DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

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6 saat önce

Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem (2) BAZI EVLERDE ÇATLAKLAR OLUŞTUBingöl'de, 4.3 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Karlıova ilçesindeki bazı evlerde, çatlaklar oluştu.

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Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem (2)

BAZI EVLERDE ÇATLAKLAR OLUŞTU

Bingöl'de, 4.3 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Karlıova ilçesindeki bazı evlerde, çatlaklar oluştu. Kısa süreli paniğe yol açan depremde can kaybı olmazken, evlerinde çatlaklar oluşanlar ise sokağa çıktı. AFAD ekiplerinin çatlak oluşan evlerde inceleme yapacağı belirtildi.

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl),

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Birlikte alkol aldığı arkadaşları, önce dövdü sonra bıçakladı

Bursa'da Abbas Ç. (43), kendi evinde alkol aldığı arkadaşları R.D., S.A. ve N.K. tarafından dövüldükten sonra yüzünden bıçaklandı. Yüzünde kırık ve bıçak yarası olan Abbas Ç., hastanede tedaviye alındı. Polis, olay sonrası kaçan 3 kişiyi arıyor.

Olay, gece saatlerinde, Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli Mahallesi Şimşek Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. Evde alkol alan Abbas Ç., R.D., S.A. ve N.K. isimli arkadaşlar arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. R.D., S.A. ve N.K., ev sahibi Abbas Ç.'yi dövdükten sonra yüzünden bıçaklayıp, kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibine bir süre direnen Abbas Ç., ikna edilerek, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Abbas Ç.'nin yüzünde kırık ve bıçak yarası olduğu belirlenirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sağlık ve polis ekiplerinin yaralıyı ikna etme çalışması

-Sağlık ekiplerinin yaralıya ilk müdahalesi

-Yaralının ambulansa bindirilmesi

-Olay yeri detay

Haber-Kamera:  İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

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Öğrencilerden videolu 'evde kal' mesajı

BURDUR Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri hazırladıkları videoyla 'evde kal' mesajı verdi.

Burdur Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Recep Nalcı, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı 'evde kal' mesajı vermek için müzik öğretmeni Ali Karhan ve öğrencilerden bir video hazırlamaları için talepte bulundu. Bu talebe okulun Resim ve Müzik Bölümü'nde eğitim gören 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri olumlu cevap verdi ve evlerinde müzik aletlerini çalarken, resim yaparken çektikleri videoları öğretmen Ali Karhan'a gönderdi. 16 öğrencinin gönderdiği videoları öğretmen Ali Karhan, "Evde kal Burdur", "Evde kal Türkiye", "Hayat eve sığar" sloganıyla bir araya getirip, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile okulun sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Video yüzlerce beğeni aldı ve paylaşıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay da sosyal medya hesabında videoyu paylaşarak, "Burdur Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerimizin 'Sağlığın için evde kal Burdur' çağrısına uyalım lütfen" diyerek öğrencilere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Öğrencilerin hazırladığı video

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Adana'da kaçak içki üretilen depoya baskın

ADANA'da polisin bir depoya yaptığı baskında, 500 bin TL değerinde kaçak olarak içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesindeki Yurt Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak olarak içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerine baskın yapan ekipler, piyasa değeri 500 bin TL olan 5 bin 910 şişe içki kiti, 2 bin 650 adet doluma hazır boş şişe, 2 bin 500 adet pastör pipeti, 200 adet 5 litrelik boş etil alkol bidonu, 250 adet içki ambalajlamasında kullanılan boş koli, 15 litre etil alkol ve 5 bin adet şişe etiketi ele geçirdi. Ürünleri piyasaya sürdüğü belirlenen A.D.'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Karlıova, Deprem, Bingöl, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 10:53 Kaynak: DHA

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