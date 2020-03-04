DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

İşçi servisi midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 8 yaralı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, tavuk firmasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü ile 2 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı.

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, Kapaklı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Manisa il merkezinden Akhisar yönüne giden 35 KJH 66 plakalı TIR bilinmeyen bir nedenle yavaşlayınca, arkasındaki tavuk firmasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü de yavaşladı. Bu sırada en arkadan gelen 35 HAN 93 plakalı bir diğer TIR ise, midibüse arkadan çarptı. Minibüs her iki tırın arasında kalarak hurdaya döndü. Kazada servis midibüsündeki 2 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden görüntü

Ölen kişinin cesedi

Kazaya karışan araçlar

Genel ve Detay görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber- Kamera: Barış GEZİCİ/ AKHİSAR (Manisa),

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Kumar operasyonundan kaçmak isterken 3'üncü kattan düştü

ANTALYA'da kumar oynanan bir adrese giden polis ekiplerini görünce camdan kaçmaya çalışan Recep A. (56), 3'üncü kattan düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. 1264 Sokak üzerinde bir iş hanında kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri adrese gitti. Adreste tombala oynayan 100'e yakın kişi polisin geldiğini duyunca, yan binaya geçiş için camdan çıkmaya çalıştı. Bu sırada camdan çıkan Recep A., dengesini kaybederek 3'üncü kattan önce zemin kattaki kafenin tentesine, oradan beton zemine düştü.

Yardım için bağıran Recep A.'yı duyan polis ekipleri hemen binanın diğer girişinin bulunduğu tarafa doğru gitti. Yerde kan içerisinde yatan yaralıyı gören ekipler olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri çağırdı. Bu sırada Recep A.'ya ulaşmak için kafenin kapısında bulunan asma kilit çekiçle kırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Yaralının götürülmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adreste bulunan 100'e yakın kişi ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan kişilere idari para cezası uygulanırken, adreste bulunan kumar için kullanılan aletlere el konuldu. Yaralı Recep A.'nın durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kapının kırılma anı

Yaralı şahsın ambulansa bindirilmesi

Polislerden detaylar

Kumar malzemelerinden görüntü

Şüphelilerin gözaltına alınması

Haber- Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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İdlib'de 17 bebeğin tedavi gördüğü hastaneye tek yardım Türkiye'den

SURİYE'nin İdlib kentinde yetersiz beslenme ve korku nedeniyle erken doğan 17 bebek, yaşam mücadelesi veriyor. Kısıtlı imkanlarla ve yetersiz ilaçlarla bebeklerin tedavisi sürerken, hastaneye tek tıbbi yardım Türkiye'den yapılıyor.

Suriye'de, rejim karşıtı güçlerin son kalesi olarak bilinen İdlib kenti, Rusya destekli Esad rejimi tarafından havadan ve karadan hedef alınıyor. Ateş altında kalan Suriyelilerin Türkiye sınırına göçü devam ederken, geride kalanlar bombaların altında zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor. Halk, sağlık hizmetlerine ulaşmakta da zorlanıyor. İdlib'in tek yenidoğan ve çocuk hastanesinde de yetersiz beslenme ve korku nedeniyle birçok kadının erken doğumla dünyaya getirdiği prematüre bebekler, yaşam savaşı veriyor. 12'si yoğun bakımda, 17 bebeğin tedavilerinin devam ettiği hastanenin tek dayanağı ise Türkiye. Çünkü Türkiye'den başka buraya tıbbi cihaz ve ilaç yardımı yapan yok.

'TÜRKİYE'YE MİNNET BORÇLUYUZ'

Hastane doktoru Cuvan Heyzeran, ellerindeki tüm imkanları kullandığını ancak yeterli teçhizatın olmadığını söyledi. Türkiye'nin yaptığı tıbbi cihaz ve ilaç yardımlarıyla hastalara sağlık hizmeti vermeye çalıştıklarını belirten Heyzeran, son bir ayda durumu kritik 5 hastayı tedavi edilmek üzere Türkiye'ye gönderdiklerini ifade etti. Heyzeran şunları söyledi:

"Doğum oranı çok fazla olduğu için, hastanemiz tamamen dolu durumda. İmkanlarımız çok kısıtlı, ilaç çok az, çok fazla gelen hamile kadın var. Savaştan etkilenen çok fazla hamile kadın bize başvurdu. Elimizdeki tüm imkanları kullanıyoruz ama yeterli derecede teçhizatımız yok. Şu an 12 çocuk yoğun bakımda tedavi görüyor. Burada tek bu hastane var ve yetersiz. En az iki hastaneye daha ihtiyaç var. Çok sayıda hasta geldiği için hepsine bakamıyoruz. Bombalamalar yüzünden birçok kadın erken doğum yapmak zorunda kalıyor, bazıları da düşük yapıp çocuklarını kaybediyor. Bize Türkiye ilaç yardımında bulunuyor. Bu ay 5 hastayı tedavi için Türkiye'ye gönderdik. Türkiye'nin yaptığı ilaç yardımlarıyla hastalarımızı tedavi edebiliyoruz. Türkiye'ye minnet borçluyuz."

OLASI BOMBARDIMAN İÇİN ALARM SİSTEMİ

Hastanede bir de savaş uçaklarının bombalamasına karşı erken uyarı sistemi bulunuyor. Savaş uçakları İdlib'e yaklaştığında bu sistem devreye giriyor ve hastanedekiler, güvenli olduğunu düşündükleri yerlere sığınıyor.

Görüntü Dökümü

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İdlib yenidoğan ve çocuk hastanesi

Muhabir Mehmet Mucahit Ceylan'ın anonsu

Küvezlerdeki premature bebekler

Hastane çocuk doktoru Cuvan Heyzeran ile röportaj

Bebeklerin tedavi edilmesi

Bombardıman için erken uyarı sistemi

Muhabir Mehmet Mucahit Ceylan'ın anonsu

Hastanede sıra bekleyen kadınlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Mustafa KANLI/İDLİB (SURİYE),

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Genç kadını tabanca ile gasp eden kişi tutuklandı

VAN'ın İpekyolu ilçesinde bir süre takip ettiği kadını tabanca zoruyla gasp eden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İpekyolu ilçesine bağlı Serhet Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde yürüyerek evine giden B.K., yüzü maskeli bir kişi tarafından takip edildi. Maskeli gaspçı bir süre takip ettiği B.K.'nın yanına geldi. Tabanca ile tehdit ettiği B.K'ya 'sesini çıkarma öldürürüm, telefonu ver' diyerek telefonunu gasp ederek olay yerinden kaçtı. Olayın ardından B.K., emniyete gelerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin S.Ş., olduğunu belirleyerek yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda S.Ş., gasp ettiği telefon, 1 tabanca ve 15 fişek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden S.Ş. sevkedildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

GÜVENLİK KAMERASI

-Gasp edilen kız ve arkadan yaklaşan gaspçı

-Gaspçının adliyeye çıkarılışı

VAN

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Kadın cinayetlerinde 'haksız tahrik' indirimine ders niteliğinde gerekçe

ERZURUM'da geçen yıl boşanma aşamasındaki eşi 3 çocuk annesi Seher Polat'ı (29), 3,5 yaşındaki kızının gözleri önünde tabancayla vurarak öldüren Özgür Polat (34) 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme heyeti, sanığa haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı. Hazırlanan gerekçeli kararda, sanığın savunmasıyla haksız tahrik hükümlerinin uygulanması halinde sokak ortasında öldürülen her kadın cinayetinde bu tip olayların genel olarak yakın mesafeden olayı gören tanığının bulunmaması nedeni ile sanık savunmasına itibar edilerek her sokak ortasındaki kadın cinayetinde haksız tahrik hükümlerinin uygulanması sonucunu doğuracağı vurgulandı.

Olay, geçen yıl 26 Mart'ta merkez Palandöken ilçesindeki Palandöken Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 10 ay önce çocuklarını alıp, ailesinin evine yerleşen Seher Polat, eşi Özgür Polat'a boşanma davası açtı. Seher Polat ve Özgür Polat olay günü, Erzurum 1'inci Aile Mahkemesi'ndeki mal paylaşımı davasının duruşmasına katıldı. Duruşma bitiminde Özgür Polat, eşinin ailesinin evin önüne gidip, beklemeye başladı. Seher Polat geldiğinde, Özgür Polat konuşmak istedi, bir süre sonra da ikili arasında tartışma çıktı. Özgür Polat, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, Seher Polat'a 3 el ateş etti. Yaklaşık 20 metre mesafedeki parkta oynayan kızları İ.'nin gözü önünde eşini vuran Özgür Polat, otomobiline binip olay yerinden kaçtı. Küçük kız ise eve koşarak, "Babam annemi vurdu" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Ağır yaralı olarak Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Seher Polat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Özgür Polat ise Aziziye ilçesinde Dadaşkent semtinde yakalandı. Tutuklanan Özgür Polat hakkında, Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'SİLAHI HOBİ OLARAK TAŞIYORDUM'

Yargılanmasına başlanan Özgür Polat savunmasında, olay günü çocuklarını görmek için eşinin evine gittiğini iddia ederek, "Çocuklarımı görüş günü değildi, ancak onları çok özlediğim için oraya gittim. Seher'i başkasının aracından inerken gördüm. Binanın önünde çocuklar vardı. 'Konuşalım' diye kendisini araya çektim. 'Onun bunun arabasından niye iniyorsun? Hala nikahımız düşmemiş. Ben senin yüzünden intihar ettim' dedim. O, 'Seni ilgilendirmez, alakadar etmez, istediğimle görüşürüm. Senin kalemini kırdım' şeklinde konuşunca sıktım. Bizim de ufak tefek hatalarımız olmuştur. Sürekli üzerimde silah vardır. Silahı hobi olarak taşıyordum. Geniş aileyiz aynı zamanda. Hakaret etmesi üzerine vurduktan sonra ambulans çağırmadım. Böyle olmasını istemedim, pişmanım" diye konuştu.

HAKSIZ TAHRİK VE İYİ HAL UYGULANMADI

1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 Şubat'ta görülen karar duruşmasında Özgür Sayak, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığa haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı. Hazırlanan gerekçeli kararda, sanığın savunmasında belirtmiş olduğu maktulün tanımadığı platin beyazı bir araçtan tek başına inerek eve gelişi ile ilgili iddiasını doğrulayan herhangi bir kamera kaydının da bulunmadığı, aksine maktulün evine gelen belediye otobüsünde kullandığı Kardelen kartın olay günü saat 11.21'de K7 Şükrüpaşa Yıldızkent 232 nolu belediye otobüsünde kullanıldığı tespit edildiği, dolayısıyla sanığın savunmalarının suçtan ve cezadan kaçmaya yönelik olduğunun değerlendirildiğine vurgu yapıldı.

'HER SOKAK ORTASINDAKİ KADIN CİNAYETİNDE UYGULANMASI SONUCUNU DOĞURUR'

Gerekçeli kararda, neden haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmadığı detaylarıyla anlatıldı. Kadın cinayetlerinde uygulanan haksız tahrik ve iyi hal indirimlerine ders niteliğindeki gerekçede şu ifadelere yer verildi:

"Sanık hakkında, sanığın savunmasına itibar edilerek haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiği kabul edilmesi halinde sokak ortasında öldürülen her kadın cinayetinde bu tip olayların genel olarak yakın mesafeden olayı gören tanığının bulunmaması nedeni ile sanık savunmasına itibar edilerek her sokak ortasındaki kadın cinayetinde haksız tahrik hükümlerinin uygulanması sonucunu doğuracağı, bu durumunda hak ve nesafet kurallarına da aykırı olacağı açıktır. Sanık ile maktul arasındaki tartışmanın sokakta olması veya tesadüfen karşılaşmaları sebebi ile gerçekleşmesi halinde sanığın maktulün kendisine karşı uygunsuz sözler söylediği yönündeki savunması makul kabul edilebilir ve bu durumda haksız tahrik hükümleri uygulanabilir ise de somut olayda sanığın maktulün yanına gittiği, sokakta bir süre tartıştığı, akabinde maktulün ikamet ettiği semte yanında silahla gittiği, sanığın maktulün yanına silahla gitmesinin gerekçesi olarak soruşturma aşamasında silahlara meraklı olmasını, kovuşturma aşamasında geniş ve doğulu bir aile olduğu ve hobi olarak taşıdığını göstermesinin de silah taşımak ve silahla maktulün yanına gitmek için haklı ve makul bir gerekçe olmadığı, sanığın maktulün kendisine sosyal medya üzerinden erkeklerin resimlerini beğenmesi ve bir takım paylaşımlar nedeni ile sanığın hala nikahım altındasın 'böyle şeyler yapma' dediği maktulün de seni ilgilendirmez, ben 'senin kalemini kırdım' dediği, bunun üzerine sanığın öfkelendiği ve öncelikle korkutmak amaçlı ateş ettiği yönündeki savunmasının az ceza almaya yönelik savunma olduğu, kaldı ki maktulün olay esnasında sanığa bu sözleri söylediği doğru kabul edilse dahi sanığın olay yerine maktulü yanında silah olduğu halde öldürmek amaçlı gitmesi ilk haksız hareketin sanıktan kaynaklandığı değerlendirilmiştir."

'PİŞMANLIĞI SAMİMİ DEĞİL'

Sanığın fiilden sonra yaralıya yardım etmek, 155 imdat hattını veya 112 acil servis hattını aramak yerine olay yerinden kaçtığına işaret edilen kararda, "Ruhsatsız tabanca taşıdığı anlaşılan, kovuşturma aşamasında suçtan pişmanlık duyduğuna dair samimi hiçbir davranış göstermeyen (sanığın tüm duruşmalardaki jest ve mimikleri, anlatımlarından bu kanaatine varılmıştır), halen mahkemeye sunulan dilekçelerinde ve savunmalarında her defasında değiştirip, genişleterek maktul nedeniyle öldürme olayının gerçekleştiğine dair savunmada bulunan, kovuşturma aşamasında da samimi bir şekilde pişmanlık duymadığı, sanığın fiilden sonra ve yargılama aşamasındaki davranışları, geçmişi ve sosyal ilişkileri dikkate alınarak lehine takdiri (iyi hal) indirim maddesini uygulanmasına gerek duyulmamış ve hüküm kurulmuştur" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

ARŞİV

-Erzurum adliyesi

-Olay yeri

-Çiftin çocukları

-Çiftin oğullarının olayı anlatması

-Özgür Polat'ın yakalanması

-Güvenlik kamerasına takılan anlar

-Öldürmek için beyaz aracıyla bölgeye gelmesi

-Etrafta yürümesi

-Olay yerine gidişi

-Koşarak aracına binişi

-Kuzeninin yanına gelişi

Haber: Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM,

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8 kişilik çete, 1 saatte 5 gasp olayına karışmış

KONYA'da, 1 saat içinde 5 gasp olayına karışan, 4'ü 18 yaşından küçük 8 kişilik çete, polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmail A. (20), Abdulsamed S. (19), Samet A. (18) ve Mustafa A. (16) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hüseyin M. (19) ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Yaşları 18'den küçük 3 kişinin daha bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, 1 Mart Pazar günü 20.00 ile 21.00 saatleri arasında, merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi'nde meydana gelen gasp olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, gasp yapılan bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Mağdurların hepsinin Suriye uyruklu olduğu belirlendi. Şüphelilerin, önce 3 kişiyi dövüp, cep telefonları ve paralarını gasbettiği sonra bakkal işleten 1 kişiyi döverek, 2 bin lirasını gasbettiğini ardından da bir çocuğu dövüp, telefonunu ve yeni aldığı ayakkabısını gasbettiği tespit edildi. Şüpheliler, Irak uyruklu Mustafa A., Suriyeli uyruklu Ahmed R. (17) ile Görkem C. (16), Ebubekir D. (17), İsmail A., Abdulsamed S., Samet A. ve Hüseyin M.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin gasbettikleri 2 cep telefonuyla bir çift ayakkabı ele geçirilerek, sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan şüphelilerin, mağdurlardan birini dövüp, gasbetmeleri ise iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin, sokakta Suriyeli genci tekme ve tokatlarla dövüp, gasbettikleri anlar yer alıyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmail A., Abdulsamed S., Samet A. ve Mustafa A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Hüseyin M. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Yaşları 18'den küçük olan 3 kişinin de bugün adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelilerden detay

Olay anı güvenlik kamerası

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA