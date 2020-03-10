DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Fuhuş çetesi film gibi operasyonla çökertildi: Polis, pazarcı ve çöpçü olmuş

ADANA'da otoyol kenarında ve masaj salonlarında fuhuş yaptıran çetenin, film gibi operasyonla çökertildiği ortaya çıktı. Polisin çöpçü ve pazarcı kılığında girerek düzenlediği operasyonda 8'i kadın 23 şüpheli gözaltına alındı. Sorgularının ardından 6 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden, 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, otoyol kenarları ile masaj salonlarında fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Tespit edilen şüphelileri, teknik ve fiziki takibe alan polis, belirlenen adreslere 4 Mart sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8'i kadın 23 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Ali K., Mehmet U., Yılmaz Ö., Kadir Ö. ve Kadir K.'nin, çetenin 'Adana-Gaziantep Otoyolu sorumlusu' oldukları, kadınları otoyola götürerek fuhşa zorladıkları belirlendi.

NÖBET TUTMUŞLAR

Şüphelilerden Şervan A. ve Yılmaz Ö.'nün kadınları otomobillerle gidecekleri adreslere bırakıp aldıkları, Ozan I. ve Ali K.'nin de polis operasyonuna karşı nöbet tutukları ortaya çıktı. Lale K. ve oğlu İsa K. ile Aytül S. ve Mehmet A.'nın kadınlara, masaj salonlarında fuhuş yaptırdıkları da saptandı. Çetenin polise yakalanmamak için telefon görüşmelerinde, 'jantı lastiğe takalım' ve 'duvara sıva yapalım' şifrelerini kullandığı belirlendi.

POLİS ÇÖPÇÜ VE PAZARCI KILIĞINA GİRMİŞ

Otoyolda çöpçü kılığına giren polislerin, yol kenarında bekleyen ve ateş yakarak ısınmaya çalışan kadınlarla sohbet ederken çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. Ayrıca masaj salonu karşısında bekleyen diğer ekiplerin de pazarcı gibi davrandığı ve masaj salonuna girip çıkanları incelediği öğrenildi. Fuhuş yapmak için bir restorana gelen kadınların, müşteri gibi restorana giden kadın ve erkek polisler tarafından adım adım izlendiği öğrenildi. Operasyonun başlatılmasıyla 8'i kadın 23 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında, çete üyeleriyle fuhuş için anlaşan 45 kişinin de ifadesine başvuruldu. Bu kişiler arasında bulunan bir kadının, kocası ile ilişkiye girmesi için çete üyesi kadınla bin 500 liraya anlaşıp, parayı ödediği de tespit edildi.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sorgularının ardından 23 şüpheliden 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 17 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 11'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Otobanda otomobilden inen kadınlar

Temizlik görevlisi kılığındaki polis memuru ile şahsın görüntüsü

Temizlik görevlisi kılığındaki polis memuru ile otobanda bekleyen kadınlar

Pazarcı kılığındaki polisler sauna önünde salatalık satarken

Arka masadaki kadınlar ile şahsın görüntüsü

Ön masadaki müşteri kılığında olan polisler

Kadınlar ile erkeğin masadan kalkması

Restauranttan ayrılması

*ARŞİV*

Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRKADANA,

=============================

17 yaşındaki katil zanlısı: O öldürmeden ben öldürdüm

ADANA'da minibüs şoförü Mehmet Soydan'ı (30), direksiyon başında başına tabancayla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla aranan A.Ş. (17), yakalandı. A.Ş., Soydan'ın amcasını öldüreceğini ileri sürüp, "O öldürmeden ben onu öldürdüm" dedi.

Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde, 8 Mart günü 01 M 0459 plakalı yolcu minibüsüne binen bir genç, tabancayla şoför Mehmet Soydan'a art arda ateş etti. Başına 4 kurşun isabet eden Soydan kanlar içinde kalırken, saldırgan, üzerindeki montu ve tabancayı bir iş yerinin önüne bıraktı. Ardından da olay yerinden geçen başka bir minibüse binerek kaçtı. Minibüste büyük korku ve panik yaşayan yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Mehmet Soydan doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

SOYDAN'IN AMCASINI ÖLDÜRECEĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro ekipleri, zanlının A.Ş., olduğunu belirledi. Ekiplerin takibi sonucu cinayetin ardından kaçan A.Ş., yakalanarak gözaltına alındı. Yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen A.Ş.'nin, ilk ifadesinde Soydan'ın amcasını öldüreceğini ileri sürüp, "O öldürmeden ben onu öldürdüm" dediği öğrenildi. A.Ş., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

17 yaşındaki zanlının çelik yelek ile adli tıp birimine getirilmesi

Adli tıp biriminden çıkarılması

Polis aracına bindirilmesi

Araçların gidişi

*ARŞİV*

Olay yerindeki kalabalık

Dolmuştan genel ve detay

-Bir yakınının feryadı

Şoför bölümündeki kanlar

Olay yeri inceleme ve polislerden görüntü

Cenazenin adli tıp kurumu morgundan alınması

Cenaze aracındaki ağabeyinin ağlaması

Cenaze aracının gidişi

Adli tıp kurumu tabelası

Şoförün sağlık fotoğrafı

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Anıl ATAR-Can ÇELİK/ADANA,

===========================

Bitlis'te basma düzenekli 5 kilogram EYP ele geçirildi

BİTLİS'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında, basma düzenekli 5 kilogram el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek ve kullandıkları sığınakları bulup, imha etmek amacıyla 'Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş 2020-03' adı verilen operasyon başlattı. Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında, toprağa gömülü halde amonyum nitrat ve motorin ile güçlendirilmiş basma düzenekli 5 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.Patlayıcı, Cumhuriyet savcısının talimatıyla gerekli inceleme yapıldıktan sonra bulunduğu yerde imha edildi.

BİLGİ İÇİN

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

===========================

Hırsızlık şebekesi çökertildi

MERSİN'in Erdemli ilçesinde aralarında bir de kadının bulunduğu 4 kişilik hırsızlık şebekesi gözaltına alındı.

Erdemli ilçesinde son zamanlarda meydana gelen hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme olayların aydınlatılması amacıyla Jandarma Suç Araştırma Timleri harekete geçiti. Ekipler yaptıkları çalışmada, Aydınlar ve Sarıkaya mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının organize bir şekilde yapıldığını belirlenmesi üzerine olaylara karışan 4 şüpheli ile hırsızlıkta kullanılan kamyonet ile birlikte yakaladı. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama ve el koyma kararına istinaden şüphelilerin araçlarında ve evlerinde zamanlı yapılan aramada çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin alınan ifadelerinde 8 faali meçhul olay aydınlatılarak bir suç örgütü olarak hırsızlığı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

İfadelerinin alınmasının ardından mahkemeye çıkartılan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Zanlıların jandarma binasından çıkartılmaları

-Araca bindirilirken

-Araçtan indirilmeleri

-Zanlılar adliyeye götürülmesi

-Genel ve detay

Haber: Mehmet DOĞANER-Kamera: ERDEMLİ(Mersin),

===========================

Cami yıkımında küpler bulundu, hazine söylentisi çıktı

MARDİN'in Derik ilçesinde yeni cami yapılacağı için Merkez Çarşı Camisi'nin yıkımı yapıldı. Yıkım sırasında küpler bulundu. Küplerin boş olduğu belirtilirken, vatandaşlar arasında 'hazine bulundu' söylentisi çıktı.

Derik ilçesinde 1953 yılında yapılan Merkez Çarşı Camisi için 2 yıl önce yıkılıp, yeniden yapılması yönünde karar alındı. 750 kişi kapasiteli caminin yıkımına dün başlandı. Ancak yıkım sırasında cami duvarları arasına konulmuş boş küpler bulundu. Küpler incelenmek üzere Mardin İl Kültür Müdürlüğü'ne teslim edildi. Derik İlçe Müftülüğü açıklama yapmazken, Belediye Başkanlığı yetkilileri konunun kendileri tarafından da araştırıldığını, ilerleyen günlerde gerekli açıklamanın yapılacağını bildirdiler. Öte yandan bulunan küpler, ilçe halkı arasında 'hazine bulundu' söylentisinin yayılmasına neden oldu. Çok sayıda vatandaş, inşaat alanına akın etti. Polis ve belediye yetkilileri inşaat alanında önlem aldı.

'KÜPLER SESİN YANKILANMASINI ÖNLEMEK İÇİN KOYULDU'

İlçe halkından Ahmet Acır (82), Merkez Çarşı Camisi'nin yapıldığı yıl, 15 yaşında olduğunu anlatarak, "Cami yapımında kullanılan boş küpler, çevre illerden getirildi. Boş küpler, kapının üzerindeki yerleşkeye konuldu. Hazine diye bir şey yok. Ben 15 yaşındaydım, o günleri hatırlıyorum. Şimdi yıkımda çıkarılan küpleri, cami inşaatlarına bırakmak gelenekti. Küplerin, amacı camideki sesin yankılamasını önlemekti " dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Cami yıkımı

Enkazda bulunan küpler

Toplanan kalabalık

Küplerin götürülmesi

Röportaj

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/ DERİK (Mardin),

=========================

Diyabetik körlüğe iğneli tedavi

ŞANLIURFA Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Başkanı Doç. Dr. Ali Şimşek, diyabetik körlük olarak bilinen Diabetik Retinopati'de 'İntravitreal iğne tedavisi' uygulaması başlattı. Bunun yanı sıra erken doğumların etkilemesiyle görme bozukluğu olan bebeklerin de tedavi edilmesiyle birlikte poliklinikler önünde uzun kuyruklar oluştu.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde Göz Hastalıkları Anabilim Başkanı Doç. Dr. Ali Şimşek, Şanlıurfa'da sıkça prematüre bebeklerde görülen ROP (Prematüre Retinopatisi) ile şeker hastalarında görülen "diyabetik retinopatiö tedavilerine kentte ilk defa hayatta geçirmesi üzerine göz servisinde aşırı yoğunluğun yaşanmasına neden oldu. Erken doğumlar ile prematüre bebeklerin gelişim eksikliği nedeniyle görme kaybının fazla olma riskiyle dünyaya geldiğini anlatan Şimşek, zamanında müdahale edilmediği takdirde körlüğe kadar giden bu hastalıkla ilgili şunları söyledi:

"Bebeklerde rastlanan akciğer, kalp damar rahatsızlıkları, ağır enfeksiyonlar ve beyinde yaşanabilecek problemler ROP riskini arttırmaktadır. Erken teşhiste tedavisi olan ancak geç kalındığında her iki gözde de körlüğe yol açan prematüre retinopatisi (ROP) için erkek teşhis çok önemlidir. Prematüre retinopatisi (ROP), öncelikle gebeliğin 31. haftasından önce doğan yaklaşık 1.2 kilo (1250 gram) veya daha düşük ağırlığa sahip prematüre bebekleri etkileyen potansiyel olarak kör edici bir göz bozukluğudur. Bir bebek doğumda ne kadar küçükse, bebeğin ROP geliştirme olasılığı o kadar yüksektir. Genellikle her iki gözde de gelişen bu bozukluk, çocuklukta görme kaybının en yaygın nedenlerinden biridir ve yaşam boyu görme bozukluğuna ve körlüğe yol açabilir. Bebeklerin yüzde 80'inde ROP kendiliğinden geriler ancak gerilemeyen vakalarda zamanında müdahale için tarama ve düzenli takip şarttır. Damar gelişimleri tamamlanmış ama ROP bulguları yoksa çocuklar 2–3 hafta ara ile izlenmelidir. Evrelere göre tedavi şekli değişir. Eşik hastalık olarak adlandırılan tabloda 3 gün içinde acil lazer tedavisi veya dondurma tedavisi uygulanmalıdır. Aksi halde körlük riski yüzde 50'dir. Hayati tehlike arz eden bu hastalık için Şanlıurfa'da ilk defa hastanemizde ROP taraması yapılmaya başlandı."

DİABETTE KÖRLÜĞE İĞNELİ ÇÖZÜM YOLU

Diyabete bağlı retina kılcal damarlarında meydana gelen kanama ve tıkanıklığa bağlı olarak retinanın sinirsel tabakasının zedelenmesi sonucu körlüğe giden bu hastalıklara yönelik iğneli çözümü tedavisini hayatta geçirdiklerini ifade eden Ali Şimşek, "Bu iki hastalıkta kullanılan iğne tedavileri son yılda retina hastalıklarının tedavisinde keşfedilen en mükemmel buluşlardır. Şanlıurfa'da ilk kez üniversitemizde uygulanan iğne tedavileri nedeniyle hastalarımız hem maddi hem de manevi olarak yükten kurtulmanın sevincini yaşıyorlar. Diabetik Retinopati, hastalığı kanser hastalığı gibi hızla çoğalıyor. Zamanında müdahale edilmediği takdirde bu hastalık körlüğe doğru gidiyor. Bu tedaviyi burada uygulamaya başlamamızla birlikte artık hastalarımız başka ille gitmeyerek, hastanemize başvuruyorlar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Göz polikliniği önünde oluşan hasta yoğunluğu

Uzun kuyrukta sıra bekleyen hastalar

Hastalarını tedavi eden doctor Ali Şimşek

Ali Şimşek ile başhekim Ahmet Güzelçiçek açıklamada bulunması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA