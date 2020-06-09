DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Adana'da PKK operasyonu: 7 tutuklama

ADANA'da, daha önceki yıllarda terör örgütü PKK lehine düzenledikleri sokak gösterilerinde polise el yapımı patlayıcı, havai fişek ve molotof kokteyli ile saldıran 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı, 3'ü ev hapsine çarptırıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki yıllarda, PKK lehine düzenledikleri sokak gösterilerde, polise, el yapımı patlayıcı, havai fişek ve molotof kokteyli ile saldıran 10 şüpheliyi, teknik incelemeyle tespit etti.

Adresleri belirlenen şüpheliler hakkında verilen yakalama kararının ardından TEM polisleri, 6 Haziran sabahı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, demir kapıları koç başlarıyla kırılarak girilen evlerde çok sayıda şüpheli gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A., M.Ü., A.S., C.B., A.D., E.G., F.K. tutuklanırken, Ö.Y. H.Z. A.A. ev hapsi cezası ile serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zanlıların emniyet bunasından çıkarılması

Araca bindirilmesi

Zırhlı ve ekip araçların çıkışı

Haber-Kamera: Anıl ATAR/ADANA,

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Ağrı'da drone destekli uyuşturucu operasyonu

AĞRI İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği drone destekle operasyonda 15 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarının da içerisinde bulunduğu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 5 Haziran'da Ağrı kent merkezi, Doğubayazıt ilçesi ve Van 'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Dronenin uçurulduğu, Polis Özel Harekat ve Narkotik Madde Arama Köpeklerinin de katıldı operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 16 şüpheli göz altına alındı. Baskın yapılan ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 219,4 gram metamfetamin, 61,06 gram esrar, 3 adet ecstasy hap, 0,45 gram sentetik kannobinoid (Bonzai),1 hassas terazi, 2 av tüfeği, 51 av tüfeği fişeği, 3 ruhsatsız tabanca, 4 adet 9x19 tabanca fişeği, -1 tüfek şarjörü ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında toplam 36 uyuşturucu madde kullanıcısına işlem yapıldı. Operasyonlarda gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen 15 şüpheli şahıs tutuklandı. Firari 1 şüpheli şahsın ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Operasyonlarda drnoe ile çekilen görüntü

-Ele geçirilen uyuşturucu ve silahlar

-Sanıkalırn mahkemee çıkaralışı

Oğuzhan HANÇER/AĞRI,

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Tekstil atölyesinde yılan paniği

Bursa'da, tekstil firmasına giren yılan, korkuya neden oldu. Yılanın itfaiye ekipleri tarafından yakalanma anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İznik'teki bir tekstil firmasının üretim bölümüne, yakaşık 1,5 metre uzunluğunda yılan girdi. 100 işçi bulunan firmada çalışanlar yılanı görünce korkuya kapıldı. İhbar üzerine gelen İznik Belediyesi itfaiye ekipleri, yılanı önce bahçeye çıkarıp, sonra da yakaladı. Yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.