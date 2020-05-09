DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 3

6 saat önce

Bir annenin acılarla dolu yaşamı ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, eşi Abdurrahman Gödek (58) ile ortanca oğlu Aydın Gödek'i (29), 2 yıl arayla kanserden kaybeden Ayşe Gödek (63), en büyük oğlu Şevket (31), bağımlı olan en küçük oğlu Gökhan'a (23) uyuşturucu satmak isteyen 2 kişiyi...

DHA YURT BÜLTENİ - 3, System.String[]

Bir annenin acılarla dolu yaşamı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, eşi Abdurrahman Gödek (58) ile ortanca oğlu Aydın Gödek'i (29), 2 yıl arayla kanserden kaybeden Ayşe Gödek (63), en büyük oğlu Şevket (31), bağımlı olan en küçük oğlu Gökhan'a (23) uyuşturucu satmak isteyen 2 kişiyi engellemeye çalışırken yaptığı ölümlü trafik kazası nedeniyle cezaevine girince 40 günlük geliniyle bir başına kaldı. Anneler Günü'nü gözyaşları içinde karşılayan Ayşe Gödek, sürekli parasını alıp evdeki eşyalara zarar veren uyuşturucu bağımlısı oğlu için mahkemeden uzaklaştırma kararı aldı. Anne Gödek, "Şu hayatta benim iki oğlumdan başka kimsem kalmadı" diyerek, uyuşturucu bağımlısı oğlunun tedavisi için yardım istedi.

ANNE-BABASINI KÜÇÜK YAŞTA KAYBETTİ

Manavgat'ın Sorgun Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Gödek, 1957 yılında Ilıca Mahallesi'nde dünyaya geldi. Çiftçi bir ailenin kızı olan Ayşe Gödek, genç yaşta anne ve babasını kaybetti. Daha sonra Abdurrahman Gödek'le evlendi. Aydın, Şevket ve Gökhan adını verdiği 3 oğlu olan Ayşe Gödek'in yaşamı, çiftçilik yapan eşinin 2002 yılında akciğer kanserinden vefat etmesiyle değişti. 3 çocuğuyla birlikte kalan Ayşe Gödek, akrabalarının da desteğiyle çiftçiliğe devam etti.

Ayşe Gödek'in büyük oğlu Aydın, 29 yaşındayken 2014 yılında, aniden gelişen beyin tümörü nedeniyle yaşamını yitirdi. Ayşe Gödek'in diğer oğlu Şevket ise 1 yıl Bursa'da turizm meslek yüksekokulunda okuyup, yanına geri döndü. Askerliğini bitirdikten sonra oto yıkama dükkanı açan Şevket Gödek, geçen yıl eylül ayında evlendi. Bir sene önce ailenin en küçüğü Gökhan ise uyuşturucuya başladı. Anne Ayşe Gödek ile ağabey Şevket Gödek, Gökhan'ı uyuşturucudan kurtarmak için mücadele başlattı.

'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Ağabey Şevket Gödek, geçen yıl ekim ayında, kardeşine uyuşturucu sattığı iddia edilen E.Ş. ve Seher Yemez'in bulunduğu otomobili fark etti. Hemen polise haber verdi. Şevket Gödek'i gören araçtakiler ise 07 AAE plakalı otomobille uzaklaştı. Şevket Gödek de aracıyla peşlerine düştü. Takip sırasında Gödek'in otomobili ile E.Ş.'nin kullandığı otomobil, Titreyengöl Caddesi'nde çarpıştı. Kazada E.Ş. yaralanırken, Seher Yemez yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Şevket Gödek, 'Kasten öldürme', E.Ş. ise 'uyuşturucunun etkisiyle bilinçli taksirle kaza, yaralama ve ölüme sebebiyet vermek' suçlarından tutuklandı. E.Ş., bir süre sonra tahliye edildi.

'40 GÜNLÜK EŞİNİ BIRAKIP, CEZAEVİNE GİTTİ'

Ayşe Gödek, Anneler Günü'nü kutlayamamanın hüznünü yaşıyor. Ayşe Gödek, yaşadığı acı dolu günleri Demirören Haber Ajansı muhabirine anlattı. Anne-babasını çok küçük yaşta kaybettiğini aktaran Ayşe Gödek, "2002 yılında kocam hastalanarak öldü, büyük oğlum Aydın 2014 yılında hastalanarak vefat etti. Oğlumun biri eroin bağımlısı oldu. Büyüğü korumak için trafik kazası yaptı. Kaza olduğunda Şevket, 40 günlük evliydi. Şevket, 40 günlük gelinimi, eşini bırakıp, cezaevine gitti" dedi.

'EROİN BAĞIMLISI NASIL BİR ŞEY OLUR ONU BİLMEZDİM'

En küçük oğlu Gökhan'ın uyuşturucu bağımlısı olduğunu hiç anlamadıklarını söyleyen Ayşe Gödek, "Gökhan'ın evin içinde bazı duruşlarından bir şeyler hissediyordum ama eroin bağımlısı nasıl bir şey olur onu bilmezdim. Bize karşı tavırları değişikti. Uyuşturucu bağımlısı olduğunu, yeğenimle uyuşturucu madde yakalattıklarında haberim oldu. Yeğenim cezaevine gitti, Gökhan serbest kaldı. Bizim o zaman haberimiz oldu. Gökhan'ı biz ele avuca sığdıramıyoruz" diye konuştu.

'KAÇ KAPI VARSA HEPSİNDE YUMRUK İZİ VAR'

Evde olduğu zaman Gökhan'ın kendilerine eziyet ettiğini belirten anne Ayşe Gödek, şöyle dedi:

"Bir şey konuşacak olduğumuzda hiç hoşuna gitmez. Kapıları kırar. Kaç kapı varsa hepsinde yumruk izi var. Bir yumruk davul fırına vurdu, kırıldı, attık. Mikro dalga fırına bir yumruk vurdu, bozuldu. Çantamda, cüzdanımda para koymaz. Habersiz alır. O paranın kendi parası olduğunu söyler. Bana saldırısı olmadı ama ona karşılık versek, belki de saldıracak. Ona cevap vermiyorum."

'3 AYLIK UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKARTTIK'

Ayşe Gödek, oğlunun birkaç gün önce çocuğu olan kız arkadaşını eve getirdiğini, tepki göstermesi üzerine kendisini ittiğini anlattı. Oğlu hakkında Manavgat Aile Mahkemesi'nden 3 aylık uzaklaştırma kararı aldıklarını söyleyen anne Gödek, "Gökhan daha önce Antalya AMATEM'de bir hafta tedavi gördü. Hakkında Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde zorla tedavi olması için hakim kararı var ancak korona salgını nedeniyle götürülemedi. Biz bu zamana kadar, ne jandarma, ne polis bildik. Tarladan eve, evden tarlaya gideriz. Geçen seneye gelene kadar biz bir şey görmedik. Biz bu sene her hafta, günü gününe, saati saatine polise gideriz. Onlar da bıktı bizden iyice. Ben, başta Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan ve bir anne olarak Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'dan ve diğer yetkililerden yardım istiyorum. Şu hayatta benim iki oğlumdan başka kimsem kalmadı. Bu oğlumun tedavi yapılmasını istiyorum. Bize sahip çıksınlar, ben onu istiyorum" dedi

Manavgat, Antalya, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 10:56 Kaynak: DHA


Son Dakika

Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz "Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın! Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı İş adamı Hikmet Tunceli, "Yeşil ördek gibi daldım göllere" türküsünü koronavirüse uyarlayarak seslendirdi Hollywood yıldızı, koronaya el hareketi yaparak tepki gösterdi Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı
Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı         
17:11
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bine yaklaşıyor ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bine yaklaşıyor         
17:08
Fransız ekibi Lyon, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor Fransız ekibi Lyon, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor         
17:06
Sokağa çıkma yasağında Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti Sokağa çıkma yasağında Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti         
17:01
Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı         
16:35
Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi         
16:35
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi         
16:30
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor         
16:30
Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma         
16:28
QNB Finansbank, bayrama özel yüzde 0,89'dan başlayan faizlerle kredi verecek QNB Finansbank, bayrama özel yüzde 0,89'dan başlayan faizlerle kredi verecek         
16:27
Bu dünyaya ait olamazlar! Rus balıkçının denizden çıkardığı ilginç canlılar görenleri ürküttü Bu dünyaya ait olamazlar! Rus balıkçının denizden çıkardığı ilginç canlılar görenleri ürküttü         
16:09
Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi         
16:04
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor! Maske takmayana müdahale edilecek İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor! Maske takmayana müdahale edilecek         
16:04
İş adamı Hikmet Tunceli, İş adamı Hikmet Tunceli, "Yeşil ördek gibi daldım göllere" türküsünü koronavirüse uyarlayarak seslendirdi         
15:53
Bursa'da sokağa çıkma yasağında araç ata çarptı Bursa'da sokağa çıkma yasağında araç ata çarptı         
15:42
Annesini kaybeden güzel oyuncu Amber Heard'ün büyük acısı! Fotoğraflarla teselli oluyor Annesini kaybeden güzel oyuncu Amber Heard'ün büyük acısı! Fotoğraflarla teselli oluyor         
15:30
Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu         
15:28
Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum         
15:25
Gaziantep'te 'Zimem Defteri' projesiyle vatandaşların, 210 tüp gaz bayisine olan 2 milyon TL borcu ödendi Gaziantep'te 'Zimem Defteri' projesiyle vatandaşların, 210 tüp gaz bayisine olan 2 milyon TL borcu ödendi         
15:23
Yılmaz Özdil'in evi mühürlendi, encümenden yıkım kararı çıktı Yılmaz Özdil'in evi mühürlendi, encümenden yıkım kararı çıktı         
15:22
Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış         
15:14
Tezgahlarda 20 liradan yerini alan Lapseki kirazı vatandaşa pahalı geldi Tezgahlarda 20 liradan yerini alan Lapseki kirazı vatandaşa pahalı geldi         
15:12
Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı         
15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği projeyi helikopter ile bizzat denetledi         
14:55
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi         
14:46
Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi         
14:41
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur         
14:29
Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi         
14:19
Çaldığı araçla market soymak isteyen hırsız, peşinden birilerinin geldiğini görünce kaçtı Çaldığı araçla market soymak isteyen hırsız, peşinden birilerinin geldiğini görünce kaçtı         
14:09
Görüntü Türkiye'de kaydedildi! 14 yaşındaki çocuklarla silahlı ev baskını kamerada Görüntü Türkiye'de kaydedildi! 14 yaşındaki çocuklarla silahlı ev baskını kamerada         
14:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2020 17:40:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]