DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Konya'da iki TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA'da TIR'ın, önündeki TIR'a arkadan çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Konya– Adana karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Müslüm Ödemiş yönetimindeki 01 V 9348 plakalı kum yüklü TIR, önünde seyreden Ziver Aksoy yönetimindeki 01 DUN 59 plakalı TIR'a çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücülerden Müslüm Ödemiş yaralanırken, yanındaki İbrahim Kaya ise yaşamını yitirdi. Sıkıştığı yerden kurtarılan Ödemiş, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

İbrahim Kaya'nın cansız bedeni ise vinç yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden detaylar

Yaralının ambulansa bindirilmesi

Jandarma ve polis ekiplerinin önlem alması

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK KONYA

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Ares'in son görüntüleri

ANTALYA'da H.E. (14) adlı kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla babası V.E. ile erkek kardeşi K.E. tarafından dövüldüğü için tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 'Ares' isimli sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in (18) kafeteryadaki son görüntüleri ortaya çıktı. Kızın babası ve erkek kardeşiyle kafeteryada bir süre oturan Ares, işletmeden birlikte ayrılıyor. Darp olayının, bu görüntülerden bir saat sonra yaşandığı tahmin ediliyor.

Olay, 4 Şubat Salı günü saat 17.00 sıralarında, Antalya merkezde meydana geldi. Sosyal medyada 'Ares' ismiyle fenomen olan Şehmuz Özdemir, Konyaaltı Sahili 'ndeki kafede kendisiyle reklam anlaşması yapmak isteyen V.E. ve oğlu K.E. ile buluştu. Bir süre burada oturan üçlü, daha sonra otomobille ayrılarak Kepez ilçesindeki ormanlık alana gitti. V.E., ormanlık alana geldiklerinde Şehmuz Özdemir'i, kızı H.E.'yi 2 yıl önce taciz ettiği ve uygunsuz görüntülerini çektiği iddiasıyla oğlu K.E. ile birlikte dövmeye başladı. Özdemir, aldığı darbeler sonucu bayılırken, V.E. ve K.E. ise olay yerinden kaçtı. Özdemir, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakımda tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Şehmuz Özdemir'i darp ettiği gerekçesiyle V.E. ve oğlu K.E.'yi gözaltına aldı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan baba- oğul, ifadelerinde, H.E.'yi mesajla taciz ettiği gerekçesiyle Şehmuz Özdemir'i dövdüklerini söyledi, kızın uygunsuz fotoğraflarını elde edip buluşmaya zorladığını ileri sürdü.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde 15 günlük tedavisi sonrası beyin ölümü gerçekleşen Şehmuz Özdemir, 19 Şubat günü sabaha karşı yaşamını yitirdi. Hastanedeki işlemlerin ardından morgdan alınan Şehmuz Özdemir'in cenazesi, memleketi Diyarbakır 'da toprağa verildi.

Baba V.E. ve oğlu K.E.'nin yargılaması sürerken, Şehmuz Özdemir ile olay gecesi buluştukları kafeteryadaki görüntüleri ortaya çıktı. Darp olayından bir saat öncesine ait olduğu değerlendirilen görüntülerde, Ares ile kızın babası ve erkek kardeşi oturuyor. Görüntülerde K.E.'nin bir ara Ares'e bardak uzattığı görülüyor. Ares ile zanlı baba- oğul bir süre konuştuktan sonra, birlikte kafeteryadan çıkıyor.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Düzce'de 2 katlı ev, otomobiller ve ahır yandı

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, 2 katlı ev, garajında bulunan 2 otomobil ve ahırlar yandı.

Sabah saatlerinde, Gümüşova İstanbul Caddesi 'nde bulunan Hikmet Battal'a ait 2 katlı evin altındaki garajda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Binada yaşayanlar dışarı çıkarken, dumanları gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Düzce ve Gümüşova itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonrası kontrol altına alınabildi. Yangında 2 katlı ev, garajında bulunan 2 otomobil, tavuk kümesi ve ahırlar yandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yanan evden görüntü

Yanan arabaların çekilmesinin görüntüsü

Yanan ahırdan görüntü

İtfaiye ve vatandaşların yangına müdahalesi ile detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Ordu'da karantina süreleri dolan 212 kişi evlerine gönderildi

ORDU'nun Altınordu ilçesinde yurt dışından geldikten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurduna yerleştirilen 212 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından bugün evlerine gönderildi.

Koronavirüs nedeniyle, Polonya 'dan getirildikten sonra Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 212 Türk vatandaşının, karantina süreleri bugün doldu. Bu sabah yurtta işlemleri yapılan ve sağlık kontrolünden geçirilen aralarında öğrenci ve iş insanlarının da bulunduğu vatandaşlar, yurt bahçesine alınan otobüslere bindirildi. Ateşleri ölçüldükten sonra otobüslere alınan vatandaşlar, AFAD ekiplerinin koordinesinde, evlerine gönderildi. Bu kişilerin evlerinde kendilerini 14 gün boyunca izole edecekleri belirtildi. Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası da karantina süreleri dolan vatandaşlar için yurt bahçesinde mini konser verdi.

'HER TÜRLÜ İHTİYACIMIZ KARŞILANDI'

Polonya'dan geldikten sonra 14 günlük karantina süresini dolduran ve bugün memleketi Gaziantep 'e giden Emin Çakmak , yurtta kaldıkları süre içerisinde her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi. Çakmak, "Polonya'dan geldik. Sağolsun Polonya Türkiye Konsolosluğu bizimle ilgilendi. Uçak organize etti. Bu vesileyle Ordu'ya geldik. Ordu'da 14 gün karantinada kaldık. Sağolsun devletimiz bizlere sahip çıktı. Kaldığımız süre içerisinde de her türlü ihtiyaçlarımız giderildi ve bizlere gerekli yardımı yaptı. Biz burada kaldığımız süre içerisinde çok rahat ettik. Sosyal etkinlikler de yapıldı. Böylelikle karantina süremizi tamamladık. Bu virüs çok tehlikeli. Sadece Türkiye'yi değil, dünyayı etkiledi. Bundan dolayı devletimizin almış olduğu kararlara bütün vatandaşların uymasını istiyorum" dedi.

'ALLAH RAZI OLSUN DEVLETİMİZDEN'

Karantinanın ardından yurttan ayrılan Zeynep Dinç ise, "Ben böyle bir karantina süreci beklemiyordum. Korkarak geldim ama çok iyi, çok güzel karşılandık. Üç öğün yemek verdiler. Hatta ben kilo alarak gideceğiz dedim. Allah razı olsun devletimizden. Hep yanımızdaydılar. Bir isteğimiz olduğunda arıyorduk, getiriyorlardı" diye konuştu.

Ufuk Pirci ise karantina günlerinin çok iyi geçtiğini söyleyerek "Her şey düşünülmüştü. Her şey planlı, programlıydı" şeklinde konuştu.