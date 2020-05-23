DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde İdris Katıran (20) kullandığı otomobilin hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücü Katıran hayatını kaybederken, araçta bulunan arkadaşı Özcan Özer (19) yaralandı.

Kaza, Hisarcık ilçesinde meydana geldi. İdris Katıran kullandığı 43 PL 548 plakalı otomobilin Kutluhallar köyü çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücü Katıran ile araçta bulunan arkadaşı Özcan Özer yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerince yaralılar ambulanslarla Hisarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olan İdris Katıran hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralı Özcan Özer ise Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.