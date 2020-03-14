DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Teslim olan 2 PKK'lı aileriyle kavuştu

VAN Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonucunda, Suriye'de terör örgütü PKK/KCK adına failiyet gösteren S.A. ve Z.A. adlı kadın teröristler, Şanlıurfa'nın Akçakale Sınır Kapısı'na gelerek, silahlarıyla birlikte güvenlik güçlerine teslim oldu.

Van Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi, örgüt mensuplarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, terör örgütüne 2014 yılında katılan S.A. ile 2013 yılında katılan Z.A.'nın aileleri ile irtibata geçti. Aileler aracılığıyla, Suriye'de terör örgütü PKK/KCK adına failiyet gösteren S.A. ve Z.A ile irtibat kuruldu. Ardından da ikna çalışmaları başladı.

Yapılan çalışmalar sonunda 2 kadın terörist, örgütten kaçarak, 1 kalaşnikof piyada tüfeği, 1 tabanca ve 3 el bombasıyla birlikte Şanlıurfa'nın Akçakale Sınır Kapısı'nda, güvenlik güçlerine teslim oldu. Evlatlarına kavuşan aileler, büyük mutluluk yaşadı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Orhan AŞAN/VAN,

==========================

44 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZADA OTOBÜSÜN LASTİKLERİ UYGUN DEĞİLMİŞ

Aksaray'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 44 yaralı (3)

Aksaray'da yolcu otobüsünün TIR'a çarpması sonucu 44 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Kazanın ardından çalışma başlatan polis, otobüsün lastiklerinde inceleme yaptı. Otobüslerde kış lastiği diş derinliğinin 4 santim olması gerekirken, kaza yapan otobüsün lastiklerinin diş derinliğinin 2 santim kaldığı ve bu şekilde yolculuk yapmasının yasak olduğunu tespit edildi. Otobüs sürücüsü Mehmet İsbir'e 776 lira para cezası kesildi.

Görüntü dökümü:

Kaza yapan otobüsten detay

Otobüsün lastiklerinden detay

Polisin lastikleri incelemesi

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY

=============================

Hastane maske ihtiyacını kendi üretmeye başladı

MANİSA'nın Turgutlu Devlet Hastanesi, koronavirüs nedeniyle yoğun talep sonrası fiyatı artan ve stok sıkıntısı ihtimali olan cerrahi maskeyi, kendi bünyesinde üretmeye başladı.

Çin'de ortaya çıkarak dünyaya yayılan koronavirüs salgını sonrası, başta maske olmak üzere birçok ürün medikal ürün yoğun talep görünce, stoklar da azaldı. Günde yaklaşık 1000 maskenin kullanıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nin yetkilileri ise çareyi, cerrahi maskeyi üretmekte buldu. İlerleyen günlerde maske stoklarının yetmemesi ihtimali üzerine harekete geçen yetkililer, hastanenin terzihanesinde yaptıkları deneme üretiminde başarı sağladı. Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekimi Ümit Aksoy, deneme üretiminde başarılı olmalarının ardından seri üretime geçtiklerini belirterek, "Hastanemizin maske ihtiyacını terzihanemizden karşılıyoruz. Maske basit bir tıbbi malzeme ancak şu sıralar bulunmasının biraz daha zor. Maskenin yokluğu çok önemli bir boşluk olacak. Onun için biz de kendi hastanemizde her gün 1000 maske üreterek bu ihtiyacı karşılıyoruz. Burada hastane müdürümüz ve diğer yetkililerimizin büyük başarısı var. Terzi arkadaşlarımızın da özverili çalışmasıyla, bu ihtiyacımızı artık kendimiz karşılıyoruz" dedi.

KAMU KAYNAKLARINDA TASARRUF SAĞLADI

Hastane Müdürü Mustafa Ergun, dünyada yoğun talep gören maskenin Türkiye'de üretiminin şu an için yeterli olduğunu belirterek, ileride yaşanacak maske bulma sıkıntısı ihtimaline karşı kendi önlemlerini aldıklarını ifade etti. Artan fiyatlar nedeniyle tasarrufu da elden bırakmamak gerektiğini belirten Ergun, kamu kaynaklarını israf etmek istemedikleri için de böyle bir yolu seçtiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekimi Ümit Aksoy ile röp.

Detay ve genel görüntü

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

============================

Karabük'te 2 ev alev alev yandı

KARABÜK'te, Şenol Korkut'a ait tek katlı evde çıkan yangın, yanında bulunan eve de sıçradı. Yangında, 2 ev kullanılmaz hale geldi.

Yenişehir Mahallesi Çamlık Caddesi'nde Şenol Korkut'a ait tek katlı evde gece saatlerinde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle yangın, yanındaki İbrahim Ulusoy'a ait eve de sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangında 2 ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yanan evlerden görüntü

Söndürme çalışmaları

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

=============================

1 milyon liralık metamfetamini piyasaya sürmeye çalışan 6 şüpheli yakalandı

ÇANAKKALE'de, 1 milyon lira değerindeki 3 kilogram metamfetami piyasaya sürmeye çalışan 6 şüpheli yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin İstanbul'dan Çanakkale'ye uyuşturucu madde getirip, piyasa süreceği ihbarını aldı. Hemen harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri İstanbul'dan takibe aldı. Çanakkale'ye geldiklerinde de operasyon yaptı. Operayonda, 1 milyon lira değerindeki 3 kilogram metamfetamini piyasaya sürmeye çalışan S.B., C.J., K.V., D.A., Q.Y. ve A.S. yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-Adliyeye sevk edilen şüphelilerin emniyetten çıkışlarından görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

==============================

Adıyaman'da, kayıp engelliyi arama çalışmalarında 4'üncü gün

ADIYAMAN'da, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu, konuşma engelli Taceddin Taşdak'ı (32) arama çalışmaları, 4'üncü günde de sürdü. Dalgıç polisler, Göksu Çayı'nda arama yaptı.

Merkeze bağlı Akhisar köyündeki 4 gün önce evinden ayrılan, konuşma engelli Taceddin Taşdak'tan haber alınamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından köyün çevresinde arama başlatıldı. Görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda Taceddin Taşdak'ın son olarak Göksu Çayı yakınlarında görüldüğü bilgisi üzerine dalgıç polisler tarafından suda da arama çalışması başlatıldı.

Şu ana kadar Taceddin Taşdak'a ait herhangi bir ize rastlanmazken, arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

Göksu Çayı

AFAD, jandarma karadan arama yapması

Dalgıçların suda arama yapması

Toplanan köylüler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN

==============================

Parmakta sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

ADIYAMAN'da Abdulkadir Bulut'un parmağına takıp çıkaramadığı yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Abdulkadir Bulut, sol el yüzük parmağında takılı olan yüzüğü çıkaramayınca yakınları tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde götürüldü. Burada yüzük çıkarılamayınca Bulut, yakınlarınca itfaiyeye götürüldü. İtfaiye erleri, Yüzüğün altına kaşık koyarak ispiralle keserek yüzüğü çıkarttı. Yüzüğün çıkartılmasından sonra Bulut, itfaiye erlerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

İtfaiye Müdürlüğü

İtfaiye erleri yüzüğü çıkartma çalışması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN

==============================