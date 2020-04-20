DHA YURT BÜLTENİ-3 - Son Dakika

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6 saat önce

Van'da görevden alınan o muhtar hakkında soruşturma başlatıldı VAN'ın Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi'nde, koronavirüs vakalarını gizlediği için görevden alınan Muhtar Mikail Duman hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı "Görevini kötüye kullandığı ve gerçeğe aykırı bilgi...

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Van'da görevden alınan o muhtar hakkında soruşturma başlatıldı

VAN'ın Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi'nde, koronavirüs vakalarını gizlediği için görevden alınan Muhtar Mikail Duman hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı "Görevini kötüye kullandığı ve gerçeğe aykırı bilgi verdiği" gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Başkale ilçesine bağlı 90 hane ve 900 nüfuslu Örmetaş Mahallesi, İstanbul'dan gelen bir kişide

koronavirüs görülmesi üzerine 7 Nisan günü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Karantina süreci devam ederken, sağlık ekipleri mahallede geniş çaplı tarama başlattı. Ancak mahalleye İstanbul'dan gelen başka vatandaşların da olduğu, bu vatandaşlarla ilgili Muhtar Mikail Duman'ın karantinanın kaldırılması için yetkililere bilgi vermediği belirlendi. Bu bilgi üzerine harekete geçildi. Yapılan çalışmalar ile İstanbul'dan gelenler, sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerince tespit edildi. Yapılan testler sonucunda daha önce 22 olan koronavirüs vaka sayısı yapılan son çalışmalarla da 44'e yükseldi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı mahalleyi özel çalışma alanı olarak belirledi.

Başkale Kaymakamlığı tarafından 3 gün önce görevden aylınan Muhtar Mikail Duman hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturma başlattı. Muhtar Duman hakkında "Görevi kötüye kullanıp gerçeğe aykırı bilgi vererek, 44 kişinin pandemiye yakalanmasına neden olduğu" gerekçesi ile soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Behçet DALMAZ/VAN,

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Yozgat'ta horoz dövüştüren 21 kişiye kumar ve sosyal mesafe cezası

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, ahırda horoz dövüştürürken yakalanan 21 kişiye, 'kumar oynamak'tan toplam 26 bin 250 lira; 'sosyal mesafeye uymamak'tan da 66 bin 150 lira ceza kesildi.

Sorgun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eski Devlet Hastanesi arkasında bulunan ahırda horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine baskın düzenledi. Operasyonda, ahır içinde naylon brandalarla oluşturulmuş 'ring' alanında horoz dövüşü yaptıran 21 kişi, suçüstü yakalandı. Dövüşte kullanılan 11 horoza da el koyuldu. Emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılan şüphelilere, 'kumar oynamak'tan 1250'şer lira, koronavirüs tedbirleri kapsamında da 'sosyal mesafeye uymamak'tan 3 bin 150'şer lira para cezası yazıldı. Ayrıca şüphelilere, koronavirüsle ilgili uyarıcı bilgiler verilerek, maske dağıtıldı.

Görüntü dökümü:

- Polis kamerası baskın anı

-horoz dövüs alanı

-Maske dağıtımı

-Fotoğraftan görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: YOZGAT,

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Yasak yüzünden sokağa çıkamadı, kızının 13'üncü yaş pastasını polis getirdi

VAN'da, hodgkin lenfoma ve ataksi telenjiektazi hastası kızı Hicret Saymaz'a (13) doğum günü pastası almak için yasak nedeniyle dışarı çıkamayan Muhabbet Saymaz, 155'i arayarak, yardım istedi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Grubu ise annesinin telefonu üzerine eve pasta götürerek, Hicret'e doğum günü sürprizi yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Dün yasağın son gününde, Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Beyüzümü Mahallesi'nde oturan Muhabbet Saymaz, '155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, hodgkin lenfoma ve ataksi telenjiektazi hastası olan kızı Hicret Saymaz'ın 13'üncü yaş günü için pasta getirmelerini rica etti. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Grubu, pasta alarak, ailenin evine gitti. Hicret'e doğum günü sürprizi yapılırken, aile ile birlikte polisler de doğum günü kutlamasına eşlik etti. Muhabbet Saymaz, polislere ilgileri için teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polis tarafından getirilen pastanın hazırlanması

-Hicret Saymaz'a yapılan sürpriz

-Hicret Saymaz'ın pastayı üflemisi

-Detaylar

VAN, -

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Ordu'da ücretsiz maske dağıtımı başladı

ORDU'da vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği ücretsiz maskeler, PTT aracılığıyla adreslere teslim edilmeye başlandı.

Kentte, koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan, ücretsiz maske dağıtımı başladı. e-Devlet üzerinden talep edilen ücretsiz maskeler, Ordu PTT şubelerine ulaştı. Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği ücretsiz maskeler, postacılar tarafından, adreslere teslim ediliyor.

Müracaatı sonucu ücretsiz maskelerini teslim alan Resul Boztepe, "Maskelerimiz evimize kadar geldi. Devletimiz her zaman yanımızda, hizmet devam ediyor" diyerek teşekkür etti.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 10:30 Kaynak: DHA

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