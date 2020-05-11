DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Konya'da berberlerde 'tedbirli' mesai başladı

KONYA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatılan kuaför, berber ve güzellik salonlarında bugün itibarıyla müşterilere hizmet verilmeye başlandı. Tıraş etmeyi özlediğini belirten berber Ali Yıldız , "51 gündür kapalıydık. Mesleğimizi yapmayı özlemişiz. Bütün hazırlıklarımızı yapıp, iş yerimizi steril hale getirdik. Müşterilerimizden çok fazla talep var" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan kuaför, berber ve güzellik salonları, bugün saat 09.00 itibarıyla müşteri hizmetine yeniden açıldı. Berberlere gelen müşterilerin elleri önce dezenfekte ediliyor. Birer koltuk boşluk bırakılarak, içeri alınan müşteriler, tek kullanımlık malzemelerle tıraş ediliyor. Berberler ise siperlik ve maske takarak, önlemlerini alıyor. İş yeri açılır açılmaz müşterilerini tıraş etmeye başlayan berber Ali Yıldız, "51 gündür kapalıydık. Mesleğimizi yapmayı özlemişiz. Sabah erken saatlerde gelip, tekrar temizliğimizi yaptık. İş yerimize gelen müşterilerimizin ellerine önce dezenfektan döküyoruz ardından müşterimizin oturacağı koltuğu dezenfekte ediyoruz. Daha sonra tek kullanımlık malzemelerle müşterilerimizi tıraş ediyoruz. Hem müşterilerimiz hem de kendi sağlığımız için steril ortam hazırladık. Çok fazla talep var. Sağlıklı ortamda tıraşa devam edeceğiz" diye konuştu.

Müşterilerden Mustafa Eren ise "İlk çağ insanları gibi olduk. Uzun zamandır tıraş olamıyorduk. Bugün kendimize bakım yapacağız. Ortam steril bir şekilde hazırlanmış. Kendimizi güvende hissediyoruz" dedi.

Hasan Selen de "Berberlerin açılacağını öğrenince hemen berberimi arayıp randevu aldım. Evde eşime tıraş olmuştum. Şimdi berberime gelip tıraş olacağım. Açıldıkları için çok mutluyum" diye konuştu.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarında saat 21.00'e kadar müşterilere hizmet verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Gelen müşterilere koronavirüse yönülek önlemlerin uygulanması

Tıraş edilmeleri

Genel ve detay

Röportajlar

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA

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Kısıtlamayı fırsat bilerek ihlal yapan sürücülere ceza

İZMİR'de, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, yolların boş olması nedeniyle aşırı hız yapan ve rehavete kapılıp trafik kurallarına uymayan araçlara, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'ndeki (KGYS) kameralar tarafından tespit edilip, plakalarına ceza yazılıyor. Sürücülerin bugünlerde en çok kırmızı ışık ve hız ihlali yaptığı belirlendi.

Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle vatandaşlar evlerinde kalırken, hastane, eczane çalışanları, fırıncılar, kargo şirketi personeli, akaryakıt istasyonu görevlileri gibi birçok meslek kolunda çalışanlar, kısıtlamadan muaf tutularak görevlerine devam ediyor. Sokaklarda ve caddelerde olan boşluklar ise göze çarpıyor. Birçok sürücünün yolları boş gördüğünde rehavete kapılıp aşırı hız yapıyor. Cadde ve sokakların boş olmasını fırsat bilen sürücüler kurallara uymayıp, kırmızı ışıkta geçerek birçok kuralı ihlal ediyor.

Bu ihlalleri yapan araçlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nde izlenen kameralardan tespit edilip, plakalarına ceza yazılıyor. Merkezdeki 2 bin 478 kameradan şehrin her noktasını izleyen ekipler, gerekli gördükleri takdirde durumu sahadaki polislere de haber veriyor. polis ekipleri de ihlal yapan sürücüleri durdurup cezai işlem uyguluyor.

Yolların boş olması nedeniyle birçok sürücünün trafik kurallarını ihlal ettiğini söyleyen İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Aybars Yüce, "Sürücüler, trafik kurallarının her zaman geçerli olduğunu unutmasınlar. İnsanlar kimse sokağa çıkmadığı için bütün trafik kurallarının kendisine ait olduğunu düşünüyor. Bunun sonucunda çok trajikomik kazalar da ortaya çıkabiliyor. Rehavete kapılan sürücüler, bomboş yolda kafa kafaya çarpışabiliyor. Ayrıca, bu boşluklardan yararlanmak isteyen belediyeler, yollarda, caddelerde ve refüjlerde çalışmalar yapıyorlar. Bu belediye işçilerine de dikkat edilmesi gerek. Karşınıza her zaman birisi çıkabilir" dedi.

Özel bir şirkette şoförlük yapan ve kısıtlamadan muaf olan sürücülerden Mehmet Efe (60) ise, "Ben sokağa çıkma yasağı olan günlerde de kurallara dikkat ediyorum. Trafik boş olduğu için fazla sürat yapmak ve kırmızı ışıklarda geçmek tehlikeli hale geliyor. Bu yüzden dikkat etmek gerektiğine inanıyorum. Sokağa çıkma yasağı olan günlerde trafikte özellikle kırmızı ışığı ihlal edenlere ve fazla sürat yapanlara sıkça rastlıyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

MOBESE merkezinden görüntü

Muhabir anonsu

Yollardan görüntüler

Kural ihlali yapan sürücüler

Aybars Yüce ile röportaj

Vatandaş röportajı

Drone görüntüsü

Haber: Davut CAN - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY - Melis KARAKUZULU/ İZMİR,

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Pazarda kadının cüzdanını çaldı, 'Cüzdanı vermek için aldım ama yakaladılar' dedi

ADANA'da bir semt pazarında fiyat sorma bahanesiyle tezgaha gelen Metin Y. (31), o sırada alışveriş yapan Sıdıka V.'nin (67) cebinden, içerisinde 5 TL bulunan cüzdanını çaldı. Pazarcı esnafının yakalayıp bekçiye teslim ettiği şüpheli, emniyetteki sorgusunda, "Teyze cüzdanını yere düşürdü. Ona vermek için cüzdanı aldım ama beni yakaladılar" dedi.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre, Metin Y. fiyat sorma bahanesiyle, pazarda alışveriş yapan Sıdıka V.'nin bulunduğu tezgaha yaklaştı. Bu sırada Metin Y., Sıdıka V.'nin cebindeki cüzdanı alarak uzaklaştı. Durumu fark eden pazarcılar Metin Y.'yi yakalayıp, pazar yerinde bulunan bekçilere teslim etti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli Metin Y.'nin üzerinden bin TL çıkarken, çaldığı cüzdanın içerisinden 5 TL çıktı. Emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Metin Y.'nin, "Ben yapmadım. Teyze cüzdanını yere düşürdü. Ona yardımcı olmak için eğilip cüzdanı aldım. Kendisine verecektim ama beni yakaladılarö dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan Metin Y.'nin 'yankesicilik' ve 'hırsızlık'tan suç kaydı olduğu da öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Zanlının emniyetten çıkarılması

Emniyet müdürlüğü tabela

Haber: Ruşan Anıl ATAR-Kamera: ADANA,

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Bodrum kattaki depoda, felçli ve görmeyen annesine bakıyor

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli Velid Gazel (52), ülkelerindeki iç savaş sırasında geçirdiği felç nedeniyle yürüyemez hale gelip, görme yetisini kaybeden annesi Emine Sennun'a (84) apartmanın bodrum katındaki depoda bakıyor. Annesini yalnız bırakamayan ve bel fıtığı nedeniyle ağır işlerde çalışamayan Gazel, hayırseverlerden ve yetkililerden yardım istedi.

Suriye'nin başkenti Şam 'da yaşayan Emine Sennun, iç savaştaki bombardıman sırasında kısmi felç geçirdi. Felçli kalan Emine Sennun, görme yetisini de kaybetti. Oğlu Velid Gazel tarafından tedavi edilmesi amacıyla önce Afrin 'e ardından Cinderes'e götürüldü. Ancak tedavilerden yanıt alınamadı. Bunun üzerine anne ve oğlu Türkiye 'ye geldi. Hatay Devlet Hastanesi 'nde tedavi edilen yaşlı kadın ve oğlu, Reyhanlı ilçesinde, bir apartmanın bodrum katındaki depoya yerleşti.

'KİMSEMİZ YOK'

Sennun'un kendisine şefkatle baktığını söylediği oğlu Velid Gazel ise hayatta annesinden başka kimsesinin olmadığını anlattı. Annesinin tüm bakımını kendisinin yaptığını söyleyen Gazel, "Onun benden, benim ondan başka kimsemiz yok. Küçük ve sağlıksız bir ortamda yaşıyoruz. Kış çok zor şartlar altında geçti. Ev olarak kullandığımız depo, yerden aşağıda olduğu için çok su aldı. Komşuların yardımlarıyla kiramızı ve yemek ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Yokluk içerisindeyiz. Belimdeki fıtık nedeniyle benim de tedavi ve ilaca ihtiyacım var. Annemi yalnız bırakamıyorum, çalışamıyorum. Tek istediğimiz hayırseverlerin ve devlet büyüklerinin bizlere yardımcı olması" diye konuştu.