ailesinin bir yakınlarının yanında kalmaya başladığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Müştemilattan detay

Kaya parçasından detay

Genel ve detay

Mehmet Özek röp.

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA

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Yalova'da fuhuş operasyonu: 50 şüpheli adliyede

Yalova'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 28'i yabancı uyruklu kadın, 50 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Bürosu ekipleri, 5 otel ve 14 evde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Geçen Cumartesi günü belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, fuhuş yaptığı tespit edilen 28'i yabancı uyruklu kadın olmak üzere toplam 50 kişi gözaltına alındı. 1 adet ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-50 şüphelinin emniyetten çıkarılmasından görüntüler

Haber-Kamera: Cem Mete OKUR/YALOVA,

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Van Valisi Bilmez, çığ bölgesini havadan inceledi

VAN ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı ve çığ tehlikeleri nedeniyle Bahçesaray ilçesi Karabet Geçidi'ndeki çığ bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yapılamazken, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, teknik heyetle birlikte 41 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de halen çığ altında bulunduğu bölgede havadan incelemelerde bulundu.

Son yılların en çetin kış mevsiminin yaşandığı ve yoğun kar yağışının hayatı olumsuz yönde etkilediği Van'da, birçok yerleşim yeri kar ve çığlardan ulaşıma kapanırken, birçok bölgedeki çığ riski de devam ediyor.Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrası yollar ulaşıma açılırken, Van-Bahçesaray karayolunda 4-5 şubat 2020 tarihinde düşen çığ bölgesine ise yoğun kar tipi ve yeni çığ tehlikeleri nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Karadan ulaşımın sağlanamadığı ve ekiplerin gidip inceleme yapma şansı bulamadığı çığ bölgesine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında bir heyet helikopterle gitti. Vali Bilmez ile birlikte İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AFAD Müdürü Veysi As, Karayolları Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan, UMKE, Meteoroloji Müdürlüğünden yetkililer ve bir jeoloji mühendisinden oluşan heyet, İl Jandarma Komutanlığından helikopterle bölgeye ulaştı.

Bahçesaray'daki çığ bölgesi ile yine aynı bölgede çığ riski bulunan bölgeler ile Çatak İlçesi'ndeki çığ noktalarını da 30 dakika boyunca havadan inceleyen Vali Bilmez ve gerekli görüntüleri alan teknik heyet Van'a döndü.İncelemelerin ardında açıklama yapan Vali Bilmez, bölgede çok kar olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Karayolları, Jandarma, Meteoroloji, AFAD, UMKE ve birde jeoloji mühendisinden oluşan teknik ekiple çığ bölgesini havadan inceledik. Teknik ekip gerekli görüntüleri aldı. Görüntüleri, izlenimleri ve sonuçları hep birlikte değerlendireceğiz. Çığ bölgesinde oldukça fazla kar olduğunu, bütün yamaçların karla dolu olduğunu gördük. Çığ bölgesindeki iş makinelerinin yağan kar ve çığlardan görünmez olduğuna şahitlik ettik. Bölgedeki koşullar hala çok sıkıntılı. Çığ riski oldukça yüksek. İnşallah uzmanlarımız raporlarını düzenleyecekler ona göre bir yol haritası belirleyecekler. Bizde çalışmalarımızı ona göre yönlendireceğiz. İnşallah şartlar uygun hale gelir gelmez çığ altında kaldığını değerlendirdiğimiz itfaiye erimizi arama çalışmalarına başlayacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Valinin helikoptere binişi

-Helikopterde inceleme yaparken

-Helikopter içi görüntü

-Helikopterden çığın düştüğü bölge

-Valinin helikopterden çığ bölgesini izlemesi

-Helikopterin inişi

-Vali bilmez'in açıklamaları

VAN, -

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Elektrik hattındaki kabloları çalan 3 kişi tutuklandı

KONYA'da trafo ve elektrik hattındaki direklerden bakır kabloları çalan 3 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, dün merkez Selçuklu ilçesi Eğribayat Mahallesi'nde meydana geldi. 3 kişinin trafo ve elektrik hattı direklerinden bakır kabloları kesip, minibüse yüklediğini gören çevredekiler jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine verilen adrese giden jandarma minibüsle kaçmaya çalışan şüphelilere 'Dur' ihtarında bulundu. Kısa süren kovalamaca sonucu minibüsteki S.Y, kardeşi B.Y ve akrabası H.Y. yakalandı. Çaldıkları kablolara da el konuldu. 3 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelilerin adliyeden çıkartılması

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

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Milli mücadele kahramanının eşyaları, müzede sergileniyor

KAYSERİ'de, milli sporcu Uğurcan Bayazit, Kurtuluş Savaşı kahramanı dedesi Bayram Bayazit'e ait tüfek ve İstiklal madalyası gibi eşyaları, 3 ay önce Milli Mücadele Müzesi'ne bağışladı. Bayazit'in eşyaları, yapılan konservasyon çalışmalarının ardından müzede sergilenmeye başlandı.

Pınarbaşı ilçesinde yaşayan, milli muay thai sporcusu Uğurcan Bayazit, 1974 yılında kaybettiği, Kurtuluş Savaşı kahramanı dedesi Bayram Bayazit'e ait 'Nagant' marka tüfeği, nüfus cüzdanını, İstiklal madalyası ve belgesini 3 ay önce Kayseri Milli Mücadele Müzesi'ne bağışladı. Bağışlanan eşyalar, konservasyon ve belgelendirme çalışmalarının ardından Tacettin Veli Mahallesi'ndeki Milli Mücadele Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Müzeler ve Tarihi Yapılar Şube Müdürü Fehmi Gündüz, Bayram Bayazit'in 1'inci Dünya Savaşı'nda 1914 yılında 90'ıncı alayın emrinde, 1918'de ise El Cezire cephesinde görev yaptığını belirterek, "Bayram Bayazit daha sonra kendi isteği ile Sakarya harbine katılmıştı. Yunan komutanı Trikopis'i esir alan milli mücadele kahramanlarından biridir. Pınarbaşı ilçesi Yeregeçen Mahallesi 1891 doğumlu Bayram Bayazit, tezkeresinden yıllar sonra Pınarbaşı Askerlik Şubesi'ne başvuruda bulunmuş ve yapılan araştırma neticesinde kendisine İstiklal madalyası ve belgesi verilmiştir. Sadece 4 yıl İstiklal madalyasını takabilen Bayazit, 1974 yılında vefat etmiştir. Vefatının ardından evinde duran milli mücadele yıllarında kullandığı eşyalar, torunu Uğurcan Bayazit tarafından müzemize getirerek sergilenmesini istendi. Biz de yaptığımız konservasyon ve belgelendirme çalışmalarının ardından bu önemli eserlerini oluşturduğumuz alanda sergilemekten gurur ve mutluluk duyuyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Milli Mücadele müzesinden görüntü

-Müzeye bağışlanan eserlerden görüntü

-Müze müdürü ile röportaj

-Müzede Milli Mücadele yılları alanından görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ /KAYSERİ,

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Gevaşlıların kızak keyfi

VAN'ın Gevaş ilçesinde, Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar bir metreyi bulan karda çocuklarla birlikte, kızakla kayarak doyasıya eğlendi.

Gevaş ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından, kızakla kayma etkinliği düzenlendi. ilçenin İkizler Mahallesi'nde, Gençlik Merkezi'ne üye gençler, vatandaşlar ve çocukların katıldığı etkinlik, oldukça keyifli ve eğlenceli anlara sahne oldu. Gevaş Gençlik Merkezi yetkilileri, mahallede yaşlı ve hasta ziyaretlerinin yanı sıra bu tür etkinliklere de katılım sağlayarak, birlik ve beraberliği pekiştirdiklerini söyledi.

Van ve ilçelerinde yağan kar yağışı nedeniyle kapanan 96 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için de çalışmalar, aralıksız sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kızakla kaymaya gelen Gençlik Merkezi üyeleri, vatandaşlar ve çocuklar

-Kızakla kayak yaparlarken genel ve detaylar

-Yapılan tümseklerde zaman zaman uçarak yuvarlananlar

-Detaylar

-Gençlik Merkezi üyelerinin Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekmeleri

-Merkeze üye bir bayan ile röportaj

Behçet DALMAZ/VAN, -

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