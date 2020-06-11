DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 3

YAŞAM KOÇLARI, FETÖ ÜYELERİNE 'OPERASYON TERAPİSİ' UYGULUYORMUŞADANA merkezli 3 ilde dün şafak vakti yapılan operasyonda FETÖ/PDY üyesi 54 kişi gözaltına alındı.

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YAŞAM KOÇLARI, FETÖ ÜYELERİNE 'OPERASYON TERAPİSİ' UYGULUYORMUŞ

ADANA merkezli 3 ilde dün şafak vakti yapılan operasyonda FETÖ/PDY üyesi 54 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, M.E.Ç.'ye ait mimarlık ofisinde, örgütün finans planlamalarının yapıldığı, örgüt üyelerinin operasyon korkularını yenmeleri ve örgüte yeni üye sağlanması için hazırlanmış terapi merkezi olduğu da ortaya çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Adana merkezli 3 ilde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün şafak vakti düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen, aralarında görevden ihraç edilmiş polis ve iş adamlarının da bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda örgüte gönderilmek üzere toplandığı değerlendirilen 25 bin 800 dolar, 2 bin 75 Euro, 5 bin 350 TL nakit para ile telsiz, çok sayıda cep telefonu, tabanca ve tüfek ele geçirildi.

ÖRGÜTÜN 'TERAPİ MERKEZİ' ORTAYA ÇIKTI

Polisin, merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde belirlenen bir adrese yaptığı baskında, M.E.Ç.'ye ait mimarlık ofisinin, örgütün finans planlamalarının yapıldığı ve H.İ. ile M.K. isimli yaşam koçlarının örgüt üyelerine terapi uyguladığı üst düzey merkezi olduğu tespit edildi. Yaşam koçlarının, FETÖ üyelerinin operasyon korkularını yenmeleri ve örgütten kopmamaları için "Bu devran böyle gitmez. Devran dönecek ve her şey eskisi gibi olacak" şeklinde terapi uyguladığı, ayrıca örgüte üye kazandırmak için de çalışma yaptıkları iddia edildi.

ÖRGÜTÜN KURYESİ DE GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan yurt dışından ve diğer illerden kuryeler aracılığıyla gelen paraların burada finanse edildiği, örgüt üyelerine nakit ve market kartı halinde ulaştırıldığı da öne sürüldü. Operasyon kapsamında, özel harekat polislerinin evine baskın yaptığı T.S.'nin kuryelik görevi üstlendiği, FETÖ aleyhine ifade verenleri tehditle vazgeçirdiği ve örgüt üyelerini yurt dışına kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Terapi merkezinden görüntüler

Operasyon görüntüleri

Aramalarda ele geçirilenler

Haber: Rüşan Anıl ATAR – Kamera: ADANA,

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2 işçinin şehit olduğu bölgede operasyonlar sürüyor

VAN'ın Çatak ile Siirt'in Pervari ilçeleri arasındaki Belbuka bölgesinde, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 işçinin şehit olmasının ardından bölgede başlatılan operasyonlar devam ediyor.

Çatak-Pervari karayolunun 25'inci kilometresindeki Narlı ile Övecek mahallelerinin yakınındaki dağlık Belbuka Yaylası bölgesinde yol çalışması yapan işçileri taşıyan servis aracı, Çatak ilçe merkezine gelirken, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, işçiler Murat Yağdıran ile Emrah Baran şehit olurken, 8 işçi de yaralandı. Şehitler törenle son yolculuklarına uğurlandı, yaralıların hastanedeki tedavileri ise sürüyor.

Saldırının ardından bölgede başlatılan operasyonlar devam ediyor. Güvenlik güçleri, Çatak ilçesine 25 kilometre uzaklıkta, Kato Dağı eteklerinde patlayıcıyı tuzaklayan teröristleri arıyor. Güvenlik güçleri, araziyi karış karış tarıyor.

Durdurulan yol yapım çalışmasının da operasyonun tamamlanmasının ardından kaldığı yerden devam edeceği belirtildi. Çatak Belediye Başkanı Abdurahman Şeylan, hizmetlerin süreceğini belirterek, "Bölge, PKK'nın geçiş noktası olduğu için ve rahat gelip gidemeyecekleri için bu tür eylemleri yapmaya çalışıyorlar. Bu tür eylemler bizi yıldıramayacak. Biz yine hizmetimize devam edeceğiz. Hiç kimse bizi bu hizmetten vazgeçirmeyecek" dedi.

Terör saldırısı, bölge halkının da tepkisini çekti. Çatak'ta oturan Ceyhan Salçuk, saldırıyı nefretle kınadığını belirterek, "Saldırıyı nefretle kınıyorum. Allah yapanların yanına bırakmasın. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Kimse devletin yapacağı bu hizmetleri engelleyemez. Sonuna kadarda yapacaklar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her yere hakimdir. Gabar'dadır, Kato'dadır, Çatak'tadır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-2 işçinin şehit olduğu 8 kişinin de yaralandığı patlama bölgesinden detaylar

-Patlamanın olduğu yoldan detaylar

-Patlamanın yaşandığı bölgenin coğrafyasından detaylar

-Askeri araçlar ve bölgede sürdürülen operasyondan detaylar

-Askeri aracın patlamanın yaşandığı yolda kontroller yapması

-Askerlerin patlamanın yaşandığı yol üzerinde kontroller yapması

-Askeri aracın devriye gezmesi

-Muhabir anonsu

-Patlamanın yaşandığı bölgeden detaylar

-Askeri aracın devriye gezmesi

-Muhabir anonsu

-Askeri araçtan detaylar

-Muhabir anonsu

-Patlamanın yaşandığı yoldan detaylar

-Vatandaş ile röportaj

-Detaylar

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/ VAN,

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Diyarbakır'da seyyar satıcı operasyonu: 3 gözaltı

DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymayıp, kaldırım üzerinde tezgah kuran seyyar satıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda taşkınlık çıkaran 3 kişi gözaltına alındı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymayıp, kaldırımda tezgah kuran seyyar satıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, kaldırım işgali yapan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan işportacıları ile ciğercileri uyardı. Uyarılara rağmen seyyar satıcıların tezgahlarını kaldırmaması üzerine gerginlik çıktı. Polis ekiplerin müdahalesiyle gerginlik büyümeden önlenirken, 3 seyyar satıcı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan seyyar satıcıların emniyetteki sorgusu sürerken, kaldırımda kurdukları tezgahlar da zabıta ekiplerince kaldırıldı.

Görüntü dökümü

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Zabıta araçları

Polis ekipleri

Zırhlı araçlar

Seyyar araç

Cadde üzerine bırakılan seyyar araç

Genel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,

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Polis balkondan girdi, genç kızın uyuduğu anlaşıldı

DÜZCE'de, M.G. evde bulunan kızının kapıyı açmaması üzerine polise haber verdi. Balkondan eve giren polis, kızın uyuduğunu görünce rahat nefes alındı.

Olay sabah saatlerinde Çay Mahallesi Kadırga Sokak'ta meydana geldi. Şehir dışında iş için bulunan M.G., evine dönünce kapıyı açması için kızı Y.G.'yi aradı. Ancak genç kız babasının aramalarına cevap vermedi. Bunun üzerine baba kapıyı ve zili çalmaya başladı. M.G.'nin tüm uğraşlarına rağmen kızı kapıyı açmadı. Bunun üzerine panik olan baba durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekibi geldi. Polis, merdivenle birinci katta bulunan eve balkondan girdi. Polis memuru genç kızın uyuduğunu gördü. İçeriden açılan kapıdan giren baba kızının iyi olduğunu görünce rahat nefes aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İtfaiye ekiplerinden görüntü

Polisin merdivene tırmanıp eve girerken görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Tarihi hamamın altından başka bir hamam çıktı

TOKAT'ta, restore edilen 720 yıllık Sultan Hamamı'nın batısında, Bizans ya da Danişmentliler döneminde yapıldığı tahmin edilen yeni hamam kalıntısı ortaya çıktı. Sultan Hamamı'nın restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra bulunan yeni hamam, müze olarak turizme kazandırılacak.

Tokat kent merkezinde 14'üncü yüzyılda yapılan ve yakın tarihe kadar kullanılan 720 yıllık Sultan Hamamı'nda, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce 2 yıl önce restore edilmek üzere çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sırasında yapının batı bölümünde yeni bir hamam kalıntısına rastlandı. Bizans veya Danişment döneminde yapıldığı tahmin edilen alanda da çalışma gerçekleştirildi. Sultan Hamamı'nın yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni bulunan yapı da üzeri kapatılıp, müzeye dönüştürülerek turizme kazandırılacak.

'DANİŞMENT YA DA BİZANS GİBİ GÖZÜKÜYOR'

Sultan Hamamı'nın restorasyonuna 2018 yılında başladıklarını söyleyen Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılına, "Hamamın çevre düzenlemesini yaparken hamamın batı kesiminde yeni bir yapı olduğunu fark ettik. Koruma kurulundan izinler alınarak, müze denetiminde kazıları bitirdik. Şu anda gözüken hamamın altında yeni bir hamam var. Dönemi ise büyük bir ihtimal ya Danişment ya da Bizans gibi gözüküyor. Henüz karar verilmedi. Projeye işlendi. Tam hangi döneme ait olduğu belirlenince paylaşımını yapacağız" dedi.

'ELİMİZDE BÖYLE BİR VERİ YOKTU'

Sultan Hamamı'nın halkın kullanımına yeniden açılacağını söylen Kılınç, "Yeni kalıntı ise turizm amaçlı müze olarak kullanılacak. Halkımızın ve gelen yerli, yabancı turistlerin görmesi için açacağız. Hamam çalışmalarına başladığımızda böyle bir veri yoktu. Kazı esnasında bulduk. Müze uzmanları buranın büyük bir ihtimalle bir Bizans hamamı olma ihtimalin yüksek olduğunu söylüyor. Kazılarda 3 mekan çıktı. Diğer mekanların Sultan Hamamı'nın altında olduğu gözüküyor. Veriler şu an o yönde ama büyüklüğü konusunda yorum yapamıyoruz" diye konuştu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 10:17 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

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