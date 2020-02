DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

PKK'nın kış sığınağı kullanılmaz hale getirildi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda bulunan, PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 metre derinliğinde 2 odalı kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, Lice ilçesinin kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kapan-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adnan Uluışık-69' operasyonu tamamlandı. Operasyon bölgesinde yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde teröristlerce kış üslenmesi amacıyla kullanılan toprak altında kalas kullanılarak yapılmış, 3 metre derinliğinde, 40 metrekare genişliğinde tek girişli 2 odası ve 2 havalandırma borusu bulunan kış sığınağı tespit edildi. Sığınak, kullanılamaz hale getirildi. Sığınakta ele geçirilen fotokapan, elektronik devre, 2 radyo, akımölçer cihazı, 15 pil, 200 kilo gıda malzemesi ile çok sayıda giyim, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman da imha edildi.

Operasyonun narko-terörizmle mücadele faaliyetlerinde ise arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş 107 kilo esrar ele geçirildi.

Valiz kavgasına 8 tutuklama

ADANA otogarında, 3 kişinin yaralandığı valiz kavgasında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Valiz kavgası, 21 Şubat'ta Seyhan ilçesi Fezvipaşa Mahallesi'ndeki Adana Merkez Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Van 'a gitmek isteyen Burhan İ. (36), valizini görevlilere verdi. Firma yetkilileriyle valiz nedeniyle tartışan Burhan İ., telefonla arayarak akrabaları Murat İ. (29), Özgür Ege T. (29), Vedat İ. (31) ve Volkan B.'yi (20) çağırdı. Tarafların tartışması kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Birbirlerine tabanca ve av tüfekleriyle ateş açan taraflardan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Polis , firma çalışanları Halit A., Fehmi A., Mustafa G., Yusuf K., Abdulcabar A., Nizamettin A. ve Hamdin A. ile Burhan İ., Murat İ., Özgür Ege T., Vedat İ. ve Volkan B.'yi gözaltına alındı.

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Halit A., Nizamettin A., Hamdin A., Murat İ., Özgür Ege T. ve Vedat İ. ve Volkan B. tutuklandı. 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

'Altın bulduk, beraber değerlendirelim' mesajı atan kişiden şikayetçi oldu

Bursa'da, tanımadığı bir telefon numarasından, 'Eşimin teyzesinin hayvan damını tadilat yaparken, duvarın içinde 50 kuruş büyüklüğünde sarı liralar bulundu. Bunları birlikte değerlendirebilir miyiz?' mesajı alan Ömer Şenses (33), mesajı atan kişiden şikayetçi oldu.

İnegöl 'de, bir mobilya firması yetkilisi Ömer Şenses'in cep telefonuna, Pazar günü saat 14.45'te bilmediği bir numaradan mesaj geldi. Mesajda, "Selamünaleyküm ağabey, ben Murat, İzmir 'denim. Eşimin teyzesinin hayvan damını tadilat yaparken, duvarın içinde 50 kuruş büyüklüğünde sarı liralar bulundu. Bunları birlikte değerlendirebilir miyiz?" yazdığını gördü. Mesajı atan kişinin dolandırıcı olduğunu düşünen Şenses, numarayı aradı. Şenses, telefonu açan kişiye, kendisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Şenses, bir arkadaşının da, "Ağabey Ben Ali. Teyzem eski kerpiç evin temelinde rastgele Osmanlı dönemine ait bin 632 adet sarı bir şeyler buldu. Yardımcı olursan eşit bir şekilde paylaşırızö mesaj aldığını öğrendi. Bunun üzerine Şenses, karakola giderek mesajı atan kişi ya da kişilerden şikayetçi oldu.

VATANDAŞLARA UYARI

Vatandaşlara uyarıda bulunan Ömer Şenses, "Benim bir arkadaşıma daha böyle bir mesaj geldi. Onlara da konuyu anlattım ve dolandırılmalarını engelledim. Daha önce dolandırıcılar, kendilerini 'savcı, hakim, komiser' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapıyordu. Sanırım bu da yeni bir yöntem. 'Altın buldum çıkarmama yardım et' gibi mesajlara atan dolandırıcılara kimse kanmasınö ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, gençlerle buluştu

TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Afyonkarahisar Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Gençlerin Kankası Gençlerle Buluşuyor' adlı programa katıldı.

TÜGVA Afyonkarahisar Şubesi tarafından düzenlenen 'Gençlerin Kankası Gençlerle Buluşuyor' adlı programa katılan Binali Yıldırım, TÜGVA'nın erkek öğrenci yurdunda gençlere hitap etti. Söyleşiye Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz , AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya , Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. TÜGVA İl Temsilcisi Yunus Emre Korkmaz , Binali Yıldırım'a "Sayın Başbakanım" diye hitap edince, esprili bir dille Yıldırım, "Başbakan falan kalmadı, burada başbakan yok" diye yanıt verdi.

Basına kapalı gerçekleşen program Yıldırım'ın gençlere hitap etmesinin ardından son buldu.

5 yıldır çalıştıramadığı T plakasını satmasına da izin vermiyorlar

MERSİN'de Mehmet Nasır Çelik, 5 yıl önce satın aldığı T plakanın başka birine daha satılması nedeniyle mahkemelik oldu. Kullanamadığı T plaka davasını kazanan Çelik, bu kez plakanın satışına izin verilmemesi nedeniyle mağduriyet yaşadığını belirterek, "5 yılda 250 bin TL zarar ettim. Artık bu işin çözüme kavuşmasını istiyoruz" dedi.

2015 yılında Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Şube Müdürlüğü'nden 20 bin TL bedelle T plaka alan Mehmet Nasır Çelik, noter satışını da aldıktan sonra plakayı taksisine takmak istedi. Belediyeye gittiğinde plakanın Ö.A. adında bir kişiye satıldığı cevabını alınca şok olan Çelik, Mersin 2'nci İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Satış ve noter evraklarını inceleyen 2'nci İdare Mahkemesi, plakanın Çelik'e ait olduğuna hükmetti. Mahkeme kararının ardından plakayı aracına takan Çelik, 5 yıldır hiç kullanamadığı T plaka ile birlikte otomobilini satmak istedi. Ancak belediye tarafından bu defa da T plakanın satışına izin verilmedi.

'SATIP, KURTULMAK İSTİYORUM'

Plakanın şu an değerinin 70 bin lira olduğunu belirten Çelik, 5 yıllık sürede toplam zararının 250 bin TL olduğunu söyledi. Aracını T plaka ile birlikte satmak istediğini anlatan Çelik, "Belediye T plakanın satışına borcum olduğu gerekçesiyle izin vermiyor. Zaten arabayı 5 yıldır kullanamıyoruz, olduğu yerde çürüdü. Belediyeye 250 bin TL'lik tazminat davası açtık. Ne T plakayı kullanmama ne de satmama izin veriyorlar. 5 yıldır çile çekiyoruz. Artık bu işin çözüme kavuşmasını istiyoruz"dedi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Şube Müdürlüğü ise emniyetteki bir dosyadan dolayı plakanın satışına izin verilmediğini söyledi.

İzmit'te 4 balıkçı barınağı küle döndü

İZMİT sahilindeki 4 balıkçı barınağı yandı, 2 tekne ise hasar gördü.

Saat 01.30 sıralarında, İzmit Kemalpaşa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerindeki balıkçı barınaklarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek barınakları saran alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yapılan incelemede 4 balıkçı barınağı kullanılamaz hale geldi, 2 tekne ise hasar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'ya şırdan yetmiyor

ADANA'da kebaptan sonra en çok tüketilen lezzetlerden biri olan şırdan dolmasının fiyatları, canlı hayvan kesiminin az olması ve talebin artması nedeniyle bazı yerlerde 12 TL'ye kadar yükseldi. Lokantalar, talebe yetişmek için Türkiye'nin dört bir yanından şırdan tedarik etmeye çalışıyor.

Adana Kasaplar Çarşısı esnafından Kadir Çelik, kırmızı et fiyatlarıyla birlikte sakatat fiyatlarının da arttığını söyledi. Dana ve koyun etinin kilosunun 55-60 TL'ye satıldığını kaydeden Çelik, işkembenin 10, mumbarın 20, kellenin 35, kulağın 10, memenin ise 6 TL'ye alıcı bulduğunu belirtti. Piyasada şırdan kıtlığı olduğunu anlatan Çelik, "Çiğ şırdanın fiyatı 8 TL'ye kadar yükseldi. Şırdancılar talebe yetişebilmek için 81 kente saldırıyor" dedi.

FIRSATÇILARIN ÇIKARDIĞI BAHANE BU

Şırdancı Mesut Erdoğan ise 4-5 aydır Katar 'a kuzu ihracatı nedeniyle piyasada kesimin azaldığını belirterek şunları söyledi:

"Kısa süreli kesim eksikliği her zaman sürecek diye bir şey yok. Fırsatçıların kendilerine çıkardığı bir bahane bu. Günümüz şartlarında şırdan var, karın var, kelle var, kahvaltıda geleneksel olarak tükettiğimiz ciğer var, her yerde bulabiliyoruz. İnsanlarımızın kesim eksikliğinde fırsatçılık yapıp fiyatı yüksek tutmalarına gerek yok. 'Piyasada şırdan yok' diyerek insanlara zulüm yapıyorlar. Fiyatları yüksek hale getirmeye çalışıyorlar. Kısa süreliğine bu eksilebilir ama 1 yıl boyunca yok olacak diye bir şey yok. Ticarette kar ve zarar kardeştir."

ZAMLARA RAĞMEN VAZGEÇEMİYORUZ

Sinan Güvercin ise şırdana duyduğu sevgiyi tarif edemediğini vurgulayarak, "Şırdan bizim için bir özlem. Özellikle memleketten uzak kaldığımızda apayrı bir özlem oluyor. Haftada 3-5 tane yiyoruz. Doymaya kalksak 5-6 bile az kalır, ama tadında yiyoruz" diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde yaşayan Adanalı Amanda Kylie de özellikle şırdan yemek için memleketine geldiğine belirterek, "Kıbrıs'ta bulamıyoruz. Satan birkaç yer var ama yurdumdaki gibi güzel değil, olamaz" dedi.

Ankara'da çökme meydana gelen 3 katlı apartman boşaltıldı

ANKARA'da, zemininde çökme meydana gelen, 3 katlı apartman, tahliye edildi.

Olay, saat 02.00 sıralarında Keçiören ilçesi Buharlı Sokak'ta bulunan Gül Apartmanı'nda meydana geldi. Yaklaşık, 6 aydır zemininden su aldığı belirtilen 1 numaralı dairenin tabanında çökme meydana geldi. Dairenin tabanından ayrılan kısmı gören ev sahibi, durumu belediyeye bildirdi. Zabıta ekipleri, yapılan incelemede binada çökme tehlikesi olduğunu belirledi. Alınan tahliye kararının ardından bina sakinleri, zilleri çalınarak uyandırıldı. Evlerinden çıkan vatandaşlar, apartman önünde bekleyişe geçti. Boşaltılan apartmanın zabıta tarafından mühürlenmesinin ardından da kimi bina sakinleri akraba ve komşularına, gidecek yeri olmayanlar da belediyenin misafirhanesine sığındı.

Apartman yöneticisi Yaşar Güler, bir dairenin salonunda meydana gelen çökme nedeniyle binanın tahliye edildiğini belirterek, "18 daire var, arkadaşlardan bilgi bekliyoruz. Nerede kalacağımızı biz de bilmiyoruz" dedi.

İzmir'de evde çıkan yangında bir kişi zehirlendi

İZMİR'in Buca ilçesinde, 5 katlı bir binanın 5'inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, dumandan zehirlenen ev sahibi Tarık Yaman, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yangın, bugün saat 04.00 sıralarında Yenigün Mahallesi 268/1 sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın 5'nci katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede evin birçok noktasını sardı. Evde bulunan Tarık Yaman'ın balkona çıkarak yardım istemesi üzerine, komşuları durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri tarafından evden çıkartılan Yaman'ın dumandan zehirlenmesi üzerine, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Yaman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, yangın ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Olay Yeri İnceleme ekipleri Yaman'ın evinde çalışma yaptı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Erzurum Ovası'nda 4x4'lük kar eğlencesi

Turgay İPEK/ERZURUM, - ERZURUM'daki Off Road Spor Kulübü üyeleri, karla kaplı Erzurum Ovası'nda 4x4 araçların arkasına bağladıkları özel yapım araç lastiği ile rafting yaptı. Hava sıcaklığının eksi 5 derece ölçüldüğü arazide adrenalin dolu dakikalar yaşayan kulüp üyeleri bu eğlenceye herkesi davet etti.

Erzurum Macera Off Road ile Erzurum Off Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Erzurum Ovası'nda araçlarıyla lastik raftingi yaptı. Aracın arkasına halatla özel yapım lastiği bağlayan Mecara Off Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, ilk olarak kendisi binip bunun nasıl kullanıldığını gösterdi. Kısa bir ders sonunda karlı kaplı arazide lastik raftingi başladı.

Lastik ranfingin son günlerin vazgeçilmezi olduğunu ifade eden Toptaş, "Karlı gördüğümüz her zeminde bunu yapıyoruz. Bir araç lastiğini buna uygun bir hale getirdik. Oturacak ve tutunacak yeri var. Tam güvenli. Düştüğünüzde yaralanma riski sıfır. Zaman zaman hızı saatte 50 kilometreye varan araçların arkasında gitmek büyük bir zevk veriyor. Bu sporu yapmak isteyen herkesi Erzurum'a bekliyoruz" diye konuştu.

İlk kez yaptığı lastik raftingini, efsane olarak nitelendiren Aytaç Uçar, "Hızla giden bir araca bağlı olan özel yapım lastiğin üzerinde olmak sanki karda değil de denizde gidiyormuşsun gibi bir his veriyor. Artık karlar eriyene kadar her hafta sonu bunu yaparız" dedi.

