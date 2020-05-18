DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Canezede bir araya gelen ve koronavürüse yakalanan aynı aileden 13 kişinin tedavileri sürüyor

VAN'ın Edemit ilçesinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren kardeşinin evine il dışından taziyeye gelen koronavirisli bir kişi, cenaze evinde yakın temas kurduğu aile fertlerinden 12 kişiye de virüs bulaştırdı.Koronovirüs tespit edilen Gülmeç ailesine mensup 13 kişinin Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavileri sürürken, ailenin yaşadı Mahalle sessizliğe büründü

İlçenin Eminpaşa Mahallesi Sağlık Çıkmaz Sokak'ta oturan Gülçek ailesinden bir kişi kalp krizi sonucu yaşamını yitirince, il dışında oturan kardeşi taziyeye geldi. Kardeşinin cenazesine katılan kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında il dışından geldiği için 14 süreyle evde karantina altında tutuldu. Ancak geçen Cuma günü rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan bu kişinin yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine filyasyon ekibi, testi pozitif çıkan bu kişinin temas ettiği yakınlarını belirlemek için çalışma başlattı. 232 kişiye ulaşılarak yapılan test sonuçlarında taziye evinde 9 kişi ile ailenin İpekyolu ilçesi Yalınağaç Mahallesinde oturan 3 akrabasının test sonuçları da pozitif çıktı. Sessizliği hakim olduğu Gülmaç ailesinin yaşadıkları 2 mahalledeki 2 ev karantina altında tutulurken, koronavirüs tespit edilen aynı aileden 13 kişinin Van Bölge Eğitim Araştırma Habtanesindeki tedavileri sürüyor.

Bu arada Van genelinde 11 yerleşim yerinde uygulanan karantina devam ederken, şu an kent genelinde 10 bin kişi evlerinde karantina altında tutuluyor. Kentte, toplam vaka sayısının 413'e ulaşırken,bu vakaların 107'i İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'nde taziyeye katılanlardan oluşuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gülmeç ailesinin yaşadığı Emin Paşa Mahallesi'ndeki ev

-Sokak tabelası

-Sokakdan detaylar

-Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'den genel görüntü

Behçet DALMAZ/VAN, -

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Kütahya'da 4 aylık bebek koronavirüsü yendi

KÜTAHYA'da koronavirüs teşhisi konulan A.S. isimli 4 aylık bebek, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 2 ay gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşarak, taburcu edildi. Hastane servisinden hemşirelerin kucağında çıkarılan bebek, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde annesine verildi.

Kütahya'da ailesi tarafından ateş ve solunum rahatsızlığı ile Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen, A.S. isimli 4 aylık bebeğe Covid- 19 teşhisi konuldu. Yapılan testin de pozitif çıkması üzerine bebek hastanenin çocuk yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Burada yaklaşık 45 gün boyunca solunum cihazına bağlı tedavi gördü. Ardından gözetim altında tutularak kontrolleri yapıldı. Son testlerinin negatif çıkmasının ardından A.S.'nin koronavirüsü yendiği belirlendi. Hastane servisinden hemşirelerin kucağında çıkarılan A.S. bebek, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde annesine teslim edildi. Hastanenin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. üyesi Özlem Özsoy, bebeğin hastanedeki şu ana kadar en küçük hasta olduğunu ifade etti. Hastane Başhekimi Doç. Dr. Orhan Özatik ise, hastane personellerinin fedakarca gece gündüz çalıştıklarına dikkat çekerek, bebeğin sağlığına kavuşmasının büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.