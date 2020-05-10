DHA YURT BÜLTENİ -3 - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan Denizli, havadan görüntülendi

DENİZLİ'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan cadde ve sokaklar, drone ile havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 ilde 9 ve 10 Mayıs'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Denizli'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Şehrin hareketli noktaları boş kalırken, vatandaşların yasağa uydukları görüldü. Kentte insan trafiğinin en yoğun olduğu 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı, ıssız görüntüsüyle dikkat çekti. Polis ekipleri, kısıtlamanın ilk gününde kent genelindeki noktalarda kontroller gerçekleştirdi. Denizli'nin en işlek yerlerinden, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ve Bayramyeri Meydanı'nı drone ile havandan görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bayramyeri Meydanı'ndan görüntüler

-Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan görüntüler

-15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndan görüntü

Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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200 görevli kentin her yerini arındırdı

KONYA'da koronavirüsle mücadele kapsamında Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 200 temizlik personeliyle kentin her yerini dezenfekte etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken kentin meydan ve caddeleri başta olmak üzere sık kullanım alanlarını yaklaşık 200 temizlik personeliyle dezenfekte etti. Görevliler, tramvay ve otobüs durakları, 54 adet taşıt alt-üst geçit ile köprülü kavşağı, 37 adet yaya alt üst geçitleri ve 24 adet hızlı tren alt geçitlerinde, tarihi bedesten çarşında ise 3 bin iş yeri önü temizliğini gerçekleştirdi. Temizlik araçlarının da eşlik ettiği çalışmada 350 kilometrelik bisiklet yolları da dezenfekte edildi. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin dezenfekte çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştirdiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Görevlilerin durakları, caddeleri dezenfekte etmesi

Drone ile temizlik çalışması

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ- Tolga YANIK KONYA DHA

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Çiçekçilerin, sokağa çıkma kısıtlamasında 'Anneler Günü' mesaisi

ADANA'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında getirilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentteki çiçekçiler, kısıtlamanın son gününde 'Anneler Günü' nedeniyle sipariş yoluyla evlere servis yapıyor.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca sokağa çıkma kısıtlaması getirilen illerden Adana'da sokaklar sessizliğe büründü. Görevi gereği kısıtlama kapsamı dışında olanlar dışında sokağa çıkan olmadı. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ana cadde ve bulvarlarda kurduğu kontrol noktalarında denetimlerini sürdürdü. Yoldan geçen araçlar tek tek durdurularak sürücü ve yolcuların kısıtlama kapsamında olup olmadığı kontrol edildi.

Öte yandan kısıtlamanın son gününde 'Anneler Günü' nedeniyle kentteki çiçekçiler satışlarını sürdürdü. Çiçekçiler, gelen siparişleri hazırlayarak adreslere teslim etti. Çiçekçi Aslan Acar, "Telefonla gelen siparişler üzerine, çiçekleri evlere teslim ediyoruz. Siparişler ve işlerimiz iyiö dedi.