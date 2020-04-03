DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

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6 saat önce

Kardan koronavirüs yaptılar.

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Kardan koronavirüs yaptılar

ARDAHAN'da, Bülent Koçak (37) ile arkadaşı Volkan Çolak (37), kardan koronavirüs yaptı. Kardan koronavirüs, güneşe 2 saat dayanabildi.

Çıldır ilçesinin 320 nüfuslu Yukarı Cambaz köyünde yaşayan çocukluk arkadaşları Bülent Koçak ve Volkan Çolak, yağan karı fırsat bilip kardan koronavirüs yaptı. Arkadaşların 1 metre 60 santimetre boyunda, 1 metre 20 santimetre genişliğinde, 20 dakikada yaptıkları kardan koronavirüs, güneş çıktıktan 2 saat sonra eridi. İkili cep telefonuna kaydettikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

İnşaat işçisi Bülent Çolak, "Koronavirüs nedeniyle köyümdeki evime geldim. Salgın bitene kadar köyümden çıkmayı düşünmüyorum. Lapa lapa kar yağıyordu. Bir süre önce kardan adam yapmıştık. Bu sefer de koronavirüs yapmaya karar verdik. Sosyal medyada paylaşınca büyük ilgi gördü. Fakat 2 saat sonra güneş nedeniyle eridi. Umarız koronavirüs de tez zamanda yok olup, gider."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bülent Koçak'ın kardan yaptığı mikrofonla anons yapması

-Korona virüse benzettikleri kardan adamı tanıtması

Haber: Suat İNCEDERE/ ÇILDIR(Ardahan),

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Caddeye girmek için kuyrukta beklediler

AĞRI'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine rağmen sokağa çıkanlardan Cumhuriyet Caddesine girmek isteyenler, polisin ateş ölçmesi nedeniyle oluşan uzun kuyrukta beklemek zorunda kaldı. Sosyal mesafeyi koruyarak sırada bekleyenlerden ateşi ölçülenler caddeye alındı.

İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararların uygulanmasında aksaklık yaşanmaması için Emniyet Müdürlüğü sıkı çalışma yapıyor. Bu kapsamda polis ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nin giriş ve çıkışlarını bariyerlerle kapattı. Polis, sağlık görevlileri  eşliğinde ateşlerini ölçtükleri vatandaşların caddeye girişlerine izin veriyor. Bankaların önünde  de bariyer kuran ekipler, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile sık sık anons yaparak  vatandaşlardan sosyal mesafeye dikkat etmelerini ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını  istedi. Öte yandan ateşleri ölçülerek caddeye alınanların buradaki PTT Şubesi'nde para çekmek için oluşturduğu yoğunluk dikkati çekti.

Tüm uyarılara ve alınan tedbirlere rağmen cadde ve sokaklarda maskesiz ve eldivensiz gezen insan yoğunluğu dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kuyrukta bekleyen vatandaşlar

-Ateşi ölçüln vatandaşın caddeye alınması

-TOMA ile yapılan evde kal anonsu

Haber-Kamera: Ramazan DEMİR/ AĞRI,

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Koronavirüs endişesiyle köye ziyaretçi almıyorlar

SİVAS'ın Kangal ilçesine bağlı Tekke köyünde tamamı 65 yaş üstü olan köy sakinleri kendilerini koronavirüsten korumak için ziyaretçi yasağı getirdi. Köy girişine tabela koyan Muhtar Haydar Ülger (66), "Köyümüzde bir karantina söz konusu değil. Sadece kendi tedbirimizi kendimiz aldık" dedi.

Kangal ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Tekke köyü, koronavirüse karşı kendi tedbirlerini aldı. Köyde yaşayan ve 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan 18 kişiyi korumak için ziyaretçi kabul edilmemesi kararlaştırıldı. Girişe 'Köyümüze ziyaretçi kabul etmiyoruz' yazılı tabela konuldu.

'DIŞARIDAN KİMİN NE GETİRECEĞİ BELLİ OLMUYOR'

Köy Muhtarı Haydar Ülger, köyün bölgede yoğun ilgi görmesi ve ziyaret ve piknik yapmak isteyenin çok olması nedeniyle böyle bir tabela astıklarını belirterek, "Köyümüzde şu anda 23 tane insan yaşıyor. Bunların 18'i yaşlı ve 65 yaş üstü kronik rahatsızlıkları olan insanlar. Burası da Kangal ilçesinin güzide köylerinden bir tanesidir. İnsanlar buraya piknik yapmaya geliyor. Biz bu bela geçene kadar pikniği engellemek için böyle bir tabela astık. Başka bir amacımız yok. Yaşlıları korumamız gerekiyor. Dışarıdan kimin ne getireceği belli olmuyor" dedi.

'KÖYLÜLERİMİZ RİSK GRUBUNDA'

Tabelayı görenlerin güzel tepkiler verdiğini söyleyen Ülger, "Ben ilk olarak bunu sosyal medyaya attığımda 100 kişiden 1 kişi eleştirmişti. Yasakçı zihniyet diye eleştirmişlerdi. Ama bunun yasakçı zihniyetle alakası yok. Burada kendi sağlımızı korumak için yaptık. Ben 66 yaşındayım ve şeker hastasıyım. Bu nedenle böyle bir önlem aldık. Zaten biz yaşlılarımızı dışarıya çıkarmıyoruz. Dışarıdan gelenleri de 15 gün izole ediyoruz. Köyümüzde bir karantina söz konusu değil. Sadece kendi tedbirimizi kendimiz aldık. Bu virüs köyümüze girerse burada bir tane insan kalmaz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Köyden drone görüntüleri

-Köyün girişindeki tabela

-Köyden genel görüntüler

-Muhtarın ve köylünün konuşması

Haber-Kamera:  Hüsnü Ümit AVCI - Mert Taha VAROL/ KANGAL (Sivas),

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Evde tek kullanımlık tulum üreten 2 kişiye gözaltı

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, polis tarafından baskın düzenlenen evde, kaçak üretilen 2 bin 280 adet tek kullanımlık tulum ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir evde kaçak tek kullanımlık tulum üretildiği ihbarını aldı. Adrese baskın yapan polis, 2 bin 280 adet tek kullanımlık tulum ele geçirdi. Tulumlara el koyan polis evdeki 2 kişiyi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Baskın yapılan depodan görüntüler

Haber-Kamera: Hadi KURT -ŞANLIURFA

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Ayak parmakları kırılan yaşlı adama yardımcı oldular

DÜZCE'de, marketten alışveriş yaparak evine giden Mahmut Aydın'ın (75) ayağından kanlar aktığını görenler, yaşlı adama kaldırıma oturtarak 112 Acile haber verdi. Ayak parmakları kırılan yaşlı adam tedaviye alındı.

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir marketten alıveriş yaparak evine giden Mahmut Aydın'ın kaldırımda yürürken ayağından yola akan kanları görenler yaşlı adama yardımcı oldu. Yaşlı adamı kaldırıma oturtanlar, sağ ayağındaki ayakkabıyı çıkardı. Yaşlı adamın sağ ayağının kanlar içinde kaldığını görenler 112 Acile haber verdi. Sağ ayağındaki parmaklarının kırıldığı görülen Mahmut Aydın'a 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulundu. Parmaklarının nasıl kırıldığının farkında olmayan, hastalığına bağlı kullandığı ilaçlar nedeniyle acıyı fazla hissetmediği belirtilen Mahmut Aydın, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yaşlı adama sağlık ekiplerinin müdahalesi

Ambulansa bindirilmesi ve detaylar

Dosya adı dzckırık

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,

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Milli Eğitim Müdürü çocuklar için masal anlatmaya başladı

DÜZCE İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören öğrenciler için masal anlatmaya ve masalları youtube kanalında yayınlamaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararla öğrenciler evlerinde uzaktan eğitim aracılığı ile derslerine devam ederken, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit öğrencilerin derslerden arda kalan zamanlarında vakit geçirmeleri için masal anlatmaya başladı. Yiğit oluşturulan youtube kanalında masallarını öğrencilerle buluşturdu. Yiğit'in anlatacağı masalların hikayesine göre bilgisayar efektleri kullanılarak arka fon oluşturuldu. Yiğit'in ilk masalı ise Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İl Milli Eğitim Müdürü masal anlatırken görüntü

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Koronavirüs, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 10:09 Kaynak: DHA

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