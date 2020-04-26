DHA YURT BÜLTENİ-3 - Son Dakika

Bahçesaray'ın yükseklerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı yüksek kesimlerdeki mahallelerde 20 santimetreye ulaştı.

Kent merkezinde dün akşam saatlerinde yağmur etkili olurken, Bahçesaray ilçesine ise kar yağdı. İlkbaharı bekleyen Bahçesaraylılar, nisan ayında kar sürpriziyle karşılaştı. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar kalınlığının yüksek kesimlerdeki mahallelerde 20 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Çatbayır Mahalle Muhtarı Eyüp Kayan, ilkbaharı beklerken kar sürprizi ile karşılaştıklarını belirterek, "Mahallemizde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşmış durumda. Hayvanlarımızı otlatmak için ahırdan dışarı çıkartamıyoruz. Kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki bazı mahalle yollarında şu an ulaşım sağlanamıyor" dedi.

Belediye ekipleri, kapanan mahalle yollarını açmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Lapa lapa yağan kar yağışı

-beyaza bürünen ağaçlar

-Toprak evlerinin üzerindeki karları temizleyen bir vatandaş

-Vatadaş ile röportaj

-Detaylar

Behçet DALMAZ/VAN,

===========================

Evden çıkamadı, çatıda saatlerce uçurtma uçurdu

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinden çıkamayan Yüksel Avşar (32), çareyi yaşadığı apartmanın çatısını çıkıp, uçurtma uçurmakta buldu. Avşar, uçurtmasını saatlerce uçurarak keyifli zaman geçirdi.

Topraklık Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katındaki dairesinde yaşayan beyaz eşya tamircisi Yüksel Avşar, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinden çıkamıyor. Bütün zamanını evde geçiren Avşar, canı sıkılınca zamanı geçirmek için yeğenine uçurtma yaptı. Uçurtmayı denemek için ise, apartmanın çatısına çıktı. Güneşli havada rüzgarı yakalayan Avşar, yeğeni için yaptığı uçurtmayı apartmanın çatısında metrelerce havaya uçurdu. Kendisi sokağa çıkmaya kısıtlı olan Avşar, uçurtmasını özgürce saatlerce çocuklar gibi çuurdu.

Yüksel Avşar, zamanı uçurtma uçurarak geçirdiğini ifade ederek, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamıyoruz. Ben de yeğenime uçurtma yaptım. Onu denemek için çatıya çıktım. Hava da gayet güzel, uçurtma uçurarak keyif yapıyorum. Ben kısıtlıyım ama uçurtmam özgürce uçuyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Uçurtma uçuran Yüksel Avşar'dan detay

-Çatılardan detay

-Yüksel Avşar'ın uçurtma uçurması

-Yüksel Avşar'ın konuşması

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

==========================

Ramazan davulcusundan koranavirüs manisi

Bursa'da sahurda davul çalarak ramazan geleneğini yaşatan Yıldıray Palabıyık (44), mahalleliyi koronavirüs ile ilgili yazdığı manilerle uyandırıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ramazan ayında, sokağa çıkma yasağına rağmen davulcu geleneği bozulmadı. Ramazan davulcusu Yıldıray Palabıyık, sokak sokak gezerek vatandaşları manilerle sahura kaldırdı. Oğlunun kullandığı kamyonetin arkasına binerek davul çalan Palabıyık, manilerine koronavirüsü ekledi. "Aldanma sağa sola, gidelim hak yola, güzel oruç tutup, evde kalanın, koronası hayrolaö koronavirüs konulu manilerle vatandaşlara seslenen Palabıyık, mahalle halkı tarafından ilgiyle karşılandı.

"HEP BİRLİKTE KORONAVİRÜSÜ YENECEĞİZ"

Mahalleye yetişemediği için kamyonette davul çaldığını belirten Palabıyık, "Oğlum direksiyona geçiyor, ben de kamyonetin kasasında sokak sokak gezerek vatandaşları uyandırıyoruz. Böylelikle vatandaşları mağdur etmiyoruz. Davul çalmak ramazanın geleneği. Geleneğimizi yaşatmazsak, yarınlara hiçbir şey bırakamayız. Gece 02.00'de çıkıyorum göreve, saaT 03.30'a kadar işimi tamamlıyorum. Her sene bir önceki yılı aratıyor. Bu sene koronavirüs diye bir hastalık çıktı. İnsanlar evine hapsoldu. Evlerinde oruç tutuyorlar. Bu sene ramazan ayının bence tadı tuzu yok. İnşallah hep birlikte Allah'ın izni ile koronavirüsü yeneceğiz. Önümüzde daha güzel günler olacak" dedi.