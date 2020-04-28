DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kadir Şeker'in testi pozitif çıktı

Konya 'da sevgilisi Ayşe D.'ye (35) şiddet uyguladığı öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kadir Şeker (20), yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi. Bugün yargılanmasına başlanacak Şeker'in, sağlık durumu iyi olduğu için taburcu edildiği ve karantinaya alınacağını öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Konya Adalet Sarayı'ndan görüntüler

KONYA

=========================

'Dur' ihtarına uymayan kişinin ölümüne neden olan polis açığa alındı

ADANA'da polisin uygulama yaptığını görüp kaçan Suriyeli Ali Hemdan'ı (18), 'dur' ihtarına uymayınca vurarak ölümüne neden olan polis memuru açığa alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, polisin kimlik sorarak uygulama yaptığını gören Ali Hemdan, otomobiliyle kaçmaya başladı. Ardından da otomobilden inip, ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalıştı. Yaşanan kovalamacada polisin 'dur' ihtarına uymayan Ali Hemdan, havaya açılan ateşe rağmen kaçmaya devam etti. İkinci kez açılan ateşle göğsünden vurulan Ali Hemdan, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

POLİS MEMURU AÇIĞA ALINDI

Adana Valiliği , yaptığı yazılı açıklama ile Ali Hemdan'ı vuran polis memurunun açığa alındığını, başlatılan adli ve idari tahkikatin devam ettiğini bildirdi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"27.04.2020 günü saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü 'müze bağlı ekiplerimizin uygulama yaptığı esnada, uygulama noktasında 'dur' ikazına uymayarak kaçan Suriye uyruklu Ali Hemdan isimli şahıs, uyarı ateşi açılması esnasında kazaen yaralanmıştır. Yaralı olarak hastaneye sevk edilen Ali Hemdan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. İlgili polis memuru açığa alınmış olup, adli ve idari tahkikat devam etmektedir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

Vurulan Suriyeliye kalp masajı yapılması

Sedyeye alınamsı

Ambulansa konulması

Haber-Kamera: ADANA,

=========================

5 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişinin yaralandığı kazada, araçta bulunan 3 kişinin yola savrulma anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde Kadirli-Adana Karayolu'nda meydana geldi. M.Ç. yönetimindeki 01 DGT 26 plakalı otomobil, Sumbas Yolu kavşağında S.G. yönetimindeki 80 LA 645 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, her iki araç sürücüsü ile otomobillerde bulunan yolcular E.C.S., B.K. ve Z.M., yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavisi devam eden 5 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Bu sırada çarpma anında otomobilde bulunan 3 kişinin araçlarından fırlayarak yola savrulması, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.