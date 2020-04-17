DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Otomobille çarpışan minibüs devrildi: 1 yaralı

SİVAS'ta otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza sabah saat 09.00 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı Cezaevi kavşakta meydana geldi. Mustafa Ünal yönetimindeki 58 BM 142 plakalı otomobil ile Mahmut Akay idaresindeki tütün mamülleri yüklü 58 BM 163 plakalı panelvan tipi minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle panelvan tipi minibüs yan yatarak devrildi. Sürücü Akay devrilen minibüs içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonrasında Akay, sıkıştığı yerden çıkarılarak olay yerine gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü Ünal ise kazadan yara almadan kurtuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden görüntüler

-Kaza yapan araçlar

-Ekiplerin çalışması

-Yaralının götürülüşü

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS,

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El frenini çekmeyi unuttuğu otomobili durdurmak isterken yaralandı

KARABÜK'te, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil tepeden aşağı yaklaşık 100 metre sürüklenirken, aracı durdurmaya çalışan Ahmet Bedirhan Partal (26) yaralandı.

Olay dün gece saatlerinde Karabük 100.Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Karabük Meslek Eğitim Merkezi önündeki boş arazide 34 NU 4933 plakalı otomobilini park eden Ahmet Bedirhan Partal, otomobilinin el frenini çekmeyi unuttu. Otomobilin hareket ettiğini fark eden sürücü aracı durdurmak isterken araç ile birlikte sürüklendi. Otomobil, bir evin bahçesinin çitlerini devirerek yaklaşık 100 metre sonra zemine takılarak durdu. Otomobilin sürücüsü Ahmet Bedirhan Partal ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralanan Partal, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Araçtan görüntü

Olay yerinden görüntüler

Aracın itilerek toprak zeminden kurtarılmaya çalışılması ve çekiciye yüklenmesi

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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Koronavirüs nedeniyle tıraş makinesi ve yapboz satışları arttı

İZMİT'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında berberlerin kapanması nedeniyle saçlarını kendileri kesmek isteyenler tıraş makinesi, evlerinde kalanlar zaman geçirmek için yapboz ile eğlence oyunları satın alırken, bazı dükkanlarda bu ürünler tükendi.

İzmit 'te koronavirüs tedbirleri kapsamında berberlerin kapalı olması sebebiyle tıraş makinesi satışları arttı. Vatandaşların evlerinde tıraş olmaları sebebiyle, tıraş makinelerinin satışları neredeyse 10 katına çıktı. Evlerinde güzel vakit geçirmek isteyen kişiler ise yapboz ve eğlence oyunlarına yöneldi. Özellikle yapboz satışlarının arttığını söyleyen esnaflar, 1000 parçalık yapboz satışlarının 5 katına çıktığını belirtti.

Tıraş makinesi ve yapboz satışlarının arttığını söyleyen esnaf Arzu Karaal, "Yapboz ve tıraş makinelerini neredeyse yok satıyoruz. Koliler de yaptık ama eriyor resmen. Elimizde son kalan ürünler burada. Bizim aldığımız firmalarda da kalmadı. İnsanlar evlerindeler, doğal olarak canları sıkılıyor. Bir şekilde kendilerini oyalamak istiyorlar. Berberler ve kuaförler kapalı. O yüzden insanlar kendi imkanlarıyla tıraş oluyorlar. Bu ürünlerde biz fiyatları olabildiğince düşük tutmaya çalışıyoruz. Pahalı bir grup ürün de var. Her kitleye göre ürünlerimiz var. Yapbozları genelde çocuklardan ziyade büyükler tercih ediyor. Binlik yapboz daha çok revaçta şu anda. Daha önce günde 1 yapboz satıyorsak, şu anda günde 10 yapboz satılıyor" dedi.

Esnaf Bilal İpek ise eğlence oyunlarına ilginin arttığını belirterek, "Genel satışlarımızda bu korona yüzünden yüzde 70 civarında bir düşüş var. Fakat eğlence oyunları ve tıraş makinesi satışlarında artış var. Malum berberler kapalı, o yüzden insanlar kendi çabaları ile evde kendilerini tıraş ediyorlar. O yüzden tıraş makinelerine ciddi bir talep var. Bizim şu anda tıraş makinelerimiz bitti. Oyun grupları ve tıraş makineleri şu anda ihtiyaç haline geldi. İnsanlar şu anda dışarıda karşılayamayacakları ihtiyaçlarını evlerine temin ediyorlar. Koronavirüsünden sonra satışlarımız çok düştü. Önceden buraya 500-600 insan giriyordu. Şimdi sadece ihtiyaç olan ürünleri alıyorlar. Yapboz bir kolinin içinde 24 tane var. Normal zamanlarda bu 24 taneyi biz bir ayda satıyorduk. Şimdi elimizde olsa biz belki de bir koliyi bir günde bitireceğiz. Şu anda elimizde yapboz yok. Tıraş makinesi de aynı şekilde Önceden haftada 10-12 tane tıraş makinesi satıyordum. Şimdi 2 günde elimde mevcut olan 50 tıraş makinesini bitirdik." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ucuzluk pazarlarından görüntü

-Yapboz ve tıraş makinelerinden görüntü

-Ucuzluk pazarı çalışanlarıyla röportaj

-Detaylar

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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İpekçilik Caddesi sil baştan yenileniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 11 yıldır programda olmasına rağmen bir türlü yapılamayan İpekçilik Caddesi'ni sil baştan yeniliyor. Tüm altyapı kurumlarının eş zamanlı çalışmasıyla cadde yıllar sonra modern bir görünüme kavuşacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi bir taraftan 'Covid 19' salgınının yayılımını önlemek için yoğun bir mesai harcarken, diğer taraftan da rutin belediyecilik hizmetlerini kesintisiz olarak sürdürüyor. Bu kapsamda kentin en önemli kuzey güney akslarından biri olan ve Setbaşı'ndan kentin güneyine uzanan, yaya ve araç trafiği bakımından yoğun bir şekilde kullanılan İpekçilik Caddesi'nde de çalışmalara başlandı. AYKOME'de alınan kararla tüm altyapı kurumları İpekçilik Caddesi'nde eş zamanlı bir çalışma başlatırken, doğalgaz, elektrik, su ve kanalizasyon hatları da sil baştan yenileniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da beraberindeki Karaağaç Mahallesi Muhtarı Sema Pamukçular ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyip, Ulaşım Dairesi Başkanı Gazali Şen'den bilgi aldı.

"KEYFİNİ ÇIKARACAĞIZ"

Büyükşehir Belediyesi olarak bu dönemde enerjilerini yoğunlukla korona virüsle mücadele ayırdıklarını belirten Başkan Aktaş, bunun yanında rutin belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan devam ettirdiklerini kaydetti. Yıldırım İlçesi Karaağaç Mahallesi'ndeki İpekçilik Caddesi'nin de yıllardır bakım bekleyen önemli bir aks olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Tüm altyapı kurumlarını da organize ettik ve çalışmalar eş zamanlı olarak yapılıyor. Çalışma İpekçilik Caddesi'nin yanında Yeşil ve Namazgah Caddelerini de kapsıyor. İlk etapta 600 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindeki İpekçilik Caddesi'nde çalışmaları başlattık. Altyapı, sıcak asfaltı, bordür ve tretuvarları ile yaklaşık 1 milyon 250 bin liralık yatırım yapacağız. Bu süreçte verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı çevre sakinlerinden özür diliyorum. Ama takdir edersiniz ki altyapı çalışmaları biraz sıkıntılıdır. Ama bittiğinde inşallah buranın sefasını, keyfini hep birlikte çıkaracağız. Çalışmaların şimdiden bölgeye hayırlı olmasını diliyorumö dedi.

Karaağaç Mahallesi Muhtarı Sema Pamukçular da bu caddenin yenilenme çalışmasının yaklaşık 11 yıldır programda olduğunu ancak bugüne kadar bir türlü başlamadığını hatırlatarak, bölgeye değer katacak çalışma nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çalışmalardan detaylar

-Başkan Aktaş'ın açıklamaları

Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, - Kamera: BURSA,

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Ön iki ayağı olmayan buzağıya çocuğu gibi bakıyor

KONYA'nın Karapınar ilçesinde besicilik yapan Kazım Savur (50), 20 gün önce ön iki ayağı oluşumunu tamamlamadan doğan buzağıya çocuğu gibi bakıyor. Biberonla buzağı besleyen Savur, yürüyebilmesi içinde üç tekerli yürüteç yaptı.

Karapınar'da Fevzipaşa Mahallesi Eşeli mevkiinde büyükbaş hayvan yetiştiren Kazım Savur'un beslediği gebe hayvanlardan biri 20 gün önce ön iki ayağı oluşumunu tamamlamayan bir buzağı doğurdu. Buzağının yürüyebilmesi için üç tekerlekli yürüteç yapan Savur, biberonla da besliyor.

Ayakta durmakta güçlük çeken buzağıya çocuğu gibi bakan Savur, şunları söyledi:

"Buzağı 20 gün önce dünyaya geldi. Şu anda sağlığı çok iyi. Ön iki ayağının olmaması onun için zor bir durum. Ayağa kalktığında geri geri yürümek zorunda kalıyor. Bizlerde beslenmesine ve sağlığına önem veriyoruz. İlk başta şaşırsak ta, buzağı kesmeyi asla düşünmedim. Çünkü Allah onu bana imtihan için gönderdi. Evladımızda olsa bir uzvu eksik olsa kesecek miydik. Bende bunu böyle düşünüyorum. Kesmeyi düşünmüyorum. Büyütüp besleyeceğim. Hatta yürümesi için protez bir araç yapmaya çalıştım. Diğer buzağılar nasıl değerliyse buda aynı." dedi.