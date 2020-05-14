DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

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7 saat önce

Gaziantep'te, 'torbacı' operasyonu: 19 gözaltıGAZİANTEP'te, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen helikopter destekli operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

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Gaziantep'te, 'torbacı' operasyonu: 19 gözaltı

GAZİANTEP'te, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen helikopter destekli operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Helikopter destekli düzenlenen, özel harekatçıların da katıldığı operasyonda polisler, 23 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı baskınlarda; 7 kilo 800 gram metamfetamin, 1 kilo 400 gram eroin, 1 kilo 200 gram esrar, 350 gram bonzai, 153 kök kenevir, 8 tabanca ile 5 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen para ele geçirildi, 19 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları süren şüphelilerin; 'uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis araçlarının emniyetten çıkışı

Özel harekatçıların eve girişi

Eğitimli köpekle evde yapılan arama

Havadan çekilen operasyon görüntüleri

Ele geçirilen uyuşturucular

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP- DHA)

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Fırıncıların ramazanda 300 derece sıcakla imtihanı

Bursa'da, fırıncılar, ramazan ayında vatandaşın ekmek ve pide ihtiyacını karşılamak için zorlu ve yoğun bir mesai harcıyor. İftar sofralarına sıcak pide ulaştırabilmek için 300 derece sıcaklığa ulaşan fırınların başına geçen ekmek ustaları, sıcaklığa rağmen oruçlarını tutmaya gayret gösteriyor.

İnegöl ilçesinde fırıncılar, ramazan ayıyla birlikte fazla mesai yapıyor. 300 derece sıcaklığa ulaşan fırınların başına geçen ekmek ustaları, oruçlarını aksatmadan tutmaya devam ediyor. Fırıncı Murat Öztürk (30) yaşadıkları zorlukları anlatarak, "Biz fırıncılar olarak ramazan ayı içerisinde kutsal görevimizi yapıyoruz. Yaklaşık 300 derece sıcaklığın karşısında orucumuzu tutarak, ibadetimizi yerine getirmekteyiz. Oruç insana sıhhat verir. Tabii biz akşama kadar fırının başında duruyoruz. İster istemez bu sıcaklık zorluyor tabii ki. Bu kadar sıcaklığın karşısında çalışmak kolay değil. Yeri geldi zorlandık, yeri geldik bir baygınlık derecesine geldik ama bırakmadık devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Ekmek Ustası Sedrettin Erten (47) ise, "Ramazan ayında hem ibadetimizi hem de işimizi yapıyoruz. Herkese ibret olsunö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ekmek pişirilmesi

-Ekmek ve pide yapımı

-Fırının sıcaklık derecesi

-Fırıncılar açıklama

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL, Bursa

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Lösemi hastası Beyan, 3 ay sonra annesine kavuştu

SURİYE'den 3 ay önce tedavisi için Adana'ya getirilen lösemi hastası Beyan Elsebsebi (12), koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapıları kapatılınca, annesi Fatime Elsebsebi'den (45) ayrı kaldı. Özel izinle ülkeye giriş yapan Fatime Elsebsebi ile kızı Beyan, 3 ay sonra kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Adana Şehir Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören Beyan Elsebsebi'nin refakatçısının olmadığı bilgisine ulaşan Suriyeli Evi Derneği üyeleri, küçük kızı ziyaret etti. Dernek üyeleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapıları kapatılınca Elsebsebi'nin annesinin Türkiye'ye giriş yapamadığını öğrendi. Küçük kıza sahip çıkan dernek üyeleri, onun için sosyal medya üzerinden yardım istedi. Derneğin girişimleri sonucu Elsebsebi'nin annesi Fatime Elsebsebi, özel izinle Türkiye'ye getirildi. 3 ay sonra buluşan anne ile kızı, birbirine sarılıp, gözyaşı döktü.

Tedavisi devam eden Beyan ve annesi Fatime, Suriyeli Evi Derneği üyesi Heysem Hut (36) ve ailesiyle kalıyor.

GRİP ŞÜPHESİYLE GÖTÜRDÜK

Halep kentinin bir köyünde yaşadıklarını anlatan Fatime Elsebsebi, Beyan'ın yaklaşık 4 ay önce rahatsızlandığını, grip şüphesiyle hastaneye götürdüklerini söyledi. Fatime Elsebsebi, kızının Şam'daki bir hastaneye sevk edildiğini, burada yapılan biyopsiyle lösemi tanısı konulduğunu ifade etti. Doktorların, Suriye'de ilaç olmadığını, kızının tedavi için Türkiye'ye gitmesi gerektiğini söylediğini kaydeden Elsebsebi, minik Beyan'ın ambulans ile Adana'ya getirildiğini belirtti. Ambulansta refakatçiye izin verilmediği için kızının yalnız geldiğini kaydeden Elsebsebi, "Doktorun bana yazı vermesine rağmen gümrükten beni geçirmediler. Adana'da faaliyet gösteren Suriyeli Evi Derneği'nin aracılığıyla kızıma kavuşabildim. Kızımla buluştuğum o anki duygu, anlatılamaz ancak yaşanır. Kızımın sağlık durumu, yardım sayesinde şu an daha iyi. Kızımla kavuşmamı sağlayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tüm Türk yetkililer ile Suriyeli Evi Derneği'ne teşekkür ediyorum" dedi.

'ÇOCUKLARIMDAN BİRİSİ OLARAK GÖRDÜM'

Beyan'ın hastane sürecinde yanında olan, annesinin Adana'ya getirilmesinde büyük çaba sarf eden ve anne ve kızına evinin kapısını açan Suriyeli Evi Derneği üyesi Heysem Hut, yaşananları şöyle anlattı. "Beni dernekten arayıp, Adana Şehir Hastanesi'ne Suriyeli bir hasta getirildiği ve yanında ne refakatçi, ne bakanı, ne de herhangi bir kimsenin bulunduğu söylediler. Birkaç kişi toplanıp, hastaneye yanına gittik. Tahlil sonuçları çıkana kadar bir hafta, 10 gün için taburcu ettiler. Bizim, kimsesiz ve evsizler için tuttuğumuz ev var. Fakat Beyan'ı tek görünce yanıma aldım. Benim çocuklarımdan birisi olarak gördüm. Bir hafta dolduktan sonra tekrar hastaneye götürdük, bir aydır da yanımda kalıyor. Suriyeli Evi Derneği de her hafta ziyaret ediyor. Sosyal medya hesabımdan paylaşarak annesinin Türkiye'ye getirilmesi için yetkililerden yardım istedik. Çok şükür yetkililer yardımcı oldu, annesini getirebildik. Allah'a şükür anne ve kızı buluştu. Allah, anneleri çocuklarından, çocukları da annelerinden mahrum bırakmasın. Türk yetkililere ve Türk halkına teşekkür ederim. Ben Suriyeliyim, ama kalbim Türk."

Beyan Elsebsebi, boş zamanlarında Heysem Hut'un 3'ü kız, 1'i erkek 4 çocuğu ile birlikte oyun oynayarak zaman geçiriyor.

Gaziantep, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 10:51 Kaynak: DHA


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