DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 3

6 saat önce

Kesici aletle işkence yapılan köpeği sahiplendi, 'Ailesi biz olacağız' dediAntalya'nın Serik ilçesinde, kesici aletle işkence yapılan ve tedaviye alınan başıboş Alman kurdu cinsi gebe köpeği, ilçede oturan Tuğba Güner sahiplendi.

DHA YURT BÜLTENİ - 3, System.String[]

Kesici aletle işkence yapılan köpeği sahiplendi, 'Ailesi biz olacağız' dedi

Antalya'nın Serik ilçesinde, kesici aletle işkence yapılan ve tedaviye alınan başıboş Alman kurdu cinsi gebe köpeği, ilçede oturan Tuğba Güner sahiplendi. Evli ve 2 çocuk annesi 7 aylık hamile Tuğba Güner, "Ben hamile, o hamile, artık geçinip gideceğiz. İsmini 'Loya' koyduk. Bundan sonra Loya'nın ailesi biz olacağız. Artık şiddet görmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Serik'in Alacami Mahallesi'nde yaşayanlar, perşembe günü, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesici aletle başı ve sol bacağından yaralanan sokak köpeğiyle ilgili Belediye Meclis üyesi Ayşegül Yılmaz'a haber verdi. Yılmaz, belediyeyle irtibata geçerek, hayvanın kısa sürede Serik'te bulunan özel veteriner kliniğine sevkini sağladı. Başında ve sol bacağında kesici alet yarası olan, Alman kurdu cinsi 1 yaşındaki köpek, tedaviye alındı.

Veteriner kliniğinde tedavisi devam eden köpeğin sahiplendirilmesi için sosyal medya aracılığıyla ilanlar verildi. İlçede oturan Tuğba Güner de ilanı görerek köpeği sahiplenmek istedi. Eşinin de onayını alan 2 çocuk annesi ve 7 aylık hamile Tuğba Güner, Belediye Meclis Üyesi Ayşegül Yılmaz ve veteriner hekim Faruk Ogan ile irtibata geçerek hayvanı sahiplenmek istediğini söyledi. Veteriner kliniğine gelen Tuğba Güner ve eşi, hayvanı sahiplendi.

'BİRDEN DURDUM, İÇERİ GİRDİM'

Tuğba Güner, hayvansever bir arkadaşının kendisini arayıp, köpeğin durumundan bahsettiğini ve sahiplendirileceğini söylediğini anlattı. Kendisinin 7 aylık hamile olduğunu aktaran Güner, hamile olduğu için başta çok endişelendiğini anlattı. Tuğba Güner, "Kaldırabilir miyim diye düşündüm ama beni bir şey buraya çekti. Veterinerin önünden geçerken birden durdum, içeri girdim. Köpeği veterinerlik içerisinde tedavi gördüğü kafeste gördüm. Sevdim, dışarı çıktım, eve gittim. Daha sonra eşimi aradım. 'Çok cana yakın bir köpek ne yapalım' dedim. O da bana 'tamam' dedi. Benim de istediğim oydu. Öyle karar verdik. 'Biz alalım' dedik. 2 kızım var. Ben hamile, o hamile, artık geçinip gideceğiz. İsmini 'Loya' koyduk. Bundan sonra Loya'nın ailesi biz olacağız. Artık şiddet görmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

'LARA BAKTIKÇA GÖZLERİM DOLDU'

Okan Güner, "Eşim bana fotoğraflarını attığında gözüme inanamadım. Fotoğraflara baktıkça gözlerim doldu. Böyle bir vicdansızlığa inanamıyorum. Eşim sonradan tekrar aradığımda 'alalım mı?' dediğinde hiç düşünmeden 'alalım' dedim. 'Direkt alıp sahiplenelim' dedim. Ona ve yavrularına güzel bir yuva olacağı, artık mutlu ve huzurlu bir yuvası olduğu için ben çok mutluyum. Petshoplardan hayvan alınmasına kesinlikle karşıyım. Sokakta binlerce can var ki onların sahiplenmelerini istiyorum" diye konuştu.

'TUĞBA HANIM DOĞRU BİR İNSAN'

Hayvansever ve Belediye Meclis Üyesi Ayşegül Yılmaz da şöyle dedi:

"Biz ilanlarımızı açmıştık, birçok talep geldi. Bunların içerisinden bir aileyi tercih etmek istiyorduk. Bence kesinlikle Tuğba hanım doğru bir insan. Çünkü köpek şiddet gördüğü için fiziksel acıları ile birlikte iyileşmesi gereken ruhsal acıları da var. Yakinen aile ortamında birinin ilgilenmesiyle geçmesi gerekiyor. Biz çok mutlu olduk. İnşallah çok mutlu bir ailede yaşayacaklar. Mutlu bir geleceği olacak."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Köpeğin sahiplenilmesi

RÖP 1: Tuğba Güner

RÖP 2: Ayşegül Yılmaz

RÖP 3: Okan Güner

Köpeğin alınıp götürülmesi

HABER -KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

========================

Koronavirüse rağmen Hıdırellez kutladılar

Antalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında sahiller kapanınca yüzlerce vatandaş Hıdırellez dileklerini denizle buluşturmak için Düden Şelalesi'nin döküldüğü yere akın etti. Vatandaşlar, kalabalık nedeniyle araçlarını park etmekte zorlandı. Konyaaltına sahiline inip dileklerinin bulunduğu kağıtları denize atan az sayıda kişi ise polis tarafından uyarıldı.

Kış mevsimin bitişinin ve baharın gelişinin habercisi olan Hıdırellez, bu sene koronavirüsün gölgesinde kutlandı. Dileklerini çizdikleri kağıtları denize atmak isteyen yüzlerce vatandaş, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sahillere giriş kapalı olunca farklı noktalarda buluştu.

Antalya'da Hıdırellez'in Ramazan ayına denk gelmesiyle sahurun ardından günün ilk ışıklarıyla yollara çıkan vatandaşlar Düden Şelalesi'nin Akdeniz'le buluştuğu parka akın etti. İsteklerinin resmini çizen vatandaşlar, dileklerini yazdıkları kağıtları ve yanlarında getirdikleri çakıl taşlarıyla, gül yapraklarını şelalenin denizle buluştuğu noktadan suya attı. Kalabalık nedeniyle şelale üzerindeki köprüdeki kalabalık, dileklerini sırayla suya attı. Dileklerini Akdeniz ile buluşturan bazı kişiler ise kağıtları attıktan sonra uzun süre dua etti. Dilenen dileklerin ardından bazı kişiler gün doğumunu izledi. Koronavirüs nedeniyle dileklerini dilemeye çoğu kişi maskesiyle gelirken, bazı anlarda ise sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Kalabalık nedeniyle Eski Lara Caddesi üzerinde araç yoğunluğu yaşanırken, bazı kişiler ise araçlarını park etmekte zorlandı.

POLİS SAHİLE GELENLERİ UYARDI

Az sayıda vatandaş ise Konyaaltı sahiline giderek, dileklerinin bulunduğu kağıtları Akdeniz'in mavi sularına bıraktı. Hıdırellez dileklerinde bulunan vatandaşlar anı fotoğraflamayı ihmal etmedi. Sahil bandında görev yapan polis ekipleri ise denizin kenarındaki vatandaşlara sahile girişin yasak olduğunu hatırlatarak sahili terk etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

EN ÇOK 'SAĞLIK' DİLENDİ

Antalya'da oturan Ali Yılmaz (58), eşi ve kızıyla birlikte Hıdırellez dileklerinin gerçekleşmesi için Konyaaltı Sahili'ne geldiklerini belirterek, "Hıdırellez'de koronavirüsten kurtulma dileğinde bulunduk. Öncelikle sağlık diledik. Ardından huzur getirmesi temennisinde bulunduk. Her sene gül ağacının dibinden aldığımız dilek kağıtlarımızı denize atıyoruz" dedi. Sahile gelenlerden Fatma Çelik (51) ise denize ayaklarını sokarak dilek kağıdını dualarla birlikte denize bıraktı. Çelik, "Bütün dünya için, çocuklarım ve kendim için en çok sağlık dileğinde bulundum. Koronavirüsten kurtulmayı diledim. Her sene bu ritüeli gerçekleştiririm" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Karanlıkta sahile gelenlerden görüntü

Denize dilek atanların görüntüsü

Sahilde denize doğru yürüyenlerin görüntüsü

Dilek tutulması ve denize dileklerin yazılı kağıtların atılması

Muhabir Aslı Duran anons 1

Bir kadının arkadaşının işyerinin saksısına zarf bırakması

Sahildeki vatandaşlardan görüntü

RÖP 1: Vatandaş Ali Yılmaz

Bir kadının denize doğru yürümesi

Kadının paçalarını sıvazlayıp denize girmesi ve elindeki dilek kağıdını denize bırakması

RÖP 2: Vatandaş Fatma Çelik

Muhabir Aslı Duran'ın kağıda dilek yazması

Muhabir Aslı Duran anonsla dilek kağıdını denize bırakması

Düden şelalesinin görüntüsü

Şelaleye dilek kağıdı atanlardan görüntü

Araçların yol kenarına park etmiş halde

Denize dileklerine atanlardan kalabalık insan görüntüsü

HABER: Aslı DURAN- Semih ERSÖZLER -KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,

=========================

Karantina süresi biten 245 kişi evlerine gönderildi

BELÇİKA'dan getirildikleri Gümüşhane'de 14 günlük karantina süreleri dolan 245 kişi, memleketlerine gönderildi. Karantinada kalanlar arasında yer alan Fenerbahçeli Berke Özer de kentten ayrılmadan yurt bahçesine çam fidanı dikti.

Koronavirüs salgını nedeniyle bulundukları Belçika'dan getirilen ve Gümüşhane Ahmet Ziyaüddin Yurdu'nda karantinaya alınan 245 kişinin karantina süreci sona erdi. Ateş ölçümü yapılan 245 kişi işlemlerinin ardından 13 otobüs ile 42 ile doğru yola çıktı. Bazı vatandaşlar ise özel araçlarıyla gelen yakılarıyla birlikte şehirden ayrıldı.

FENERBAHÇELİ BERKE: SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE ÇIKTIK

Karantinada bulunan Belçika'da KVC Westerlo takımında kiralık oynayan Fenerbahçeli futbolcu Berke Özer de kentten ayrılmadan önce yurt bahçesine çam fidanı dikti. İstanbul'a dönüp orada Fenerbahçe ile çalışmalarını sürdüreceğini anlatan Berke, "Sağolsunlar, bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve ilgiler yardımcı oldular. Spor aletleri sağladılar. Şimdi de sağlıklı bir şekilde çıktık. Evimize geçip orada da bir 14 günlük ev karantinamızı tamamlayıp inşallah çalışmalarımıza devam edeceğiz. İstanbul'a dönüp orada Fenerbahçe ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sonrasında bu süreç nasıl ilerleyecek bakacağız. Biz evde kaldıkça herşey çok güzel olacak" dedi.

'EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Karantina süreci sona eren Atiye Taşkil de İstanbul'da yaşadığını ve sağlık sorunları nedeniyle ameliyat olan oğlunu görmek için Belçika'ya gittiğini söyledi. Belçika'da 3 ay kaldığını ve koronavirüs nedeniyle geri dönüşünün 10 gün uzadığını anlatan Taşkil, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bizi getirdiler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 14 gün güzel geçti. Her şeyi sağladılar. Hiçbir şeyimizi eksik etmediler. Şimdi İstanbul'a torunlarımın yanına gidiyorum." ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yurttan çıkanlar

Otobüslere binenler

Berke Özer'in ağaç dikmesi

Berke ile röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Sinan UÇAR GÜMÜŞHANE

=======================

Van'da çöreğin arasına gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi

VAN'da, polisin bir kargo şubesine düzenlediği operasyonda, 'Van çöreği' arasına gizlenmiş 124 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, merkez Tuşba ilçesinde bulunan bir kargo şubesine operasyon düzenledi. Narkotik madde arama köpeği 'Oscar' yardımıyla kargo şubesinde yapılan detaylı aramada, bir kolinin içerisinde, ortası oyulmuş Van çöreklerinin arasına gizlenmiş 1 paket halinde piyasa değiri 6 bin 500 TL olan 124  gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan A.Ş. ve Y.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kargo şirketi

-Köpekle arama yapılması

-Van çöreklerinini bulunduğu koli

-Kolinin açılması

-Kolideki Van çörekleri ve arasına gizlenmiş uyuşturucu

-Genel detaylar

Orhan AŞAN/VAN,

========================

Yarışan otomobiller sürüye çarptı: 1 yaralı, 30 koyun telef oldu

ELAZIĞ'da, yarıştığı öne sürülen iki otomobil, çobanın yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyun sürüsüne çarptı. Kazada sürücülerden biri yaralandı, 30 koyun da telef oldu.

Kaza, dün gece saatlerinde Elazığ- Malatya karayolunda meydana geldi. Yarıştıkları öne sürülen Çağlar Selim Süt yönetimindeki 23 ES 496 plakalı otomobil ile Emir Deniz yönetimindeki 34 LB 7559 plakalı otomobiller, Ali Doğangül'ün yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyun sürüsüne çarptı. Kazada, sürücülerden Emir Deniz yaralanırken, 30 koyun telef oldu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazanın ardından sürü sahibi Ali Doğangül ile diğer sürücü Çağlar Selim Süt arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak tarafları ayırdı. Sürücü Süt, polis tarafından gözaltına alındı.

Tuğba Güner, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 10:15 Kaynak: DHA


Son Dakika

Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu 45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi         
16:13
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın         
16:11
Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir         
15:58
CHP'nin yeni infaz düzenlemesine yaptığı itirazı Anayasa Mahkemesi görüşmeyi kabul etti CHP'nin yeni infaz düzenlemesine yaptığı itirazı Anayasa Mahkemesi görüşmeyi kabul etti         
15:44
Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan'da okullar açıldı Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan'da okullar açıldı         
15:40
Muğla'ya giriş-çıkış yasağı kalkınca Bodrum'a giren araç sayısı yüzde 25 arttı Muğla'ya giriş-çıkış yasağı kalkınca Bodrum'a giren araç sayısı yüzde 25 arttı         
15:09
Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor         
15:02
Yeni Zelanda'da belediye meclis üyesi Zoom toplantısına yanlışlıkla iç çamaşırıyla çıktı Yeni Zelanda'da belediye meclis üyesi Zoom toplantısına yanlışlıkla iç çamaşırıyla çıktı         
14:58
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar         
14:55
Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz         
14:41
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi 350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi         
14:40
Nihat Özdemir: Tüm maçlar seyircisiz oynanacak Nihat Özdemir: Tüm maçlar seyircisiz oynanacak         
14:40
Bir yıl içinde 45 kilo veren yıldız şarkıcı Adele, adeta eridi! Görenler tanıyamıyor Bir yıl içinde 45 kilo veren yıldız şarkıcı Adele, adeta eridi! Görenler tanıyamıyor         
14:39
Koronavirüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, karnındaki bebeği yaşama tutundu Koronavirüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, karnındaki bebeği yaşama tutundu         
14:35
İmamoğlu, İBB'de 15 yıldır görev yapan Gelirler Müdürü Yakup Keskin'i görevden aldı İmamoğlu, İBB'de 15 yıldır görev yapan Gelirler Müdürü Yakup Keskin'i görevden aldı         
14:29
Fren yerine gaza basan sürücü duvara çarptı! Kaza anı kamerada Fren yerine gaza basan sürücü duvara çarptı! Kaza anı kamerada         
14:25
Sokak hayvanlarını aşılamak isteyen veteriner, darbedildi Sokak hayvanlarını aşılamak isteyen veteriner, darbedildi         
14:24
İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek: Fazla kesilen fatura bedelleri iade edilsin İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek: Fazla kesilen fatura bedelleri iade edilsin         
14:24
İstanbul'dan cenazeye gelen bir kişi, köydeki 6 kişiye virüs bulaştırdı İstanbul'dan cenazeye gelen bir kişi, köydeki 6 kişiye virüs bulaştırdı         
14:12
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak         
14:10
Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik         
14:05
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulundu Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulundu         
14:02
11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar 11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar         
13:51
Hızla gelen araç, bisikletli çocuklara çarptı! O anlar anbean kaydedildi Hızla gelen araç, bisikletli çocuklara çarptı! O anlar anbean kaydedildi         
13:37
Güney Kore istihbaratı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ameliyat geçirmedi Güney Kore istihbaratı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ameliyat geçirmedi         
13:30
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu         
13:29
Son dakika: Geç fatura kestiği için soruşturma açılan İGDAŞ'tan açıklama geldi: EPDK'nın haberi vardı Son dakika: Geç fatura kestiği için soruşturma açılan İGDAŞ'tan açıklama geldi: EPDK'nın haberi vardı         
13:18
Koronavirüs şüphelisi şahıs, test sonucunu beklemeden hastaneden kaçtı Koronavirüs şüphelisi şahıs, test sonucunu beklemeden hastaneden kaçtı         
13:10
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü         
12:56
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz         
12:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2020 16:30:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]