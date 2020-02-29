DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Pazarkule'de tel örgüleri açan göçmenler Yunan askerine ait aracı taşladı

EDİRNE Pazarkule'de tel örgüleri açarak Yunanistan tarafına geçmek isteyen göçmenler Yunan askerine ait aracı taşladı

Pazarkule'de göçmen hareketliliği sürüyor. Bir grup göçmen sınırdaki telleri açarak karşı tarafa geçmek istedi. Bu sırada Yunan askeri aracı göçmenlere doğru geldi. Göçmenler Yunan askerine ait aracı taşladı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Elif YAVUZ

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VATANDAŞLAR SINIRDAKİ GÖÇMENLERE YİYECEK VE İÇECEK DAĞITTI

Göçmenlerin Edirne'de sınırı geçme çabası sürerken, kendi imkanlarıyal Türk vatandaşlarının insani yardımları da gecikmeden geldi. Birçok vatandaş, göçmenlere yiyecek ve içecek dağıtırken, bu kişilerden birisi olan Mustafa Hatipoğlu, "Dayanışma zamanı. Birlik olma zamanı. Şehitlerimiz var, çok üzülüyoruz. Burada bir çok insan var. Gördük ki insanlar zor durumda. İnsanlık namına bir şeyler yapılması gerektiğini düşündüm" dedi.

Türkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler, belli noktalara kadar otobüs ve taksilerle geldi. Göçmenler, tarla ve yol kenarlarından yürüyerek Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sınır kapısındaki göçmen sayısı giderek arttı. Gece saatlerinde başlayan yağmur ise göçmenlere zor anlar yaşattı. Pazarkule sınır kapısında toplanan göçmenler, geceyi yağmur altında geçirdi. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen sınırı terk etmeyen göçmenler, tarlalarda ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

YARDIMSEVER VATANDAŞ SİMİT VE MEYVE SUYU DAĞITTI

Ticaretle uğraştığını söyleyen ve zor durumda olan göçmenlere destek olmak amacıyla simit ve meyve suyu dağıtan Mustafa Hatipoğlu, "Buradaki insanlar perişan durumdalar. Bu akşam gördük. Bazısının ayakkabısı yok, bazısı aç. Dayanışma zamanı. Birlik olma zamanı. Şehitlerimiz var, çok üzülüyoruz. Burada bir çok insan var. Gördük ki insanlar zor durumda. İnsanlık namına bir şeyler yapılması gerektiğini düşündüm. Soğukta çoğu hasta olacak. Allah yardımcıları olsun dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sınıra gelen göçmenlerden detaylar

-Ateş yakıp ısınan göçmenlerden detaylar

-Yağmurda ıslanan göçmenlerden detaylar

-Genel detaylar

-Anons

Haver-Kamera Semih ŞAHİN - Huzeyfe ÖZDEMİR EDİRNE,

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Ayvacık açıklarına demir atan gemi, Sahil Güvenlik'i harekete geçirdi

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, dün bir grup göçmenin lastik bota binerek Yunanistan'ın Midilli Adası'na gittiği Biberderesi sahili açıklarına demir atan gemi, Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Ekiplerin iletişime geçtiği gemi kaptanı, kuvvetli poyraz fırtınası nedeniyle demir atmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Ayvacık'ta dün çok sayıda göçmen, lastik botlara binerek, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yaptı. Dün yaklaşık 60 kişilik göçmen grubunun lastik botla denize açıldığı Biberderesi sahili açıklarına, bugün saat 09.00 sıralarında 96 metre uzunluğundaki Türk bayraklı 'Ümit G' isimli gemi demir attı. Kıyıya oldukça yaklaşan gemi, Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Geminin demir attığı bölgenin çevresindeki sahilleri tarayan Sahil Güvenlik ekipleri, kaptanla iletişime geçti.

Kaptanın Yunanistan'dan Romanya'ya gideceklerini, geminin boş olduğunu, kuvvetli poyraz fırtınası nedeniyle demir attıklarını söylediği belirtildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede devriye görevini sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ayvacık sahili Biberderesi mevkii açıklarında demirleyen gemiden sahil güvenlik ile genel ve detay görüntü.

-Burak Gezen anons.

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), -

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Ayvalık'ta fırtına tekneleri batırdı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde sabaha karşı etkili olan fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri battı.

Ayvalık ilçesinde sabaha karşı etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar nedeniyle Ayvalık rıhtıma bağlı 5 balıkçı teknesi alabora olarak battı. Teknelerden bazıları da parçalanıp zarar gördü. Batan teknelerin sahipleri sabah rıhtıma geldi. Balıkçılar, teknelerini kurtarmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sahilde batan teknelerin cep telefonu ile çekilen görüntüleri

Haber-Kamera: Kadri KAYA- Abdulkadir AYDINIŞIK/AYVALIK (Balıkesir),

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Filiz Tekin, 'Ölürsem bana otopsi yapsınlar' demiş

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde eşi İbrahim Tekin'in, bakımsız olduğu gerekçesiyle darp ederek öldürdüğü iddia edilen Filiz Tekin'in, ölmeden önce kardeşine, "İbrahim beni sürekli darp ediyor, bu adam beni döverek öldürecek. Ölürsem bana otopsi yapsınlar" dediği ortaya çıktı.

Olay, geçen 6 Aralık Cuma günü Çaylı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olarak eve gelen İbrahim Tekin, 18 yıllık eşi Filiz Tekin'i "Seni artık beğenmiyorum. Neden bakımlı değilsin?" diyerek, darp etti. İbrahim Tekin'in başını defalarca duvarlara vurduğu Filiz Tekin bayıldı. Koca, eşini hastaneye götürmek yerine evin bir odasına yatırdı. Çocuklarına da teyzeleriyle görüşmeyi yasakladı. Çiftin oğlu Osman, bir arkadaşının telefonundan durumu teyzelerine bildirdi. Bunun üzerine eve gelen 3 kız kardeş, Filiz Tekin'i ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tekin, müdahalesinin ardından, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kafa travması geçirdiği belirlenen Filiz Tekin'in, yapılan tetkiklerde darp nedeniyle menenjit geçirdiği, omuriliğinde de 3 santimetre kırık olduğu saptandı. Durumu kritik olan Tekin'in, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İbrahim Tekin, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

'HİÇ DÖVMEDİM'

İbrahim Tekin'in savcılıktaki ifadesinde, eşiyle aralarında bir sorun olmadığını, ona şiddet uygulamadığını söylediği öğrenildi. Eşine alkol aldığı zamanlar da dahil olmak üzere hakaret veya tehdit içerikli cümleler kurmadığını iddia eden Tekin'in ifadesinde, "18 yıldır evliyiz, onu hiç dövmedim. Kalıcı hastalığının olmadığını biliyorum. Ancak gözaltına alındığımda eşimin menenjit hastası olduğunu öğrendim. Kalça ve belindeki yaralamalardan da haberim yok, bir ilgim de yok. Kalıcı bir hastalığı olduğunu da bilmiyordum. Gözaltına alındıktan sonra menenjit olduğunu öğrendim" dediği bildirildi.

'YÜZÜNÜN HER YERİNDE MORLUKLAR VARDI'

Savcılığa ifade eden Filiz Tekin'in kardeşi N.G.'in ise, "Kocası kardeşimi sürekli dövüyordu. Ölmeden 2 ay önce ablamla buluşmuştuk ve yüzünün her yerinde morluklar vardı. Dudakları ve gözleri de şişti. Bana bir keresinde, 'İbrahim beni sürekli darp ediyor, bu adam beni döverek öldürecek. Ölürsem bana otopsi yapsınlar' dedi. Kardeşimin, İbrahim'in darp etmesi sonucu öldüğünü düşünüyoruz ki hastane raporları da böyle söylüyor" dediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

ARŞİV görüntülerle

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

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Narenciye hırsızı yakalandı

ADANA'da, narenciye bahçelerinden portakal çalıp sebze halinde satan Nurettin A. (40) yakalandı.

Olay, Yüreğir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emne K. sabah narenciye bahçesine geldiğinde yaklaşık 2 bin 500 kilo portakalının dalından sökülerek çalındığını fark edip polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik ve Plaka Takip Sistemi (PTS) görüntülerini izledi. Ekipler, yoldan portakal yüklü kamyonun plakasını tespit etti. Araç plakasından şüphelinin kimliğine ulaşan polis, Nurettin A.'yı gözaltına aldı. Nurettin A. sorgusunda portakalları halde sattığını söyledi. Şüpheli sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zanlının adli tıp birimine getirilmesi

Adli tıp biriminden çıkarılması

Polis aracına bindirilmesi

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,

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Rus savaş gemisi 'Orsk' Akdeniz'e iniyor

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk', Akdeniz'e iniyor. Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesindeki askerler dikkat çekti.

Marmara Denizi'nden saat 08.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Akdeniz'e iniyor.

Boğazdan geçişi sırasında gemiye, Türk Sahil Güvenlik botları da eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜM:

Rus Donanması'na ait, 148 borda numaralı 'Orsk' isimli savaş gemisinin Çanakkale Boğazı'nı geçişi sırasında çekilen detay genel görüntü.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/Çanakkale