DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

TIR kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı: 3 yaralı

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, hızla gelen bir TIR kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı, 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında İzmir - Ankara Karayolu üzerindeki Ahmetli'nin Gökkaya Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Turgutlu'dan Ankara yönüne giden 26 LD 776 plakalı TIR, hızla kırmızı ışıkta bekleyen bir kamyonet, bir hafif ticari araç ve bir otomobile çarptı. Kazada TIR'ın çarptığı araç sürücüleri H.M., Ö.F. ve Ü.M. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anın yakındaki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Doğan ÇİZMECİ/ AHMETLİ (Manisa),

Erciş'te 4 katlı iş merkezi yandı

VAN'ın Erciş ilçesinde 4 katlı bir iş merkezinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 3 kat tamamen yanarken, dükkanlarda büyük zarar oluştu.

Erciş ilçesi Van Yolu Caddesi'ndeki 4 katlı bir iş merkezinin ikinci katında, saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede, tüm binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, iş merkezindeki dükkanlar, büyük zarar gördü.

İş merkezinde dükkanı bulanan Savaş Uzun (30), yangının çıktığını haber alır almaz hemen geldiğini belirterek, "Telaş içerisinde evden çıkıp, iş yerime geldim. Buraya geldiğimde yangın her yeri sarmıştı ve itfaiye ekipleri müdahale ediyordu. Binanın tamamı iş yeri ve esnaftan oluşuyor. Yangın saat 05.00 sıralarında olduğu için yaralanma veya can kaybı çok şükür yok. Fakat binada çok büyük zarar meydana geldi. Binanın ikinci katında çıkan yangın, kısa sürede binanın diğer katlarına sıçradı. Binanın 3 katı tamamen yanarken, 6 dükkanda büyük zarar meydana geldi" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Binadan yangın görüntüleri

-Yangın sonrası görüntüler

-Savaş Uzun ile röportaj

-Detaylar

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van),

Cezaevinden çıktı, cep telefonu çaldı; hırsızlık anı kamerada

ADANA'da, Denetimli Serbestlik Yasası'ndan faydalanarak 4 ay önce cezaevinden çıkan Kenan K. (34) cep telefonu çalınca yeniden tutuklandı.

Seyhan İlçesi Kuruköprü Mahallesi'nden belediye otobüsüne binen Yasemin B. (39) montundaki cep telefonunun çalındığını fark edip, polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, otobüsün güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin hırsızlık ve yankesicilik suçundan çok sayıda sabıkası bulunan Kenan K. olduğunu saptadı.

Gözaltına alınan Kenan K., c ep telefonunu 50 liraya sattığını söyledi.

Denetimli Serbestlik Yasası'ndan faydalanıp 4 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Kenan K., tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Zanlının otobüse binmeye çalışan kadının cebinden telefonunu çalması

Kadının telefonunun çalındığını söylemesi

Kadın soförün polisi araması

Zanlının sokakta yürürken görüntüsü

Çaldığı telefonu cebine koyması

Zanlının emniyet binasından çıkarılması

Polis aracına bindirilmesi

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde skunk ve esrar maddesi ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Takibe alınan 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 11,43 gelen skunk, 0,88 gram ketamin, 0,51 gram esrar, hassas terazi, uyuşturucu madde öğütmekte kullanılan aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı hakkında 'uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak' suçundan soruşturma başlatıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen diğer 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Eskişehir adliyesi

-Ele geçirilen uyuşturucu fotoğrafı

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,-

Karayolunda bisikletleri üzerinde halay çektiler

DİYARBAKIR'da karayolunda bisikletle ilerleyen bir grup gencin, el ele tutuşarak halay çekmesi, görenleri şaşırttı.

Elazığ Caddesi'nde bir grup genç, bisiklet kullandıkları sırada el ele tutuştu. Gençler, müzik eşliğinde halay çekerek trafikte bisikletle ilerledi. Caddeyi kapatan ve trafikte tehlike oluşturan gençleri görenler, şaşkınlık yaşadı. Gençlerin trafikteki tehlikeli hareketleri, cep telefonuyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bisikletli grubun yolda ilerlemesi

Halay çekmeleri

Genel ve detay

Haber: Elif FİLİZ- Kamera: DİYARBAKIR,

Öncüpınar'dan 2 bin Suriyeli, bayram için ülkesine gitti

RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 2 Mart'ta başlayan geçişleri sürüyor. Şu ana kadar 2 bin Suriyeli, ülkesine gitti.

Suriyeliler, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Ramazan Bayramı'nı geçirmek üzere ülkelerine gitmek için Kilis'e geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen bölgelerdeki yakınlarının yanında bayramı geçirmek isteyen ve Kilis Valiliği tarafından oluşturulan online randevu sistemine kayıt yaptıran Suriyelilerin ülkelerine geçişleri sürüyor. 2 Mart'ta başlayan geçişlerde şu ana kadar 2 bin Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Suriyelilerin görüntüsü

işlem yapılan Suriyeliler

Çadırda işlem yapılan Suriyeliler

Beraberinde götürdükleri eşyalar

Yapılan röportajlar

Kurulan çadırlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS

Ölüme terk edilen gebe ata sezaryen yapıldı, yavrusu öldü, kendisi iyi

Antalya'da yaşlandığı için sahibi tarafından yol kenarında ölüme terk edilen 'Pavani' adlı gebe ata sezaryen yapıldı. Yavrusu ölü doğan atın kendi durumunun iyi olduğu belirtildi. Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, atın yoğun bir tedavi dönemi geçireceğini söyledi.

Antalya'nın Serik ilçesinde yol kenarında ölmek üzere bir at görenler durumu hayvan severlere bildirip, yardım istedi. Kısa sürede atın yanına giden hayvanseverler, dişi bir at olduğunu ve sırtında büyükçe bir eyer yarası izi olduğunu tespit etti. Hayvanseverler arasında bulunan bir veteriner hekimin muayenesi sonucu atın en az 3 gündür aç ve susuz yol kenarında yattığı anlaşıldı. Hemen harekete geçen hayvanseverler, sırtında eyer yarası olan ve günlerdir aç ve susuz yattığı tahmin edilen atı önce Antalya Hayvanat Bahçesi'ne götürdü. Burada yapılan kontrollerde gebe olduğu tespit edilen at, tedavisi için veteriner eşliğinde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Hayvan Hastanesi'ne getirildi.

Atın durumunu görmek için Burdur'a gelen Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, "Atı getirebilmek için çok çaba sarf ettik. Büyükbaş hayvan bulduğumuz zaman araç sıkıntısı yaşıyoruz. Nedendir bilmiyorum, kaymakamlıklar olsun, tarım il, ilçe müdürlükleri olsun, belediyeler olsun sürekli araçlarının olmadığını belirtiyor. Biz dernek olarak, gönüllüler olarak kendi çabalarımızla kamyon ve vinç buluyoruz bu hayvanları kurtarmak için çaba içerisine giriyoruz. Bazen olumsuzluklar bize engel oluyor ve hayvanı kurtaramıyoruz. Bu sorundan dolayı çok üzgünüz" dedi.

Atın ihtiyacı olan ilaçları aldıklarını aktaran Arife Yanık, hayvana dün akşam saatlerinde sezaryen yapıldığını ve yavrunun ölü doğduğunu, kendisinin ise iyi olduğunu belirterek, atın yoğun bir tedavi dönemi geçireceğini kaydetti.

Pavani adlı at MAKÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde yaklaşık 15 gün tedavi edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Atın bulunduğu yerde beslenmesi

Arife Yanık ile röp.

Kamyonun üzerinde

Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

