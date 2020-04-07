DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Katar'dan getirilen 166 Türk, Kırıkkale'de yurtta gözlem altına alındı

KATAR'dan getirilen 166 Türk vatandaşı, Kırıkkale'de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirilerek, karantinaya alındı.

Katar'da bulunan 166 Türk vatandaşını taşıyan uçak, dün öğle saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Kafile, buradaki sağlık kontrollerinin ardından 7 otobüsle polis nezaretinde Kırıkkale'ye getirildi. Vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında KYK'ya ait Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu ve Hamidiye Yurduna yerleştirildi. Girişte tekrar ateş ölçümleri yapılıp, sağlık kontrolleri yapılan 166 kişi, yurtlarda tek kişilik hazırlanan odalarda 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak. Polis ekipleri, binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı, AFAD görevlileri de otobüsleri dezenfekte etti.

Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarının Kırıkkale Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki görevli psikolog ve sosyologlar da destek sağlayacak.

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Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

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Antalya'da otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, otomobilin traktöre arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında D-400 karayolunda meydana geldi. Manavgat'tan Alanya istikametine giden Naim Turan'ın kullandığı 07 AEY 941 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Ahmet Deniz'in kullandığı 01 D 7495 plakalı arkasında pulluk takılı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan traktörün arka tekerleği koparken otomobil de bariyere çarparak durdu. Kazada otomobil sürücüsü Naim Turan, traktör sürücüsü Ahmet Deniz ve yanında bulunan Bekir Deniz yaralandı.

Kazanın haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından Manavgat'taki çeşitli hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle D-400 karayolu Manavgat- Alanya istikametinde uzun kuyruklar oluştu. Hurdaya dönen otomobil ve traktörün yoldan çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

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Olay yerinden görüntü

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralı

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini olumsuz etkiliyor

ÇANAKKALE'de, boğaz hattında etkili olan poyraz nedeniyle Çanakkale- Kilitbahir, Lapseki- Gelibolu feribot seferleri geçici süreliğine iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, boğaz hattında etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu hattı arasında yapılması planlanan feribot seferlerinin geçici süreliğini iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş'tan yapılan açıklamada; "Lapseki-Gelibolu hattındaki seferlerimiz saat 09: 30, Çanakkale-Kilitbahir hattındaki seferlerimiz saat 10: 00 itibariyle olumsuz hava şartları nedeniyle geçici süreyle durdurulmuştur" denildi.

Öte yandan, Çanakkale-Eceabat hatlarındaki seferler ise devam ediyor.

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Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE

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Koronavirüs tedavisi ardından taburcu oldu, komşuları alkışlarla karşıladı

OSMANİYE'de hastanedeki koronavirüs tedavisinin ardından taburcu edilen İbrahim Sevmez, yaşadığı mahallede komşuları tarafından alkışlarla karşılandı.

Kadirli ilçesine bağlı Cemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Sevmez, bir süre önce yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Osmaniye Devlet Hastanesi 'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs (Covid-19) teşhisi konan Sevmez, hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumu iyiye giden Sevmez'in tedavisine evinde karantinada devam edilmesine karar verilerek taburcu edildi.

İbrahim Sevmez, arkadaşlarının araçlarıyla yaptığı konvoy eşliğinde ambulansla Kadirli ilçesindeki evine götürüldü. Sevmez, ambulanstan indiği sırada komşuları tarafından alkışlarla karşılandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ambulansın seyir halinde görüntüsü

Eve girmesi

Hastanın ambulanstan inmesi

Komşularının geçmiş olsun demesi

Alkışlamaları

Hastanın evine girmesi

Haber: Efendi ERKAYIRAN-Kamera: KADİRLİ,(Osmaniye),

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Hint keneviri yetiştirdi, 'dışarı çıkamadım, bahçeme ektim' dedi

ADANA'da, evinin bahçesine kurduğu serada Hint keneviri yetiştiren Ramazan B. (55) kendisini, "Koronavirüs salgınından dolayı evimden dışarı çıkamayınca ben de bahçeme kenevir ektim. Hasadını yapıp, içecektim" diye savundu.

İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri, Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi 'ndeki bir evin bahçesinde sera kurulup, Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, 2 serada, 210 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Ev sahibi Ramazan B. gözaltına alındı. Polisteki sorgusunda, "Koronavirüs salgınından dolayı evimden dışarı çıkamayınca, ben de bahçeme kenevir ektim. Hasadını yapıp, içecektim" diyen Ramazan B., sevk edildği adliyede nöbetçi mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

Şüphelinin adliyeye sevk edilişi sırasında maske taktığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zanlıların adli tıp birimi'nden çıkarılması

Polis aracına bindirilmesi

Polis aracının gidişi

Adli tıp birimi tabelası

Kenevir bahçesinden görüntüler

Ele geçirilen malzemelerden fotoğraflar

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Anıl ATAR/ADANA,

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Park halindeki araca çarpan alkollü sürücü kaçmaya çalışırken yakalandı

DÜZCE'de, park halindeki araca çarpan kamyonet sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak TEM Otoyoluna girmeye çalışırken yakalandı. 2.10 promil alkollü olduğu belirlenen Eren Mecit'in ehliyetine el konulurken, 5 bin 635 TL ceza kesildi.

Olay gece saatlerinde Çay Mahallesi 'nde meydana geldi. Eren Mecit idaresindeki 34 BOR 987 plakalı kamyonet ile park yerinden çıkmaya çalışırken bir araca çarptı. Ara sürücüsünün şikayeti üzerine incelemede bulunan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından aracın plakasını tespit etti. Polis ekipleri, Ağa Mahallesi istikametine gitmekte olan araç sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Durmayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. Kaçtığı güzergaha kurulan polis barikatını gören sürücü aracı polislerin üzerine sürerek barikatı aştı. TEM Otoyoluna girmeye çalışan araç durduruldu. Yakalanan sürücünün 2.10 promil alkollü olduğu tespit edildi. Eren Mecit'in ehliyetine el konulurken, 5 bin 635 lira para cezası uygulandı. Sürücü, trafik ve kamu güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaçan aracın park halinde ki araca çarparken görüntüsü

HABER : Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Aksaray'da, belediyeden maske dağıtımı

AKSARAY'da belediye ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, duraklarda bekleyenlere, trafikteki sürücülere, alışveriş yapanlara ve esnafa maske dağıttı.

Aksaray Belediyesi görevlileri, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, sabah saatlerinden itibaren otobüs duraklarında bekleyenlere, toplu taşıma araçlarını kullananlara, semt pazarlarındaki esnaf ile alışveriş yapanlara ve trafikteki sürücülere maske dağıttı. Zabıta ekipleri de halkı ve esnafı maskesiz dışarı çıkmamaları konusunda bilgilendirdi. Semt pazarlarında hijyen kontrolü de yapan belediye ekipleri, pazar giriş ve çıkışlarına sıvı dezenfektan aparatları yerleştirdi. Belediye Başkanı Evren Dinçer , toplu bulunulan tüm alanlarda düzenli olarak maske dağıtımının sürdürüleceğini belirterek, "Vatandaşlarımızdan isteğimiz, kendisi ve ailelerin sağlığı için kurallara uymaları, topluma açık alanlarda ve pazar yerlerinde maskelerini mutlaka takmalarıdır" dedi.

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Belediye ekiplerinin maske dağıtması

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY

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